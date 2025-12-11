Krisis email tersembunyi yang merugikan perusahaan miliaran dolar
Email mereka mendarat di folder spam klien. Butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mengakses kembali kotak masuk.
Radek Kaczyński sedang menunggu email. Seharusnya sudah tiba; dia mengirimkannya pada dirinya sendiri beberapa menit yang lalu. Namun, email itu masih belum sampai ke kotak masuknya.
Kaczyński adalah pakar dalam memasukkan email ke dalam kotak masuk. Dia adalah CEO Bouncer, sebuah perusahaan startup yang mengelola milis untuk ribuan pelanggan bisnis. Seperti kliennya, Bouncer mengandalkan kampanye email untuk sebagian besar penjualannya. Tetapi perusahaan ini sedang mengalami masa sulit yang tak terduga. Selama menjelang Cyber Week, waktu tersibuk tahun ini, Bouncer telah menjalankan kampanye penjualan email terbesar yang pernah ada. Namun, pendapatan secara misterius mengalami kemerosotan.
Keadaan ini memberi banyak tekanan pada kampanye Bouncer berikutnya. Jadi, Kaczyński pun tidak merasa lega ketika akhirnya menemukan email uji cobanya di tempat yang paling tidak diharapkan: folder spam.
Saat Kaczyński menelusuri data lebih dalam, ia menemukan penyebab kegagalan kampanye terakhir dan menegaskan kecurigaan tim pemasarannya: selama berbulan-bulan, ribuan email pemasaran Bouncer, yang menjadi tulang punggung strategi komunikasinya, ternyata masuk ke folder spam klien.
“Ada ungkapan dalam bahasa Polandia bahwa seorang tukang sepatu sendiri malah memakai sepatu yang rusak,” ujar Kaczyński kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. Jika hal ini bisa terjadi pada Bouncer—perusahaan yang membantu klien agar email mereka tidak masuk ke folder spam—maka hal yang sama bisa terjadi pada siapa saja. Dan memang, memang demikian: di AS saja, email yang tidak terkirim dapat menyumbang potensi kerugian sebesar 60 miliar USD setiap tahun, sementara satu dari enam email pemasaran yang sah tidak pernah sampai ke kotak masuk penerima. Bahkan ketika pengirim mengikuti semua aturan, mereka dapat berakhir dalam folder spam. Dan begitu masuk ke sana, keluar dari situ bisa menjadi mimpi buruk.
Hal ini karena mempertahankan keterkiriman yang kuat—menaklukan algoritma, filter, dan standar teknis yang tidak transparan yang menentukan email mana yang masuk ke kotak masuk—lebih merupakan seni daripada ilmu pasti. Google memiliki aturan yang berbeda dari Yahoo atau Microsoft, dan kebijakan masing-masing penyedia dapat berubah dengan sedikit peringatan. Daftar blokir domain yang dihosting oleh aktivis independen dapat merusak pengiriman pengirim dalam semalam. Dan ketika perusahaan putus asa mencari solusi, daftar alamat pasar abu-abu, skema pay-to-play, dan strategi minyak ular lainnya dapat menghilangkan saran yang sah.
Masalah ini saja sudah cukup sulit diatasi oleh perusahaan seperti Bouncer; bagi organisasi di luar industri email, tantangannya jauh lebih besar karena mereka jarang memiliki sumber daya untuk menanganinya. Bagi Issa Diao, salah satu pendiri platform pembayaran pekerja lepas OutVoice, itu adalah Kafkaesque. Tahun lalu, OutVoice mengakuisisi Study Hall, sebuah buletin yang berbagi peluang jurnalisme dengan sekitar 50.000 pelanggan (reporter ini di antara mereka). Beberapa bulan setelah pembelian, Diao menyaksikan dengan ngeri ketika tingkat pembukaan buletin jatuh dari sekitar 80% menjadi 10%. Tidak hanya emailnya mendarat di folder spam; beberapa disertai dengan peringatan phishing. Empat karyawan OutVoice tidak tahu ke mana harus meminta bantuan. “Semua orang hanya akan bertanya kepada saya, ‘Apa yang bisa kita lakukan? ‘” Kata Diao. “Dan saya akan berkata, ‘Saya tidak tahu.‘” Satu-satunya pilihan yang ia ketahui hanyalah “mengisi formulir Google dan benar-benar seperti berteriak ke dalam kehampaan.”
Situasi sulit yang dialami OutVoice kini semakin sering terjadi. Jumlah email yang ditandai sebagai spam hampir dua kali lipat antara Q1 dan Q4 2024, menurut laporan oleh platform integritas data Validity. Dan dalam survei Mailgun tahun 2024, 48% pengirim mengatakan mereka kesulitan untuk tetap keluar dari folder spam. Sementara itu, penyedia layanan email terus meningkatkan tekanan: pada April ini, Microsoft Outlook mengeluarkan persyaratan baru bagi pengirim skala besar agar terhindar dari folder "Junk". Dan bulan lalu, Gmail, yang melayani tiga perempat pengguna email Amerika, mengumumkan bahwa mereka “meningkatkan penegakan aturan terhadap lalu lintas yang tidak patuh,” yang berpotensi membuat gelombang baru organisasi beriktikad baik masuk ke folder spam penerima.
Semua orang berharap jumlah email spam dapat dikurangi. Namun, para pemimpin TI, pemasar, dan pemilik usaha kecil mengatakan bahwa mereka terjebak di tengah-tengah konflik ini. Ketika email sebuah perusahaan terjebak di folder spam, tim penjualan kehilangan prospek, tim pemasaran gagal mencapai target ROI, dan buletin melihat tingkat keterlibatan pembacanya menguap. Bahkan karyawan pun bisa kesulitan agar email pribadi mereka masuk ke kotak masuk rekan kerja.
Mengingat latar belakang ini, Kaczyński tahu Bouncer perlu bergerak cepat, atau berisiko mengalami musim liburan yang menyakitkan lainnya. Dengan reputasi bisnisnya dipertaruhkan dan Black Friday 2025 sudah di depan mata, Kaczyński bersama timnya mulai mencari jawaban. Sebelum mereka dapat memperbaiki pengiriman mereka yang buruk, mereka harus memastikan terlebih dahulu penyebabnya.
Dari era koneksi dial-up hingga era AI, salah satu sudut internet tetap sangat andal: kotak masuk yang sederhana. Diperkirakan 376 miliar email dikirim ke sekitar 4,6 miliar orang setiap harinya. Berbagai alat yang disebut-sebut akan menggantikan email, seperti aplikasi chat, platform pengelolaan proyek, dan chatbot, ternyata hampir tidak berdampak pada posisi dominan email, bahkan di lingkungan pimpinan TI yang canggih secara teknologi, sekitar separuh masih menyatakan email sebagai sarana utama komunikasi, baik di dalam maupun di luar organisasi.
Namun, keandalan ini diperoleh dengan susah payah. Perang melawan spammer telah berkecamuk selama beberapa dekade.
Pada awal 2000-an, kotak masuk email adalah tempat yang berbahaya. Dalam jajak pendapat Pew tahun 2003, para responden menggambarkan rentetan tautan dan gambar yang menjijikkan. “Itu benar-benar seperti hiruk-pikuk gambar yang sangat mengerikan,” kata Al Iverson, editor blog Spam Resource yang berpengaruh sejak 2001, kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara.
Iverson dan rekan-rekan sezamannya melawan dengan membuat beberapa repositori anti-spam pertama (daftar server yang disusupi beserta alamat IP-nya), yang mereka gunakan untuk membungkam para pengirim spam paling parah. Daftar informal yang dioperasikan secara sukarela ini berangsur-angsur berkembang menjadi organisasi yang mapan, terutama Spamhaus, yang saat ini mengklaim telah melindungi sekitar 4,5 miliar kotak masuk. Tetapi ketika algoritma anti-spam semakin canggih, batas antara pengirim yang berniat baik dan spammer jahat mulai kabur.
Didirikan pada tahun 1998, Spamhaus menggunakan data real-time dan jaringan sukarelawan global untuk menemukan aktor jahat, menggunakan teknik seperti jebakan spam—alamat email yang, jika ditambahkan ke daftar pelanggan pengirim, menyarankan pengirim membelinya atau mendapatkannya tanpa izin. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, organisasi ini telah membantu FBI dan Europol merespons ancaman siber, yang semakin mengukuhkan reputasinya. Daftar blokir Spamhaus begitu komprehensif sehingga Apple, Microsoft dan Yahoo (yang, bersama dengan Gmail, mendominasi pasar AS) dianggap memasukkannya ke dalam filter anti-spam mereka sendiri, menurut Iverson. Ini berarti bahwa penyertaan pada salah satu daftar Spamhaus dapat berarti malapetaka bagi pengirim, membuat penempatan kotak masuk hampir tidak mungkin.
Tak mengherankan jika para penjahat siber ingin Spamhaus dibubarkan. Meski demikian, kritik juga datang dari kalangan akademis, periset di balik analisis tahun 2021, menilai bahwa daftar pemblokiran berbasis sumber terbuka seperti Spamhaus sering kali bekerja secara kaku, sehingga berdampak pada pengirim yang tidak berbahaya sekaligus pada pihak yang benar-benar berbahaya. Lusinan ulasan Trust Pilot mendukung hal ini, dengan salah satu penulis ulasan pada bulan Juli menyatakan bahwa Spamhaus telah secara sepihak “merusak hasil kerja saya selama delapan tahun dan merusak reputasi 30 domain yang saya miliki.” Sementara itu, dalam makalah tahun 2025, para peneliti berhasil mengelabui Spamhaus untuk mendaftarkan server email yang sah dengan mengirimkan hanya tiga email ke perangkap spam yang dipantaunya.
Sementara itu, Spamhaus memberi perusahaan kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusannya dan menawarkan sumber daya untuk membantu organisasi meningkatkan kedudukan mereka. Spamhaus juga menawarkan tingkat positif palsu 0,02%—angka yang, meskipun sulit untuk diverifikasi secara independen, akan sangat rendah mengingat volume spam yang melewati server surat modern. Iverson mengatakan bahwa, meskipun tidak sempurna, organisasi ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kotak masuk kita tetap dapat digunakan dan relatif bebas dari sampah.
Tetapi ada lusinan daftar blokir yang kurang dikenal di web, dan setidaknya beberapa di antaranya mulai menyerupai para pengirim bermasalah yang mereka klaim ingin perangi. Beberapa repositori diduga memasukkan alamat IP tanpa dasar yang jelas, kemudian meminta sejumlah bayaran untuk proses penghapusan yang dipercepat. Sebagai contoh, Jaringan UCEPROTECT di Swiss mengenakan biaya 89-449 CHF (sekitar 110-557 USD) untuk setiap alamat IP yang ingin dilacak dengan cepat oleh pengirim. Perusahaan keamanan siber seperti Suped dan TitanHQ berpendapat bahwa taktik ini mengikis legitimasi organisasi anti-spam yang beriktikad baik. Meski hanya sedikit penyedia layanan email besar yang diyakini menggunakan UCEPROTECT untuk membantu memfilter email, iming-iming solusi cepat sudah cukup untuk menarik para pengirim yang rentan.
Bersamaan dengan daftar blokir independen, penyedia layanan email besar kini mulai menggunakan filter berbasis machine learning mereka sendiri, yang sering kali memanfaatkan kumpulan data kepemilikan dalam jumlah besar. Pada tahun 2023, misalnya, Google memperkenalkan vektorisasi teks baru yang dapat menangkap karakter tersembunyi dan manipulasi teks, sehingga menambah tingkat deteksi spam sebesar 38% dibandingkan dengan model sebelumnya. Namun sistem-sistem ini tidaklah sempurna. Awal tahun ini, Microsoft Exchange Online menandai banyak email dari Gmail sebagai spam, sementara pada tahun 2024, Gmail secara tidak sengaja memblokir beberapa alamat Outlook.
Pengirim sebagian besar bergantung pada filter spam, dan mereka memiliki beberapa mekanisme untuk memantau kesehatan domain mereka sendiri. Algoritma Gmail dan Yahoo sengaja dibuat tidak transparan agar lebih sulit dimanipulasi oleh para spammer. Namun, seperti yang dialami Bouncer dan OutVoice, hal ini juga membuat pengirim yang sah semakin sulit untuk keluar dari “penjara spam.”
Upaya untuk meningkatkan transparansi telah menjadi hal yang campur aduk. Dalam sebuah kemenangan besar bagi para pengirim, Yahoo’s Sender Hub—yang membantu organisasi melacak kinerja kampanye mereka, mengumumkan pada bulan Oktober bahwa mereka akan mulai menampilkan tingkat spam dan pesan terkirim, dua sinyal pengiriman pesan yang penting. Sebaliknya, layanan serupa milik Gmail, Google Postmaster, baru-baru ini menghentikan penyediaan data reputasi domain dan alamat IP (langkah ini diduga untuk menghindari tudingan penggunaan filter spam yang bermuatan bias politik ), sekaligus menghilangkan salah satu alat utama yang digunakan organisasi untuk memantau kesehatan email mereka.
Google mengizinkan pengirim massal mengisi formulir untuk meminta kesempatan kedua, dan platform email lainnya memiliki proses banding yang serupa. Selain itu, organisasi dibiarkan mengatasi masalah pengiriman pesan sendiri. Forum-forum penuh dengan postingan dari para pemasar dan staf TI yang kebingungan dan mencoba mengumpulkan apa yang membuat mereka masuk ke dalam spam—dan bagaimana cara untuk kembali ke sisi baik penyedia layanan. Beberapa orang yang kurang beruntung masih menunggu balasan, lebih dari setahun kemudian.
Pada Desember lalu, saat sebagian besar perusahaan mulai melambat karena liburan, tim Bouncer justru sibuk menyusun sebuah rencana. Mereka mulai dengan menelusuri kembali langkah-langkah mereka, menganalisis perilaku mengirim email mereka di bulan-bulan menjelang perjuangan pengiriman. Beberapa petunjuk mulai muncul.
Masalah pertama adalah tidak mengirim email yang cukup. Pada awal tahun itu, perusahaan telah beralih ke platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang baru. Pada musim panas, fokus tim tersita pada proses integrasi sistem baru, sehingga mereka tidak lagi mampu mengirim email sesering sebelumnya. Lalu, pada September 2024, Bouncer meningkatkan pengiriman email untuk mempromosikan promo liburan besar-besaran mereka—yang menjadi tumpuan pendapatan kuartal keempat. “Kami mulai mengirim ke semua orang karena kami benar-benar ingin mereka memanfaatkan sesuatu yang luar biasa di ceruk kami,” kata Kaczyński.
Algoritma anti-spam mencari pola yang konsisten, sehingga perubahan mendadak tersebut bisa saja cukup untuk memicu kecurigaan penyedia layanan email. Sementara itu, dilihat dari kenaikan kecil namun nyata pada laporan spam, sebagian pelanggan yang sudah lama tidak menerima email dari Bouncer sejak penurunan aktivitas di musim panas tidak mengenali email tersebut dan menandainya sebagai spam.
Terakhir, menurut Kaczyński, karena Bouncer menggunakan CRM baru, mereka mengirim email liburan tersebut dari sekumpulan alamat IP yang baru, yang belum dikenali oleh layanan penyedia email. Ini menambah kesan bahwa Bouncer sedang merencanakan sesuatu yang jahat.
Semua ini sebenarnya memiliki penjelasan sederhana: proses integrasi platform CRM baru ternyata lebih sulit daripada yang dibayangkan Bouncer. Tetapi algoritma anti-spam tidak dapat menjelaskan ketidakselarasan ini.
Sebagai layanan verifikasi email, Bouncer memiliki keunggulan awal dalam pekerjaan “detektif” mereka. Perusahaan di luar ruang sering kali lebih sulit mendiagnosis masalah spam mereka. OutVoice, platform pembayaran, berjuang selama tiga atau empat bulan tanpa pernah mengidentifikasi apa yang salah. Salah satu pendiri, Diao, punya beberapa dugaan: mungkin mempromosikan kontes milik mitra atau mencoba tautan pemasaran afiliasi telah menjadi penyebab kejatuhan Study Hall. “Tapi sejujurnya, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya,” kata Diao. “Kita hanya perlu menebak.”
Diao secara intensif mempelajari dasar-dasar keterkiriman email dalam waktu singkat. Namun, menurutnya, sebagian besar solusi yang ia baca—seperti beralih sementara ke domain alternatif yang sudah dikonfigurasi sebelumnya—akan membutuhkan persiapan awal yang konyol banyaknya.
Dia mengisi formulir banding dengan Google tetapi mengatakan dia tidak pernah mendapat tanggapan yang jelas. (Google tidak menanggapi permintaan komentar.) Ia hanya membutuhkan satu atau dua menit berbicara dengan manusia—menurutnya, siapa pun yang berpikiran wajar pasti bisa melihat bahwa Study Hall adalah pengirim yang andal dan tepercaya dengan rekam jejak yang baik—tetapi tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara tentang masalah perusahaannya.
Beberapa pelanggan, yang tidak mendengar kabar dari Study Hall dalam beberapa minggu, kemungkinan berasumsi bahwa buletin telah disusupi, atau telah ditutup sama sekali. Dalam setiap kirimannya, Study Hall meminta pelanggan untuk menandai emailnya sebagai aman, berharap algoritma anti-spam akan menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi karena hanya sedikit email yang masuk ke kotak masuk pembaca, banyak pelanggan benar-benar tidak pernah mendapatkan memo tersebut.
Bouncer terjebak dalam loop masukan yang sama: semakin banyak pengirim mendarat di spam, semakin sulit untuk melarikan diri. Lagi pula, ketika pelanggan tidak dapat melihat email mereka, mereka tidak dapat membuka atau mengkliknya. Algoritma penyedia menafsirkan ini sebagai bukti lebih lanjut bahwa pelanggan tidak tertarik lagi. “Dalam fase pemulihan bencana,” kata Kaczyński, “Anda tidak tahu apakah [pelanggan] tidak terlibat karena mereka tidak beresonansi dengan kami dan bisnis kami, dan mereka tidak membutuhkan layanan kami lagi—atau karena kami mendarat di spam, sehingga mereka tidak dapat melihat email kami.”
Sementara Bouncer sekarang tahu kemungkinan penyebab masalahnya—badai sempurna perubahan teknis dan strategi pengiriman yang mengakibatkan lebih sedikit pembaca membuka dan mengklik emailnya—ia perlu mengubah strategi pengirimannya sebelum musim liburan berikutnya. Kaczyński tahu pengiriman bukanlah sesuatu yang dapat Anda perbaiki dalam semalam. Sudah waktunya untuk memanggil cadangan.
Ketika algoritma spam kotak hitam semakin tidak dapat ditembus, industri pengiriman yang dulu tidak jelas telah meledak, dengan pasar untuk alat pengiriman saja diperkirakan akan mencapai 1,9 miliar USD pada tahun 2030. Andrew Bonar, salah satu pendiri beberapa KTT pengiriman utama di Inggris dan Eropa, mengingat waktu 20 tahun yang lalu ketika dia dan hanya segelintir orang lain yang mengkhususkan diri dalam pengiriman. Itu tidak lagi terjadi: “Setiap orang adalah pakar pengiriman hari ini,” kata Bonar kepada IBM® Think.
Tetapi untuk semua influencer pengiriman yang sekarang menghiasi LinkedIn, sangat sulit untuk memisahkan tipuan dari saran yang masuk akal. Apa yang disebut “layanan pemanasan,” misalnya, berjanji untuk mensimulasikan pengiriman dan pembukaan, lengkap dengan balasan realistis dari pelanggan palsu, untuk meyakinkan algoritme penyedia kotak surat bahwa email pengirim sering dibuka dan dibaca. Platform lain menjual daftar email “terverifikasi”—seperti daftar alamat email CEO Fortune 500 yang seharusnya—untuk memberi pengirim dorongan pelanggan instan.
Taktik yang meragukan ini mungkin menghasilkan kesuksesan jangka pendek, tetapi seringkali merupakan jalur cepat ke folder spam pembaca (dan potensi masalah hukum), terutama karena algoritma menjadi lebih cerdas, menurut para pemimpin industri seperti Kickbox dan Validity. Veteran industri Iverson menyarankan untuk berfokus pada beberapa prinsip dasar, termasuk kesehatan teknis, konten, dan keterlibatan.
Untuk meningkatkan kesehatan teknis mereka, pengirim dapat menggunakan tiga teknik kriptografi yang membantu penyedia kotak pesan memverifikasi identitas mereka. Kerangka kerja kebijakan pengirim (sender policy framework/SPF) memeriksa apakah alamat IP pengirim cocok dengan daftar server yang telah disetujui sebelumnya. DomainKeys identified mail (DKIM) adalah tanda tangan digital yang mengotorisasi bahwa email berasal dari domain tertentu. Terakhir, otentikasi pesan berbasis domain, pelaporan dan kesesuaian (DMARC) memberi tahu server penerima bagaimana merespons jika catatan SPF atau DKIM tidak dapat diverifikasi. Organisasi mempublikasikan ketiga catatan dalam sistem DNS mereka untuk membantu melindungi dari phishing, spoofing, dan spam.
Masalah pengiriman email dapat muncul ketika penyedia kotak surat tidak dapat mengakses atau Verify catatan ini—misalnya, jika pengirim lupa memperbarui catatan tersebut setelah peluncuran besar-besaran. Catatan DNS yang tidak lengkap juga dapat mengekspos organisasi pada peretasan berbasis email dan skema phishing. Menurut laporan Exclaimer tahun 2025, hanya sepertiga organisasi yang telah menerapkan SPF, DKIM, dan DMARC, meskipun Google, Yahoo, dan Microsoft sekarang memerlukannya untuk pengirim massal. Namun, adopsi meningkat, karena beberapa organisasi menggunakan alat pemeliharaan DNS otomatis yang didukung AI, yang dapat mengurangi risiko ketidakselarasan.
Domain juga penting. Penyedia layanan email seperti Beehiiv, SendGrid, dan Mailchimp umumnya menyingkirkan pengirim bermasalah, dan banyak di antaranya memungkinkan klien menyesuaikan subdomain sendiri, atau bahkan membuat domain terpisah, untuk memisahkan reputasi mereka dari klien lain. Namun, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh jurnalis media Simon Owens, para kreator yang mengirimkan buletin melalui domain bersama—seperti alamat “patreon.com” yang digunakan untuk buletin Patreon—berisiko secara tidak sengaja mempengaruhi pengiriman satu sama lain, dengan pengirim jahat berpotensi merusak reputasi seluruh jaringan.
Masalah konten—misalnya memakai kata “gratis” di baris subjek, atau menambahkan terlalu banyak foto beresolusi tinggi, tautan, atau emoji—memang dapat menurunkan keterkiriman, tetapi dampaknya tidak sebesar pada masa awal email, ujar Yanna-Torry Aspraki, spesialis deliverability yang pernah bekerja dengan Bouncer, dalam wawancara dengan IBM Think. Sebaliknya, keterlibatan—yang diukur melalui rasio buka email, berhenti berlangganan, dan klik—kini bisa dibilang memainkan peran terbesar dalam menentukan pengirim mana yang mendapatkan penempatan premium di kotak masuk. Dalam beberapa hal, kotak masuk kita menyerupai umpan media sosial, di mana email yang ingin kita lihat naik ke atas, dan yang tidak pernah kita baca disembunyikan.
Berkat dominasi algoritma yang berfokus pada keterlibatan, bisa terasa lebih sulit dari sebelumnya untuk menguasai filter anti-spam, kata Aspraki. Saat ini, organisasi tidak cukup hanya melakukan penyesuaian kecil seperti mengganti judul email atau mengurangi jumlah tautan sehingga mereka perlu mengevaluasi hal-hal yang mendasar mengenai apakah penerima memang tertarik pada email tersebut, apakah segmentasi audiens sudah sesuai, serta apa penyebab sebagian pesan gagal menarik perhatian. Hal ini, kata Aspraki, membantu menjelaskan mengapa industri yang dulu identik dengan spam, seperti kasino dan platform taruhan olahraga—kini justru memiliki deliverability yang sangat kuat: mereka sangat piawai membuat pelanggan membuka email mereka, dan algoritma berbasis keterlibatan memberi mereka imbalan atas hal itu.
Strategi lanjutan untuk meningkatkan keterkiriman (bergantung pada pengirim) email dapat meliputi pembersihan daftar pelanggan yang tidak aktif secara berkala, segmentasi audiens berdasarkan ketertarikan dan intensitas interaksi, penggunaan fitur interaktif (seperti jajak pendapat atau survei) untuk mendorong partisipasi, serta menjaga jadwal pengiriman yang stabil supaya perilaku pengiriman dapat dikenali oleh penerima maupun penyedia email. Mendorong pelanggan baru untuk mengonfirmasi langganan mereka serta menyediakan tombol berhenti berlangganan yang mudah digunakan juga dapat meningkatkan keterkiriman.
Tetapi Clinton Wilmott, Manajer Pemasaran Email Senior di repositori domain Namecheap, mengatakan bahwa untuk organisasi yang lebih besar seperti miliknya, strategi ini hanya efektif jika manajemen atas ikut serta. Pada tahun 2020, kata Wilmott, ia berhasil meningkatkan pendapatan pemasaran email tahunan Namecheap sebesar 70% menggunakan beberapa teknik yang disebutkan di atas. Rintangan terbesar bukanlah keterbatasan teknis, anggaran atau kurangnya pengetahuan. Bagian tersulitnya adalah membuat para pimpinan perusahaan percaya bahwa perubahan tersebut memang keputusan yang benar.
Misalnya, petinggi cenderung percaya bahwa lebih banyak email mengarah pada lebih banyak penjualan. Namun, setelah melewati batas tertentu, pengiriman dengan frekuensi yang terlalu tinggi justru dapat memperburuk deliverability karena mendorong pembaca untuk berhenti berlangganan. “Banyak dari jajaran pimpinan sangat skeptis,” ujar Wilmott. “Dalam banyak situasi, mereka menganggap diri mereka paham tentang email semata-mata karena mampu mengirimkannya. Ini seperti, ’Ya, saya bisa mengirim email ke ibu saya, jadi saya tahu semua tentang itu. Sangat mudah.’”
Namun, ada satu kode yang bahkan Wilmott tidak selalu bisa pecahkan. Begitu Anda masuk ke folder spam, tidak ada solusi tunggal yang berlaku untuk semua kasus agar bisa keluar darinya. Platform email terus memperbarui dan menyempurnakan filter mereka untuk mengikuti skema spam terbaru, sehingga metode yang berhasil hari ini bisa saja tidak efektif besok. “Mereka tidak mengajarkan hal ini di sekolah,” kata Wilmott kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara. “Rasanya seperti coba-coba untuk mengetahui bagaimana semuanya bekerja.”
Sekitar awal tahun baru, Kaczyński mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya. Mereka tahu bagaimana email mereka bisa terlempar dari inbox klien, tetapi tidak tahu bagaimana cara kembali masuk ke sana. Menjelang datangnya musim liburan selanjutnya, tim Kaczyński memutuskan untuk menggandeng agensi deliverability eksternal guna membantu mengatasi masalah mereka. Agensi tersebut melakukan audit, lalu merekomendasikan beberapa perubahan yang berat tetapi perlu dilakukan.
Bouncer perlu melepaskan pelanggan yang sudah tidak lagi berinteraksi. Mereka akan membuat subdomain terpisah untuk email pemasaran, transaksional, dan korporat, agar masalah spam di satu jalur komunikasi tidak menyebar ke jalur lainnya. Sebagai gantinya, pengiriman email yang tidak mendesak akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa hari, bukan dikirim serentak ke seluruh daftar penerima.
Dalam dua hingga tiga minggu, perusahaan itu sudah bisa kembali berkomunikasi dengan audiensnya, dan setelah beberapa bulan, mereka kembali mengirim email dengan volume seperti biasa. Ujian sebenarnya akan datang menjelang Black Friday 2025, ketika perusahaan itu akhirnya memiliki kesempatan untuk memulihkan penjualan yang hilang pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, OutVoice tidak memperoleh kejelasan akhir seperti yang mereka inginkan. Sebaliknya, seperti banyak organisasi yang menghadapi masalah deliverability, perusahaan itu hanya bertahan melewati badai dan menunggu hingga algoritma anti-spam beralih ke korban berikutnya yang tidak menaruh curiga.
Setelah beberapa bulan, Study Hall secara ajaib mulai muncul di kotak masuk pelanggan lagi—tanpa peringatan phishing yang menghantui kiriman sebelumnya. Diao bersyukur para pelanggan tidak pergi selama periode penuh masalah tersebut, namun ia tetap merasa tidak puas terhadap cara penanganan dan jalannya proses itu. “Saya berharap itu tidak terjadi lagi,” katanya. “Saya tidak tahu apakah kami lebih siap untuk itu daripada sebelumnya.”
Diao memahami bahwa penyedia kotak surat berhati-hati karena mereka ingin melindungi pengguna mereka dari bahaya. Namun, ia menilai seharusnya ada lebih banyak mekanisme bagi perusahaan yang berniat baik untuk bisa berkomunikasi dengan layanan tersebut saat terjadi keadaan darurat terkait keterkiriman. Idealnya, katanya, pengirim akan memiliki lebih banyak jalan—saluran bantuan, misalnya—untuk mengajukan kasus mereka dan memaksa penyedia kotak surat untuk mendengarkan. “Jika mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan bisnis seperti itu, seharusnya benar-benar ada proses banding yang bisa dilakukan dengan cepat,” katanya.
Namun, memisahkan pengirim yang bermaksud baik dari aktor jahat itu rumit, kata Iverson. Daftar blokir anti-spam independen dan raksasa email sama-sama berjuang untuk mengimbangi spammer, yang semakin menggunakan AI dan teknologi baru lainnya untuk menghindari algoritma. Sementara filter anti-spam terkadang terlalu mengoreksi dan memblokir pengirim yang bermaksud baik, alternatifnya mungkin kembali ke awal 2000-an, ketika kotak masuk dibanjiri sampah. “Memang dibutuhkan banyak upaya untuk menjaga agar email tetap dapat digunakan sebagai ekosistem komunikasi yang baik,” katanya. “Walaupun yang terlihat di permukaan tampak tenang, sebenarnya ada kerja keras yang intens di balik layar agar ekosistem ini terus berfungsi.”
Selain itu, filter anti-spam bisa menjadi alarm bagi sebagian organisasi untuk meninjau ulang strategi pengiriman email mereka. “Terkadang saya merasa mereka justru berjasa dengan membunyikan alarm peringatan,” kata Bonar, salah satu pendiri Deliverability Summit. “Setiap keluhan spam atau berhenti berlangganan, karena Anda melakukan sesuatu yang salah, sebenarnya memotong keuntungan Anda.”
Dalam minggu-minggu penting menjelang musim liburan tahun ini, folder spam Kaczyński tetap kosong. Setelah memangkas daftar pelanggannya hampir setengah dan mempromosikan penjualan yang hampir sama dengan tahun lalu—serta saat musim liburan baru berjalan separuh—startup tersebut sudah mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 35%, dibandingkan 5% pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, butuh waktu hampir satu tahun bereksperimen untuk kembali ke jalur yang benar.
“Pada 2024, kami benar-benar ketinggalan momentum,” kata Kaczyński. Situasinya kali ini benar-benar berbeda. “Dengan bekal pengetahuan, pengalaman, sistem pengamanan, serta proses yang sudah kami bangun, ditambah fondasi keterkiriman yang kuat dan stabil, kami yakin dapat memanfaatkan momentum di masa paling sibuk sepanjang tahun.”
