Apa yang dapat dipelajari pemasar B2C dari CMO Anthropologie

Di perusahaan, konsumen dan perusahaan, beradaptasi dengan perubahan juga berarti kolaborasi yang lebih dalam antar tim. “Transformasi tidak bisa dilakukan secara terpisah,” katanya. “Dan itu benar-benar membutuhkan penyelarasan lintas fungsi agar efektif.”

Penyelarasan tersebut, kata Sainsurin, harus menjangkau seluruh bagan organisasi. Membawa tim bergabung sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang bergerak secara sinkron.

“Transformasi pemasaran hanya berhasil karena saya telah menjadikannya prioritas untuk memastikan bahwa saya membawa mitra saya bersama—di seluruh keuangan, di seluruh pembelian dan merchandising, lintas kreatif, lintas produk dan operasi,” katanya. “Karena pemasaran adalah tempat pertama di mana Anda menangkap perubahan dalam perilaku konsumen.”

Sainsurin menekankan bahwa komunikasi yang jelas antar tim sangat penting dalam membangun keselarasan yang lebih luas seputar di mana harus berinvestasi, apa yang harus diprioritaskan, dan siapa yang harus ditargetkan dan terlibat.

“Dari perspektif produk, kami juga perlu memastikan bahwa kami muncul dengan produk yang tepat yang paling menarik, melibatkan, dan akhirnya mengubah [pelanggan] ketika kami melihat mereka baik online maupun di toko,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa prosesnya berlangsung lama dan penuh tantangan. "Ketika Anda mengeksekusi, mengulang, berevolusi, menangkap, membaca, bereaksi, Anda terus-menerus menemukan kenari baru di tambang batu bara yang menjadi indikator masa depan di mana Anda perlu menetapkan target berikutnya."

Sekarang fase pertama transformasi pemasaran mereka hampir selesai, fokusnya sudah bergeser ke apa yang terjadi selanjutnya. Dan dengan praktik terbaik pemasaran yang ditantang setiap hari dengan mengubah perilaku pelanggan dan kebangkitan AI, jalan ke depan bisa terasa luar biasa.

"Antara AI, AEO dan GEO, selalu ada terminologi baru yang muncul setiap hari," ujarnya. “Dan itu cukup untuk membuat kepalaku berputar.”