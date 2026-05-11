Minggu ini di Think 2026, para pemimpin bisnis menggali realitas yang berkembang: ketika AI menjadi inti perusahaan, kesuksesan bergantung pada kekuatan dan fleksibilitas infrastruktur hybrid di baliknya. Percakapan ini memperjelas bahwa nilai AI dibangun di atas arsitektur yang tepat.
Kompleksitas di seluruh lingkungan, arsitektur yang terbagi-bagi, utang teknis yang terus membengkak, dan meningkatnya harapan akan keamanan, kepatuhan, dan ketahanan berada di antara eksperimen dan hasil nyata dan tepercaya dalam skala besar.
Tetapi setiap tantangan itu kembali ke hal yang sama: data.
“AI menyangkut data dan data itu ada di mana-mana, sehingga data pada dasarnya bersifat hybrid,” kata Ric Lewis, Senior Vice President of Infrastructure IBM. “Data itu adalah tambang emas [...] atau tempat pembuangan sampah [...] arsitektur yang Anda pilih dapat memengaruhi hal itu.”
Dengan kalimat pembukaan itu, Ric Lewis menguraikan tiga prioritas strategis untuk membangun fondasi AI yang kuat: menempatkan AI sebagai inti, mengaktifkan data siap untuk AI, dan membangun kontrol yang siap untuk AI. Bersama-sama, semua prioritas ini membantu organisasi menciptakan fondasi yang fleksibel, tangguh, dan dibangun untuk diskalakan sesuai dengan apa yang terjadi selanjutnya.
Bagaimana perusahaan mengelola realitas ini dan membangunnya saat ini membentuk tantangan infrastruktur yang menentukan. Pemimpin infrastruktur yang berada di depan adalah mereka yang memperlakukan data sebagai fondasi yang diandalkan oleh strategi hybrid mereka.
Hybrid adalah keadaan sehari-hari yang nyata untuk AI perusahaan. Menurut studi IBM® Institute for Business Value, 70% eksekutif melaporkan bahwa strategi hybrid telah memungkinkan organisasi mereka untuk mengoptimalkan biaya dan kinerja, tetapi hanya 8% yang mengatakan bahwa infrastruktur mereka saat ini memenuhi semua kebutuhan AI mereka. Kesenjangan itu menjadi topik utama dalam Think 2026. Berfokus pada area berikut dapat membantu menutupnya.
Laporan Gartner baru-baru ini menyoroti risikonya: 60% organisasi diperkirakan akan membatalkan proyek AI mereka pada tahun 2026 karena masalah kualitas data. CEO juga khawatir—6% mengatakan beban kerja yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan untuk bisnis mereka didukung oleh data yang tidak dapat dipercaya.
“AI benar-benar membutuhkan data dengan informasi berbasis kualitas dan nilai referensi. Pada kenyataannya, AI membutuhkan konteks,” kata Scott Baker, VP, Pemasaran, IBM Storage.
Semua masalah ini mungkin terlalu akrab bagi Anda. Data tersebar di seluruh lingkungan, tidak adanya konteks bisnis dan tata kelola dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Kombinasi itulah yang membuat sebagian besar perusahaan terjebak dalam proyek uji coba.
“Kita tentu saja dapat menerapkan infrastruktur yang sesuai dengan tujuan dan dirancang untuk beban kerja AI,” kata Baker. “Tapi kita tetap membutuhkan data yang dirancang untuk beban kerja tersebut, dengan konteks dan kualitas untuk memastikan AI berkinerja seperti yang diharapkan.”
IBM mengambil pendekatan seluruh tumpukan untuk menangani lapisan data, infrastruktur, dan kecerdasan yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan produksi. Itu berarti menyatukan data terstruktur, tidak terstruktur, dan semiterstruktur di seluruh lingkungan hybrid tanpa mengharuskan organisasi mengganti platform untuk seluruh sistem yang mereka miliki.
“Fondasi data inilah yang pada akhirnya membuat perbedaan bagi organisasi antara memasukkan AI ke dalam produksi atau terjebak dalam mode uji coba AI yang tak berujung ini,” kata Sam Werner, General Manager IBM Storage.
Di sinilah IBM Fusion dan watsonx.data berperan, membawa data ke berbagai aplikasi dengan tata kelola yang diberlakukan di lapisan data. Fusion juga menggunakan caching data cerdas untuk membawa data ke tempat yang dibutuhkan tanpa membahayakan kinerja.
Akselerasi GPU juga merupakan faktor penentu. Salah satu masalah paling mahal yang dihadapi perusahaan saat ini adalah GPU yang menganggur dan ini bermuara pada memiliki penyimpanan yang dapat mendorong data dengan cukup cepat untuk membuatnya dapat terus digunakan.
Sam Werner, General Manager IBM Storage
Perencanaan ketahanan operasional, ketersediaan tinggi, dan pemulihan bencana bukan lagi merupakan catatan kaki infrastruktur. Ketika AI beralih lebih dalam ke operasi inti, risiko seputar ketersediaan semakin tinggi dan ketahanan harus dibangun sejak awal.
“AI harus aktif nonstop,” kata Hillery Hunter, GM, IBM Power dan CTO dari IBM Infrastructure, “Ini penting bagi operasi kami.”
Di lingkungan global, residensi data penting dan logika kedaulatan perlu ditanamkan langsung ke dalam bagaimana lingkungan diterapkan, bukan sekadar tambahan. FlashSystem memperluas hal tersebut ke penyimpanan, menyediakan manajemen di seluruh aset penyimpanan organisasi untuk menjaga lingkungan tetap tangguh dan patuh.
— Hillery Hunter, GM, IBM Power dan CTO IBM Infrastructure
“Hybrid bukan lagi pilihan,” kata Lewis. Ketika organisasi menghadapi kompleksitas, persyaratan keamanan, dan masalah kedaulatan yang semakin meningkat, hybrid menjadi persyaratan, bukan pilihan. Membangun arsitektur hybrid yang tepat memungkinkan intensionalitas, konsistensi, dan ketahanan yang lebih besar, berfokus pada penciptaan kondisi untuk kesuksesan AI.
Di Think 2026, pesan itu disampaikan dengan jelas. Untuk perusahaan yang menjalankan AI terhadap data nyata, keputusan seputar arsitektur yang dibuat sekarang akan membentuk apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Perusahaan yang mencapainya lebih dulu akan menjadi perusahaan yang membangun kontrol, fleksibilitas, dan jangka panjang.
