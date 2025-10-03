Bagaimana AI “membalik piramida” model bisnis perbankan: Sibos 2025

“AI akan berdampak pada setiap aspek perbankan seperti yang kita kenal,” kata Shanker Ramamurthy, IBM® Global Managing Partner untuk Perbankan dan Pasar Keuangan, berbicara dari lantai Messe Frankfurt pada konferensi Sibos minggu ini.
Dalam ceramahnya tentang “Penskalaan AI dalam perusahaan perbankan,” Ramamurthy menjelajahi bagaimana lembaga keuangan yang berpikiran maju bergerak dari eksperimen AI ke eksekusi. Dia membahas “tiga hal yang membuat CEO dan CXO tetap terjaga di malam hari”: pertumbuhan dan kinerja, biaya dan efisiensi, dan postur kepatuhan terhadap peraturan dan mitigasi risiko. AI akan menjadi pusat dari ketiganya, jelasnya.
Ramamurthy mengutip studi IBM® Institute for Business Value baru-baru ini, 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, yang menyoroti realitas pengembalian ekuitas (RoE) dalam industri perbankan saat ini. “Bank secara agregat secara global tidak mencapai biaya modal mereka,” katanya. Dengan kata lain, RoE bank tipikal lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang diperlukan untuk menutupi risiko investasi.
Kesenjangan itu biasanya diselesaikan dengan sendirinya di perbankan melalui merger dan akuisisi, kata Ramamurthy. Dengan demikian, dia menjelaskan, “kami dapat menyatakan dengan yakin bahwa selama tiga tahun ke depan, Anda akan melihat lebih banyak aktivitas M & A. Di pasar yang matang seperti AS, konsolidasi sudah menjadi urutan hari ini; kita akan melihat akselerasi.”
Tema utama lainnya di dunia perbankan adalah memikirkan kembali biaya dan efisiensi, katanya. Rasio biaya terhadap pendapatan—perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional—“tetap sulit ditekan meskipun bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya.” Dia mengutip data dari The 94% Core Banking Problem, disurvei IBM® baru terhadap CIO: Di AS, misalnya, rasio biaya-pendapatan setinggi 62%; di Eropa, sekitar 54%; dan di Amerika Latin dan Asia-Pasifik, masih lebih rendah. “Ada banyak peluang di sana di pasar yang matang,” katanya.
Masalah mitigasi risiko dan kepatuhan, kata Ramamurthy, “adalah area di mana bank berinvestasi secara tidak proporsional.” Alasannya, jelasnya, jelas: peningkatan regulasi di tingkat global. “Bank global multi-yurisdiksi mungkin memiliki 12.000 peraturan terpisah di seluruh dunia untuk dipatuhi,” katanya.
Selain itu, AI generatif (gen AI) akan memungkinkan penciptaan lebih banyak perangkat lunak, yang mengarah ke permukaan serangan keamanan siber yang lebih besar, kata Ramamurthy.
Belum lagi komputasi quantum berskala besar yang toleran terhadap kesalahan akan segera hadir, katanya, seraya menyebutkan proyeksi CEO IBM® bahwa quantum computing akan tersedia pada tahun 2029. Salah satu kelemahan potensial dari lompatan raksasa ini, kata Ramamurthy, adalah bahwa hal itu dapat menambah risiko. "Pelaku kejahatan ingin mencuri data terenkripsi—nomor jaminan sosial, misalnya—dan duduk di atasnya, menunggu quantum tersedia. Di sisi lain, quantum memungkinkan pemecahan masalah yang komputer tradisional tidak dapat alamat secara efektif atau tepat waktu, termasuk optimalisasi harga, simulasi perbatasan yang efisien, manajemen risiko real-time, dan banyak lagi—sehingga mewakili peluang besar di tahun-tahun mendatang.
Selama lima dekade terakhir, Ramamurthy mengatakan, “sekitar dua pertiga hingga tiga perempat investasi dalam teknologi perbankan, orang dan proses telah difokuskan pada kantor tengah dan belakang,” dengan sisanya berfokus pada front office: “pelanggan, saluran, ekosistem, platform, dan kemitraan.” Ini tidak lagi berkelanjutan, katanya, karena mengarah pada “teknologi dan proses yang kompleks, tidak fleksibel, mahal yang didukung oleh sistem monolitik yang membuat perubahan sangat sulit.”
Itu model kemarin, kata Ramamurthy, menambahkan bahwa model perbankan besok akan “ditata ulang secara radikal” dan “akan membalikkan piramida di kepalanya.” Gen AI, hybrid cloud, dan akhirnya komputasi quantum akan menyederhanakan proses menengah dan back-office, membebaskan bank untuk fokus pada pelanggan. “Transisi dari kemarin ke model bisnis besok itu tidak opsional,” katanya.
Salah satu kekhasan teknologi AI, kata Ramamurthy, adalah bahwa itu menandai “pertama kalinya dalam karier saya, saya melihat industri lain mengadopsi teknologi yang jauh lebih luas dan cepat dalam skala perusahaan daripada perbankan.” Menurutnya, hal itu masuk akal, mengingat risiko unik dan paparan regulasi yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Meskipun perubahan akan datang, dan cepat. Menurut The 94% Core Banking Problem, lebih dari 90% berencana untuk menggabungkan AI pada tahun 2028.
“Ini adalah waktu yang sangat menarik bagi industri perbankan secara keseluruhan,” katanya. “Bukan hanya bisnis yang mendorong teknologi... kemampuan teknologi sebenarnya menginformasikan strategi bisnis.”
Manfaat terbesar yang didapat lembaga keuangan dari AI, terutama gen AI, adalah dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak [SDLC], di mana produktivitas dapat meningkat sebesar 20%, kata Ramamurthy. Dia mencontohkan kasus nyata yang mengesankan: Bradesco, bank besar di Amerika Latin dan Brasil, menggunakan gen AI untuk menangani 283.000 pertanyaan pelanggan setiap bulan, sehingga waktu tunggu turun dari 10 menit menjadi hanya beberapa detik.
Studi kasus terbaik IBM® mungkin adalah IBM® sendiri. Seperti yang dikatakan Ramamurthy, “Kami makan masakan kami sendiri.” Menawarkan dirinya sebagai “klien nol,” IBM® menguji kemampuan AI secara internal sebelum meluncurkannya ke klien, jelasnya. Hasilnya mengesankan: lebih dari 86% masalah TI yang diangkat oleh karyawan IBM® ditangani melalui gen AI tool “Ask IT”; sementara itu, 94% pertanyaan SDM ditangani oleh “Ask HR.” Secara keseluruhan, “ini diterjemahkan menjadi sekitar 4,5 miliar USD keuntungan efisiensi setiap tahun,” katanya.
Efisiensi ini, katanya, telah memungkinkan karyawan IBM® untuk “mengoperasikan dua level band lebih tinggi” dari sebelumnya, “dengan demikian meningkatkan keterampilan karyawan, membuat pekerjaan mereka lebih menyenangkan, lebih produktif dan lebih berharga.”
Perusahaan teknologi keuangan (fintech) telah bersaing dengan bank selama bertahun-tahun. Ancaman yang lebih besar, kata Ramamurthy, adalah apa yang disebut “techfin” — perusahaan teknologi yang memasuki arena jasa keuangan, dibandingkan dengan startup, seperti Stripe, yang berasal dari perusahaan keuangan.
Apple, Google dan Alibaba semuanya adalah contoh techfins. Ke depan, baik fintech dan techfins akan “mengejar beberapa bagian paling menguntungkan dari waralaba perbankan,” kata Ramamurthy. Tetapi ketika datang ke transisi AI, perbankan memiliki harta yang tersembunyi di depan mata yang tidak dapat ditiru oleh para pesaing ini. “Di dunia baru ini, keuntungan alami dan adil bagi bank adalah data,” katanya.
Sementara sebagian besar model AI gen telah mengumpulkan hampir semua data yang tersedia untuk umum, katanya, bank memiliki data kepemilikan yang sangat berharga: data besar seputar transaksi pelanggan. “Dalam lembaga keuangan, saya berani mengatakan 95% atau lebih data belum dikuasai dalam konteks AI generatif,” kata Ramamurthy.
Agar industri perbankan tetap kompetitif dalam ekosistem AI yang berkembang pesat, Ramamurthy menekankan, memanfaatkan momen sangat penting. “Peluang ada di sini dan sekarang bagi lembaga keuangan untuk mempercepat menuju model bisnis itu,” katanya.
