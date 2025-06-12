Anak-anak yang kami bangun: De Kai tentang mengapa AI adalah sebuah generasi, bukan alat

Selama setahun terakhir, kecerdasan buatan telah melewati ambang batas dari sesuatu yang kita panggil menjadi sesuatu yang diam-diam mengamati, merespons, dan kini semakin mampu belajar. Seiring transisi itu, perdebatan seputar AI juga melangami pergeseran. Tidak lagi terbatas pada ranah insinyur dan ahli etika, percakapan kini menyentuh perkembangan masa kanak-kanak, transmisi budaya, dan psikologi manusia.
Hanya sedikit yang menjelaskan perubahan ini dengan lebih gamblang daripada ilmuwan komputer De Kai, yang baru-baru ini muncul dalam panggilan video dari rumahnya di Hong Kong, berbicara dengan intensitas yang terukur. Mengenakan T-shirt hitam dan kacamata berbingkai persegi, ia duduk dikelilingi buku dan instrumen, seorang musisi sekaligus ilmuwan. Irama bicaranya penuh pertimbangan, fasih dalam bahasa kode maupun metafora.
Buku terbarunya, Raising AI, mengajukan argumen bahwa kecerdasan buatan seharusnya dipandang bukan sebagai alat industri, melainkan sebagai fenomena perkembangan. “Kita tidak memprogram sistem-sistem ini,” ujarnya dalam wawancara dengan IBM® Think. “Kita membesarkan mereka, sama seperti kita membesarkan anak-anak.”
Kai adalah seorang profesor di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong yang turut merintis sistem penerjemahan mesin multibahasa pertama di web fondasi bagi platform seperti Google Translate. Kini, ia semakin dikenal bukan hanya berkat kontribusi teknisnya, tetapi juga karena metafora manusiawi yang kuat untuk menjelaskan konsekuensi kecerdasan buatan. Bagi Kai, AI bukan sekadar teknologi untuk diterapkan, melainkan generasi yang sedang kita didik.
Metafora bahwa sistem AI adalah anak-anak, bukan sekadar alat, menghadirkan pergeseran tajam dari narasi dominan tentang kecerdasan buatan. Alih-alih hanya menyoroti kemajuan teknis atau utilitas ekonominya, De Kai mendorong kita mempertimbangkan dampak budaya dan psikologis jangka panjang dari sistem-sistem ini. Ia menjadi bagian dari kelompok peneliti yang berpendapat bahwa AI merupakan cerminan masyarakat.
“Kita mengalihdayakan sebagian dari kognisi kita,” katanya. “Dan sistem yang mengawasi kita tidak hanya mempelajari apa yang kita ucapkan, tetapi juga cara kita berperilaku.”
Pembingkaian De Kai muncul lebih dari satu dekade yang lalu, jauh sebelum model transformer dan chatbot menjadi topik di meja makan malam. Pada tahun 2015, ia mulai memberikan pemaparannya yang memposisikan AI bukan sebagai kemajuan mekanis, tetapi sebagai kemajuan sosial.
“Masalahnya,” katanya kepada saya, “kita masih memakai metafora dari era industri. Kita menganggap AI seperti mesin uap atau traktor, sesuatu yang bekerja untuk kita. Padahal sekarang kita bukan lagi mengotomatiskan otot. Kita mengotomatiskan pengaruh.”
Metafora industri tetap bertahan, yang paling terlihat yaitu dalam cara para pemimpin bisnis menggambarkan AI: penguat produktivitas, penambah efisiensi, co-pilot. Namun, kekhawatiran De Kai adalah bahwa bahasa semacam ini justru menutupi pergeseran yang jauh lebih mendalam. “Ketika Anda membangun mesin yang belajar dari budaya, mereka menjadi bagian dari budaya itu,” ujarnya dalam wawancara. “Dan ketika mereka telah menjadi bagiannya, mereka pun dapat membentuknya.”
Gagasan bahwa AI seharusnya bersifat partisipatif, bukan sekadar pasif, semakin bergema di kalangan peneliti yang menekuni isu penyelarasan dan etika AI. Shakir Mohamed, Direktur Penelitian di Google DeepMind London, mengusulkan bahwa masa depan etika AI bertumpu pada akuntabilitas relasional—sebuah pendekatan yang menyoroti bagaimana sistem AI lahir dari, sekaligus membentuk, jejaring manusia, institusi, dan struktur kekuasaan sosial. Yoshua Bengio, peraih Turing Award dan pelopor pembelajaran mendalam, turut mendorong pengembangan model AI yang memasukkan unsur ketidakpastian serta empati manusia. Menurutnya, tanpa kapasitas tersebut, kecerdasan buatan akan tetap terpisah dari kompleksitas pengalaman manusia.
De Kai menilai tantangannya jauh lebih luas: preferensi manusia sendiri tidak pernah benar-benar tetap. Preferensi itu terus terbentuk dan dimodelkan secara waktu nyata melalui perilaku manusia yang diamati oleh AI.
“Kita harus menyadari bahwa sistem-sistem ini ikut belajar dari kita saat kita belajar menggunakannya,” katanya. “Dan itu berarti kita berevolusi bersama.”
Untuk menjelaskan bagaimana pemodelan ini bekerja, De Kai merujuk pada psikologi, khususnya teori proses ganda, yang membagi kognisi menjadi respons cepat dan intuitif (Sistem 1) serta penalaran yang lebih lambat dan deliberatif (Sistem 2). AI telah lama berayun maju dan mundur antara meniru salah satu dari keduanya. Sistem logika simbolik pada era 1980-an merupakan upaya untuk memodelkan Sistem 2. Sementara itu, neural networks modern lebih mendekati karakteristik Sistem 1.
"Anda tidak bisa menulis aturan untuk intuisi," katanya. “Kamu harus melatihnya.”
Pelatihan itu, ujarnya, kini berlangsung melalui kumpulan data yang sangat luas, jejak budaya tertulis, lisan, dan terekam. Berbeda dengan AI generasi awal, yang hanya mengikuti instruksi, sistem kontemporer belajar dengan meniru. Mereka menyerap unggahan media sosial, artikel berita, ulasan produk, dan forum publik. Sebenarnya, mereka sedang disosialisasikan.
"Kami sekarang membangun otak yang kosong," katanya. “Dan kami membesarkan mereka.”
Metafora ini lebih dari sekadar retorika. Model yang dilatih dengan konten beracun dapat berperilaku dengan cara yang beracun, katanya.
“Ini bukan sekadar soal menyaring cercaan atau menghapus ujaran kebencian,” ujarnya. “Ini menyangkut struktur dasar dari apa yang kita beri penghargaan, apa yang kita komentari, apa yang kita beri suara positif, dan apa yang kita ikutkan. Itulah kurikulum implisitnya.”
Jenis pembelajaran tidak langsung seperti ini sulit dideteksi dan jauh lebih sulit dilepaskan. Para peneliti di organisasi seperti Allen Institute for AI dan Partnership on AI tengah menyelidiki bagaimana bias dan pola perilaku dapat tersisip halus ke dalam bobot maupun output model.
De Kai menjelaskan maksudnya dengan kembali pada sebuah kasus dari 2016, ketika Microsoft meluncurkan Tay, chatbot yang dilatih untuk belajar dari pengguna secara real time. Hanya dalam 24 jam, Tay berubah menjadi sumber teori konspirasi, ujaran kebencian, dan komentar ofensif—respons yang dipelajarinya langsung dari interaksi di Twitter. Tay pun segera ditarik dari jaringan. Yang kurang diketahui publik adalah bahwa Microsoft menerapkan model serupa di Tiongkok, dalam konteks yang berbeda, dan sistem tersebut justru berkembang menjadi chatbot yang populer.
"Arsitektur yang sama, lingkungan budaya yang berbeda," kata De Kai. "Itulah kekuatan pengasuhan."
Apa yang sudah dipelajari, katanya, tidak selalu bisa dilepaskan begitu saja. “Itulah sebabnya metafora membesarkan anak sangat pas. Jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, konsekuensinya tidak mudah diperbaiki.”
Model-model terkemuka saat ini dilatih menggunakan kombinasi pembelajaran yang diawasi dan pembelajaran penguatan, dengan memanfaatkan masukan manusia. Sebagian besar pemahaman model AI tentang cara berperilaku berasal dari pra-pelatihan pada kumpulan teks berukuran besar. Korpus ini dihimpun dari berbagai situs web yang tersedia untuk umum, termasuk Wikipedia, Reddit, GitHub, dan banyak sumber lainnya.
De Kai tidak menolak pendekatan itu. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kita harus lebih peka terhadap apa yang sedang dipertaruhkan. “Ini bukan sekadar soal keadilan atau bias dalam arti abstrak. Ini menyangkut seperti apa kepribadian seperti apa yang kami contohkan."
Dalam dunia korporat, metafora AI sebagai seorang anak memiliki implikasi praktis, kata Kai. Perusahaan yang menerapkan sistem AI sering kali berfokus pada tolok ukur dan metrik kinerja, termasuk akurasi, latensi, dan throughput. Namun, langkah-langkah tersebut dapat melewatkan dinamika sosial yang lebih luas.
“Bayangkan proses orientasi karyawan baru,” katanya. “Anda tidak bisa sekadar menyerahkan buku panduan lalu melepas mereka begitu saja. Anda memasangkan mereka dengan mentor. Anda memantau perkembangan mereka. Anda mencontohkan nilai-nilai.”
Beberapa organisasi mulai menanggapinya dengan serius. Salesforce dan Microsoft telah menerapkan proses peninjauan etis. IBM® menerbitkan AI Factsheets yang merinci asal-usul model. Namun, De Kai memandang langkah-langkah ini baru sebagai permulaan.
“Tidak cukup hanya patuh,” katanya. "Kamu harus teliti."
Kekhawatirannya adalah bahwa AI perusahaan sering mewarisi budaya para penciptanya, terkadang dengan cara yang sangat halus. Chatbot perekrutan, misalnya, dapat menyerap pola bahasa yang bias gender. Alat keuangan dapat mencerminkan toleransi risiko yang dibentuk oleh bias institusional. Dalam semua kasus tersebut, AI bukan berperilaku buruk. Ia hanya belajar.
Pembingkaian berubah ketika Anda mengasumsikan sistem ini sebagai agen dalam pelatihan, bukan sebagai algoritme. “Jika kita memandang AI sebagai rekan kerja atau murid, cara kita bersikap di sekitarnya akan berubah. Kita berhenti memperlakukannya sebagai alat semata dan mulai memperlakukannya sebagai pengamat.”
Bagi De Kai, pengaruh yang paling penting dan paling tidak terlihat pada AI bukanlah apa yang diprosesnya, tetapi apa yang tidak pernah ditampilkannya.
"Ada begitu banyak perhatian pada informasi yang salah, tetapi sangat sedikit perhatian pada informasi yang hilang," katanya.
Algoritma menentukan postingan apa yang muncul di hadapan kita, produk apa yang direkomendasikan, dan artikel berita apa yang disorot, ujar Kai. Pada saat yang sama, algoritma juga menentukan apa saja yang luput dari pandangan kita.
“Itulah sensor algoritmik,” katanya, “bukan dalam arti penekanan politik, melainkan dalam arti penyempitan epistemik.”
Ia cepat menegaskan bahwa dirinya tidak mempercayai teori konspirasi. Namun ia percaya pada insentif. “Jika algoritma Anda dioptimalkan untuk keterlibatan, ia akan belajar bahwa tipe konten tertentu membuat orang kecanduan. Itulah yang akan terus ditingkatkan. Segala hal lainnya akan tersingkir dari pandangan.”
Efeknya bersifat kumulatif. Model yang dilatih dengan data yang disaring oleh metrik keterlibatan akan belajar menghargai visibilitas daripada nuansa. Mereka dapat menjadi penguat loop masukan yang ada, tanpa ada yang secara sengaja mengarahkannya seperti itu.
Namun bidang ini berkembang dengan cepat. De Kai melihat tanda-tanda kemajuan di depan mata. Ketika ditanya apa langkah berikutnya, ia menjawab dengan hati-hati, menyoroti terobosan dalam penalaran, pendekatan hybrid yang memadukan neural networks dengan sistem simbolik, serta pergeseran menuju model yang lebih efisien, mudah disesuaikan, dan ringan.
“Pertanyaannya bukan apakah kita akan mendapatkan model yang lebih baik. Itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjadi guru yang lebih baik.”
Ia berharap komunitas peneliti mulai menginternalisasikan hal ini. Munculnya sistem agen, meningkatnya perhatian pada memori jangka panjang dan konteks dalam desain AI, serta ledakan minat terhadap mekanisme penyelarasan, semuanya menandakan sebuah bidang yang kian menyadari jejak budayanya sendiri yang terus berkembang.
Meski begitu, De Kai mengingatkan agar kita tidak cepat berpuas diri. “Kita adalah generasi pertama yang membesarkan pikiran non-manusia. Itu sebuah hak istimewa yang luar biasa. Dan sekaligus sebuah ujian.”
Dia tersenyum, hampir malu-malu. "Mereka mengawasi kami. Begitulah cara mereka belajar."
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dapatkan akses ke berbagai kemampuan dalam satu alat untuk seluruh siklus pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.