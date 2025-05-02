Jika upaya untuk membangun memori menjadi AI menyoroti kesenjangan antara mesin dan pikiran, pertanyaan tentang kesadaran mendorong kontras lebih jauh.

Gagasan bahwa sistem buatan dapat menjadi sadar—bahwa ia mungkin memiliki pengalaman subjektif, dapat merasakan dirinya sendiri, atau kehidupan mental batin—telah lama menjadi salah satu perdebatan paling kontroversial dalam ilmu kognitif dan filsafat.

Summerfield menanggapi persoalan ini dengan ketelitian khasnya. Ia bersikap skeptis, bukan karena menganggap kesadaran sebagai sesuatu yang magis atau unik, melainkan karena tidak ada bukti yang mendukung gagasan bahwa sistem AI saat ini, betapapun canggihnya, memiliki sesuatu yang dapat disebut sebagai kesadaran subjektif.

“Ketika sebuah model bahasa berkata ‘Saya sadar,’” jelasnya, “itu hanya mengulang pola yang dipelajarinya dari data manusia. Tidak ada alasan mandiri untuk mempercayai bahwa kata-kata itu benar-benar mencerminkan keadaan internal.”

LLM seperti GPT-4 dilatih untuk memprediksi bagian teks berikutnya yang paling masuk akal, bukan untuk menghasilkan pengalaman introspektif. Ketika ditanya tentang kondisi internal mereka, mereka dapat memberikan jawaban yang koheren, tetapi koherensi bukanlah indikator kesadaran yang dapat diandalkan.

Sejumlah peneliti telah mengusulkan berbagai uji perilaku untuk menilai kesadaran pada mesin, menelaah kompleksitas, kemampuan beradaptasi, dan koherensi respons AI. Namun tanpa akses pada pengalaman subjektif, penilaian seperti itu tetap bersifat spekulatif.

“Kami saja masih kesulitan menilai kesadaran pada hewan non-manusia,” kata Summerfield. “Menarik kesimpulan yang sama pada sistem sintetis, yang berdiri di atas substrat sepenuhnya berbeda, menjadi tantangan yang jauh lebih rumit.”

Dalam sistem biologis, kesadaran tampaknya muncul dari interaksi kompleks miliaran neuron, yang erat kaitannya dengan emosi, sensasi tubuh, dan jejak pengalaman yang tersimpan sepanjang hidup. Sebaliknya, model AI saat ini bekerja melalui transformasi matematis atas data input, tanpa fondasi sensorik maupun konteks emosional.

Summerfield memberikan sebuah analogi sederhana: “Anda bisa mensimulasikan perilaku badai di komputer,” katanya. “Namun simulasi itu tidak basah dan tidak berangin. Semuanya hanyalah sebuah abstraksi.”

Demikian pula, AI dapat meniru pola percakapan tingkat tinggi—bahkan membuat laporan diri tentang kesadaran—tanpa memiliki pengalaman internal apa pun. Tanpa sensasi, perwujudan, atau dorongan intrinsik, model AI tetaplah kuat namun hampa. Mereka adalah peniru yang brilian, bukan pemikir yang benar-benar mandiri.

Untuk saat ini, Summerfield meyakini bahwa cara paling aman dan paling produktif adalah memandang sistem AI sebagai alat yang kompleks, bukan sebagai makhluk yang baru lahir. Memperlakukan mereka secara berbeda berisiko mengaburkan batas antara peniruan dan pemahaman—dan justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan mendesak untuk memantau dampaknya di dunia nyata.

Ketika pembicaraan kami bergeser ke arah masa depan, Summerfield menyinggung sebuah tema yang telah menjadi benang merah dalam semua diskusi kami: tata kelola.

“Sistem ini sangat kuat,” katanya. "Dan pengembangannya sebagian besar didorong oleh insentif komersial."

Summerfield merangkul inovasi teknologi. Dia melihat potensi luar biasa dari AI untuk merevolusi bidang-bidang seperti kedokteran, Pendidikan, dan riset. Namun, dia khawatir jika kita tidak menerapkan perlindungan yang cermat, bahayanya bisa melebihi keuntungannya.

“Kita membutuhkan struktur yang benar-benar mampu memastikan bahwa alat-alat ini dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab,” katanya. "Hal ini mencakup perlindungan teknis, tetapi juga mekanisme hukum, etika, dan demokrasi."

Beberapa kerangka kerja tata kelola mulai bermunculan. UU AI Uni Eropa mengusulkan pendekatan berbasis risiko, mengatur aplikasi berdasarkan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Di Amerika Serikat, Cetak Biru untuk AI Bill of Rights merumuskan prinsip-prinsip perlindungan warga negara dari diskriminasi dan eksploitasi algoritmik. Sementara itu, lembaga riset dan kelompok advokasi terus menerbitkan praktik terbaik untuk pengembangan serta penerapan AI yang bertanggung jawab.

Namun, ujar Summerfield, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia menjelaskan bahwa banyak sistem AI mutakhir dilatih menggunakan kumpulan data raksasa tanpa persetujuan eksplisit dari para pengguna. Cara kerja internalnya pun kerap menjadi teka-teki, bahkan bagi para pembuatnya sendiri, dan penerapannya sering berlangsung tanpa transparansi maupun akuntabilitas yang memadai.

"Ini bukan hanya tentang perbaikan teknis," ujarnya. "Ini tentang pilihan masyarakat."

Yang ia maksud adalah pilihan tentang siapa yang mendapat manfaat dari kemajuan AI: Siapa yang menanggung risikonya? Siapa yang mengendalikan alat yang semakin membentuk ekonomi, ekosistem informasi, dan bahkan hubungan intim kita?

Pada akhirnya, Summerfield memandang AI bukan sebagai kecerdasan asing yang jauh, melainkan sebagai pantulan diri kita sendiri—sebuah cermin yang tidak sempurna yang menampilkan kemampuan sekaligus titik buta kita. Memahami apa yang tampak di cermin itu, ujarnya, akan menjadi salah satu tantangan besar dalam tahun-tahun mendatang. Dan, seperti diuraikan dalam These Strange New Minds, pekerjaan untuk memahami semuanya baru saja dimulai.