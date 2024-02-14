Sektor air AS telah digambarkan sebagai “kaya target, miskin sumber daya” karena keterbatasan sumber daya keuangan dan teknis yang tersedia. Dan sistem di komunitas kecil dan pedesaan sangat rentan.

Pada sidang baru-baru ini oleh Komite Energi dan Perdagangan, Rick Jeffares, Presiden Asosiasi Air Pedesaan Georgia, mengatakan bahwa lebih dari 91% sistem air masyarakat di negara ini melayani kurang dari 10.000 orang. Menurut Jeffares, masyarakat kecil dan pedesaan sering mengalami “kesulitan mematuhi mandat federal yang rumit dan menyediakan air minum dan sanitasi yang aman dan terjangkau karena skala ekonomi yang terbatas dan kurangnya keahlian teknis.”

Jeffares juga mengatakan bahwa vendor yang menerima dolar federal dan menjual atau memasang peralatan otomatis harus “diwajibkan oleh protokol standar yang ditetapkan oleh EPA dan lembaga lain untuk melindungi utilitas air dari serangan siber dengan lebih baik.”

Pada persidangan, perlunya melibatkan kaum muda juga ditekankan. “Rural Water telah melakukan ini melalui program magang terdaftar, dan itu berhasil, jadi kami ingin memperluas. Kami mengantisipasi generasi berikutnya operator air akan memiliki tingkat kecanggihan komputer dan siber yang lebih tinggi,” kata Jeffares.