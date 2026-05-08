Kecerdasan untuk AI terus berkembang.
Dahulu fokusnya adalah pada akses data, namun saat ini standar untuk data yang siap untuk AI lebih tinggi. Perusahaan yang berkembang dari eksperimen AI menjadi transformasi AI mengalirkan data secara real time, memperkaya data tersebut dengan konteks, dan memastikan data tersebut tepercaya.
“Kecerdasan harus berkembang dari sekadar tersedia menjadi sesuatu yang dapat ditindaklanjuti,” Rob Thomas, IBM SVP of Software and Chief Commercial Officer, menjelaskan hal ini dalam presentasi di Think 2026. “Tanpa itu, AI Anda hanya akan memperbesar fragmentasi yang ada di banyak organisasi.”
Selama konferensi, Thomas, salah satu pemimpin IBM dan mitra IBM menjelaskan bagaimana watsonx.data dan Confluent IBM, platform streaming data terkemuka yang baru-baru ini diakuisisi oleh IBM, membantu perusahaan mengatasi fragmentasi dan tantangan data lainnya—mendorong kinerja AI dalam skala besar.
“Confluent menyediakan tulang punggung peristiwa real-time, merekam dan mendistribusikan data saat peristiwa terjadi,” Scott Brokaw, Wakil Presiden Produk IBM, watsonx.data integration, mengatakan hal ini dalam sesi Think tentang membangun arsitektur yang lebih cerdas untuk AI. “IBM menyatukan data itu, mengaturnya, memperkaya, dan menyiapkannya untuk digunakan untuk AI.”
Jay Kreps, salah satu pendiri dan CEO Confluent, bergabung dengan presentasi Thomas untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menghapus silo data dan memperoleh nilai dari data perusahaan.
Data telah “berubah dari sesuatu yang terkunci dalam masing-masing sistem menjadi sesuatu yang benar-benar mengalir di seluruh organisasi dan memberdayakan banyak aktor,” kata Kreps.
Dia menunjuk cerita sukses seperti Marriott, yang menggunakan teknologi Confluent untuk menyatukan sumber data yang berbeda untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
Jaringan hotel menyatukan “semua data yang mereka miliki tentang pelanggan—semua personalisasi, program loyalitas, pemasaran—untuk benar-benar menyatukan semua yang mereka ketahui tentang orang-orang yang menginap, serta mencoba dan mengoptimalkan pengalaman itu,” kata Kreps. Menurutnya, inisiatif yang kuat menghasilkan pendapatan lebih dari $250 juta.
Bagi Suresh Visvanathan, Group Chief Operating Officer dari Nationwide Building Society, penyedia layanan keuangan retail yang berbasis di Inggris, memanfaatkan data yang tepat waktu di seluruh perusahaan ibarat “strategi ofensif dan defensif.”
Strategi ofensif tersebut memerlukan penawaran personalisasi pelanggan, yang dilakukan dengan cepat. “Jika Anda tidak dapat melakukannya untuk pelanggan ketika mereka membutuhkannya, maka upaya itu agak terlambat,” kata Visvanathan, seorang tamu di sesi Thomas.
Di sisi defensif, data real-time telah membantu perusahaan mengatasi masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. "Observabilitas adalah hal yang sangat penting dalam industri kami, seperti halnya di industri lainnya," katanya. “Jadi kemampuan Anda untuk mengetahui apakah ATM mati, apakah aplikasi mobile tidak berfungsi, di bagian mana dalam rantai makanan observabilitas ini tidak berfungsi dengan baik, dan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya menjadi sangat penting.”
Bukan hanya perusahaan besar seperti Marriott dan Nationwide Building Society yang bergerak melampaui eksperimen AI untuk melihat hasil transformatif. Bisnis yang menggunakan AI dalam berbagai ukuran, di mana pun mereka berada dalam perjalanan AI, dapat mengambil langkah untuk memanfaatkan nilai data perusahaan mereka melalui konteks dan tata kelola real time.
Bisnis dapat memulai dari hal yang kecil: mengidentifikasi contoh penggunaan yang berpotensi untuk membuat dampak besar. Mereka dapat membangun fondasi untuk kesiapan AI—yang nantinya dapat mereka skalakan berdasarkan domain—melalui apa yang disebut Sean Falconer, Head of AI, Product di Confluent, sebagai “pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap data.”
Falconer, yang bergabung dengan sesi Brokaw, mengatakan bahwa alih-alih memproses dan mengatur data di hilir, perusahaan-perusahaan yang sukses telah “mengalihkan masalah itu lebih dekat ke sumber data, di mana data dibuat dan di mana data sudah mengalir.”
"Hasilnya adalah mereka mampu membuat produk data real-time yang dapat digunakan kembali dan universal," kata Falconer. “Aset data yang diatur sepenuhnya ini dapat langsung diakses saat mereka membutuhkannya.”
Pendekatan yang tepat terhadap data dapat mendukung salah satu teknologi AI paling canggih saat ini: agen AI. Misalnya, Jay Kreps dari Confluent menjelaskan agen dapat dirancang untuk menangani keluhan pelanggan mengenai pengiriman makanan.
“Anda benar-benar dapat terhubung ke sistem sumber untuk memiliki informasi ini, aplikasi dan database, mencatat perubahan real time ini, dapat menangani aliran keluhan yang masuk,” katanya, “dan menggabungkannya secara real time dengan semua konteks tentang pengiriman” termasuk detail tentang pelanggan dan pengemudi.
Hasilnya? Agen memiliki informasi yang diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang penting, seperti memberikan pengembalian uang atau mengirim peringatan penipuan.
“Pada akhirnya, agen itu memiliki konteks penuh tentang apa yang terjadi di seluruh bisnis—hanya hal-hal yang kita inginkan, bukan juga hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Kreps. “[Ini] data yang diatur dengan baik dan terstruktur dengan baik untuk ditindaklanjuti.”
Terlebih lagi, data yang sama yang mendukung keputusan real-time agen juga dapat digunakan untuk insight lain yang dapat memberikan nilai tambahan melalui watsonx.data.
“Saya dapat mengambil data yang mengalir secara real time—yang saya tindak lanjuti—dan saya dapat menerapkannya ke semua kemampuan kecerdasan dan jenis pertanyaan yang akan muncul secara alami,” kata Kreps. “Saya dapat menganalisis ini dan mencoba dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana dalam produksi, apa yang dilakukan agen kami? Apa jenis pelanggan yang datang? …Bagaimana tren keseluruhannya?”
“Kami telah melakukan integrasi hebat dengan watsonx.data, dan alat ini sangat canggih,” kata Kreps.
Contoh pengiriman makanan menunjukkan apa yang terjadi dengan pendekatan yang tepat untuk manajemen data. Tetapi apa yang terjadi jika pendekatan itu tidak ada?
Selama sesinya, Brokaw menunjukkan bagaimana data tepercaya, tepat waktu, dan kontekstual dapat menjadi pembeda antara gangguan bisnis seperti biasa dan gangguan parah dalam lingkungan agen. Dia menawarkan skenario khas dalam e-commerce: memproses pesanan pelanggan larut malam.
Secara tradisional, ketika stok item habis setelah dipesan, petugas perencana pemenuhan mungkin menyadari masalah tersebut, menghubungi pelanggan, dan memberikan pengembalian uang. Situasinya tidak ideal, tetapi setidaknya terkendali, kata Brokaw.
Namun, keadaan dapat berubah secara dramatis ketika agen AI yang bertanggung jawab. Agen AI membutuhkan akses ke data yang tepat—data real-time untuk pengambilan keputusan tepat waktu dan data historis sebagai dasar pemahaman tentang tren dan anomali. Tanpa kecerdasan seperti itu, platform bisnis mungkin terus menerima pesanan.
“Saat seseorang menyadari hal ini, bukan lagi satu pesanan [yang tidak terpenuhi], sebenarnya ratusan atau bahkan ribuan, agen tidak mengatasi masalah. Hal ini benar-benar memperbesar masalah,” kata Brokaw. “Kesalahan agen menuntut pendekatan baru untuk manajemen data, yang dibuat untuk manusia dan agen.”
watsonX.data dan Confluent mendukung pendekatan baru ini. Dalam tumpukan data baru IBM, Confluent, dengan kemampuan streaming data real-time yang dibangun berbasis teknologi Kafka dan Flink, dapat memastikan agen beroperasi dengan data segar alih-alih informasi yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian, di lapisan konteks tumpukan data, “data menjadi cerdas,” kata Brokaw.
Fungsi Context (Konteks) baru di watsonX.data memungkinkan sistem AI mengakses informasi—baik terstruktur maupun tidak terstruktur—di seluruh lingkungan terdistribusi. OpenRAG di watsonx.data membantu mengubah dokumen perusahaan menjadi pengetahuan yang siap untuk AI untuk alur kerja pengambilan dan penalaran, yang meningkatkan cara agen menemukan dan menggunakan konteks bisnis yang relevan. Dan Real-Time Context Engine Confluent menyajikan data perusahaan yang diperkaya ke sistem AI melalui Model Context Protocol.
Ketika data sedang dikurasi dan disajikan, data juga diatur, dengan watsonx.data menerapkan definisi bersama, memantau sinyal kualitas data dan silsilah data, dan menegakkan kebijakan tata kelola. “Keputusan yang diambil agen adalah keputusan yang harus dapat Anda percayai ketika agen bertindak secara mandiri pada kecepatan mesin,” kata Brokaw. “Tata kelola tidak bisa dilakukan setelah kejadian.”
Dengan kemajuan dalam memberikan data yang tepat waktu, kontekstual, dan tepercaya kepada AI, dunia perusahaan mengalami pergeseran dalam “pusat gravitasi data,” kata Brokaw. “Kami telah membangun fondasi: sinyal real-time masuk, konteks tepercaya keluar.”
Platform real-time untuk streaming, menghubungkan, memproses, dan mengatur data Anda, dirancang oleh co-creator asli Apache Kafka® yang sekarang menjadi bagian dari IBM.
Perangkat lunak integrasi IBM watsonx.data membuat data dapat digunakan dan dapat dipercaya untuk AI sejak awal proses—mendukung semua beban kerja AI dan BI Anda tanpa mengubah platform.
Penggunaan OpenRAG di IBM watsonx.data menghadirkan pencarian yang didukung AI untuk penelusuran di perusahaan—yang menghubungkan data dan memberikan konteks yang tepat untuk insight yang cepat dan andal.
Perangkat lunak integrasi IBM watsonx.data menggunakan agen AI untuk membantu tim merancang, mengoptimalkan, dan menjalankan alur kerja di seluruh lingkungan hybrid—tidak perlu lagi menunggu.