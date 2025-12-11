Krisis email tersembunyi yang merugikan perusahaan miliaran dolar

Pada Desember lalu, saat sebagian besar perusahaan mulai melambat karena liburan, tim Bouncer justru sibuk menyusun sebuah rencana. Mereka mulai dengan menelusuri kembali langkah-langkah mereka, menganalisis perilaku mengirim email mereka di bulan-bulan menjelang perjuangan pengiriman. Beberapa petunjuk mulai muncul.

Masalah pertama adalah tidak mengirim email yang cukup. Pada awal tahun itu, perusahaan telah beralih ke platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang baru. Pada musim panas, fokus tim tersita pada proses integrasi sistem baru, sehingga mereka tidak lagi mampu mengirim email sesering sebelumnya. Lalu, pada September 2024, Bouncer meningkatkan pengiriman email untuk mempromosikan promo liburan besar-besaran mereka—yang menjadi tumpuan pendapatan kuartal keempat. “Kami mulai mengirim ke semua orang karena kami benar-benar ingin mereka memanfaatkan sesuatu yang luar biasa di ceruk kami,” kata Kaczyński.

Algoritma anti-spam mencari pola yang konsisten, sehingga perubahan mendadak tersebut bisa saja cukup untuk memicu kecurigaan penyedia layanan email. Sementara itu, dilihat dari kenaikan kecil namun nyata pada laporan spam, sebagian pelanggan yang sudah lama tidak menerima email dari Bouncer sejak penurunan aktivitas di musim panas tidak mengenali email tersebut dan menandainya sebagai spam.

Terakhir, menurut Kaczyński, karena Bouncer menggunakan CRM baru, mereka mengirim email liburan tersebut dari sekumpulan alamat IP yang baru, yang belum dikenali oleh layanan penyedia email. Ini menambah kesan bahwa Bouncer sedang merencanakan sesuatu yang jahat.

Semua ini sebenarnya memiliki penjelasan sederhana: proses integrasi platform CRM baru ternyata lebih sulit daripada yang dibayangkan Bouncer. Tetapi algoritma anti-spam tidak dapat menjelaskan ketidakselarasan ini.

Sebagai layanan verifikasi email, Bouncer memiliki keunggulan awal dalam pekerjaan “detektif” mereka. Perusahaan di luar ruang sering kali lebih sulit mendiagnosis masalah spam mereka. OutVoice, platform pembayaran, berjuang selama tiga atau empat bulan tanpa pernah mengidentifikasi apa yang salah. Salah satu pendiri, Diao, punya beberapa dugaan: mungkin mempromosikan kontes milik mitra atau mencoba tautan pemasaran afiliasi telah menjadi penyebab kejatuhan Study Hall. “Tapi sejujurnya, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya,” kata Diao. “Kita hanya perlu menebak.”

Diao secara intensif mempelajari dasar-dasar keterkiriman email dalam waktu singkat. Namun, menurutnya, sebagian besar solusi yang ia baca—seperti beralih sementara ke domain alternatif yang sudah dikonfigurasi sebelumnya—akan membutuhkan persiapan awal yang konyol banyaknya.

Dia mengisi formulir banding dengan Google tetapi mengatakan dia tidak pernah mendapat tanggapan yang jelas. (Google tidak menanggapi permintaan komentar.) Ia hanya membutuhkan satu atau dua menit berbicara dengan manusia—menurutnya, siapa pun yang berpikiran wajar pasti bisa melihat bahwa Study Hall adalah pengirim yang andal dan tepercaya dengan rekam jejak yang baik—tetapi tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara tentang masalah perusahaannya.

Beberapa pelanggan, yang tidak mendengar kabar dari Study Hall dalam beberapa minggu, kemungkinan berasumsi bahwa buletin telah disusupi, atau telah ditutup sama sekali. Dalam setiap kirimannya, Study Hall meminta pelanggan untuk menandai emailnya sebagai aman, berharap algoritma anti-spam akan menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi karena hanya sedikit email yang masuk ke kotak masuk pembaca, banyak pelanggan benar-benar tidak pernah mendapatkan memo tersebut.

Bouncer terjebak dalam loop masukan yang sama: semakin banyak pengirim mendarat di spam, semakin sulit untuk melarikan diri. Lagi pula, ketika pelanggan tidak dapat melihat email mereka, mereka tidak dapat membuka atau mengkliknya. Algoritma penyedia menafsirkan ini sebagai bukti lebih lanjut bahwa pelanggan tidak tertarik lagi. “Dalam fase pemulihan bencana,” kata Kaczyński, “Anda tidak tahu apakah [pelanggan] tidak terlibat karena mereka tidak beresonansi dengan kami dan bisnis kami, dan mereka tidak membutuhkan layanan kami lagi—atau karena kami mendarat di spam, sehingga mereka tidak dapat melihat email kami.”

Sementara Bouncer sekarang tahu kemungkinan penyebab masalahnya—badai sempurna perubahan teknis dan strategi pengiriman yang mengakibatkan lebih sedikit pembaca membuka dan mengklik emailnya—ia perlu mengubah strategi pengirimannya sebelum musim liburan berikutnya. Kaczyński tahu pengiriman bukanlah sesuatu yang dapat Anda perbaiki dalam semalam. Sudah waktunya untuk memanggil cadangan.