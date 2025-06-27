Ketika AI berpikir untuk kita, otak menjadi lebih tenang

Tim Kosmyna merekrut 54 mahasiswa dari daerah Boston dan melengkapi mereka dengan topi elektroensefalografi (EEG), yang mengukur aktivitas listrik di otak. Tujuannya adalah untuk mengukur fluktuasi waktu nyata ketika peserta menulis esai pendek menggunakan salah satu dari tiga alat: ChatGPT, mesin pencari Google yang dilucuti atau tidak ada alat sama sekali. Setiap siswa berpartisipasi dalam beberapa sesi menulis, kembali ke lab pada hari yang berbeda.

Para peneliti tidak menguji pengetahuan atau menilai esai untuk kualitas. Sebaliknya, mereka mengukur apa yang oleh ahli saraf disebut “konektivitas saraf,” yang mengacu pada sejauh mana berbagai bagian otak berkomunikasi satu sama lain selama tugas.

“Kami tidak melihat intelijen,” kata Kosmyna. “Ini bukan tentang menjadi pintar atau tidak pintar. Kami hanya ingin melihat apa yang terjadi di otak ketika Anda menggunakan LLM untuk menyelesaikan tugas kognitif.”

Apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Ketika siswa menggunakan ChatGPT, otak mereka menunjukkan konektivitas yang lebih rendah di seluruh wilayah utama yang terkait dengan pemikiran dan memori aktif. Ketika siswa bekerja tanpa alat apa pun, hanya mengandalkan pengetahuan mereka, otak mereka menunjukkan lebih banyak komunikasi lintas wilayah.

Percobaan itu mencakup suatu perubahan. Pada sesi terakhir, beberapa peserta dialihkan ke kelompok baru. Seorang siswa yang telah menggunakan ChatGPT di sesi sebelumnya akan diminta untuk menulis tanpa itu, dan sebaliknya.

Saat itulah hal-hal menjadi lebih menarik. “Kami menemukan bahwa urutan di mana siswa menggunakan alat itu benar-benar penting,” kata Kosmyna. “Jika mereka mulai menggunakan ChatGPT dan kemudian diminta untuk menulis sendiri, keterlibatan saraf mereka lebih rendah daripada jika mereka memulai tanpa alat dan baru kemudian menggunakan AI.”

Perbedaan itu, meskipun didasarkan pada sampel kecil, mengisyaratkan sesuatu yang lebih mendalam: bahwa mengandalkan AI terlalu dini dalam kehidupan dapat mengganggu proses kognitif yang seharusnya terbentuk dari waktu ke waktu. Fenomena ini menggemakan riset sebelumnya tentang pembongkaran kognitif, kecenderungan orang untuk menyimpan informasi dalam toko eksternal, seperti smartphone atau sistem GPS. Sebuah makalah tahun 2011 menjelaskan bagaimana orang cenderung tidak mengingat fakta ketika mereka tahu bahwa mereka dapat mengambil fakta-fakta itu nanti, melalui mesin pencari. Dengan kata lain, ketika kita mempercayai alat untuk mengingat untuk kita, kita berhenti mencoba. Dan studi MIT menunjukkan bahwa dinamika serupa mungkin berlaku untuk penulisan dan penalaran.

“Secara logis, kita bisa berharap akan ada perbedaan ketika Anda menggunakan alat versus ketika Anda tidak,” kata Kosmyna. "Dan itulah yang kami amati. Ini berbeda.”