Merevolusi pengalaman penggemar UFC dengan IBM® watsonx

Ini merupakan tradisi ikonik dalam tontonan olahraga bela diri ketika seorang petarung memasuki arena, biasanya diiringi musik dan—tentu saja bagi lebih dari 700 juta penggemar UFC di seluruh dunia—ditampilkan pula sejumlah statistik kunci tentang petarung tersebut. Pada UFC 322 di Madison Square Garden pada 15 November, energi yang memancar dari Octagon memuncak ketika Valentina Shevchenko mendominasi Zhang Weili dalam laga co-main event, mempertahankan gelar kelas terbang wanita UFC sekaligus mencetak rekor takedown baru.
Pada Oktober 2024, UFC bermitra dengan IBM® untuk meningkatkan keterlibatan penggemar secara real-time melalui insight dan penceritaan. Bersama-sama, IBM® dan UFC membangun UFC Insights Engine, sebuah platform yang didukung AI yang menghasilkan insight otomatis tentang pertarungan dan para petarung. Tim produksi statistik UFC bekerja melalui dasbor khusus yang menarik data utama serta alur cerita menarik dari UFC Insights Engine. Di dalam dasbor tersebut, mereka menggunakan agen AI yang didukung oleh IBM® watsonx Orchestrate untuk memverifikasi statistik yang relevan dengan cepat. Selanjutnya, model AI generatif Granite dari IBM® menghasilkan draf teks dalam bahasa alami, membantu tim produksi statistik membentuk sudut narasi dengan cepat secara real time.
Tahun ini, IBM® dan UFC memperluas pengalaman insight dari UFC Insights Engine untuk menyertakan insight dalam pertarungan. Tampilan perdana fitur baru ini terjadi di UFC 322 di Madison Square Garden pada ronde pertama, ketika Shevchenko menjadi wanita pertama dalam sejarah UFC yang mendaratkan 60 takedown sepanjang kariernya. Pemirsa dapat melihatnya secara langsung melalui visual yang ditampilkan di sisi kiri layar, menampilkan statistik insight pertama. Fitur ini juga akan hadir di berbagai acara pertarungan mendatang lainnya.
“Sampai saat ini kami hanya menghadirkan insight pra-pertarungan, sehingga insight langsung merupakan sebuah peralihan besar bagi kami,” kata Jonathan Collins, Manajer Utama IBM®, Americas Build Engineering, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think.
Pipeline insight yang baru akan memberikan poin data menarik kepada penggemar selama siaran, seperti pembaruan rekor sepanjang masa atau statistik penting. Bayangkan seorang petarung hampir memecahkan rekor sepanjang masa untuk jumlah KO. Dengan menggunakan UFC Insights Engine yang baru, tim produksi statistik UFC dapat mengantrekan insight yang relevan tentang apakah dan kapan rekor tersebut dipecahkan secara real time. Insight tersebut kemudian diteruskan kepada tim konten dan siaran UFC untuk dibagikan kepada publik selama siaran.
“UFC Insights Engine yang dibangun dengan IBM® watsonx merupakan rangkaian AI kompleks yang bekerja secara mendalam untuk menggali insight baru secara real time bagi para penggemar dalam hitungan detik,” kata Alon Cohen, Executive Vice President of Innovation di TKO. “Siapa pun yang pernah menggunakan alat AI tahu bahwa biasanya Anda hanya bisa melaju jauh atau cepat tetapi tidak keduanya. Dalam kolaborasi dengan IBM® untuk menghadirkan statistik in-fight yang baru ini, kami telah mengoptimalkan Insights Engine agar mampu mencapai keduanya, sebuah pengubah permainan yang sesungguhnya.”
“Penggemar UFC sangat berpengetahuan dan bersemangat tentang olahraga ini. Hal itu sangat membantu bagi kami karena banyak insight yang kami publikasikan langsung dihadapkan kepada para penggemar, dan banyak di antaranya kemudian dibagikan ke media sosial,” kata Anand Das, Arsitek Solusi AI di IBM®, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Para penggemar memberi tahu kami jenis insight apa yang mereka sukai, dan kami melakukan iterasi dari sana.”
Mesin Insights didukung oleh produk AI dari seluruh portofolio IBM®. Setiap produk IBM® bekerja secara terpadu: watsonx.data merampingkan data mentah UFC, kemudian watsonx.ai mengekstraksi insight dari data tersebut, dan akhirnya dengan bantuan watsonx.governance menyajikannya dengan cara yang dapat dijelaskan dan transparan.
Insight dalam pertarungan merupakan bagian dari tujuan UFC untuk meningkatkan pengalaman UFC bagi seluruh pemangku kepentingan. Tim konten dan siaran UFC melaporkan keberhasilan solusi IBM®, yang telah menghasilkan peningkatan volume insight hingga tiga kali lipat dan, sejak peluncuran platform, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan insight sekitar 40%, sehingga membebaskan mereka untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif.
“Kami terus melakukan perbaikan, bahkan dari perspektif pra-pertarungan,” kata Collins. “Kami memiliki sejumlah pipeline, dan kami selalu mencari cara untuk berinovasi serta meningkatkan siaran dan pengalaman penggemar.” UFC Insights Engine dibangun dengan teknologi pada watsonx Orchestrate, termasuk antarmuka percakapan terpadu yang memungkinkan peneliti UFC mengajukan pertanyaan kompleks dan menganalisis tren yang kemudian diubah menjadi insight yang disesuaikan bagi penggemar. Orkestrasi ini mengintegrasikan berbagai alat canggih, seperti pipeline Text-to-SQL yang didukung oleh model bahasa besar (LLM) sumber terbuka terkemuka, termasuk IBM Granite dan Llama, yang dilatih menggunakan data historis UFC yang kaya.
Penggemar di seluruh dunia yang menghadiri atau menonton UFC 322 di Madison Square Garden mendapatkan tampilan perdana fitur insight terbaru. Dengan lebih dari 40 acara langsung setiap tahun yang disiarkan ke lebih dari 950 juta rumah tangga, para penggemar UFC kemungkinan akan segera melihat solusi ini beraksi secara luas.
