Apa arti AI untuk masa depan pekerjaan

Hanya sedikit orang yang menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan bagaimana AI akan membentuk ulang dunia kerja dibandingkan Ruchir Puri. Selama bertahun-tahun, Puri, Kepala Ilmuwan di IBM®, telah membangun sistem yang kini dikhawatirkan oleh sebagian pekerja akan menggantikan mereka. Ia telah menyaksikan teknologi melampaui ambang batas yang sebelumnya terasa masih puluhan tahun lagi. Namun, bahkan ia pun tertangkap basah oleh kecepatan perubahan AI.
“Saya pikir adil untuk mengatakan semua orang yang bekerja di AI telah terkejut, dan dalam beberapa kasus terkejut, dengan seberapa cepat teknologi ini bergerak,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Kecepatan inovasi dan kecepatan kemajuan tidak lain adalah menakjubkan.”
Angka-angka menceritakan kisah transformasi dalam skala besar. Angka-angka ini menceritakan kisah transformasi dalam skala besar. Menurut Laporan Masa Depan Pekerjaan Forum Ekonomi Dunia 2025, yang mensurvei lebih dari 1.000 pengusaha yang mewakili 14 juta pekerja di 55 negara, pada tahun 2030 AI diperkirakan akan menciptakan 170 juta peran baru sekaligus menggantikan 92 juta pekerjaan—memberikan keuntungan bersih sebesar 78 juta posisi. Namun, dampak positif bersih tersebut menutupi tingkat churn yang sangat signifikan: 22% dari seluruh pekerjaan akan terdampak dalam lima tahun ke depan. Para pengusaha memperkirakan bahwa 39% keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja akan berubah pada tahun 2030, dan 41% pengusaha menyatakan berencana mengurangi jumlah tenaga kerja di area di mana AI dapat mengotomatiskan tugas. Sementara itu,Goldman Sachs memperkirakan bahwa jika penerapan AI saat ini diperluas ke seluruh perekonomian, sekitar 2,5% pekerjaan di Amerika Serikat akan tergeser.
Setiap perubahan teknologi besar selalu memicu prediksi pengangguran massal. Mobil diperkirakan akan menghapus industri kuda dan semua pihak yang bergantung padanya. Komputer dianggap akan membuat pekerjaan perkantoran menjadi usang. Internet diprediksi akan mengosongkan sektor retail. Namun, setiap kali itu terjadi, perekonomian justru menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihancurkan. Sekitar 60 persen pekerja di Amerika Serikat saat ini memiliki pekerjaan yang belum ada pada tahun 1940, yang berarti lebih dari 85 persen pertumbuhan lapangan kerja selama delapan dekade terakhir berasal dari penciptaan pekerjaan yang didorong oleh teknologi. Pertanyaannya adalah apakah kali ini berbeda.
Sebagian besar jabatan pekerjaan akan tetap bertahan. Itulah pandangan Robert Seamans, Profesor Manajemen dan Organisasi di NYU Stern School of Business sekaligus Direktur Center for the Future of Management. “Hanya sedikit pekerjaan yang benar-benar akan hilang,” katanya dalam sebuah wawancara. Namun, kepastian tersebut disertai peringatan: “Sebagian besar pekerjaan akan berubah, dan para pekerja yang tidak menyesuaikan diri dengan perubahan itu akan mendapati diri mereka memiliki seperangkat keterampilan yang usang dan tidak lagi bernilai di pasar kerja.”
Apa yang membuat suatu pekerjaan rentan? Menurut Seamans, posisi yang paling berisiko adalah peran dengan jumlah tugas terpisah yang terbatas serta interaksi minimal dengan peran lain. Ambil contoh seorang telemarketer. Pekerjaan tersebut melibatkan serangkaian aktivitas yang sempit: melakukan panggilan, menanggapi pertanyaan, dan mencatat hasil. Tidak ada koordinasi kelompok yang kompleks maupun situasi manusia yang ambigu untuk dinavigasi. “Telemarketer tidak berinteraksi dengan orang lain dalam konteks tugas kelompok yang kompleks,” katanya. “Pekerjaan seperti itu dapat disistematisasi dan, karena itu, direplikasi.”
Kerangka kerja serupa juga muncul dari percakapan dengan Puri. Pekerjaan yang paling berisiko, katanya, adalah pekerjaan yang melibatkan “gerakan mekanis” dalam ranah bahasa dan pengetahuan. “Seseorang menelepon, Anda mencari manual atau buku catatan, menemukan jawabannya, lalu menyampaikannya,” jelasnya. “Jenis pekerjaan seperti itu bisa dihilangkan.” Ia berhati-hati dalam memilih kata-kata. “Saya sengaja tidak menggunakan kata ‘menial’. Bersifat mekanis.”
Pengembangan perangkat lunak menawarkan gambaran awal tentang apa yang akan terjadi di bidang lain. Pada tahun 2011, Marc Andreessen menyatakan bahwa perangkat lunak sedang memakan dunia. Satu dekade kemudian, kata Puri, proses itu telah selesai. “Perangkat lunak telah menguasai dunia. Dan pada tahun 2020, menjadi jelas bahwa AI mulai memakan perangkat lunak."
Pekerjaan pengembang perangkat lunak, kata Puri, berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Saya tidak berada di kubu yang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu akan dihilangkan. Saya justru percaya bahwa masih ada begitu banyak hal yang perlu dilakukan, sehingga peran mereka akan terus berkembang.”
Tidak setiap pekerjaan yang tampak dapat diotomatisasi benar-benar demikian, kata Puri. AI kini mampu membaca jutaan hasil pemindaian medis, tetapi seorang ahli radiologi melakukan jauh lebih dari sekadar menafsirkan gambar. Pekerjaan tersebut mencakup mengaitkan riwayat pasien, melakukan evaluasi, serta menyintesis informasi yang kompleks. “Ini jauh lebih rumit daripada hanya membaca laporan pencitraan,” katanya. Prinsip yang sama berlaku di berbagai profesi: semakin besar peran suatu pekerjaan dalam menyatukan berbagai lapisan penilaian dan konteks berbeda, semakin sulit pula pekerjaan tersebut untuk diotomatisasi.
Bagi pekerja dalam peran yang rentan, kesimpulannya jelas. “Jika Anda berada dalam pekerjaan seperti itu, sebaiknya mulai mencari tahu nilai tambah apa yang Anda bawa, karena pekerjaan semacam ini dapat diotomatisasi,” kata Puri. “Namun, alat-alat ini juga memberi Anda sarana untuk membayangkan kembali pekerjaan Anda, alih-alih membuat Anda sangat gugup,” tambahnya, seraya mencatat bahwa para pekerja dapat bereksperimen dengan teknologi di ponsel mereka dan mengusulkan peran baru bagi diri mereka sendiri.
“Datanglah kepada manajer Anda dan katakan, ‘Ini mungkin,’” katanya. “Hal itu memberi Anda suara dalam pekerjaan Anda dan arah yang akan Anda jalani di masa depan, alih-alih membiarkan masa depan tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain.”
Pertanyaan tentang pekerjaan mana yang akan bertahan mungkin kurang berkaitan dengan jenis pekerjaannya sendiri dibandingkan dengan posisinya dalam hierarki. Gillian Lester, mantan dekan Columbia Law School, melihat adanya potensi “kekosongan di tengah” dalam tenaga kerja. Dalam pandangannya, pekerjaan yang paling mungkin bertahan berada di kedua ujung spektrum: para profesional yang sangat terspesialisasi, yang penilaiannya tidak dapat direplikasi, serta pekerja layanan berupah rendah yang melakukan tugas fisik yang tidak mudah diotomatisasi. “Para profesional, ahli bedah, dan pekerja kebersihan akan baik-baik saja,” katanya kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. Namun, di antara keduanya terdapat lapisan besar pekerja kerah putih tingkat menengah yang berpotensi menjadi rentan. “Orang-orang yang bekerja di industri asuransi, misalnya, yang tugasnya memeriksa kumpulan data untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk klaim,” kata Lester, “ke depan, pekerjaan seperti itu tidak lagi memerlukan manusia.”
Bagaimana dengan manajemen menengah dan fungsi eksekutif? Teknologi informasi telah membentuk ulang peran-peran ini, kata Puri, dengan menghadirkan “alat yang jauh lebih kuat di tangan mereka” dan memungkinkan mereka mengelola tim yang lebih besar dengan “kecerdasan yang lebih baik serta kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, langsung di ujung jari Anda.”
Namun, ia menolak gagasan bahwa manajemen itu sendiri akan diotomatisasi. “Saya pikir kita tidak akan masuk ke dalam skenario di mana kita secara massal berkata, ‘Kita tidak membutuhkan manajemen menengah,’” katanya. “Itu hampir sama dengan mengatakan bahwa kita tidak memerlukan pengambilan keputusan—bahwa kita akan menyerahkan semuanya kepada mesin-mesin ini untuk membuat keputusan bagi kita.”
Skenario tersebut adalah “nirwana atau pandangan distopia, tergantung dari sudut pandang siapa Anda melihatnya,” katanya. Namun, dalam kedua kasus, hal itu masih jauh. “Sampai kita benar-benar dapat mempercayai mesin-mesin ini dengan kehidupan kita dan hal-hal lainnya, akan ada masa transisi yang panjang di mana pekerjaan lebih banyak dibentuk ulang, bukan dihilangkan.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin bukan berupa gelombang PHK, melainkan lebih menyerupai proses penyortiran. Hampir setiap pekerjaan berbasis pengetahuan akan segera terbagi menjadi dua, menurut Gabe Goodhart, Chief Architect of AI Open Innovation at IBM®. “Versi AI dari pekerjaan tersebut akan sangat diminati,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. Mereka yang menguasai alat-alat ini akan mendapatkan nilai premium, sementara mereka yang tidak akan mendapati diri mereka bersaing di pasar yang semakin menyempit untuk pekerjaan tradisional.
Kesenjangan antara kedua kubu ini, Goodhart memperingatkan, akan diisi oleh pekerja yang “tidak memiliki keahlian untuk menggunakan AI secara efektif, tetapi tetap mencoba menggunakannya.” Mereka adalah pekerja yang mungkin menghasilkan lebih banyak output namun dengan pemahaman yang lebih rendah, yang mempercayai hasil tanpa memahami prosesnya, serta tidak mengetahui kapan mesin telah melakukan kesalahan.
Namun, alat yang sama yang mengancam sebagian pekerja justru memberdayakan yang lain. Pertimbangkan kemunculan “vibe coding,” di mana agen AI menerjemahkan konsep desain secara langsung menjadi perangkat lunak yang berfungsi. Secara tradisional, para desainer tidak memiliki keterampilan pemrograman untuk membangun prototipe mereka sendiri. Kini, mereka bisa. “Ini adalah keterampilan lintas-disiplin, di mana input kunci—desain—kini dapat diterjemahkan langsung ke output berupa perangkat lunak yang berfungsi,” jelas Goodhart. Sekat-sekat antar disiplin semakin melebur.
Demokratisasi ini mungkin merupakan salah satu perubahan paling mendalam yang sedang berlangsung. “Teknologi AI generatif saat ini telah membuat keterampilan pengodean dan ilmu data dapat diakses oleh non-programmer dengan cara yang hampir menyerupai bahasa Inggris,” kata Puri. Ia menunjuk pada prediksi tentang perusahaan bernilai miliaran dolar yang dimiliki oleh satu orang. “Apa yang sebelumnya mungkin membutuhkan 20 orang kini dapat dilakukan oleh satu atau dua orang. Dan, omong-omong, orang-orang tersebut tidak memiliki tanpa tanda kutip ‘keterampilan perangkat lunak’.”
Hasilnya justru berlawanan dengan intuisi: para pekerja non-teknis mungkin sebenarnya menghadapi peluang yang semakin luas. “Merekalah yang kini dilibatkan,” kata Puri. “Sebelumnya, mereka justru agak tertinggal. Sekarang, mereka kembali dilibatkan.”
Jika teknologi maju dengan kecepatan yang bahkan menurut para penciptanya mengejutkan, transformasi ekonomi justru berjalan lebih hati-hati. Tahun 2025 menandai “dimulainya jalan besar itu,” seperti yang dikatakan Puri, ketika perusahaan mulai mengintegrasikan AI ke dalam operasi nyata, merestrukturisasi alur kerja, dan secara cermat memberikan sistem tingkat otonomi yang lebih besar.
“Perusahaan masih khawatir untuk memberikan terlalu banyak agensi kepada agen,” katanya. “Anda tidak memiliki kendali penuh atas mereka, dan mereka berpotensi menimbulkan kekacauan.”
Tantangan terkait lainnya adalah memastikan apakah sistem AI benar-benar melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. “Benchmarking akan atau setidaknya harus menjadi kompetensi kelas satu di seluruh bisnis,” kata David Cox, Wakil Presiden AI Foundation di IBM Research, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Bagaimana cara menyelidiki sistem serta merancang pengujian dan tolok ukur untuk memastikan apakah sistem benar-benar melakukan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan? Ini adalah celah yang sangat mencolok yang saya lihat saat ini.”
Alat untuk mengevaluasi AI, menurut Cox, akan membutuhkan disiplin yang sepenuhnya baru, berbeda dari pengujian perangkat lunak tradisional karena sistem ini “jauh lebih tidak deterministik dibandingkan perangkat lunak yang biasa kita gunakan.”
Seperti yang dipandang Puri, mungkin diperlukan waktu hingga satu dekade bagi AI untuk sepenuhnya “meresap ke dalam struktur masyarakat kita—dengan tiga hingga lima tahun ke depan menjadi periode hiperakselerasi,” yang kemudian diikuti oleh fase konsolidasi yang lebih panjang.
Seperti apa pekerjaan di masa depan? Visi yang muncul dari percakapan ini adalah manusia yang mengelola “pasukan agen” dan mengawasi sistem AI, memastikan mereka berperilaku sesuai dengan yang dimaksudkan serta memperbaikinya ketika menyimpang dari jalur. “Ini seperti pekerjaan seorang manajer,” kata Puri. “Nilai tambah Anda berpindah ke lapisan berikutnya.”
Para pakar domain akan bekerja secara langsung dengan para teknolog untuk membangun agen AI, memanfaatkan pengetahuan bidang mereka untuk menentukan perilaku sistem dan pagar pengaman. Mereka juga akan bertanggung jawab memelihara agen-agen tersebut, menerapkan penilaian manusia untuk mengevaluasi konsekuensi, mengidentifikasi risiko, dan menavigasi kasus-kasus tepi. “Para teknolog AI ... biasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat membangun agen AI sendirian,” kata Puri. “Harus ada titik temu antara AI dan keahlian materi subjek.”
Goodhart menyampaikannya secara lugas: “Penilaian manusia adalah keterampilan utama yang dibutuhkan untuk memanfaatkan AI di tempat kerja dengan aman.” Artinya, para pekerja yang memahami apa itu AI dan apa yang bukan, yang mampu menerapkan AI secara efektif sekaligus mengenali keterbatasannya, akan menjadi sangat penting. “Orang-orang yang tidak memiliki pemahaman ini namun tetap mencoba menggunakan AI akan terperosok ke dalam jebakan ketergantungan pada AI tanpa memahami risikonya, dan pada akhirnya membuat kesalahan yang dapat membawa konsekuensi besar.”
Tiga kemampuan akan menjadi sangat penting di tahun-tahun mendatang, menurut Seamans: “Kemampuan untuk terus meningkatkan keterampilan diri tanpa harus diminta; rasa lapar terhadap pengetahuan; serta keinginan untuk membantu orang lain, terutama mereka yang berada dalam tim Anda.” Tidak satu pun dari hal ini merupakan kompetensi teknis. Sebaliknya, semuanya menuntut disposisi khusus terhadap pekerjaan dan rekan kerja, kata Seamans.
Penekanan pada soft skill muncul berulang kali dalam berbagai wawancara. “Keterampilan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi—kuasai itu,” saran Puri. “Keterampilan-keterampilan tersebut mungkin menjadi lebih penting dari sebelumnya, karena mesin-mesin ini berpotensi mengambil alih banyak tugas mekanis.” Yang tetap jelas bersifat manusiawi, menurutnya, adalah kecerdasan emosional. “Hasil emosional masih merupakan wilayah manusia. Empati adalah sifat manusia.”
Berdasarkan pengalamannya dalam pendidikan hukum, Lester menekankan pentingnya pemikiran kritis dan kreativitas kapasitas untuk mendekati masalah dari sudut pandang yang tidak terduga, mensintesis informasi dengan cara-cara baru, serta mengasah intuisi seiring dengan analisis.
“Sebagian besar dari apa yang kami ajarkan adalah hal-hal yang dapat diberikan AI kepada Anda,” katanya, merujuk pada pengetahuan faktual. “AI dapat memberi tahu Anda berapa banyak planet yang mengorbit Matahari. Namun, sebagian besar dari apa yang kami lakukan adalah mengajarkan orang cara memecahkan masalah. Kami mengajarkan cara berpikir kreatif, mungkin dengan menempuh jalur yang berbeda dari biasanya—keterampilan berpikir kritis. Kami juga mengajarkan kapan intuisi dan naluri dapat sama berharganya dengan rumus.”
Keterampilan-keterampilan ini selalu menjadi fondasi pendidikan, tetapi kini menjadi semakin penting karena fungsi pembelajaran berbasis informasi dapat dialihkan ke AI. Tantangan saat ini adalah menjadikan aspek-aspek yang tidak dapat ditransfer—penilaian, kreativitas, dan kefasihan interpersonal—sebagai pusat pengembangan profesional. “Mencari cara untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan tersebut, dan terus mengajarkannya, menurut saya, merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pendidikan tinggi,” kata Lester.
Sesuatu berubah ketika pengawasan manusia digantikan oleh pemantauan algoritmik. Pengawasan AI di tempat kerja dapat mengukur penekanan tombol, menganalisis ekspresi wajah, melacak nada suara, dan mengikuti gerakan fisik dengan tingkat perincian yang tidak dapat dipertahankan oleh manajer manusia. “Kami selalu memiliki bos,” kata Lester. “Terkadang manajemen mikro, terkadang mandor brutal di lantai pabrik, terkadang supervisor kerah putih.” Yang baru, katanya, adalah bahwa AI dapat “memperkuat dan mensistematisasikan bahaya tersebut,” mengubah pengawasan biasa menjadi sesuatu yang lebih abstrak, lebih meresap, dan lebih sulit untuk dilawan.
Yang lebih mengkhawatirkan, pengawasan AI berpotensi menghilangkan unsur manusia dari hubungan di tempat kerja—hubungan yang memang bisa menindas, tetapi juga bisa bersifat membina. “Ada kualitas anonimitas di dalamnya,” kata Lester. “Baik atau buruk, kita harus bekerja dengan orang-orang yang menjadi supervisor atau mentor kita, dan sebagian dari hubungan tersebut bersifat sangat positif.”
Sementara sebagian besar percakapan seputar AI dan pekerjaan berfokus pada efisiensi dan kontrol, Lester lebih tertarik pada dampaknya terhadap suasana manusia di tempat kerja. “Saya pikir AI pada akhirnya dapat memberikan pengaruh yang mendalam terhadap tempat kerja,” katanya, “termasuk dalam hal pertumbuhan, pengembangan profesional, pembelajaran, kemajuan melalui pembelajaran interpersonal, nasihat, pendampingan, dan peran atasan. Dan saya pikir itu akan sangat menarik. Kita perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan nilai dan kegunaan alat-alat ini dengan sosialisasi interpersonal.”
Salah satu konsekuensi dari pergeseran yang sedang berlangsung adalah bahwa pembelajaran tidak lagi dapat diperlakukan sebagai peristiwa satu kali. “Belajar dan pendidikan bukanlah proses yang selesai ketika Anda memperoleh gelar,” kata Puri. “Segalanya terus berubah sepanjang waktu.”
Ia menganjurkan “AI savvy” universal literasi dasar yang memungkinkan pekerja di bidang apa pun untuk terlibat dengan teknologi yang sedang membentuk ulang industri mereka. Alat-alat itu sendiri, katanya, membuat hal ini lebih mudah daripada sebelumnya, karena karyawan dapat berkomunikasi dengan AI menggunakan bahasa alami.
Meski demikian, generasi pelajar saat ini mendapati diri mereka berada dalam “pola menunggu,” seperti yang dikatakan Lester. Kaum muda yang mengikuti aturan dan mengembangkan keterampilan yang selama ini diharapkan kini menyadari bahwa sistem AI dapat mereproduksi keterampilan tersebut dalam hitungan detik—bahkan dalam jurnalisme, akuinya. “Orang-orang kini bisa mendapatkan berita hanya dengan mengklik tombol, dan AI akan memberi Anda ringkasan tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, orang-orang ingin bertindak. Mereka berada pada momen penting dalam hidup mereka. Mereka ingin membuat keputusan, dan mereka ingin memperoleh keterampilan yang mereka perlukan untuk melakukannya dan terkadang mereka bahkan tidak tahu apa jawaban yang benar.”
Kesenjangan generasi telah muncul dalam sikap terhadap AI, meskipun tidak seperti yang mungkin Anda harapkan. Orang-orang yang lebih muda menggunakannya sepanjang waktu. “Saya lahir pada tahun 1964, dan saya tidak langsung meraihnya,” kata Lester, “sementara anak-anak saya yang berusia kuliah—mereka memandangnya sebagai alat kerja yang digunakan sepanjang waktu.”
Saran Lester kepada putranya sendiri, yang bekerja di IBM®, adalah menggabungkan kefasihan teknologi dengan investasi interpersonal. “Anda tidak bisa mengabaikan kenyataan,” katanya. “Anda perlu memahami toolkit dasar.” Namun, ia juga menasihatinya untuk mengamati para mentor, mempelajari bagaimana tim dibangun, serta mengembangkan penilaian yang melampaui “keajaiban komputasi AI.” Ia mendorong putranya untuk berfokus pada “mengapa mereka unggul dalam apa yang mereka lakukan, mengapa mereka mahir membangun tim, dan bagaimana mereka berpikir secara taktis maupun strategis dalam membangun sebuah proyek.”
Saran Puri kepada seorang hipotetis berusia 20 tahun yang memasuki dunia tenaga kerja pun serupa. “Jangan pernah takut pada teknologi; justru manfaatkan,” katanya. “Saya tahu ini adalah masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin terasa sangat tidak nyaman. Namun, setelah berada di bidang ini dalam waktu yang sangat lama, saya dapat meyakinkan Anda bahwa orang-orang yang merangkul teknologi adalah mereka yang akan membentuk masa depan.”
Ada pertanyaan yang mengintai di balik semua ini tentang apakah beberapa bentuk pekerjaan seharusnya, secara desain, tetap dipimpin oleh manusia. Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Lester, ia berhenti sejenak sebelum menjawab.
“Anak-anak perlu dirawat oleh manusia,” katanya akhirnya. “Mereka membutuhkan interaksi fisik. Mereka membutuhkan kontak mata, sentuhan, dan disiplin yang penuh welas asih serta memahami kemanusiaan.” Prinsip yang sama, menurutnya, mungkin berlaku untuk pengajaran, untuk bentuk-bentuk tertentu dari perawatan kesehatan, dan untuk bidang-bidang yang melibatkan negosiasi antarpihak guna mencegah konflik. Ini adalah area di mana peningkatan efisiensi mungkin tidak sebanding dengan biaya terhadap hubungan manusia—di mana, seperti yang dikatakan Lester, “kita harus bersikap disengaja saat melangkah maju, dalam mengukir dan melindungi beberapa ranah usaha manusia.”
Momok penghasilan dasar universal sebagai pengganti persoalan kerja yang bermakna mengkhawatirkan Puri. “Orang-orang bekerja karena hal itu memberi mereka tujuan,” katanya. “Ini bukan hanya soal uang. Saya paham—uang itu sangat penting, tetapi tujuan hidup sama pentingnya.” Lester menggambarkan sebuah skenario di mana pekerja yang terlantar menerima “20.000 USD per tahun, lalu mereka dapat memulai bisnis mereka sendiri.”
Namun, ia tetap skeptis bahwa jaminan pendapatan atau subsidi semata dapat menggantikan makna yang berasal dari aktivitas produktif. “Saya skeptis bahwa hal itu cukup untuk memberi orang makna, tujuan, dan interaksi interpersonal yang tidak benar-benar dapat dinilai,” katanya.
Namun, optimisme tetap ada—setidaknya di antara mereka yang membangun sistem-sistem ini. Teknologi baru, menurut Puri, akan menciptakan lebih banyak peluang daripada yang dihancurkannya. Teknologi ini akan memecahkan masalah “yang tidak pernah kita bayangkan dapat diselesaikan.” Di mata para pakar seperti Puri, masa depan dengan AI adalah masa depan yang penuh harapan. “Kami berpotensi menemukan obat untuk penyakit yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan dapat kami temukan,” katanya. “Kami akan menemukan material yang berkelanjutan. Dan ini akan memungkinkan inovasi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam masyarakat.”
Namun, ia juga jelas mengenai hal-hal yang tidak dapat diotomatisasi. “Banyak pekerjaan yang kita lakukan dengan tangan kita tidak dapat dengan mudah dibayangkan ulang,” katanya. “Ada kebocoran di rumah saya. Saya membutuhkan seseorang yang tahu cara memperbaiki kebocoran itu. Mesin saya rusak. Saya juga membutuhkan seseorang yang dapat memperbaikinya. Saya membutuhkan orang-orang yang mampu memikirkan kembali bagaimana hal-hal ini dirancang, bagaimana dibangun, bagaimana dipelihara, dan bagaimana diperbaiki.”
Pertanyaannya adalah apakah para pekerja akan takut menghadapi masa depan, atau memilih untuk menerimanya. Teknologi sudah ada di sini. Ini sedang membentuk ulang pengembangan perangkat lunak, layanan pelanggan, riset hukum, dan banyak bidang lainnya, serta kemungkinan akan merombak domain-domain yang saat ini terasa tidak tersentuh. Namun, pada akhirnya, teknologi tetaplah sebuah alat—alat yang sangat kuat, tetapi tetap merupakan alat.
Puri menegaskan bahwa apa pun latar belakang profesinya, penulis, pelaku industri hiburan, teknolog, atau tenaga medis, semua perlu memanfaatkan teknologi ini karena daya dan kemampuannya sangat mengagumkan.
