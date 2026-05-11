Mengelola kecepatan, skala, dan penyebaran AI agen: Insight dari Think 2026 

Bob tidak bergantung pada model tertentu dan dibangun agar kompatibel dengan lingkungan penerapan serta tumpukan teknologi yang telah Anda operasikan. Riset dari IBM® Institute of Business Value (IBV) menemukan bahwa 82% eksekutif mengharapkan kemampuan AI mereka untuk mengandalkan pendekatan multi-model pada tahun 2030. “Kami percaya bahwa strategi terbaik adalah mengombinasikan berbagai solusi dan memastikan bahwa pada akhirnya Anda tidak terkunci pada satu vendor atau satu kanal,” ujar Jean-Michel Garcia, CTO BNP Paribas, dalam diskusi mengenai orkestrasi dan tata kelola agen bersama Andy Baldwin, Senior VP Consulting Offerings and Growth untuk IBM®, pada hari Selasa. “Itu sebabnya kami bereksperimen dengan Bob.”

Selama keynote konferensi IBM® Partner Plus pada hari Senin, Zachary Greenberg, CEO, Nexar, menjelaskan bagaimana keterbukaan itu membantu perusahaannya berinovasi. IBM® Bob membantu Nexar “mengambil pipeline data yang sangat [berharga] yang kami miliki dan benar-benar membangun agen di sekitarnya yang kemudian dapat kami kirimkan langsung ke pelanggan.”

Di IBM®, lebih dari 80.000 karyawan—lebih dari seperempat dari total tenaga kerja kami di seluruh dunia—sudah menggunakan Bob, menikmati peningkatan produktivitas rata-rata 45%. Sistem ini cukup andal untuk para insinyur perangkat lunak namun tetap intuitif bagi para pemimpin bisnis, sehingga memungkinkan organisasi seperti Nexar (dan IBM®) membuat semua pihak bekerja dalam sistem yang sama. “Semua orang, dari insinyur hingga manajer produk hingga tim keuangan, memanfaatkan [Bob] untuk membantu mempercepat bisnis kami secara bermakna,” kata Greenberg.