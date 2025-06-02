Otak ikan kecil yang bisa mengajarkan AI untuk berpikir

Konvergensi otak dan mesin ini tidak hanya teoretis. Di IBM® Research, Dharmendra Modha dan timnya telah membangun NorthPole, sebuah chip AI jenis baru yang dirancang untuk inferensi. Tidak seperti chip tradisional yang menderita hambatan von Neumann, terus-menerus memindahkan data antara memori dan prosesor, NorthPole mengintegrasikan keduanya. Ini adalah refleksi digital otak, di mana memori dan komputasi terjalin.

Chip ini mencapai hal ini dengan menanamkan memori langsung di samping inti komputasi. Dibangun dengan 22 miliar transistor dan dibuat menggunakan proses node 12 nanometer, NorthPole memberikan kinerja inferensi pada efisiensi energi 25 kali CPU dan GPU terkemuka pada tolok ukur standar seperti ResNet-50. Arsitektur ini memungkinkan tidak hanya efisiensi daya tetapi juga pengurangan besar-besaran dalam latensi dan ruang.

Model yang dibangun dari data ZapBench dapat memberi tahu Anda apa yang terjadi selanjutnya—neuron mana yang cenderung menyala, kapan dan bahkan bagaimana pola itu mungkin bergelombang melalui daerah otak. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam tetap: apakah prediksi ini berarti kita memahami sistem yang menghasilkannya? Apa yang terjadi ketika Anda dapat memprediksi aktivitas otak? Apakah itu berarti Anda memahaminya? Tidak juga, menurut Lueckmann.

“ZapBench saat ini berfokus pada memaksimalkan kinerja prediktif, tanpa memaksakan batasan pada jenis model yang digunakan,” kata Lueckmann.

Tujuan yang lebih ambisius sedang menjulang: beralih dari prediksi ke penjelasan. Hal itu tidak hanya menuntut pengetahuan tentang neuron mana yang aktif, tetapi juga alasannya.

Dan di sinilah hal-hal menjadi lebih ambisius. Di samping data aktivitas, kolaborator Lueckmann sedang menyusun kumpulan data struktural dari otak ikan yang sama. Ini bukan tentang apa yang dilakukan neuron; ini tentang bagaimana mereka terhubung.

“Kolaborator kami telah memperoleh kumpulan data struktural resolusi sinapsis dari ikan yang sama,” katanya. “Data struktural ini sekarang sedang menjalani pemrosesan untuk merekonstruksi morfologi setiap neuron individu di otaknya, sebuah upaya yang dilengkapi dengan proofreading manusia skala besar.”

Ini berarti diagram pengkabelan literal dari otak yang hidup. Jika model prediktif dapat diperkaya dengan struktur itu, katakanlah, dengan menggunakannya sebagai kendala atau sebelumnya dalam proses pemodelan, hasilnya mungkin lebih mudah dipahami. Peta yang tidak hanya mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi juga mengisyaratkan alasannya.

“Kami berharap bahwa memperkaya model prediktif dengan informasi struktural ini, misalnya, dengan memasukkan diagram pengabelan fisik sebagai kendala model, akan mengarah pada model yang tidak hanya lebih akurat tetapi juga lebih dapat ditafsirkan,” kata Lueckmann.

Kemampuan interpretasi itu penting. Jika AI dapat membantu kita memecahkan kode otak, itu bukan hanya kemenangan bagi ilmu saraf. Ini mungkin memberi masukan ke AI itu sendiri, menawarkan cetak biru dari biologi yang tidak pernah kita bayangkan.

“Lompatan yang benar-benar signifikan adalah transisi dari prediksi ke pemahaman mekanistik sejati,” katanya. “Untuk saat ini, saya melihat hal ini terutama sebagai upaya menggunakan AI untuk memajukan pemahaman ilmiah, bukan sebagai upaya untuk secara langsung memajukan AI itu sendiri.”

Namun demikian, siklus masukan tetap dapat terjadi. Metode AI baru dapat membuka pintu dalam ilmu saraf. Dan insight ilmu saraf baru dapat membentuk kembali AI.

“Hasil terbaik yang bisa dibayangkan untuk tolok ukur ZapBench adalah berfungsi sebagai batu loncatan untuk menemukan prinsip-prinsip fungsi otak vertebrata yang saat ini tidak diketahui,” kata Lueckmann. “Jika itu terjadi, dapat dibayangkan bahwa insight semacam itu dapat menginformasikan dan menginspirasi arah baru dalam AI.”

ZapBench mungkin berasal dari ikan kecil, tetapi implikasinya jauh melampaui skalanya. Kumpulan data membuka jendela yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam hubungan antara struktur dan aktivitas otak, memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fondasi kognisi dan komputasi dengan cara yang sebelumnya tidak dapat diakses.