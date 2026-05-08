“Tanpa model operasi AI, Anda tidak dapat bertahan di dunia ini”: DevOps di Think 2026

Pada konferensi IBM Think tahun ini yang diadakan di Boston, para pengambil keputusan DevOps berkumpul untuk menghadapi realitas TI yang mencolok pada tahun 2026: AI bukan hanya satu bagian dari disiplin mereka, melainkan disiplin itu sendiri.
Selama satu dekade terakhir, DevOps telah berkembang sehingga memasukkan praktik observabilitas yang semakin terperinci dan menggali. Kekayaan dan volume data yang dikumpulkan semua alat tersebut membutuhkan solusi otomatis yang kuat — baik untuk memahami semuanya maupun untuk bertindak berdasarkan insight yang diberikan data.
Tetapi meskipun alat observabilitas yang didukung AI mempercepat proses itu, mereka juga meningkatkan kompleksitas, biaya, dan risiko operasional.
Di Think, para pemimpin DevOps IBM memperkenalkan alat baru untuk mengatasi kerumitan dan mengoordinasikan tindakan di lingkungan yang semakin kompleks.
Seperti yang dikatakan CEO IBM Arvind Krishna dalam pidato utama hari Selasa, “model tidak terlalu penting kecuali fondasinya benar” — dan saluran DevOps didukung AI yang berkembang dimaksudkan untuk menjaga fondasi TI itu kuat. Beberapa poin penting:
“Satu miliar aplikasi baru dalam lima tahun ke depan akan masuk ke perusahaan karena AI generatif,” ujar Dinesh Nirmal, Senior Vice President for Software di IBM, saat menyampaikan presentasi utama pada hari Selasa, menambahkan bahwa “Setiap aplikasi yang dikemas dalam satu kontainer akan memiliki ratusan, bahkan ribuan, layanan mikro” yang kemungkinan diatur oleh miliaran agen.
“Bagaimana Anda akan memiliki bidang kendali untuk mengelola semua agen itu? Apa komunikasi yang akan terjadi antara agen, siapa yang memiliki akses ke agen tersebut? Apa jenis data yang diakses oleh semua agen itu?”
Pada hari yang sama, para pemimpin otomatisasi IBM membahas model baru untuk mengamati dan mengendalikan sistem TI agen, yang terinspirasi oleh satu kebenaran sederhana: Skala dan kecepatan sinyal telah melampaui respons manusia. Platform IBM® Concert menyediakan lapisan operasional bersama di seluruh aplikasi, infrastruktur, jaringan, dan keamanan, mengubah lautan data menjadi sumber kebenaran yang terus diperbarui untuk aplikasi, infrastruktur, dan hubungan mereka.
Concert menyatukan rangkaian kemampuan IBM termasuk antara lain IBM Instana, Turbonomic dan CloudPak untuk AIOps, bekerja dengan banyak alat lain yang sudah ada — bukan menggantikannya — untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang lingkungan bisnis didukung AI yang kompleks dan memusingkan.
Alat DevOps lain yang diluncurkan minggu ini menjanjikan untuk membuat Concert lebih tangguh, melalui visualisasi data real-time: HCP Terraform, didukung oleh Infragraph.
Infragraph adalah basis data grafik real-time yang memberikan informasi bisnis tentang infrastruktur, aplikasi, data, dan keamanan di lingkungan hybrid cloud. Ketika Concert dan HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph digunakan bersama, insight yang dikumpulkan Concert didasarkan pada grafik sumber daya yang terus diperbarui yang mencerminkan keadaan infrastruktur saat ini dan hubungan antara berbagai komponen.
“Operasi dalam skala besar, itulah yang penting,” kata Nirmal sambil mendemonstrasikan dua alat yang bekerja bersama di atas panggung hari Selasa. “Anda telah memvisualisasikannya menggunakan Infragraph, menarik data itu ke Concert, Anda dapat memahaminya, dapat memutuskan, dapat bertindak.”
Tentu saja, dengan kompleksitas yang lebih besar muncul tuntutan keamanan yang lebih besar — dan tim IBM Concert juga mengumumkan produk baru yang dimaksudkan untuk terus mengidentifikasi eksposur di lingkungan TI agen. Dengan IBM Concert Protect dan Secure Coder, IBM memperluas manajemen eksposur berkelanjutan langsung ke alur kerja pengembang dengan siklus sederhana: mendeteksi paparan di semua lingkungan, menilai ancaman dengan penilaian risiko, memperbaiki ancaman tersebut melalui alur kerja otomatis, dan kemudian belajar dari data itu untuk meningkatkan platform itu sendiri.
Pakar IBM juga menunjukkan bagaimana Instana — alat observabilitas seluruh tumpukan yang didukung oleh AI agen, sekarang terintegrasi dalam Concert sebagai Concert Observe — dapat mengatasi berbagai tantangan baru kompleksitas dan skala. Jacob Yackenovich, direktur manajemen produk untuk Instana, mempresentasikan pada hari Selasa bagaimana IBM Instana menghadirkan penemuan otomatis komponen AI dan visibilitas di seluruh tumpukan hybrid, yang membantu organisasi beralih dari pemecahan masalah reaktif ke operasi yang diatur dan berbasis AI.
Namun, meskipun observabilitas sangat penting, sistem agen memerlukan struktur alat pemantauan dan operasi yang lebih luas untuk melacak kompleksitasnya secara real-time. Pada Rabu sore, sebuah panel yang menampilkan Yackenovich dari Instana dengan para pemimpin dari Marriott dan Honda membahas bagaimana memasangkan platform dengan berbagai alat seperti Ansible untuk penyediaan, dan Concert untuk otomatisasi operasi jaringan, membuat pengembang kini dapat menciptakan “struktur otomatisasi terpadu.”
Dengan membangun struktur alat DevOps yang bekerja bersama, tim TI dapat mengoordinasikan alur kerja deterministik dan berbasis peristiwa dan alur kerja berbasis agen di seluruh lingkungan hybrid melalui satu sistem berbasis kebijakan, memastikan sistem AI beroperasi dengan akses yang tepat pada waktu yang tepat.
Pada tahun 2026, bisnis membutuhkan praktik DevOps yang terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif untuk mengikuti gelombang pasang sistem AI dan agen yang membanjiri tumpukan teknologi. Rasa urgensi itu, di atas segalanya, tampak jelas tahun ini di Think, serta gambaran umum tentang beberapa alat IBM yang dirancang untuk memenuhi tantangan itu.
“Untuk setiap satu akses yang dilakukan manusia di suatu perusahaan, akan terjadi 120 akses yang dilakukan oleh entitas bukan manusia,” ujar Nirmal, SVP untuk perangkat lunak, pada hari Selasa.
"Bagaimana Anda akan memberikan akses istimewa padanya? Apa strategi IAM [manajemen identitas dan akses] Anda? Bagaimana Anda akan melakukan manajemen kebijakan? Inilah alasan mengapa Anda membutuhkan model operasi AI... Ini adalah tantangan yang akan dihadapi perusahaan dalam lima tahun ke depan.”
“Tanpa model operasi AI, Anda tidak dapat bertahan di dunia ini.”
