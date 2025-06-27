Ketika AI berpikir untuk kita, otak menjadi lebih tenang

AI mungkin mengambil roda mental lebih dari yang kita sadari. Dalam sebuah studi baru dari MIT Media Lab, siswa yang menggunakan ChatGPT untuk menulis esai menunjukkan aktivitas otak yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja tanpanya.
Ketika alat AI seperti ChatGPT menjadi perlengkapan di ruang kelas dan tempat kerja, sebuah pertanyaan penting muncul: Bagaimana mereka memengaruhi pikiran kita? Riset MIT Media Lab menawarkan petunjuk awal dan serius. Dan sementara temuan tidak membuktikan bahwa AI membuat orang kurang cerdas, ada pertanyaan penting yang muncul tentang bagaimana waktu, pengulangan, dan penggunaan berlebihan dapat mengurangi upaya kognitif kita.
“Kami belum tahu apa keseimbangan yang tepat,” kata Nataliya Kosmyna, penulis utama studi tersebut, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Tapi ini adalah sinyal kuat bahwa kita perlu lebih memahami kapan dan bagaimana kita memperkenalkan alat-alat ini.”
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Tim Kosmyna merekrut 54 mahasiswa dari daerah Boston dan melengkapi mereka dengan topi elektroensefalografi (EEG), yang mengukur aktivitas listrik di otak. Tujuannya adalah untuk mengukur fluktuasi waktu nyata ketika peserta menulis esai pendek menggunakan salah satu dari tiga alat: ChatGPT, mesin pencari Google yang dilucuti atau tidak ada alat sama sekali. Setiap siswa berpartisipasi dalam beberapa sesi menulis, kembali ke lab pada hari yang berbeda.
Para peneliti tidak menguji pengetahuan atau menilai esai untuk kualitas. Sebaliknya, mereka mengukur apa yang oleh ahli saraf disebut “konektivitas saraf,” yang mengacu pada sejauh mana berbagai bagian otak berkomunikasi satu sama lain selama tugas.
“Kami tidak melihat intelijen,” kata Kosmyna. “Ini bukan tentang menjadi pintar atau tidak pintar. Kami hanya ingin melihat apa yang terjadi di otak ketika Anda menggunakan LLM untuk menyelesaikan tugas kognitif.”
Apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Ketika siswa menggunakan ChatGPT, otak mereka menunjukkan konektivitas yang lebih rendah di seluruh wilayah utama yang terkait dengan pemikiran dan memori aktif. Ketika siswa bekerja tanpa alat apa pun, hanya mengandalkan pengetahuan mereka, otak mereka menunjukkan lebih banyak komunikasi lintas wilayah.
Percobaan itu mencakup suatu perubahan. Pada sesi terakhir, beberapa peserta dialihkan ke kelompok baru. Seorang siswa yang telah menggunakan ChatGPT di sesi sebelumnya akan diminta untuk menulis tanpa itu, dan sebaliknya.
Saat itulah hal-hal menjadi lebih menarik. “Kami menemukan bahwa urutan di mana siswa menggunakan alat itu benar-benar penting,” kata Kosmyna. “Jika mereka mulai menggunakan ChatGPT dan kemudian diminta untuk menulis sendiri, keterlibatan saraf mereka lebih rendah daripada jika mereka memulai tanpa alat dan baru kemudian menggunakan AI.”
Perbedaan itu, meskipun didasarkan pada sampel kecil, mengisyaratkan sesuatu yang lebih mendalam: bahwa mengandalkan AI terlalu dini dalam kehidupan dapat mengganggu proses kognitif yang seharusnya terbentuk dari waktu ke waktu. Fenomena ini menggemakan riset sebelumnya tentang pembongkaran kognitif, kecenderungan orang untuk menyimpan informasi dalam toko eksternal, seperti smartphone atau sistem GPS. Sebuah makalah tahun 2011 menjelaskan bagaimana orang cenderung tidak mengingat fakta ketika mereka tahu bahwa mereka dapat mengambil fakta-fakta itu nanti, melalui mesin pencari. Dengan kata lain, ketika kita mempercayai alat untuk mengingat untuk kita, kita berhenti mencoba. Dan studi MIT menunjukkan bahwa dinamika serupa mungkin berlaku untuk penulisan dan penalaran.
“Secara logis, kita bisa berharap akan ada perbedaan ketika Anda menggunakan alat versus ketika Anda tidak,” kata Kosmyna. "Dan itulah yang kami amati. Ini berbeda.”
Untuk menguji retensi, para peneliti meminta siswa untuk meninjau kembali topik esai yang ditugaskan sebelumnya dari bagian penelitian sebelumnya dan mencoba membuat ulang esai yang telah mereka tulis. Beberapa awalnya menulis karya menggunakan ChatGPT, sementara yang lain tidak. Tapi kali ini, semua orang harus bekerja dari ingatan.
Kelompok yang telah memulai dengan AI berjuang lebih banyak. “Kami tidak membingkainya sebagai tes memori,” kata Kosmyna. “Tapi kami melihat perbedaan nyata dalam seberapa baik mereka mengingat argumen mereka sebelumnya, dan berapa banyak materi asli yang bisa mereka ambil kembali.”
Bukan hanya kelompok AI yang tampil lebih buruk. Mereka juga terlihat kurang terlibat atau kurang peduli terhadap tulisan mereka sendiri.
“Kami mulai bertanya-tanya tentang kepemilikan,” katanya. “Jika Anda menggunakan alat untuk menghasilkan konten, apakah Anda benar-benar merasa itu milik Anda? Apakah kamu mengingatnya dengan cara yang sama?”
Pertanyaan tentang apa artinya belajar ketika sebuah alat melakukan pekerjaan berat telah menjadi perhatian yang berkembang di kalangan pendidikan. Meskipun banyak guru telah menggunakan AI untuk brainstorming atau dukungan bahasa, yang lain khawatir bahwa kemudahan penggunaannya dapat memperpendek pembelajaran mendalam.
Temuan Kosmyna berhenti menyatakan bahaya, meskipun mereka menyarankan bahwa waktu mungkin sangat penting. Ketika siswa memulai studi dengan menulis sendiri dan kemudian menggunakan ChatGPT, otak mereka tetap lebih aktif, bahkan selama sesi yang dibantu AI. “Mungkin saja pembangunan fondasi itu terlebih dahulu membantu menjaga keterlibatan,” katanya. “Kami tidak tahu pasti, tetapi ini menunjukkan gagasan bahwa ketika kami memperkenalkan alat-alat ini benar-benar penting.”
Meskipun penelitian ini berfokus pada mahasiswa, implikasinya jauh lebih luas. Di dunia di mana AI dengan cepat menanamkan dirinya ke dalam alat produktivitas, mesin pencari, email, dan platform pengodean, menilai risiko ketergantungan berlebihan tidak lagi hipotetis.
Kosmyna sudah memperluas riset ke domain lain, termasuk rekayasa perangkat lunak. Meskipun dia menolak untuk membagikan Hasil awal sebelum ulasan, dia menegaskan bahwa pola serupa muncul. “Studi selanjutnya sudah dilakukan,” katanya. “Dan kami melihat beberapa tren yang sama.”
Studi lain menunjukkan bahwa mungkin ada konsekuensi kognitif dari otomatisasi. Riset dari University College London telah menunjukkan bahwa penggunaan GPS yang berlebihan dapat mengecilkan hippocampus, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori spasial dan pembelajaran.
Kekhawatiran Kosmyna bukanlah bahwa AI akan membuat orang lebih bodoh. Itu adalah bahwa kita belum mengerti bagaimana menggunakannya dengan baik. “AI adalah alat yang ampuh, dan itu akan tetap ada,” katanya. “Tapi kami mengintegrasikannya dengan sangat cepat, tanpa data untuk memandu bagaimana dan kapan harus diperkenalkan.”
Dia percaya bahwa anak-anak mungkin sangat rentan, bukan karena konten ChatGPT, tetapi karena otak mereka masih berkembang. “Ada perbedaan antara memberi guru AI kepada anak berusia 19 tahun dan memberikannya kepada anak berusia 9 tahun,” katanya. “Tapi saat ini, kami tidak membedakan antara skenario itu.”
Saat sekolah bereksperimen dengan tutor AI dan sistem pembelajaran adaptif, Kosmyna mendesak kehati-hatian. “Kita perlu memasukkan guru dalam diskusi ini,” katanya. “Tapi kita juga perlu mendukung mereka dengan data nyata, bukan hanya asumsi.”
Dukungan itu mungkin perlu menyertakan protokol yang memandu kapan pendidik harus mendorong siswa untuk berjuang sendiri dan kapan mereka harus mengizinkan mereka menggunakan bantuan AI. Tanpa perancah itu, kita berisiko menghasilkan generasi pelajar yang hanya mahir memberi instruksi pada model, tetapi tidak mampu memecahkan persoalan sulit dengan pemikiran mereka sendiri.
Namun, Kosmyna menekankan bahwa studi ini hanyalah permulaan. Sampelnya kecil. Tugas menulis esai sempit. Langkah selanjutnya untuk tim risetnya, katanya, akan melibatkan studi longitudinal yang lebih besar di seluruh populasi yang lebih luas dan berbagai jenis pekerjaan yang lebih luas.
“Kami tidak ingin panik,” katanya. “Kami ingin mengajukan pertanyaan yang lebih baik.”
Dia berhenti, lalu menambahkan satu pemikiran terakhir.
“Jika AI akan menjadi bagian dari cara kita berpikir, maka kita perlu memahami apa yang berubah sebelum mengubah kita.”
Temukan IBM Granite, rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Jelajahi artikel, blog, dan tutorial di IBM Developer untuk memperdalam pemahaman Anda tentang LLM.
Pelajari cara terus mendorong tim untuk meningkatkan kinerja model dan unggul dalam persaingan dengan menggunakan teknik dan infrastruktur AI terbaru.
Jelajahi nilai model dasar kelas enterprise yang memberikan kepercayaan, kinerja, dan manfaat hemat biaya bagi semua industri.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif, machine learning, dan model dasar ke dalam operasi bisnis Anda untuk meningkatkan kinerja.
Jelajahi pustaka model dasar IBM di portfolio watsonx untuk menskalakan AI generatif untuk bisnis Anda dengan percaya diri.
Gunakan AI di bisnis Anda keahlian AI terdepan di industri dan portofolio solusi dari IBM.
Rancang ulang alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Jelajahi perpustakaan model dasar IBM dalam portofolio IBM watsonx untuk menskalakan AI generatif untuk bisnis Anda dengan penuh percaya diri.