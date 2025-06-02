Otak ikan kecil yang bisa mengajarkan AI untuk berpikir

Bangunan lab utama di HHMI Janelia naik dari tepi hutan Sungai Potomac seperti kapal kaca dan baja, sudutnya yang tajam melunak oleh perbukitan hijau di sekitarnya dan kolam yang memantulkan. Di dalam, cahaya alami mengalir ke ruang kolaboratif terbuka, koridor melengkung menghubungkan rangkaian mikroskop khusus dan klaster peneliti berkumpul di dekat dinding sketsa papan tulis dan pemindaian otak resolusi tinggi.
Di salah satu rangkaian tersebut, yang berlokasi di Ashburn, Virginia, sebuah layar menampilkan cahaya dengan render volumetrik otak larva ikan zebra. Setiap neuron berdenyut sebagai titik cahaya—galaksi dalam miniatur—ditangkap di tengah tembakan dalam 3D resolusi tinggi. Bagi mata yang tak terlatih, ia tampak seperti gerombolan kunang-kunang dalam kubah kristal. Tetapi bagi Jan-Matthis Lueckmann, seorang ilmuwan riset di Google Research, dan kolaboratornya, itu adalah peta kerja kognisi, dikodekan dalam kedipan. Itu adalah teka-teki. Dan memecahkannya dapat membentuk kembali pemahaman kita tentang otak maupun kecerdasan buatan.
“Di luar masalah seperti mengoreksi deformasi elastis dalam video volumetrik ini, tantangan yang signifikan adalah dengan andal menentukan lokasi neuron ini,” kata Lueckmann kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Untuk mengatasi hal ini, kami bekerja sama erat dengan tim spesialis di HHMI Janelia. Mereka dengan cermat membuat anotasi sekitar 2.000 neuron menggunakan protokol anotasi yang dirancang khusus.”
Ketika sistem AI tumbuh lebih kuat, para peneliti semakin mencari inspirasi biologi, terutama otak, mesin komputasi evolusi yang paling efisien. Proyek ZAPBench adalah salah satu contoh yang paling ambisius: kumpulan data ikan zebra seluruh otak yang dirancang untuk menyelidiki sifat dasar komputasi dan prediksi neuron.
Namun kisah ini tidak terbatas pada aspek biologinya. Di IBM® Research, inspirasi serupa telah memunculkan chip yang terinspirasi otak seperti NorthPole, yang menantang arsitektur tradisional dengan meniru cara komputasi neuron. Ketika upaya seperti ZapBench mengungkap prinsip-prinsip fungsi otak, mereka dapat menginformasikan generasi berikutnya perangkat keras AI.
Kumpulan data ZAPBench, inti dari cerita yang sedang berlangsung ini, bukanlah pemindaian otak biasa. Ini adalah video volumetrik yang menangkap dua jam aktivitas otak secara terus menerus dalam ikan zebra hidup, ditampilkan dengan detail yang sangat indah. Setiap detik memegang bingkai tiga dimensi yang melacak cahaya real-time dari sekitar 70.000 neuron, masing-masing menyala sesaat, menandakan ledakan pemikiran.
Ungkapan yang elegan itu nyaris tidak menyampaikan kerumitan rekayasa. Video ini adalah lingkungan yang terus berubah. Deformasi elastis, pergeseran mikroskopis dalam jaringan, menciptakan distorsi yang membelokkan data. Algoritma dapat mengalami kegagalan. Dan dengan tidak adanya peta yang akurat, tugas paling sederhana menjadi sulit: di mana tepatnya setiap neuron?
Untuk menjawabnya, Lueckmann dan timnya beralih ke tangan manusia. Bekerja dengan kelompok khusus di Janelia, mereka membuat anotasi sekitar 2.000 neuron dengan tangan. Langkah ini melibatkan tidak hanya menandai sel, tetapi menyempurnakan setiap tanda dalam proses bolak-balik, semacam dialog berulang antara ilmuwan dan mesin. “Proses ini melibatkan beberapa putaran masukan dan penyempurnaan antara tim kami, yang pada akhirnya menyediakan data pelatihan untuk algoritma khusus kami,” katanya.
Dengan fondasi itu diletakkan, algoritma melakukan sisanya: memetakan 70.000 lainnya. Ini bukan hanya kekerasan. Itu adalah perancah yang diperlukan untuk mulai membangun model machine learning yang dapat memprediksi pindah otak berikutnya.
Ikan zebra dalam penelitian itu bukan hanya ditempatkan diam di tangki. Ikan tersebut dipaparkan pada rangkaian stimulus virtual, arus simulasi, cahaya yang berkelap-kelip, dan bayangan yang bergerak, yang masing-masing dirancang untuk meniru isyarat lingkungan alami. Sementara aktivitas otot ekor ikan direkam melalui elektroda, otaknya dicitrakan secara real time menggunakan mikroskop lembaran cahaya. Imobilisasi dalam gel transparan, ikan telah dimodifikasi secara genetik untuk mengekspresikan indikator kalsium, yang bersinar ketika neuron menyala. Pengaturan ini memberi para peneliti rangsangan visual dan respons saraf di seluruh otak vertebrata.
ZapBench tidak hanya mencakup data aktivitas tetapi juga konektom yang akan datang dari ikan yang sama, hingga ke tingkat sinaps. Hal ini memungkinkan tingkat pemodelan yang belum pernah mungkin terjadi sebelumnya pada spesies vertebrata: aktivitas dan struktur, berdampingan. Dengan kombinasi ini, model dapat mulai melakukan lebih dari sekadar memprediksi; mereka dapat mulai menjelaskan.
Dua upaya lain mencerminkan ambisi yang sama. Program MicroNs Allen Institute telah menggabungkan pencitraan otak struktural dan fungsional pada tikus, menawarkan peta konektomik padat di samping pola aktivitas saraf untuk memahami bagaimana informasi visual diproses. Kumpulan data mereka telah mendorong riset tentang hubungan struktur-fungsi di otak mamalia, terutama di korteks visual.
Sementara itu, Observatorium Otak di University of California, San Diego, telah merilis data skala besar dari probe Neuropixel yang merekam dari ribuan neuron pada tikus yang berperilaku. Meskipun tidak sekomprehensif secara spasial seperti ZapBench, upaya ini telah memberikan data deret waktu yang berharga yang selaras dengan perilaku, berkontribusi pada kemajuan dalam pemodelan prediktif dinamika kortikal.
Pertanyaan sebenarnya yang diangkat oleh ZAPBench bukanlah tentang neuron itu sendiri. Ini tentang bagaimana kita memodelkannya.
Selama beberapa dekade, pemodelan otak sangat bersandar pada data deret waktu. Ini berarti mengurangi struktur 3D otak yang kompleks ke tingkat aktivitas numerik dari waktu ke waktu. Ini lebih sederhana, lebih ringan pada sumber daya komputasi ,dan lebih mudah dianalisis.
Tapi ada trade-off.
“Memperoleh data deret waktu memerlukan langkah segmentasi, yang, terlepas dari upaya terbaik kami, pasti mempertahankan beberapa tingkat kesalahan pada skala ini,” jelas Lueckmann. Segmentasi, proses mengisolasi, dan melabeli neuron, secara alami rawan kesalahan. Kesalahan kecil di awal dapat merembet ke seluruh model.
Data volumetrik menawarkan jalur yang berbeda. Alih-alih mengurangi gambar 3D menjadi sinyal 1D, model volumetrik bertujuan untuk memprediksi aktivitas langsung dari video. Ini bersifat menyeluruh. Berantakan, tapi elegan.
“Memperkirakan data volumetrik secara langsung melewati kebutuhan segmentasi,” kata Lueckmann kepada IBM® Think. “Ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh, karakteristik yang sering ditemukan menguntungkan dalam aplikasi machine learning.”
Dalam pengujian, tim menemukan bahwa model video volumetrik mengungguli model deret waktu ketika hanya diberi konteks singkat dari aktivitas sebelumnya. Mengapa? Mereka masih berusaha mencari tahu itu. Namun salah satu kemungkinannya adalah bias induktif: model video, secara alami, lebih mampu mempertahankan hubungan spasial antar-neuron.
“Kami saat ini sedang menyelidiki alasan yang mendasarinya,” kata Lueckmann. “Hipotesis kami saat ini adalah bahwa bias induktif yang melekat pada model video memudahkan mereka untuk menjelaskan hubungan antara neuron.”
Masalahnya? Model volumetrik sangat berat secara komputasi. Memuat data saja sudah merupakan suatu prestasi teknik.
“Sementara pemuatan data menimbulkan tantangan teknik yang substansif untuk model video kami, ini adalah masalah kecil untuk model deret waktu, memungkinkan perputaran eksperimental yang jauh lebih cepat,” tambah Lueckmann.
Dalam praktiknya, kedua jenis pemodelan tidak bertentangan. Mereka mewakili pertukaran dalam tujuan bersama: memahami bagaimana otak berpikir dengan memprediksi apa yang akan dilakukannya selanjutnya.
Konvergensi otak dan mesin ini tidak hanya teoretis. Di IBM® Research, Dharmendra Modha dan timnya telah membangun NorthPole, sebuah chip AI jenis baru yang dirancang untuk inferensi. Tidak seperti chip tradisional yang menderita hambatan von Neumann, terus-menerus memindahkan data antara memori dan prosesor, NorthPole mengintegrasikan keduanya. Ini adalah refleksi digital otak, di mana memori dan komputasi terjalin.
Chip ini mencapai hal ini dengan menanamkan memori langsung di samping inti komputasi. Dibangun dengan 22 miliar transistor dan dibuat menggunakan proses node 12 nanometer, NorthPole memberikan kinerja inferensi pada efisiensi energi 25 kali CPU dan GPU terkemuka pada tolok ukur standar seperti ResNet-50. Arsitektur ini memungkinkan tidak hanya efisiensi daya tetapi juga pengurangan besar-besaran dalam latensi dan ruang.
Model yang dibangun dari data ZapBench dapat memberi tahu Anda apa yang terjadi selanjutnya—neuron mana yang cenderung menyala, kapan dan bahkan bagaimana pola itu mungkin bergelombang melalui daerah otak. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam tetap: apakah prediksi ini berarti kita memahami sistem yang menghasilkannya? Apa yang terjadi ketika Anda dapat memprediksi aktivitas otak? Apakah itu berarti Anda memahaminya? Tidak juga, menurut Lueckmann.
“ZapBench saat ini berfokus pada memaksimalkan kinerja prediktif, tanpa memaksakan batasan pada jenis model yang digunakan,” kata Lueckmann.
Tujuan yang lebih ambisius sedang menjulang: beralih dari prediksi ke penjelasan. Hal itu tidak hanya menuntut pengetahuan tentang neuron mana yang aktif, tetapi juga alasannya.
Dan di sinilah hal-hal menjadi lebih ambisius. Di samping data aktivitas, kolaborator Lueckmann sedang menyusun kumpulan data struktural dari otak ikan yang sama. Ini bukan tentang apa yang dilakukan neuron; ini tentang bagaimana mereka terhubung.
“Kolaborator kami telah memperoleh kumpulan data struktural resolusi sinapsis dari ikan yang sama,” katanya. “Data struktural ini sekarang sedang menjalani pemrosesan untuk merekonstruksi morfologi setiap neuron individu di otaknya, sebuah upaya yang dilengkapi dengan proofreading manusia skala besar.”
Ini berarti diagram pengkabelan literal dari otak yang hidup. Jika model prediktif dapat diperkaya dengan struktur itu, katakanlah, dengan menggunakannya sebagai kendala atau sebelumnya dalam proses pemodelan, hasilnya mungkin lebih mudah dipahami. Peta yang tidak hanya mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi juga mengisyaratkan alasannya.
“Kami berharap bahwa memperkaya model prediktif dengan informasi struktural ini, misalnya, dengan memasukkan diagram pengabelan fisik sebagai kendala model, akan mengarah pada model yang tidak hanya lebih akurat tetapi juga lebih dapat ditafsirkan,” kata Lueckmann.
Kemampuan interpretasi itu penting. Jika AI dapat membantu kita memecahkan kode otak, itu bukan hanya kemenangan bagi ilmu saraf. Ini mungkin memberi masukan ke AI itu sendiri, menawarkan cetak biru dari biologi yang tidak pernah kita bayangkan.
“Lompatan yang benar-benar signifikan adalah transisi dari prediksi ke pemahaman mekanistik sejati,” katanya. “Untuk saat ini, saya melihat hal ini terutama sebagai upaya menggunakan AI untuk memajukan pemahaman ilmiah, bukan sebagai upaya untuk secara langsung memajukan AI itu sendiri.”
Namun demikian, siklus masukan tetap dapat terjadi. Metode AI baru dapat membuka pintu dalam ilmu saraf. Dan insight ilmu saraf baru dapat membentuk kembali AI.
“Hasil terbaik yang bisa dibayangkan untuk tolok ukur ZapBench adalah berfungsi sebagai batu loncatan untuk menemukan prinsip-prinsip fungsi otak vertebrata yang saat ini tidak diketahui,” kata Lueckmann. “Jika itu terjadi, dapat dibayangkan bahwa insight semacam itu dapat menginformasikan dan menginspirasi arah baru dalam AI.”
ZapBench mungkin berasal dari ikan kecil, tetapi implikasinya jauh melampaui skalanya. Kumpulan data membuka jendela yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam hubungan antara struktur dan aktivitas otak, memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fondasi kognisi dan komputasi dengan cara yang sebelumnya tidak dapat diakses.
