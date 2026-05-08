Bukan hanya perusahaan besar seperti Marriott dan Nationwide Building Society yang bergerak melampaui eksperimen AI untuk melihat hasil transformatif. Bisnis yang menggunakan AI dalam berbagai ukuran, di mana pun mereka berada dalam perjalanan AI, dapat mengambil langkah untuk memanfaatkan nilai data perusahaan mereka melalui konteks dan tata kelola real time.

Bisnis dapat memulai dari hal yang kecil: mengidentifikasi contoh penggunaan yang berpotensi untuk membuat dampak besar. Mereka dapat membangun fondasi untuk kesiapan AI—yang nantinya dapat mereka skalakan berdasarkan domain—melalui apa yang disebut Sean Falconer, Head of AI, Product di Confluent, sebagai “pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap data.”

Falconer, yang bergabung dengan sesi Brokaw, mengatakan bahwa alih-alih memproses dan mengatur data di hilir, perusahaan-perusahaan yang sukses telah “mengalihkan masalah itu lebih dekat ke sumber data, di mana data dibuat dan di mana data sudah mengalir.”

"Hasilnya adalah mereka mampu membuat produk data real-time yang dapat digunakan kembali dan universal," kata Falconer. “Aset data yang diatur sepenuhnya ini dapat langsung diakses saat mereka membutuhkannya.”

Pendekatan yang tepat terhadap data dapat mendukung salah satu teknologi AI paling canggih saat ini: agen AI. Misalnya, Jay Kreps dari Confluent menjelaskan agen dapat dirancang untuk menangani keluhan pelanggan mengenai pengiriman makanan.

“Anda benar-benar dapat terhubung ke sistem sumber untuk memiliki informasi ini, aplikasi dan database, mencatat perubahan real time ini, dapat menangani aliran keluhan yang masuk,” katanya, “dan menggabungkannya secara real time dengan semua konteks tentang pengiriman” termasuk detail tentang pelanggan dan pengemudi.

Hasilnya? Agen memiliki informasi yang diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang penting, seperti memberikan pengembalian uang atau mengirim peringatan penipuan.

“Pada akhirnya, agen itu memiliki konteks penuh tentang apa yang terjadi di seluruh bisnis—hanya hal-hal yang kita inginkan, bukan juga hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Kreps. “[Ini] data yang diatur dengan baik dan terstruktur dengan baik untuk ditindaklanjuti.”

Terlebih lagi, data yang sama yang mendukung keputusan real-time agen juga dapat digunakan untuk insight lain yang dapat memberikan nilai tambahan melalui watsonx.data.

“Saya dapat mengambil data yang mengalir secara real time—yang saya tindak lanjuti—dan saya dapat menerapkannya ke semua kemampuan kecerdasan dan jenis pertanyaan yang akan muncul secara alami,” kata Kreps. “Saya dapat menganalisis ini dan mencoba dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana dalam produksi, apa yang dilakukan agen kami? Apa jenis pelanggan yang datang? …Bagaimana tren keseluruhannya?”

“Kami telah melakukan integrasi hebat dengan watsonx.data, dan alat ini sangat canggih,” kata Kreps.