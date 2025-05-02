Pada suatu pagi kelabu di Oxford, Inggris, Christopher Summerfield duduk di kantornya di Departemen Psikologi Eksperimental, dengan sebuah naskah buku yang tersusun rapi di tepi mejanya. Musim itu memang penuh kesibukan. Di tengah risetnya tentang kognisi manusia, kolaborasi dengan laboratorium AI, dan jadwal mengajar yang padat, Summerfield masih berhasil meluangkan waktu untuk menulis These Strange New Minds: Bagaimana AI Belajar Berbicara dan Apa yang Dimaksud.
Buku baru ini hadir sebagai perpaduan antara catatan sejarah, manifesto, dan renungan mendalam atas pertanyaan yang sejak lama mengusik para ahli teknologi dan filsuf: ketika mesin tampak mampu berpikir, apa yang sebenarnya terjadi?
Buku Summerfield hadir pada momen yang sangat menentukan. Terobosan di dunia AI—mulai dari peluncuran model multimodal seperti GPT-4 hingga kemajuan berinspirasi otak seperti chip NorthPole IBM®—sedang mengubah cara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat memandang kecerdasan mesin. Seiring meningkatnya kemampuan sistem AI, status kognitif mereka—apakah mereka benar-benar mampu bernalar, merencanakan, dan berpikir—menjadi salah satu perdebatan paling mendesak dan kontroversial era ini. Dalam These Strange New Minds, Summerfield berpendapat bahwa untuk memahami masa depan AI, kita terlebih dahulu harus memahami hakikat penalaran manusia—serta melihat paralel dan perbedaan antara pikiran biologis dan pikiran buatan.
Seorang Profesor Ilmu Saraf Kognitif di Universitas Oxford, Summerfield memimpin Lab Pemrosesan Informasi Manusia (HIP), kelompok riset yang meneliti bagaimana manusia dan sistem buatan belajar, mengategorikan informasi, dan mengambil keputusan. Karyanya memadukan eksperimen perilaku, pemodelan komputasional, dan analisis data saraf, sering kali menelusuri kesamaan antara fungsi otak dan machine learning. Penelitiannya berada di persimpangan ilmu kognitif, AI, dan ilmu sosial—ranah yang kian berkelindan seiring meningkatnya kompleksitas model AI.
Departemen Psikologi Eksperimental, yang kini menempati klaster bangunan tua di tepi Area Sains Oxford, terasa seperti ruang yang sedang berganti rupa: papan tulis penuh diagram dan aroma kayu lapuk berdampingan tak sepenuhnya serasi dengan kabel-kabel baru yang menjuntai. Tak lama lagi, Summerfield dan para koleganya akan pindah ke Life and Mind Building, kompleks batu pucat berlapis kaca berkilauan yang menaungi rangkaian EEG, laboratorium tidur, dan ruang pelacak mata, semuanya dirangkai di balik fasad modern yang bersih. Namun, bahkan ketika Oxford memperbaharui infrastrukturnya, suasana di dalamnya tetap sama—serius, tenang, dan dipenuhi intensitas halus dari orang-orang yang mendedikasikan hidup untuk memahami bagaimana pikiran, manusia maupun bukan, muncul ke dunia.
Di luar laboratoriumnya, Summerfield mengajar mata kuliah berjudul “How to build a brain from scratch,” yang memadukan psikologi, ilmu saraf, dan AI untuk mengupas prinsip dasar pembelajaran dan inferensi. Ia dikenal karena penekanannya pada kejelasan dan aksesibilitas, kualitas yang semakin penting ketika diskusi tentang AI meluas dari lingkup teknis ke perdebatan publik yang lebih luas.
Selama wawancara kami, Summerfield tampak santai namun tetap fokus. Rambutnya jatuh dalam jumbai yang sulit diatur, membingkai wajah yang terbuka dan antusias setiap kali ia membahas sebuah ide. Ia mengenakan sweter gelap sederhana dan kacamata berbingkai kawat, memberi kesan seseorang yang lebih tertarik memecahkan masalah daripada membangun citra yang rapi. Di belakangnya, papan tulis penuh panah, persamaan, dan diagram memantulkan cahaya pagi.
"Ada kecenderungan untuk membingkai AI dengan cara-cara yang sangat berlawanan," katanya. "Di satu sisi, mereka yang optimis percaya bahwa kita akan segera memiliki teknologi yang lebih pintar dari manusia. Di sisi lain, orang-orang yang skeptis melihat AI sebagai hype—hanya sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan kita."
Perkembangan terbaru memberi Summerfield sudut pandang segar sekaligus materi yang kaya untuk digarap. Model seperti GPT-4, Claude, dan Granite IBM® telah menunjukkan kemampuan penalaran yang jauh lebih luas, melampaui sistem generasi sebelumnya yang sekadar memprediksi kata berikutnya dalam sebuah urutan. Para peneliti juga tengah mengembangkan kerangka kerja multi-agen, di mana sejumlah sistem AI dapat berkolaborasi atau berkompetisi untuk menyelesaikan tugas — sebuah pendekatan yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah menuju perilaku yang lebih kompleks dan bersifat emergen.
Sementara itu, perusahaan seperti IBM® mulai mengejar desain yang terinspirasi dari cara kerja otak. NorthPole chip, misalnya, dirancang untuk meniru aspek neural networks, menekankan efisiensi energi dan pemrosesan paralel alih-alih sekadar mengandalkan kekuatan komputasi mentah. Bagi Summerfield, upaya semacam ini mencerminkan kesadaran yang tumbuh bahwa sekadar meningkatkan metode AI konvensional mungkin tidak lagi cukup, dan bahwa model kecerdasan baru yang mengambil inspirasi dari biologi bisa menjadi arah masa depan.
Tanyakan kepada Summerfield apakah model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT bisa bernalar, dan ia menjawab tanpa ragu: ya, dalam batas-batas tertentu.
"Setidaknya dalam rentang domain yang sempit, sistem AI saat ini memiliki kemampuan penalaran yang lebih baik daripada manusia," katanya.
Ini, tambahnya, sebenarnya tidak mengherankan. Mesin telah melampaui kinerja manusia dalam tugas penalaran khusus selama beberapa dekade—dimulai bukan dari sistem catur seperti IBM® Deep Blue, melainkan jauh lebih awal, pada tahun 1956, ketika program Logic Theorist berhasil membuktikan sebuah teorema matematika yang bahkan tidak diantisipasi oleh penciptanya.
LLM masa kini tidak hanya menyerap fakta; mereka juga menghasilkan kode, menulis esai, dan mengusulkan solusi untuk masalah yang kompleks. Perbatasan terbaru, yang dikenal sebagai AI multimodal, mendorong kemampuan ini lebih jauh dengan memungkinkan sistem memproses gambar, teks, audio, dan video secara bersamaan, sesuatu yang para peneliti harapkan dapat membawa AI lebih dekat pada bentuk penalaran yang lebih holistik.
Model-model ini “lebih baik daripada kebanyakan orang dalam banyak tugas kognitif,” ujar Summerfield. Namun, ia cepat menambahkan bahwa keterbatasan besar tetap ada. Model sering kesulitan menghadapi tugas yang membutuhkan pemahaman sosial lebih dalam seperti menavigasi emosi, menyimpulkan niat, atau memahami nuansa tak terucapkan yang menjadi ciri interaksi manusia.
"Interaksi sosial sangat penting bagi kelangsungan hidup kita," jelasnya. "Para model tidak dilatih di dunia itu. Mereka kehilangan beberapa motivasi dan isyarat emosional yang membuat penalaran sosial manusia begitu canggih."
Penelitian terbaru mencoba menguji apakah sistem AI dapat mengembangkan “teori pikiran”—kemampuan untuk mengaitkan kondisi mental pada orang lain. Beberapa model eksperimental menunjukkan tanda-tanda awal kemampuan tersebut dalam pengaturan yang terkontrol, namun para peneliti secara umum sepakat bahwa AI masih jauh tertinggal dari model mental intuitif berlapis yang manusia gunakan setiap hari.
Summerfield menegaskan bahwa meskipun sistem saat ini dapat meniru aspek penalaran logis dengan sangat meyakinkan, mereka sebenarnya tidak memahami apa yang mereka lakukan. Mereka tidak memiliki pijakan dalam pengalaman hidup di dunia nyata—sebuah batasan mendasar yang tidak bisa sepenuhnya diatasi hanya dengan dorongan kecerdasan buatan.
Dan sifat dari perbedaan ini menjadi semakin jelas ketika kita mempertimbangkan unsur penting lainnya dari pemikiran manusia: memori.
Jika motivasi memberikan arah pada pikiran kita, memori memberikan kesinambungan. Dan di sini, juga, mesin sangat berbeda dengan pikiran biologis.
Manusia memiliki beragam sistem memori. Memori jangka pendek bergantung pada aktivitas listrik dinamis di otak, memungkinkan kita menyimpan dan memanipulasi informasi dalam waktu singkat. Sebaliknya, memori jangka panjang melibatkan perubahan fisik pada koneksi saraf—proses adaptif yang berlangsung lambat, namun memungkinkan seseorang mempertahankan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun.
Dalam ilmu kognitif, peneliti membedakan antara memori episodik (ingatan tentang pengalaman pribadi), memori semantik (pengetahuan umum berupa fakta dan konsep), serta memori prosedural (seperti keterampilan seperti mengendarai sepeda). Kenangan emosional, yang dikodekan secara mendalam oleh struktur otak seperti amigdala, turut membentuk perilaku dan pengambilan keputusan seseorang sepanjang hidup.
Model AI saat ini, sebaliknya, menangani memori dengan cara yang sangat berbeda. LLM beroperasi dalam jendela konteks yang tetap: informasi disimpan sementara selama interaksi, lalu dibuang sesudahnya. Ketika percakapan berakhir, memori sistem kembali diatur ulang.
“Ketika Anda berinteraksi dengan model bahasa,” ujar Summerfield, “tidak ada riwayat pribadi yang terus berlangsung. Ia tak bisa mengingat siapa Anda atau apa yang telah dibahas, kecuali informasi itu disampaikan secara eksplisit.”
Keterbatasan ini bukan sekadar merepotkan. Pada manusia, ingatan memungkinkan pembentukan identitas pribadi, memperdalam hubungan, serta menumbuhkan kepercayaan, nuansa, dan makna bersama seiring waktu. Tanpa kemampuan tersebut, sistem AI tetap bersifat fundamental transaksional—sangat mahir dalam mencocokkan pola saat ini, tetapi tidak mampu membangun konteks yang bertahan lama.
Beberapa peneliti tengah berupaya membekali sistem AI dengan memori jangka panjang. Proyek seperti memori OpenAI untuk ChatGPT memungkinkan model mengingat interaksi lintas sesi. Anthropic menyebut bahwa mereka merancang model Claude dengan fokus pada koherensi konteks dalam percakapan yang berlangsung lebih lama. Namun, pendekatan ini masih pada tahap awal dan memunculkan kekhawatiran teknis serta etika yang signifikan, mulai dari isu privasi pengguna, keamanan data, hingga potensi manipulasi.
Bahkan jika pengembang dapat mengatasi rintangan teknis, kesenjangan filosofisnya tetap besar. Ingatan manusia bukan hanya sebuah basis data fakta; ingatan manusia mudah berubah, emosional dan subjektif. Hal ini berkembang dengan pengalaman baru dan memiliki makna baru.
“Pada manusia, memori bukan sekadar penyimpanan,” kata Summerfield. “Memori adalah interpretasi. Ini adalah penulisan ulang masa lalu yang berlangsung terus-menerus melalui kacamata masa kini.”
Tanpa hal tersebut, menurutnya, AI akan selalu kekurangan elemen inti dari apa yang dimaksud dengan kecerdasan yang sesungguhnya—dan benar-benar manusiawi.
Meski sistem buatan saat ini masih memiliki banyak keterbatasan, Summerfield meyakini bahwa upaya membangun mesin yang mampu berpikir telah mengubah cara para ilmuwan memahami kecerdasan alami.
“Dalam beberapa hal, AI berperan sebagai bukti eksistensi,” katanya. “Jika sebuah strategi komputasi berhasil dijalankan oleh mesin, itu memberi isyarat bahwa pendekatan serupa mungkin juga dapat diterapkan pada sistem biologis.”
Salah satu perkembangan paling mencolok adalah ditemukannya bahwa arsitektur neural networks yang relatif sederhana, ketika diskalakan secara masif, dapat memunculkan perilaku yang dulu dianggap membutuhkan desain jauh lebih kompleks. Model transformator, fondasi sistem seperti ChatGPT, Granite, dan Claude, menunjukkan bahwa pengenalan pola dan generalisasi berskala besar bisa muncul hanya dari pelatihan statistik.
Keberhasilan ini mendorong para ilmuwan kognitif meninjau kembali teori lama tentang bagaimana manusia belajar, bernalar, dan menggeneralisasi. Secara khusus, temuan ini menantang anggapan bahwa kecerdasan harus di-hardcode dengan aturan simbolis yang rumit. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa banyak bentuk penalaran manusia mungkin justru muncul dari mekanisme sederhana yang bekerja di atas kumpulan data dan pengalaman yang sangat luas.
Model AI modern dapat menyimpulkan solusi untuk masalah yang belum dikenal, menyelesaikan analogi secara utuh, dan dalam kondisi tertentu bahkan terlibat dalam bentuk metakognisi: bernalar tentang proses penalarannya sendiri. Para pengembang tidak secara eksplisit memprogram kemampuan ini; kemampuan tersebut muncul secara spontan selama pelatihan, mencerminkan sebagian fleksibilitas kognitif manusia.
Namun, Summerfield cepat mengingatkan agar tidak terjebak pada perbandingan yang terlalu mudah. Meski otak dan AI mungkin tampak serupa pada tingkat abstrak, sistem yang mendasarinya tetap sangat berbeda. Otak manusia, ujarnya, berevolusi di bawah tekanan yang menanamkan emosi, motivasi, dan bias secara mendalam ke dalam struktur kognitif fitur yang sebagian besar tidak dimiliki oleh sistem mesin.
“Ada kesamaan yang mencolok pada tingkat algoritmik,” katanya, “namun substratnya—media tempat kecerdasan ditanamkan—sangatlah berbeda.”
Pemikiran manusia tidak sepenuhnya logis atau tidak memihak. Hal ini diwarnai oleh emosi, dipandu oleh konteks sosial dan dibentuk oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Lapisan kompleksitas ini memunculkan perilaku yang tidak dapat ditiru sepenuhnya oleh model AI, dengan segala kecemerlangan statistiknya.
Namun, Summerfield berpendapat, proses membangun dan mempelajari AI membantu para peneliti untuk menyempurnakan pemahaman mereka tentang apa itu kecerdasan: bukan hanya satu kemampuan, tetapi sebuah fenomena yang muncul dari banyak kemampuan yang saling terkait.
"Kami belajar banyak tentang diri kami sendiri," katanya, "seperti halnya kami belajar tentang mesin."
Jika upaya untuk membangun memori menjadi AI menyoroti kesenjangan antara mesin dan pikiran, pertanyaan tentang kesadaran mendorong kontras lebih jauh.
Gagasan bahwa sistem buatan dapat menjadi sadar—bahwa ia mungkin memiliki pengalaman subjektif, dapat merasakan dirinya sendiri, atau kehidupan mental batin—telah lama menjadi salah satu perdebatan paling kontroversial dalam ilmu kognitif dan filsafat.
Summerfield menanggapi persoalan ini dengan ketelitian khasnya. Ia bersikap skeptis, bukan karena menganggap kesadaran sebagai sesuatu yang magis atau unik, melainkan karena tidak ada bukti yang mendukung gagasan bahwa sistem AI saat ini, betapapun canggihnya, memiliki sesuatu yang dapat disebut sebagai kesadaran subjektif.
“Ketika sebuah model bahasa berkata ‘Saya sadar,’” jelasnya, “itu hanya mengulang pola yang dipelajarinya dari data manusia. Tidak ada alasan mandiri untuk mempercayai bahwa kata-kata itu benar-benar mencerminkan keadaan internal.”
LLM seperti GPT-4 dilatih untuk memprediksi bagian teks berikutnya yang paling masuk akal, bukan untuk menghasilkan pengalaman introspektif. Ketika ditanya tentang kondisi internal mereka, mereka dapat memberikan jawaban yang koheren, tetapi koherensi bukanlah indikator kesadaran yang dapat diandalkan.
Sejumlah peneliti telah mengusulkan berbagai uji perilaku untuk menilai kesadaran pada mesin, menelaah kompleksitas, kemampuan beradaptasi, dan koherensi respons AI. Namun tanpa akses pada pengalaman subjektif, penilaian seperti itu tetap bersifat spekulatif.
“Kami saja masih kesulitan menilai kesadaran pada hewan non-manusia,” kata Summerfield. “Menarik kesimpulan yang sama pada sistem sintetis, yang berdiri di atas substrat sepenuhnya berbeda, menjadi tantangan yang jauh lebih rumit.”
Dalam sistem biologis, kesadaran tampaknya muncul dari interaksi kompleks miliaran neuron, yang erat kaitannya dengan emosi, sensasi tubuh, dan jejak pengalaman yang tersimpan sepanjang hidup. Sebaliknya, model AI saat ini bekerja melalui transformasi matematis atas data input, tanpa fondasi sensorik maupun konteks emosional.
Summerfield memberikan sebuah analogi sederhana: “Anda bisa mensimulasikan perilaku badai di komputer,” katanya. “Namun simulasi itu tidak basah dan tidak berangin. Semuanya hanyalah sebuah abstraksi.”
Demikian pula, AI dapat meniru pola percakapan tingkat tinggi—bahkan membuat laporan diri tentang kesadaran—tanpa memiliki pengalaman internal apa pun. Tanpa sensasi, perwujudan, atau dorongan intrinsik, model AI tetaplah kuat namun hampa. Mereka adalah peniru yang brilian, bukan pemikir yang benar-benar mandiri.
Untuk saat ini, Summerfield meyakini bahwa cara paling aman dan paling produktif adalah memandang sistem AI sebagai alat yang kompleks, bukan sebagai makhluk yang baru lahir. Memperlakukan mereka secara berbeda berisiko mengaburkan batas antara peniruan dan pemahaman—dan justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan mendesak untuk memantau dampaknya di dunia nyata.
Ketika pembicaraan kami bergeser ke arah masa depan, Summerfield menyinggung sebuah tema yang telah menjadi benang merah dalam semua diskusi kami: tata kelola.
“Sistem ini sangat kuat,” katanya. "Dan pengembangannya sebagian besar didorong oleh insentif komersial."
Summerfield merangkul inovasi teknologi. Dia melihat potensi luar biasa dari AI untuk merevolusi bidang-bidang seperti kedokteran, Pendidikan, dan riset. Namun, dia khawatir jika kita tidak menerapkan perlindungan yang cermat, bahayanya bisa melebihi keuntungannya.
“Kita membutuhkan struktur yang benar-benar mampu memastikan bahwa alat-alat ini dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab,” katanya. "Hal ini mencakup perlindungan teknis, tetapi juga mekanisme hukum, etika, dan demokrasi."
Beberapa kerangka kerja tata kelola mulai bermunculan. UU AI Uni Eropa mengusulkan pendekatan berbasis risiko, mengatur aplikasi berdasarkan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Di Amerika Serikat, Cetak Biru untuk AI Bill of Rights merumuskan prinsip-prinsip perlindungan warga negara dari diskriminasi dan eksploitasi algoritmik. Sementara itu, lembaga riset dan kelompok advokasi terus menerbitkan praktik terbaik untuk pengembangan serta penerapan AI yang bertanggung jawab.
Namun, ujar Summerfield, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia menjelaskan bahwa banyak sistem AI mutakhir dilatih menggunakan kumpulan data raksasa tanpa persetujuan eksplisit dari para pengguna. Cara kerja internalnya pun kerap menjadi teka-teki, bahkan bagi para pembuatnya sendiri, dan penerapannya sering berlangsung tanpa transparansi maupun akuntabilitas yang memadai.
"Ini bukan hanya tentang perbaikan teknis," ujarnya. "Ini tentang pilihan masyarakat."
Yang ia maksud adalah pilihan tentang siapa yang mendapat manfaat dari kemajuan AI: Siapa yang menanggung risikonya? Siapa yang mengendalikan alat yang semakin membentuk ekonomi, ekosistem informasi, dan bahkan hubungan intim kita?
Pada akhirnya, Summerfield memandang AI bukan sebagai kecerdasan asing yang jauh, melainkan sebagai pantulan diri kita sendiri—sebuah cermin yang tidak sempurna yang menampilkan kemampuan sekaligus titik buta kita. Memahami apa yang tampak di cermin itu, ujarnya, akan menjadi salah satu tantangan besar dalam tahun-tahun mendatang. Dan, seperti diuraikan dalam These Strange New Minds, pekerjaan untuk memahami semuanya baru saja dimulai.
