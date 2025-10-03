Bagaimana AI “membalik piramida” model bisnis perbankan: Sibos 2025

Ramamurthy mengutip studi IBM® Institute for Business Value baru-baru ini, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, yang menyoroti realitas pengembalian ekuitas (RoE) dalam industri perbankan saat ini. “Bank secara agregat secara global tidak mencapai biaya modal mereka,” katanya. Dengan kata lain, RoE bank tipikal lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang diperlukan untuk menutupi risiko investasi.

Kesenjangan itu biasanya diselesaikan dengan sendirinya di perbankan melalui merger dan akuisisi, kata Ramamurthy. Dengan demikian, dia menjelaskan, “kami dapat menyatakan dengan yakin bahwa selama tiga tahun ke depan, Anda akan melihat lebih banyak aktivitas M & A. Di pasar yang matang seperti AS, konsolidasi sudah menjadi urutan hari ini; kita akan melihat akselerasi.”

Tema utama lainnya di dunia perbankan adalah memikirkan kembali biaya dan efisiensi, katanya. Rasio biaya terhadap pendapatan—perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional—“tetap sulit ditekan meskipun bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya.” Dia mengutip data dari The 94% Core Banking Problem, disurvei IBM® baru terhadap CIO: Di AS, misalnya, rasio biaya-pendapatan setinggi 62%; di Eropa, sekitar 54%; dan di Amerika Latin dan Asia-Pasifik, masih lebih rendah. “Ada banyak peluang di sana di pasar yang matang,” katanya.