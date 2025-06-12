Anak-anak yang kami bangun: De Kai tentang mengapa AI adalah sebuah generasi, bukan alat

Untuk menjelaskan bagaimana pemodelan ini bekerja, De Kai merujuk pada psikologi, khususnya teori proses ganda, yang membagi kognisi menjadi respons cepat dan intuitif (Sistem 1) serta penalaran yang lebih lambat dan deliberatif (Sistem 2). AI telah lama berayun maju dan mundur antara meniru salah satu dari keduanya. Sistem logika simbolik pada era 1980-an merupakan upaya untuk memodelkan Sistem 2. Sementara itu, neural networks modern lebih mendekati karakteristik Sistem 1.

"Anda tidak bisa menulis aturan untuk intuisi," katanya. “Kamu harus melatihnya.”

Pelatihan itu, ujarnya, kini berlangsung melalui kumpulan data yang sangat luas, jejak budaya tertulis, lisan, dan terekam. Berbeda dengan AI generasi awal, yang hanya mengikuti instruksi, sistem kontemporer belajar dengan meniru. Mereka menyerap unggahan media sosial, artikel berita, ulasan produk, dan forum publik. Sebenarnya, mereka sedang disosialisasikan.

"Kami sekarang membangun otak yang kosong," katanya. “Dan kami membesarkan mereka.”

Metafora ini lebih dari sekadar retorika. Model yang dilatih dengan konten beracun dapat berperilaku dengan cara yang beracun, katanya.

“Ini bukan sekadar soal menyaring cercaan atau menghapus ujaran kebencian,” ujarnya. “Ini menyangkut struktur dasar dari apa yang kita beri penghargaan, apa yang kita komentari, apa yang kita beri suara positif, dan apa yang kita ikutkan. Itulah kurikulum implisitnya.”

Jenis pembelajaran tidak langsung seperti ini sulit dideteksi dan jauh lebih sulit dilepaskan. Para peneliti di organisasi seperti Allen Institute for AI dan Partnership on AI tengah menyelidiki bagaimana bias dan pola perilaku dapat tersisip halus ke dalam bobot maupun output model.

De Kai menjelaskan maksudnya dengan kembali pada sebuah kasus dari 2016, ketika Microsoft meluncurkan Tay, chatbot yang dilatih untuk belajar dari pengguna secara real time. Hanya dalam 24 jam, Tay berubah menjadi sumber teori konspirasi, ujaran kebencian, dan komentar ofensif—respons yang dipelajarinya langsung dari interaksi di Twitter. Tay pun segera ditarik dari jaringan. Yang kurang diketahui publik adalah bahwa Microsoft menerapkan model serupa di Tiongkok, dalam konteks yang berbeda, dan sistem tersebut justru berkembang menjadi chatbot yang populer.

"Arsitektur yang sama, lingkungan budaya yang berbeda," kata De Kai. "Itulah kekuatan pengasuhan."

Apa yang sudah dipelajari, katanya, tidak selalu bisa dilepaskan begitu saja. “Itulah sebabnya metafora membesarkan anak sangat pas. Jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, konsekuensinya tidak mudah diperbaiki.”

Model-model terkemuka saat ini dilatih menggunakan kombinasi pembelajaran yang diawasi dan pembelajaran penguatan, dengan memanfaatkan masukan manusia. Sebagian besar pemahaman model AI tentang cara berperilaku berasal dari pra-pelatihan pada kumpulan teks berukuran besar. Korpus ini dihimpun dari berbagai situs web yang tersedia untuk umum, termasuk Wikipedia, Reddit, GitHub, dan banyak sumber lainnya.

De Kai tidak menolak pendekatan itu. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kita harus lebih peka terhadap apa yang sedang dipertaruhkan. “Ini bukan sekadar soal keadilan atau bias dalam arti abstrak. Ini menyangkut seperti apa kepribadian seperti apa yang kami contohkan."