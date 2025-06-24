Agen AI di tim Anda tidak memiliki tempat makan siang favorit atau khawatir tentang hari liburan. Tidak terganggu saat rapat atau mengambil cuti sakit. Namun, AI menangani tugas-tugas, dan semakin lama, AI menanganinya dengan cukup baik untuk memaksa pemikiran ulang tentang seperti apa wujud pekerjaan.
Di seluruh industri, sistem ini melangkah ke peran yang dulunya milik staf junior. Mereka merangkum riset, menyusun laporan, dan mengurai data keuangan. Tidak lagi hanya alat pasif, mereka telah menjadi kontributor tertanam yang menuntut pengawasan, evaluasi, dan strategi.
Ketika agen AI menyebar melalui perusahaan, manajer menghadapi tantangan baru: bagaimana memimpin tim yang mencakup pekerja yang buka manusia. Sistem seperti ini memang tidak capek dan efisien, tapi mereka tidak pernah minta masukan, tidak menjelaskan kenapa mereka mengambil keputusan tertentu, dan tidak memberi tahu saat ada yang salah. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI dapat berkontribusi pada pekerjaan nyata, tetapi bagaimana perusahaan akan mengelola akuntabilitas, keandalan, dan kinerja ketika itu terjadi.
“Manajer akan membutuhkan rencana untuk mengelola kinerja dan membuat keputusan berdasarkan tindakan AI dan manusia,” Mindy Shoss, seorang Profesor Psikologi di University of Central Florida, mengatakan kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara.
Di IBM®, transformasi sudah berjalan dengan baik. Dengan alat bantu seperti watsonx Orchestrate dan riset internal tentang kolaborasi multi-agen, agen AI menjadi tertanam dalam proses bisnis inti. Dalam sumber daya manusia, mereka mencocokkan resume dengan deskripsi pekerjaan dan menghasilkan daftar pendek untuk merekrut manajer. Dalam pengadaan, mereka memindai kontrak untuk mengklasifikasikan vendor dan menandai risiko kepatuhan. Walau keputusan akhir tetap berada pada manusia, tugas-tugas manual semakin banyak diotomatisasi di balik layar.
IBM® Research telah menguji coba tim agen untuk menangani proyek-proyek kompleks, seperti analisis dokumen skala besar. Dalam satu percobaan, ribuan dokumen kebijakan peraturan dianalisis untuk mengekstrak klausul dan membandingkan yurisdiksi. Sistem ini memberikan matriks hasil untuk ulasan oleh para analis, tugas yang dulunya memakan waktu berminggu-minggu, sekarang dikompresi menjadi berjam-jam dengan pengawasan manusia.
"Agen AI akan membantu kami membangun lebih cepat, bekerja dengan tim yang lebih kecil, dan mewujudkan lebih banyak ide," kata Kunal Sawarkar, seorang Insinyur Terkemuka di IBM®, kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Mereka mengambil pekerjaan kasar dari pundak kami sehingga kami bisa fokus pada apa yang berharga. Ini adalah perubahan yang kuat di mana setiap orang bisa menjadi pencipta, bukan hanya pelaksana.”
Walaupun terdapat kemajuan, isu-isu rumit terkait kepercayaan, supervisi, dan pertanggungjawaban tetap tersisa. Kesalahan memang bisa terjadi. Ketika sebuah agen salah membaca prompt atau melewatkan sebuah variabel, harus ada pihak yang bertanggung jawab.
Stephen Casper, seorang peneliti di MIT yang berfokus pada keandalan AI, memandang momen saat ini sebagai fase transisi, bukan masa depan yang pasti. “Jika sistem AI cukup andal untuk memungkinkan ini, itu bisa menjadi peluang besar, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar,” katanya kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Membuat sesuatu seperti ini menjadi kenyataan akan menjadi proses panjang adopsi bertahap, coba-coba.”
Alih-alih membayangkan masa depan rekan-rekan AI, Casper melihat integrasi yang lebih lambat dan terbatas. Sistem mungkin tumbuh lebih mampu, tetapi mereka akan terus beroperasi di bawah instruksi manusia. “Beberapa aplikasi AI otonom yang paling berdampak, seperti mengemudi atau pengkodean, terjadi dalam pengaturan di mana manusia memegang kendali tetapi mampu mendelegasikan tugas ke sistem AI,” katanya.
Delegasi dapat diperluas, tetapi kebijaksanaan akan tetap manusiawi. “Bahkan jika sistem AI dapat melakukan 90% pekerjaan yang dilakukan manusia dalam beberapa pekerjaan,” tambahnya, “10% terakhir sejauh ini akan menjadi yang paling sulit untuk diotomatisasi.”
Agen AI sudah bekerja keras. Di balik layar di perusahaan logistik, agen perutean AI menganalisis data cuaca, lalu lintas, dan armada secara real-time. Saat badai muncul atau jalan raya ditutup, agen dapat segera mengusulkan rute dan penugasan baru, jauh sebelum dispatcher manusia menyelesaikan kopi keduanya. Panggilan terakhir masih milik seseorang, tetapi peringatan pertama sering berasal dari kode.
Struktur organisasi dapat mengikutinya. “Manusia akan dievaluasi dengan cara yang mirip dengan bagaimana para pemimpin di tingkat yang lebih tinggi dari hierarki organisasi mengawasi pemimpin di tingkat yang lebih rendah,” kata Shos. Agen AI, meskipun bukan karyawan, masih menghasilkan pekerjaan yang harus dikelola. "Akuntabilitas tidak berarti hal yang sama dengan AI seperti halnya dengan manusia," tambahnya.
Casper setuju bahwa bahkan di tempat kerja yang kaya dengan agen, pengawasan tidak akan hilang. “Kami jauh lebih jauh dari rekan kerja AI daripada yang disarankan oleh banyak demo dan hype,” katanya.
Mengelola orang sudah cukup sulit. Sekarang, dengan adanya agen, para pemimpin perusahaan menata ulang seluruh buku pedoman.
“Para pemimpin harus mengadopsi pola pikir jalur ganda: berhati-hati dalam menerapkan perubahan operasional utama untuk menghindari gangguan, tetapi agresif dalam eksperimen untuk mengeksplorasi potensi agen AI dengan cepat,” kata Tianyi Peng, seorang Profesor Bisnis di Universitas Columbia, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Tujuannya bukan penggantian massal,” tambahnya. “Ini adalah integrasi progresif.”
Penerapan yang terukur membantu menghindari apa yang Peng sebut perangkap reaksi balik. “Kepercayaan dan kinerja jangka panjang bergantung pada integrasi yang terukur dan keterlibatan karyawan,” katanya.
Ketika agen berkembang biak, praktik manajemen berkembang. “Jadilah pembelajar cepat, bukan pakar,” kata Peng. Pengetahuan teknis tidak diperlukan, tetapi kelancaran dalam mendorong, menafsirkan, dan menyempurnakan justru yang diperlukan.
“Mengelola tim hybrid berarti mengorkestrasikan alur kerja di mana manusia dan agen berkolaborasi,” katanya. Itu berarti memahami kemampuan, merutekan tugas secara strategis, dan mengetahui kapan harus mengganti atau melatih ulang.
Metrik juga berubah. "Kinerja mencakup efektivitas biaya," kata Peng. Itu berarti mencocokkan kompleksitas model dengan pekerjaan—menggunakan sistem ringan untuk ringkasan dan memesan model yang lebih kuat untuk keputusan bernilai tinggi.
“Tim harus melacak ROI agen, mencocokkan ukuran model dengan tugas dan mengoptimalkan alur kerja tidak hanya untuk akurasi, tetapi untuk skalabilitas dan nilai,” katanya. “Bahkan jika AI membuat keputusan, manusia merancang sistem dan menandatangani output.”
Ke depannya, kata Peng, perusahaan yang berharap untuk pedoman yang jelas perlu menerima jalur yang lebih lancar ke depan. “Semua orang menunggu buku pedoman,” katanya. "Namun sebenarnya, kami menulisnya sambil berjalan."
