Kepala Ilmuwan IBM Ruchir Puri membuat alasan untuk kecerdasan buatan yang berguna

Beberapa tahun terakhir telah mempercepat perkembangan tersebut. GPT-4, Claude 3, Gemini dan model lainnya sekarang dapat lulus tes standar, menulis kode, merangkum riset dan bahkan menjelaskan lelucon. Mereka masih rapuh, sering mendapatkan jawaban yang salah dan tidak memiliki pemahaman yang nyata. Tetapi mereka mengaburkan boundary antara AI yang sempit dan sesuatu yang lebih fleksibel—dan bagi beberapa peneliti, ini terasa seperti AGI tahap awal. Yang lain mengingatkan bahwa itu masih ilusi kompetensi, dan bahwa istilah “AGI” tetap lebih retoris daripada teknis.

Pada dasarnya, AGI mengacu pada mesin yang dapat melakukan tugas intelektual apa pun yang dapat dilakukan manusia — belajar, bernalar, memecahkan masalah — dengan kemampuan beradaptasi dan generalisasi yang sama. Tidak seperti sistem AI saat ini, yang sempit dan sangat terspesialisasi, AGI akan beroperasi dengan fleksibilitas di berbagai domain, tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk masing-masing domain.

Tahun lalu telah melihat gelombang model yang semakin mampu yang hanya memicu harapan. CEO OpenAI, Sam Altman, menggambarkan AGI sebagai sesuatu yang sudah dekat. Pernyataan publiknya—dan arah strategis perusahaan—menunjukkan komitmen yang jelas untuk membangun mesin yang dapat bernalar dengan kompetensi yang luas. Google DeepMind dan Anthropic telah mengikutinya, merilis sistem yang dioptimalkan untuk penalaran, memori, dan penggunaan alat yang lebih umum.

Para investor dan laboratorium riset ternama mendukung visi AGI, dengan beberapa di antaranya menyatakan bahwa visi tersebut dapat dicapai dalam waktu lima hingga sepuluh tahun. Perdebatan kebijakan juga telah memasuki arus utama, karena pembuat undang-undang dan pengawas mengemukakan kekhawatiran tentang cara mengatur teknologi yang, menurut definisi, tidak memiliki preseden historis. Bagi sebagian orang, masa depan terasa sangat dekat; bagi yang lain, sangat prematur.

Tanggapan Puri bukanlah untuk mengabaikan ambisi secara langsung, tetapi untuk membingkai ulang pertanyaan: bagaimana jika perbatasan sebenarnya tidak membangun mesin yang dapat melakukan segalanya, tetapi mesin yang dapat melakukan beberapa hal penting dengan baik?

Puri berperan penting dalam membangun sistem yang mendukung platform WatsonIBM® watson dan watsonx.ai, yang menjadi tolok ukur atas apa yang dapat dicapai oleh mesin. Hari ini, ia percaya bahwa bidang ini membutuhkan prinsip pengorganisasian baru—sesuatu yang kurang mitis dan lebih praktis. Ide itu, yang disebut Puri sebagai kecerdasan berguna buatan (AUI), mulai mempengaruhi bagaimana IBM® dan lembaga riset lainnya membingkai upaya mereka.

“Saya suka perspektif ini tentang ‘Mari buat kecerdasan buatan berguna,‘ karena jika kita membuatnya berguna, tidak ada yang akan keberatan,” katanya.

Tidak seperti AGI, yang menyiratkan mesin yang dapat mencocokkan atau melampaui kecerdasan manusia di semua domain, AUI bertujuan lebih rendah—tetapi dengan potensi hasil yang lebih cepat. Ini bukan tentang menciptakan sesuatu yang dapat menulis Symphony atau menggantikan filsuf. Ini tentang membangun alat yang bekerja dengan andal dalam konteks yang didefinisikan dengan jelas, seperti kopilot kode, pemeriksa kepatuhan, dan pengoptimal workflow.