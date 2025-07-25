Apa yang dapat dipelajari pemasar B2C dari CMO Anthropologie

Di C-suite, CMO berada di garis depan transformasi eksternal dan internal—terutama di perusahaan B2C, di mana loop masukan antara keinginan pelanggan, perilaku, dan data internal semakin pendek dari hari ke hari.
Pada episode terbaru Transformers, Barbra Sainsurin, Global Chief Marketing Officer di merek pakaian populer dan pengecer Anthropologie, bergabung dengan tuan rumah Ann Funai, CIO IBM® dan VP of Business Platforms Transformation, untuk membahas beberapa tantangan terbesar yang dihadapi para pemimpin pemasaran hari ini—dan bagaimana Anthropologie bekerja untuk mengatasi tantangan ini dengan transformasi pemasaran berbasis datanya.
“Waktu antara meluncurkan kampanye dan mendapatkan sinyal kembali dari pelanggan kami sangat singkat,” kata Sainsurin di podcast. “Itu berarti kecepatan di mana kita belajar juga harus cepat. Di Anthropologie, kami harus mencari tahu seperti apa loop umpan balik itu—dan membangun proses dan sistem yang memungkinkan tim kami mengumpulkan data, menerjemahkannya ke dalam wawasan dan, yang paling penting, menindaklanjutinya secara real time.”
Sebagai merek retail global dengan lebih dari 200 toko dan pertumbuhan yang kuat pada awal 2025, Anthropologie sangat terlibat dalam percakapan budaya. Tetapi ruang lingkup percakapan itu luas dan terus berkembang.
“Anthropologie berusaha untuk tetap terhubung dengan pelanggan kami saat ini, tetapi kemudian juga menarik demografi konsumen baru yang lebih muda ini,” kata Sainsurin. “Kami harus melakukan sedikit pemahaman atau menggali... semua percakapan yang dilakukan pelanggan kami di seluruh mode, musik, olahraga, perjalanan, seni.”
Sainsurin mengatakan bahwa memilih tempat dan waktu untuk menimbang berat badan adalah kuncinya.
“Percakapan mana yang kita rasa otentik untuk siapa kita sebagai merek? Dan kemudian, pada waktu berapa dalam setahun kita ingin menyuntikkan diri kita ke dalam percakapan itu?” Sainsurin bertanya. “Satu, karena kami ingin tampil relevan, tetapi dua, kami juga ingin tampil otentik.”
Untuk merek B2C, keaslian adalah segalanya. Di Anthropologie, itu berarti terlibat dengan sengaja dalam percakapan dan menambah nilai bagi mereka. “Sangat penting bahwa kami tidak hanya melakukannya demi terjun, tetapi dengan sengaja terlibat dalam percakapan yang satu, pelanggan kami merasa harus kami libatkan, dan kedua, yang kami rasa kami benar-benar dapat menambah nilai dan dimensi.”
Di perusahaan, konsumen dan perusahaan, beradaptasi dengan perubahan juga berarti kolaborasi yang lebih dalam antar tim. “Transformasi tidak bisa dilakukan secara terpisah,” katanya. “Dan itu benar-benar membutuhkan penyelarasan lintas fungsi agar efektif.”
Penyelarasan tersebut, kata Sainsurin, harus menjangkau seluruh bagan organisasi. Membawa tim bergabung sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang bergerak secara sinkron.
“Transformasi pemasaran hanya berhasil karena saya telah menjadikannya prioritas untuk memastikan bahwa saya membawa mitra saya bersama—di seluruh keuangan, di seluruh pembelian dan merchandising, lintas kreatif, lintas produk dan operasi,” katanya. “Karena pemasaran adalah tempat pertama di mana Anda menangkap perubahan dalam perilaku konsumen.”
Sainsurin menekankan bahwa komunikasi yang jelas antar tim sangat penting dalam membangun keselarasan yang lebih luas seputar di mana harus berinvestasi, apa yang harus diprioritaskan, dan siapa yang harus ditargetkan dan terlibat.
“Dari perspektif produk, kami juga perlu memastikan bahwa kami muncul dengan produk yang tepat yang paling menarik, melibatkan, dan akhirnya mengubah [pelanggan] ketika kami melihat mereka baik online maupun di toko,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa prosesnya berlangsung lama dan penuh tantangan. "Ketika Anda mengeksekusi, mengulang, berevolusi, menangkap, membaca, bereaksi, Anda terus-menerus menemukan kenari baru di tambang batu bara yang menjadi indikator masa depan di mana Anda perlu menetapkan target berikutnya."
Sekarang fase pertama transformasi pemasaran mereka hampir selesai, fokusnya sudah bergeser ke apa yang terjadi selanjutnya. Dan dengan praktik terbaik pemasaran yang ditantang setiap hari dengan mengubah perilaku pelanggan dan kebangkitan AI, jalan ke depan bisa terasa luar biasa.
"Antara AI, AEO dan GEO, selalu ada terminologi baru yang muncul setiap hari," ujarnya. “Dan itu cukup untuk membuat kepalaku berputar.”
Di pusat segalanya, kata Sainsurin, adalah pelanggan. Bagi Sainsurin, itu berarti terlibat dengan konsumen secara bermakna dan menggunakan data untuk melayani mereka dengan lebih baik. “Ketika saya menerjemahkan atau melakukan percakapan dengan CFO saya dan saya menggunakan metrik pemasaran, saya berbicara tentang metrik pemasaran dari lensa pelanggan,” katanya.
Misalnya, dia mungkin melihat metrik keterlibatan yang kuat di sosial tetapi kemudian memperhatikan bahwa ketika pelanggan mendarat di situs, dia tidak mengonversi item yang dipromosikan, tetapi sesuatu yang sama sekali lain. Itu menandakan bahwa sementara pemasaran melakukan tugasnya dalam mengarahkan lalu lintas, pengalaman situs atau bauran produk mungkin perlu disesuaikan.
“Kami mungkin perlu menemukan cara lain untuk memastikan bahwa ketika dia mendarat di situs kami, dia membeli produk yang paling berdampak pada tujuan pertumbuhan kami.”
Mencoba melihat seluruh perjalanan melalui mata pelanggan juga telah membantu Sainsurin menghindari jatuh ke jargon pemasaran. Tetap penasaran, katanya, sangat penting untuk menantang asumsi seseorang.
“Metrik pemasaran hanya memberi Anda satu bagian dari perjalanan itu,” katanya. “Dan sangat penting bagi saya untuk mendidik diri sendiri dan [bagi orang lain] untuk mendidik diri mereka sendiri saat kami mendorong dan menarik metrik pemasaran tertentu [dan] memahami dampak keputusan tersebut pada metrik down-saluran.”
Definisinya tentang kesuksesan sekarang telah berkembang: “Ini melampaui sekadar efektivitas media,” katanya. “Ini seperti, apakah strategi pemasaran kami memenuhi tujuan bisnis kami untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan pelanggan kami yang ada pada tingkat yang lebih besar atau membantu berdampak positif pada kesehatan merek kami? Dan dengan sistem itu, kita dapat memiliki percakapan yang lebih kuat dan lebih mudah menarik koneksi itu.”
