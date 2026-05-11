Mengelola kecepatan, skala, dan penyebaran AI agen: Insight dari Think 2026 

Selama setahun terakhir, kemajuan dalam AI agen telah menghasilkan peningkatan kecepatan dan kecanggihan yang luar biasa. Bagi perusahaan yang mengejar transformasi agen, tantangannya tidak lagi mencapai hasil dunia nyata—tetapi mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya.
Adopsi AI agen berkembang pesat. Menurut hasil survei IBM®, pada akhir tahun ini mayoritas perusahaan berskala besar akan menerapkan tenaga kerja digital dengan lebih dari 1.600 agen AI. Dengan skala sebesar itu muncul tekanan struktural: tujuh dari sepuluh eksekutif yang disurvei mengatakan bahwa keterbatasan tata kelola AI yang ada saat ini memperlambat transformasi AI mereka.
Semakin cepat layanan dan fitur baru beralih dari ide ke penerapan dunia nyata, semakin sulit untuk mempertahankan pengawasan dan keselarasan organisasi. Pengodean berbasis agen adalah alat yang kuat, tetapi alat bukanlah sistem—dan sistemlah yang mendorong evolusi perusahaan. Alat memberikan kecepatan dan momentum; sistem memastikan bahwa alat dan tim bergerak bersama ke arah yang benar dan tetap di jalur.
Di Think 2026, para pemimpin TI dan bisnis dari Disney, BNP Paribas, New York Life, Warby Parker, EY, dan banyak lagi bergabung dengan para pemimpin IBM® untuk menjelajahi cara-cara membangun perusahaan agen dengan kecepatan dan skala tanpa mengorbankan kontrol atau kohesi. “Pertanyaannya adalah: seberapa dalam AI tertanam dalam proses bisnis Anda?” kata Arvind Krishna, Ketua dan CEO IBM®, dalam keynote pembukaannya. “Apakah AI merupakan bagian dari perusahaan?” Atau hanya sekadar tambahan?”
Pada tanggal 28 April, kami mengumumkan ketersediaan global IBM® Bob, mitra pengembangan pertama AI untuk seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Sepanjang minggu di Think 2026, mitra perusahaan di berbagai industri—beberapa di antaranya telah bekerja dengan Bob sejak tahun lalu — berbicara tentang bagaimana mereka menggunakan Bob untuk membangun sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.
IBM® membangun Bob sebagai tanggapan atas apa yang secara konsisten diminta oleh tim perusahaan kepada kami: sistem yang melampaui cuplikan kode yang terisolasi dan dapat mengoordinasikan biaya, perubahan kode, dan pengiriman di seluruh organisasi—tanpa kehilangan kecepatan yang membuat AI agen begitu berharga. “Bob bukan hanya asisten pengodean,” ucap Krishna. “Ketika kami mengatakan pengembangan perangkat lunak, yang kami maksud adalah arsitektur, perencanaan, pembuatan kode, pengujian, dan keamanan.”
Zachary Greenberg, CEO, Nexar
Bob tidak bergantung pada model tertentu dan dibangun agar kompatibel dengan lingkungan penerapan serta tumpukan teknologi yang telah Anda operasikan. Riset dari IBM® Institute of Business Value (IBV) menemukan bahwa 82% eksekutif mengharapkan kemampuan AI mereka untuk mengandalkan pendekatan multi-model pada tahun 2030. “Kami percaya bahwa strategi terbaik adalah mengombinasikan berbagai solusi dan memastikan bahwa pada akhirnya Anda tidak terkunci pada satu vendor atau satu kanal,” ujar Jean-Michel Garcia, CTO BNP Paribas, dalam diskusi mengenai orkestrasi dan tata kelola agen bersama Andy Baldwin, Senior VP Consulting Offerings and Growth untuk IBM®, pada hari Selasa. “Itu sebabnya kami bereksperimen dengan Bob.”
Selama keynote konferensi IBM® Partner Plus pada hari Senin, Zachary Greenberg, CEO, Nexar, menjelaskan bagaimana keterbukaan itu membantu perusahaannya berinovasi. IBM® Bob membantu Nexar “mengambil pipeline data yang sangat [berharga] yang kami miliki dan benar-benar membangun agen di sekitarnya yang kemudian dapat kami kirimkan langsung ke pelanggan.”
Di IBM®, lebih dari 80.000 karyawan—lebih dari seperempat dari total tenaga kerja kami di seluruh dunia—sudah menggunakan Bob, menikmati peningkatan produktivitas rata-rata 45%. Sistem ini cukup andal untuk para insinyur perangkat lunak namun tetap intuitif bagi para pemimpin bisnis, sehingga memungkinkan organisasi seperti Nexar (dan IBM®) membuat semua pihak bekerja dalam sistem yang sama. “Semua orang, dari insinyur hingga manajer produk hingga tim keuangan, memanfaatkan [Bob] untuk membantu mempercepat bisnis kami secara bermakna,” kata Greenberg.
AI mungkin menyederhanakan pengembangan perangkat lunak, tetapi kompleksitas enterprise tidak akan hilang. Perusahaan masih bergelut dengan sistem lama yang tetap harus dipertahankan, biaya yang harus diperhitungkan, serta tata kelola yang wajib dipatuhi. “Jika Anda melihat sistem perangkat lunak, sekitar 60% pekerjaan adalah migrasi, modernisasi, dan pemeliharaan,” kata Sunderasan dalam Spotlight Session tentang memodernisasi SDLC dengan AI agen. “Pengembangan kode baru hanya sekitar 15%.”
Pengembangan perangkat lunak tradisional, dan oleh karena itu SDLC tradisional, secara inheren bersifat deterministik. Kode memberikan instruksi eksplisit, dan input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama. Namun agen AI, seperti halnya model bahasa besar (LLM ) yang mendukungnya, pada dasarnya bersifat probabilistik. “Anda memerlukan lapisan di antara AI dan aplikasi Anda yang memberi tahu Anda cara mengambil probabilistik dan membuatnya dapat dipercaya,” jelas Sunderesan.
IBM® Bob dibangun untuk menghadapi realitas ini. Sejalan dengan prinsip DevSecOps, pendekatan ini menerapkan ulasan keamanan yang diterapkan sejak tahap awal pengembangan dan keterlibatan manusia pada setiap langkah penting: tata kelola dan keamanan diintegrasikan ke dalam setiap tahapan, bukan sekadar ditambahkan di akhir—yang dapat disaksikan langsung oleh audiens melalui demonstrasi video IBM® Bob saat memodernisasi basis kode yang lama.
Setelah demonstrasi, Michael Kwok, VP, IBM Bob, dan Direktur Laboratorium Kanada, IBM®, mengumpulkan panel eksekutif yang organisasinya merupakan penguji dan pengadopsi awal IBM® Bob.
Chris Aiken, Chief Product Officer, EY, mengapresiasi kemampuan adaptasi Bob yang luar biasa dalam lingkungan yang sangat diatur. “Kemampuan untuk menyesuaikan perilaku Bob melalui penggunaan mode sangat penting bagi kami,” jelasnya. Masanori Unno, VP, NIC Partners, menjelaskan peran Bob dalam membantu klien mereka yang sering menolak perubahan untuk memodernisasi dan mempercepat onboarding. Christophe Boulange, Cloud Director, BNP Paribas, mencatat bahwa Bob membantu bank terhormat mengikuti laju inovasi yang mereka lihat dari pesaing baru di ruang fintech dan neobank.
Neel Sundaresan, Manajer Umum, Otomatisasi dan AI, IBM®
CEO Blue Pearl Saireshan Govender mulai menguji versi beta Bob setelah IBM® TechXchange pada bulan Oktober. Basis kode Java lama mereka memiliki sekitar 127 API yang tidak digunakan lagi. “Rencana proyek awal sekitar sembilan bulan, dengan 14 pengembang Java, untuk memodernisasi basis kode itu,” kenangnya. “Bob mampu memodernisasi basis kode itu dalam tiga hari.” Perubahannya terjadi begitu cepat sehingga para pengembang teknis Blue Pearl sempat ragu apakah hasilnya dapat dipercaya—namun setelah beberapa hari melakukan peninjauan, mereka akhirnya yakin. “Kini pengembalian investasi sudah menunjukkan menjadi bukti tak terbantahkan,” kata Govender.
“Saya menjalani olahraga yang sangat individual,” seorang legenda tenis (dan salah satu pendiri Agassi Sports Entertainment) Andre Agassi mengatakan kepada Andy Baldwin selama keynote Selasa tentang orkestrasi dan tata kelola AI agen. “Tenis adalah olahraga yang tidak memiliki dinasti untuk membantu mewariskan praktik terbaik dan membuat pertumbuhannya luar biasa.” Pemain tenis mungkin bisa sukses sendiri, tetapi inisiatif AI agen dalam perusahaan membutuhkan pengetahuan institusional dan koordinasi agar berhasil dalam jangka panjang.
Transformasi agen yang sesungguhnya adalah permainan tim: berbagai proyek AI yang berjalan sendiri-sendiri mungkin dapat mencapai keberhasilan masing-masing, tetapi tidak akan membawa perusahaan Anda maju secara keseluruhan. Dan karena AI tumbuh lebih otonom dan membangun agen AI yang kuat menjadi lebih cepat dan lebih mudah, melacak penyebaran AI di seluruh organisasi Anda menjadi lebih sulit: Riset IBV menunjukkan bahwa hanya 18% organisasi yang mempertahankan inventaris AI saat ini dan lengkap, dan 68% eksekutif khawatir inisiatif AI mereka akan gagal karena kurangnya integrasi yang mendalam.
Oleh karena itu, IBM® Bob dirancang untuk berintegrasi dengan lancar dengan watsonx Orchestrate (dan sebaliknya), yang menyediakan pesawat kontrol untuk agen yang dibangun di Bob (atau di tempat lain). Sebagai tim, keduanya mendorong kecepatan dan skala tanpa menyebabkan penyebaran yang tidak terkendali. Setelah percakapan Baldwin dengan Agassi, Neel Sunderesan dan Sanah Pallithotungal dari IBM® menunjukkan dengan tepat bagaimana Bob dan Orchestrate bekerja sama: Orchestrate melaporkan masalah real-time, menyarankan perbaikan dan memberi Bob konteks yang dibutuhkan untuk segera membangun agen baru yang mengatasi masalah tersebut.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengorkestrasi, mempercepat, dan mengatur sistem agen Anda, saksikan keynote lengkapnya.
Pada hari kedua Think 2026, IBM® mengumumkan enam peningkatan utama pada watsonx Orchestrate. Secara kolektif, kemampuan ini menyediakan satu lapisan operasional untuk memusatkan, mengelola, memantau, dan mengatur semua agen AI Anda di seluruh kerangka kerja dan lingkungan.
Membangun agen AI hanya mewakili sekitar 20% dari siklus hidup pengembangan agen (ADLC): sebagian besar ADLC terdiri atas pengujian, menerapkan, pengoperasian, dan pemantauan sistem agen dalam produksi. Baik Anda membangun agen pihak ketiga khusus, membangun agen di Orchestrate, atau menggunakan opsi yang sudah dibangun sebelumnya dari katalog agen Orchestrate, bidang kontrol Orchestrate memberikan insight dan peringatan real-time di seluruh ekosistem agen Anda, memusatkan penegakan pagar pembatas, manajemen identitas/kredensial, dan pencatatan audit, serta memfasilitasi tindakan instan saat diperlukan.
Agen AI dapat bergerak lebih cepat dibanding siklus peninjauan manual konvensional, sehingga perusahaan membutuhkan pengawasan yang mampu mengimbanginya. Riset IBV pada bulan April 2026 menemukan bahwa organisasi yang berfokus pada governance berbasis orkestrasi, secara umum:
Memiliki kemungkinan 13 kali lebih besar untuk meningkatkan skala praktik AI mereka
Mengalami 30% lebih sedikit ketidakteraturan (yang bagi perusahaan senilai 20 miliar USD setara dengan penghematan sekitar 140 juta USD per tahun)
Menikmati ROI 20% lebih besar
Menemukan peningkatan transparansi sebesar 169%
Diuntungkan dari perlindungan privasi data yang 132% lebih kuat
Dalam sebuah bisnis, Anda tidak menang dengan menciptakan agen terbanyak, Anda juga tidak menang dalam satu silo. Anda menang dengan menjalankannya dengan aman, andal, dan terukur—dalam skala besar dan di seluruh sistem.
