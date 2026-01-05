Apa arti AI untuk masa depan pekerjaan

Tiga kemampuan akan menjadi sangat penting di tahun-tahun mendatang, menurut Seamans: “Kemampuan untuk terus meningkatkan keterampilan diri tanpa harus diminta; rasa lapar terhadap pengetahuan; serta keinginan untuk membantu orang lain, terutama mereka yang berada dalam tim Anda.” Tidak satu pun dari hal ini merupakan kompetensi teknis. Sebaliknya, semuanya menuntut disposisi khusus terhadap pekerjaan dan rekan kerja, kata Seamans.

Penekanan pada soft skill muncul berulang kali dalam berbagai wawancara. “Keterampilan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi—kuasai itu,” saran Puri. “Keterampilan-keterampilan tersebut mungkin menjadi lebih penting dari sebelumnya, karena mesin-mesin ini berpotensi mengambil alih banyak tugas mekanis.” Yang tetap jelas bersifat manusiawi, menurutnya, adalah kecerdasan emosional. “Hasil emosional masih merupakan wilayah manusia. Empati adalah sifat manusia.”

Berdasarkan pengalamannya dalam pendidikan hukum, Lester menekankan pentingnya pemikiran kritis dan kreativitas kapasitas untuk mendekati masalah dari sudut pandang yang tidak terduga, mensintesis informasi dengan cara-cara baru, serta mengasah intuisi seiring dengan analisis.

“Sebagian besar dari apa yang kami ajarkan adalah hal-hal yang dapat diberikan AI kepada Anda,” katanya, merujuk pada pengetahuan faktual. “AI dapat memberi tahu Anda berapa banyak planet yang mengorbit Matahari. Namun, sebagian besar dari apa yang kami lakukan adalah mengajarkan orang cara memecahkan masalah. Kami mengajarkan cara berpikir kreatif, mungkin dengan menempuh jalur yang berbeda dari biasanya—keterampilan berpikir kritis. Kami juga mengajarkan kapan intuisi dan naluri dapat sama berharganya dengan rumus.”

Keterampilan-keterampilan ini selalu menjadi fondasi pendidikan, tetapi kini menjadi semakin penting karena fungsi pembelajaran berbasis informasi dapat dialihkan ke AI. Tantangan saat ini adalah menjadikan aspek-aspek yang tidak dapat ditransfer—penilaian, kreativitas, dan kefasihan interpersonal—sebagai pusat pengembangan profesional. “Mencari cara untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan tersebut, dan terus mengajarkannya, menurut saya, merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pendidikan tinggi,” kata Lester.

Sesuatu berubah ketika pengawasan manusia digantikan oleh pemantauan algoritmik. Pengawasan AI di tempat kerja dapat mengukur penekanan tombol, menganalisis ekspresi wajah, melacak nada suara, dan mengikuti gerakan fisik dengan tingkat perincian yang tidak dapat dipertahankan oleh manajer manusia. “Kami selalu memiliki bos,” kata Lester. “Terkadang manajemen mikro, terkadang mandor brutal di lantai pabrik, terkadang supervisor kerah putih.” Yang baru, katanya, adalah bahwa AI dapat “memperkuat dan mensistematisasikan bahaya tersebut,” mengubah pengawasan biasa menjadi sesuatu yang lebih abstrak, lebih meresap, dan lebih sulit untuk dilawan.

Yang lebih mengkhawatirkan, pengawasan AI berpotensi menghilangkan unsur manusia dari hubungan di tempat kerja—hubungan yang memang bisa menindas, tetapi juga bisa bersifat membina. “Ada kualitas anonimitas di dalamnya,” kata Lester. “Baik atau buruk, kita harus bekerja dengan orang-orang yang menjadi supervisor atau mentor kita, dan sebagian dari hubungan tersebut bersifat sangat positif.”

Sementara sebagian besar percakapan seputar AI dan pekerjaan berfokus pada efisiensi dan kontrol, Lester lebih tertarik pada dampaknya terhadap suasana manusia di tempat kerja. “Saya pikir AI pada akhirnya dapat memberikan pengaruh yang mendalam terhadap tempat kerja,” katanya, “termasuk dalam hal pertumbuhan, pengembangan profesional, pembelajaran, kemajuan melalui pembelajaran interpersonal, nasihat, pendampingan, dan peran atasan. Dan saya pikir itu akan sangat menarik. Kita perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan nilai dan kegunaan alat-alat ini dengan sosialisasi interpersonal.”

Salah satu konsekuensi dari pergeseran yang sedang berlangsung adalah bahwa pembelajaran tidak lagi dapat diperlakukan sebagai peristiwa satu kali. “Belajar dan pendidikan bukanlah proses yang selesai ketika Anda memperoleh gelar,” kata Puri. “Segalanya terus berubah sepanjang waktu.”

Ia menganjurkan “AI savvy” universal literasi dasar yang memungkinkan pekerja di bidang apa pun untuk terlibat dengan teknologi yang sedang membentuk ulang industri mereka. Alat-alat itu sendiri, katanya, membuat hal ini lebih mudah daripada sebelumnya, karena karyawan dapat berkomunikasi dengan AI menggunakan bahasa alami.

Meski demikian, generasi pelajar saat ini mendapati diri mereka berada dalam “pola menunggu,” seperti yang dikatakan Lester. Kaum muda yang mengikuti aturan dan mengembangkan keterampilan yang selama ini diharapkan kini menyadari bahwa sistem AI dapat mereproduksi keterampilan tersebut dalam hitungan detik—bahkan dalam jurnalisme, akuinya. “Orang-orang kini bisa mendapatkan berita hanya dengan mengklik tombol, dan AI akan memberi Anda ringkasan tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, orang-orang ingin bertindak. Mereka berada pada momen penting dalam hidup mereka. Mereka ingin membuat keputusan, dan mereka ingin memperoleh keterampilan yang mereka perlukan untuk melakukannya dan terkadang mereka bahkan tidak tahu apa jawaban yang benar.”

Kesenjangan generasi telah muncul dalam sikap terhadap AI, meskipun tidak seperti yang mungkin Anda harapkan. Orang-orang yang lebih muda menggunakannya sepanjang waktu. “Saya lahir pada tahun 1964, dan saya tidak langsung meraihnya,” kata Lester, “sementara anak-anak saya yang berusia kuliah—mereka memandangnya sebagai alat kerja yang digunakan sepanjang waktu.”

Saran Lester kepada putranya sendiri, yang bekerja di IBM®, adalah menggabungkan kefasihan teknologi dengan investasi interpersonal. “Anda tidak bisa mengabaikan kenyataan,” katanya. “Anda perlu memahami toolkit dasar.” Namun, ia juga menasihatinya untuk mengamati para mentor, mempelajari bagaimana tim dibangun, serta mengembangkan penilaian yang melampaui “keajaiban komputasi AI.” Ia mendorong putranya untuk berfokus pada “mengapa mereka unggul dalam apa yang mereka lakukan, mengapa mereka mahir membangun tim, dan bagaimana mereka berpikir secara taktis maupun strategis dalam membangun sebuah proyek.”

Saran Puri kepada seorang hipotetis berusia 20 tahun yang memasuki dunia tenaga kerja pun serupa. “Jangan pernah takut pada teknologi; justru manfaatkan,” katanya. “Saya tahu ini adalah masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin terasa sangat tidak nyaman. Namun, setelah berada di bidang ini dalam waktu yang sangat lama, saya dapat meyakinkan Anda bahwa orang-orang yang merangkul teknologi adalah mereka yang akan membentuk masa depan.”

Ada pertanyaan yang mengintai di balik semua ini tentang apakah beberapa bentuk pekerjaan seharusnya, secara desain, tetap dipimpin oleh manusia. Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Lester, ia berhenti sejenak sebelum menjawab.

“Anak-anak perlu dirawat oleh manusia,” katanya akhirnya. “Mereka membutuhkan interaksi fisik. Mereka membutuhkan kontak mata, sentuhan, dan disiplin yang penuh welas asih serta memahami kemanusiaan.” Prinsip yang sama, menurutnya, mungkin berlaku untuk pengajaran, untuk bentuk-bentuk tertentu dari perawatan kesehatan, dan untuk bidang-bidang yang melibatkan negosiasi antarpihak guna mencegah konflik. Ini adalah area di mana peningkatan efisiensi mungkin tidak sebanding dengan biaya terhadap hubungan manusia—di mana, seperti yang dikatakan Lester, “kita harus bersikap disengaja saat melangkah maju, dalam mengukir dan melindungi beberapa ranah usaha manusia.”

Momok penghasilan dasar universal sebagai pengganti persoalan kerja yang bermakna mengkhawatirkan Puri. “Orang-orang bekerja karena hal itu memberi mereka tujuan,” katanya. “Ini bukan hanya soal uang. Saya paham—uang itu sangat penting, tetapi tujuan hidup sama pentingnya.” Lester menggambarkan sebuah skenario di mana pekerja yang terlantar menerima “20.000 USD per tahun, lalu mereka dapat memulai bisnis mereka sendiri.”

Namun, ia tetap skeptis bahwa jaminan pendapatan atau subsidi semata dapat menggantikan makna yang berasal dari aktivitas produktif. “Saya skeptis bahwa hal itu cukup untuk memberi orang makna, tujuan, dan interaksi interpersonal yang tidak benar-benar dapat dinilai,” katanya.

Namun, optimisme tetap ada—setidaknya di antara mereka yang membangun sistem-sistem ini. Teknologi baru, menurut Puri, akan menciptakan lebih banyak peluang daripada yang dihancurkannya. Teknologi ini akan memecahkan masalah “yang tidak pernah kita bayangkan dapat diselesaikan.” Di mata para pakar seperti Puri, masa depan dengan AI adalah masa depan yang penuh harapan. “Kami berpotensi menemukan obat untuk penyakit yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan dapat kami temukan,” katanya. “Kami akan menemukan material yang berkelanjutan. Dan ini akan memungkinkan inovasi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam masyarakat.”

Namun, ia juga jelas mengenai hal-hal yang tidak dapat diotomatisasi. “Banyak pekerjaan yang kita lakukan dengan tangan kita tidak dapat dengan mudah dibayangkan ulang,” katanya. “Ada kebocoran di rumah saya. Saya membutuhkan seseorang yang tahu cara memperbaiki kebocoran itu. Mesin saya rusak. Saya juga membutuhkan seseorang yang dapat memperbaikinya. Saya membutuhkan orang-orang yang mampu memikirkan kembali bagaimana hal-hal ini dirancang, bagaimana dibangun, bagaimana dipelihara, dan bagaimana diperbaiki.”

Pertanyaannya adalah apakah para pekerja akan takut menghadapi masa depan, atau memilih untuk menerimanya. Teknologi sudah ada di sini. Ini sedang membentuk ulang pengembangan perangkat lunak, layanan pelanggan, riset hukum, dan banyak bidang lainnya, serta kemungkinan akan merombak domain-domain yang saat ini terasa tidak tersentuh. Namun, pada akhirnya, teknologi tetaplah sebuah alat—alat yang sangat kuat, tetapi tetap merupakan alat.

Puri menegaskan bahwa apa pun latar belakang profesinya, penulis, pelaku industri hiburan, teknolog, atau tenaga medis, semua perlu memanfaatkan teknologi ini karena daya dan kemampuannya sangat mengagumkan.