Apa arti identitas di era AI agen: Insight dari Think 2026

Minggu ini di Think 2026, para pemimpin TI dan bisnis berkumpul untuk mendiskusikan identitas di era AI agen, dan satu tema muncul dengan jelas. AI agen is reshaping how enterprises operate, but traditional IAM was never built for the agents and identitas nonmanusia (NHI) now driving that change.
Baik Anda bergabung bersama kami di Boston maupun mengikuti dari jauh, berikut adalah poin-poin utama bagi para pemimpin identitas dan keamanan yang muncul dari Think.
Potensi keuntungannya sangat besar. Menurut IBM® Institute for Business Value, 53% eksekutif mengharapkan AI untuk mengubah model bisnis di industri mereka pada tahun 2030. Organisasi yang condong ke AI-first memproyeksikan peningkatan produktivitas 70%, waktu siklus 74% lebih cepat, dan pengiriman proyek 67% lebih cepat.
Tetapi sistem IAM tradisional tidak dibangun untuk ini—pada kenyataannya, 92% organisasi tidak yakin alat IAM lama mereka dapat mengelola risiko yang datang dengan NH dan agen AI1. Sistem ini dirancang untuk manusia yang masuk, mengadakan sesi dan menerima ulasan setiap tiga bulan, bukan untuk agen yang bertindak secara mandiri, terus menerus dan dengan kecepatan mesin.
Pada saat yang sama, identitas nonmanusia meledak. Sekarang ada 45 hingga 90 NHI untuk setiap identitas manusia di lingkungan perusahaan2, dan rasionya tumbuh dengan setiap penerapan agen baru. Sebagian besar organisasi tidak memiliki visibilitas nyata ke agen mana yang sedang berjalan, siapa yang menerapkan mereka atau apa yang diizinkan untuk mereka lakukan.
Ini adalah masalah organisasi hampir sama dengan masalah teknologi. NHI sebagian besar dibuat dan dikelola oleh tim pengembangan, sementara tim keamanan dan CISO masih fokus pada manusia. Dalam survei IBM® baru-baru ini terhadap 1.100 profesional industri, hampir tiga perempat mengatakan platform dan tim pengembangan mereka tidak bekerja dengan baik dengan tim keamanan mereka. Ini berarti ledakan AI agen terjadi di seluruh kesenjangan internal yang belum dijembatani.
Tanggapan IBM®: kontrol di setiap tindakan. Baru minggu ini, IBM® meluncurkan Vault 2.0, yang memodernisasi keamanan berbasis identitas dalam skala besar untuk era agen, dan solusi Verify and Vault terpadu, jawaban menyeluruh IBM® untuk mengamankan manusia dan NHI di seluruh perusahaan.
Pembingkaian IBM® di Think 2026 konsisten: Anda memerlukan identitas, akses, dan kebijakan yang ditegakkan terus menerus saat waktu proses. Ini melibatkan penggantian kepercayaan statis dengan verifikasi berkelanjutan sehingga Anda dapat mengamankan lingkungan Anda hari ini dan dengan percaya diri menskalakan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Untuk mencapai hal ini, IIBM® merekomendasikan lima keharusan untuk setiap organisasi yang menyebarkan agen dalam produksi.
Tanpa verifikasi berkelanjutan, agen beroperasi berdasarkan kepercayaan yang diasumsikan, menciptakan titik buta karena perilaku berubah dari waktu ke waktu.
Setiap agen harus terdaftar dengan identitasnya sendiri yang unik dan aman secara kriptografis sejak masuk ke produksi sehingga tidak ada agen anonim yang berjalan di lingkungan Anda. Verifikasikan siapa yang bertindak dan apa yang mereka coba lakukan di setiap interaksi, dengan delegasi, persetujuan, dan jejak yang dapat diaudit. Jika Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik, Anda tidak dapat mempercayai hasilnya.
Akses persisten adalah akar dari creep hak istimewa, penyebaran kredensial, dan eksposur yang tidak diinginkan dalam sistem yang digerakkan oleh agen.
Itulah sebabnya kami menyarankan untuk secara proaktif menyediakan agen dengan akses dinamis yang bercakupan tugas, berumur pendek, dan kedaluwarsa secara otomatis. Hal ini membantu menghindari banyak masalah umum yang sering ditemukan di lingkungan enterprise saat ini, khususnya akses yang diberikan secara berlebihan—agen yang memiliki izin baca, tulis, dan modifikasi skema padahal tidak membutuhkannya.
Apa yang disediakan tidak selalu apa yang digunakan. Ini adalah masalah terakhir—kesenjangan antara agen dan apa pun yang coba diakses, apakah itu database, API, atau platform SaaS. Penegakan waktu proses membantu menutup kesenjangan itu sebelum menjadi risiko. Otorisasi diberlakukan pada setiap panggilan API dan pemanggilan alat, memastikan akses mencerminkan penggunaan aktual, bukan keputusan masa lalu.
Otonomi tanpa akuntabilitas menciptakan risiko operasional dan kepatuhan yang tidak perlu. Dan AI agen tidak bisa lolos dari kepatuhan.
Yang Anda butuhkan adalah bukti kontrol: setiap tindakan agen terkait dengan keputusan manusia dengan keterlacakan penuh di seluruh sistem dan alur kerja. Ini berarti audit penuh, pengesahan penuh, dan garis keturunan yang lengkap: mulai dari permintaan awal pengguna hingga bagaimana permintaan tersebut didelegasikan, bagaimana agen bertindak, dan bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem di bagian hilir.
Alat yang terfragmentasi menciptakan celah, dan celah adalah tempat kredensial bocor dan kebijakan rusak. Kelola kredensial, akses, dan identitas melalui satu pesawat kontrol yang mencakup awan, on-prem, dan sistem hybrid.
Rilis Vault Enterprise 2.0 di Think 2026 merupakan langkah maju yang besar bagi organisasi yang ingin memodernisasi keamanan berbasis identitas mereka dalam skala besar.
Pembaruan utama meliputi:
Semua pembaruan ini dipetakan langsung ke imperatif keamanan waktu proses yang dibagikan di atas. Tidak ada kredensial yang berumur panjang berarti tidak ada hak istimewa; dan manajemen siklus hidup otomatis adalah apa yang membuat akses sesaat dan tepat waktu bekerja dengan kecepatan mesin.
Vault 2.0 juga selaras dengan pendekatan IIBM® yang lebih luas untuk identitas di era agen—di mana IBM® Verify menangani identitas manusia dan Vault menangani identitas nonmanusia—memberikan tim keamanan satu pandangan terkoordinasi di keduanya.
Untuk organisasi yang mulai menerapkan sistem agentic, Vault 2.0 adalah lapisan dasar yang diperlukan untuk memperkuat keamanan berbasis identitas.
Contoh paling konkret dari model keamanan waktu proses IBM® datang dalam sesi sorotan Think “Operasionalisasi Keamanan Waktu Proses AI Agen,” yang dipimpin oleh Bob Kalka, Pemimpin Global untuk Keamanan IBM®, dan Tyler Lynch, IBM® Field CTO.
Kalka dan Lynch menelusuri cara menghubungkan setiap tindakan agen ke identitas terverifikasi pada waktu proses, lalu mendemonstrasikannya secara langsung.
Usai sesi itu, mereka mengundang klien Shailesh Shenoy, Assistant Dean for Information Technology di Albert Einstein College of Medicine, untuk menceritakan pengalamannya menggunakan solusi tersebut di lingkungan yang sangat diatur oleh regulasi.
Lynch menunjukkan demo aplikasi perbankan dengan agen yang bertindak atas nama pengguna yang masuk, tetapi hanya setelah pengguna secara eksplisit menyetujui untuk mendelegasikan melalui IBM Verify.
Token akses terbatas cakupan dan terikat sesi. Di tengah transaksi, sistem Initiate otentikasi di luar band VIA CIBA, standar OAuth 2 untuk verifikasi backchannel yang diprakarsai klien—apa yang digambarkan Lynch sebagai “kunci sandi untuk agen.”
Di balik layar, Hashicorp Vault mengeluarkan rahasia just-in-time, dan koneksi database itu sendiri dicakup ke baris pengguna sendiri. Bahkan jika agen telah disuntikkan dengan prompt, ia tidak dapat mengakses data pengguna lain.
Shenoy kemudian menawarkan perspektif yang didasarkan pada penerapan dunia nyata. Dia menggambarkan lembaganya—sekolah kedokteran riset di Bronx dengan lebih dari $250 juta dalam dana riset—sebagai “tepat di ambang bahaya.”
Identitas manusia dikelola dengan baik. NHI adalah pelopor baru, dan taruhannya tinggi. Agen AI yang tidak diperiksa di laboratorium riset dapat dengan tenang menjadi agen AI yang membuat keputusan tentang data pasien—tanpa ada yang dapat melacak bagaimana data itu sampai di sana.
“Agen AI seperti karyawan, seperti asisten riset,” katanya. “Harus ada akuntabilitas yang sampai kepada pimpinan laboratorium dan pimpinan bisnis.” Kita tidak memilikinya saat ini.”
Itu sebabnya dia mulai bekerja dengan IBM®. Saat ini, Albert Einstein menggunakan IBM® Verify dan HashiCorp Vault Together—Verify untuk sisi manusia, Vault untuk sisi aplikasi—untuk membawa NHI di bawah kendali terkoordinasi sebelum AI agen skala lebih jauh di seluruh institusi.
Nasihatnya kepada para pemimpin lain adalah langsung: “Ini adalah sesuatu yang harus kita alamat—tidak ada kepala di pasir. Saya tidak akan menunggu seseorang bertanya kepada saya. Saya tidak akan menunggu regulator. Ini adalah kebersihan yang tepat, dan itulah yang perlu kita lakukan.”
1.Cloud Security Alliance, Januari 2026.
2 Entro Labs, 2026.