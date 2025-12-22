Merevolusi pengalaman penggemar UFC dengan IBM® watsonx

Tahun ini, IBM® dan UFC memperluas pengalaman insight dari UFC Insights Engine untuk menyertakan insight dalam pertarungan. Tampilan perdana fitur baru ini terjadi di UFC 322 di Madison Square Garden pada ronde pertama, ketika Shevchenko menjadi wanita pertama dalam sejarah UFC yang mendaratkan 60 takedown sepanjang kariernya. Pemirsa dapat melihatnya secara langsung melalui visual yang ditampilkan di sisi kiri layar, menampilkan statistik insight pertama. Fitur ini juga akan hadir di berbagai acara pertarungan mendatang lainnya.

“Sampai saat ini kami hanya menghadirkan insight pra-pertarungan, sehingga insight langsung merupakan sebuah peralihan besar bagi kami,” kata Jonathan Collins, Manajer Utama IBM®, Americas Build Engineering, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think.

Pipeline insight yang baru akan memberikan poin data menarik kepada penggemar selama siaran, seperti pembaruan rekor sepanjang masa atau statistik penting. Bayangkan seorang petarung hampir memecahkan rekor sepanjang masa untuk jumlah KO. Dengan menggunakan UFC Insights Engine yang baru, tim produksi statistik UFC dapat mengantrekan insight yang relevan tentang apakah dan kapan rekor tersebut dipecahkan secara real time. Insight tersebut kemudian diteruskan kepada tim konten dan siaran UFC untuk dibagikan kepada publik selama siaran.

“UFC Insights Engine yang dibangun dengan IBM® watsonx merupakan rangkaian AI kompleks yang bekerja secara mendalam untuk menggali insight baru secara real time bagi para penggemar dalam hitungan detik,” kata Alon Cohen, Executive Vice President of Innovation di TKO. “Siapa pun yang pernah menggunakan alat AI tahu bahwa biasanya Anda hanya bisa melaju jauh atau cepat tetapi tidak keduanya. Dalam kolaborasi dengan IBM® untuk menghadirkan statistik in-fight yang baru ini, kami telah mengoptimalkan Insights Engine agar mampu mencapai keduanya, sebuah pengubah permainan yang sesungguhnya.”

“Penggemar UFC sangat berpengetahuan dan bersemangat tentang olahraga ini. Hal itu sangat membantu bagi kami karena banyak insight yang kami publikasikan langsung dihadapkan kepada para penggemar, dan banyak di antaranya kemudian dibagikan ke media sosial,” kata Anand Das, Arsitek Solusi AI di IBM®, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Para penggemar memberi tahu kami jenis insight apa yang mereka sukai, dan kami melakukan iterasi dari sana.”