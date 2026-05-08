Apa arti identitas di era AI agen: Insight dari Think 2026

Shenoy kemudian menawarkan perspektif yang didasarkan pada penerapan dunia nyata. Dia menggambarkan lembaganya—sekolah kedokteran riset di Bronx dengan lebih dari $250 juta dalam dana riset—sebagai “tepat di ambang bahaya.”

Identitas manusia dikelola dengan baik. NHI adalah pelopor baru, dan taruhannya tinggi. Agen AI yang tidak diperiksa di laboratorium riset dapat dengan tenang menjadi agen AI yang membuat keputusan tentang data pasien—tanpa ada yang dapat melacak bagaimana data itu sampai di sana.

“Agen AI seperti karyawan, seperti asisten riset,” katanya. “Harus ada akuntabilitas yang sampai kepada pimpinan laboratorium dan pimpinan bisnis.” Kita tidak memilikinya saat ini.”

Itu sebabnya dia mulai bekerja dengan IBM®. Saat ini, Albert Einstein menggunakan IBM® Verify dan HashiCorp Vault Together—Verify untuk sisi manusia, Vault untuk sisi aplikasi—untuk membawa NHI di bawah kendali terkoordinasi sebelum AI agen skala lebih jauh di seluruh institusi.

Nasihatnya kepada para pemimpin lain adalah langsung: “Ini adalah sesuatu yang harus kita alamat—tidak ada kepala di pasir. Saya tidak akan menunggu seseorang bertanya kepada saya. Saya tidak akan menunggu regulator. Ini adalah kebersihan yang tepat, dan itulah yang perlu kita lakukan.”

