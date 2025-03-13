Meskipun Manus telah menarik minat konsumen, adopsi perusahaan untuk jenis agen umum otonom ini mungkin akan meniti jalan yang lebih panjang, jika mesin ini memang masuk akal. Agen penggerak LLM yang telah menarik begitu banyak perhatian dalam 12 bulan terakhir sebagian besar dilatih pada data yang tersedia untuk umum. Sebaliknya, hanya 1% dari data perusahaan saat ini digunakan dalam model bahasa besar.

99% data yang tidak ditangkap merupakan tambang emas bagi perusahaan yang ingin menggunakan LLM dan agen untuk buka nilai dalam data tersebut. Akan tetapi, agen AI perusahaan umumnya digunakan secara berbeda dibandingkan agen AI pribadi. Misalnya, perorangan mungkin menggunakan agen yang dibangun oleh perusahaan seperti Manus AI atau OpenAI untuk menjadwalkan penerbangan atau meninjau resume mereka.

Sebaliknya, perusahaan sering mencari sistem agen yang dibangun dengan alat sumber tertutup atau terbuka yang telah disesuaikan untuk kebutuhan bisnis spesifik mereka agar seefisien mungkin (pikirkan Agentforce dari Salesforce atau watsonx Orchestrate dari IBM). Perusahaan juga memiliki sejumlah besar data yang tidak ingin mereka pindahkan dari lokasinya demi alasan keamanan. Agen perusahaan ini biasanya didukung oleh model bahasa yang lebih kecil dan sesuai dengan tujuan, seperti seri Granite dari IBM, yang menyimpan data yang diperlukan di lokasi.

Apakah Manus memiliki ambisi AI perusahaan masih belum jelas, namun mitranya yang baru diumumkan, Alibaba, jelas memilikinya. Pada bulan Januari, Alibaba mengumumkan asisten baru, Qwen 2.5 Max, yang berjalan pada arsitektur mixture of experts (MoE), pendekatan efisien yang sering kali menarik bagi perusahaan.

Dengan arsitektur MoE, model hanya mengaktifkan subjaringan tertentu yang diperlukan untuk tugas tertentu alih-alih mengaktifkan seluruh neural networks. Akibatnya, arsitektur MoE sangat mengurangi biaya komputasi selama prapelatihan dan mencapai kinerja yang lebih cepat selama waktu inferensi.

Apakah otonomi AI sejati dicapai dengan agen AI pribadi atau agen AI perusahaan masih harus diamati. Sementara itu Manus terus memicu perdebatan.

“Manus memang sedikit mengguncang banyak hal. Tetapi banyak juga yang bersikap skeptis di komunitas AI,” kata Kaoutar El Maghraoui, Principal Research Scientist dan Manajer di IBM dalam episode Mixture of Experts baru-baru ini. “Pertanyaan besar di sini adalah, dapatkah Manus benar-benar merombak otonomi AI? Atau apakah ini hanya langkah lain dalam perlombaan AI yang sedang berlangsung antara Timur dan Barat?"