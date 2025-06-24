Agen AI di tim Anda tidak memiliki tempat makan siang favorit atau khawatir tentang hari liburan. Tidak terganggu saat rapat atau mengambil cuti sakit. Namun, AI menangani tugas-tugas, dan semakin lama, AI menanganinya dengan cukup baik untuk memaksa pemikiran ulang tentang seperti apa wujud pekerjaan.

Di seluruh industri, sistem ini melangkah ke peran yang dulunya milik staf junior. Mereka merangkum riset, menyusun laporan, dan mengurai data keuangan. Tidak lagi hanya alat pasif, mereka telah menjadi kontributor tertanam yang menuntut pengawasan, evaluasi, dan strategi.

Ketika agen AI menyebar melalui perusahaan, manajer menghadapi tantangan baru: bagaimana memimpin tim yang mencakup pekerja yang buka manusia. Sistem seperti ini memang tidak capek dan efisien, tapi mereka tidak pernah minta masukan, tidak menjelaskan kenapa mereka mengambil keputusan tertentu, dan tidak memberi tahu saat ada yang salah. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI dapat berkontribusi pada pekerjaan nyata, tetapi bagaimana perusahaan akan mengelola akuntabilitas, keandalan, dan kinerja ketika itu terjadi.

“Manajer akan membutuhkan rencana untuk mengelola kinerja dan membuat keputusan berdasarkan tindakan AI dan manusia,” Mindy Shoss, seorang Profesor Psikologi di University of Central Florida, mengatakan kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara.

Di IBM®, transformasi sudah berjalan dengan baik. Dengan alat bantu seperti watsonx Orchestrate dan riset internal tentang kolaborasi multi-agen, agen AI menjadi tertanam dalam proses bisnis inti. Dalam sumber daya manusia, mereka mencocokkan resume dengan deskripsi pekerjaan dan menghasilkan daftar pendek untuk merekrut manajer. Dalam pengadaan, mereka memindai kontrak untuk mengklasifikasikan vendor dan menandai risiko kepatuhan. Walau keputusan akhir tetap berada pada manusia, tugas-tugas manual semakin banyak diotomatisasi di balik layar.

IBM® Research telah menguji coba tim agen untuk menangani proyek-proyek kompleks, seperti analisis dokumen skala besar. Dalam satu percobaan, ribuan dokumen kebijakan peraturan dianalisis untuk mengekstrak klausul dan membandingkan yurisdiksi. Sistem ini memberikan matriks hasil untuk ulasan oleh para analis, tugas yang dulunya memakan waktu berminggu-minggu, sekarang dikompresi menjadi berjam-jam dengan pengawasan manusia.

"Agen AI akan membantu kami membangun lebih cepat, bekerja dengan tim yang lebih kecil, dan mewujudkan lebih banyak ide," kata Kunal Sawarkar, seorang Insinyur Terkemuka di IBM®, kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Mereka mengambil pekerjaan kasar dari pundak kami sehingga kami bisa fokus pada apa yang berharga. Ini adalah perubahan yang kuat di mana setiap orang bisa menjadi pencipta, bukan hanya pelaksana.”