Kepala Ilmuwan IBM Ruchir Puri membuat alasan untuk kecerdasan buatan yang berguna

Pencarian untuk menciptakan mesin berpikir seperti manusia—sistem AI yang dapat bernalar, beradaptasi, dan mengatasi berbagai tantangan—mendominasi berita utama dan membentuk kembali agenda teknologi. Tetapi Ruchir Puri, Kepala Ilmuwan IBM® Research, mendorong terobosan yang berbeda: AI yang mendapatkan pertahanannya dengan berguna sekarang, bukan tanggal hipotetis di masa depan.
Gagasan tentang mesin yang berpikir seperti seseorang telah menjadi bagian dari budaya teknologi selama lebih dari setengah abad. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah pindah dari margin konferensi ilmu komputer ke pusat percakapan publik dan politik. Kecerdasan umum buatan (AGI) telah menjadi kunci bagi janji dan bahaya AI modern.
“Setiap kali kita mencapai tonggak sejarah, kita cenderung mendorong boundary itu ke depan,” kata Puri, berbicara tentang AI dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Kami pikir catur adalah jawabannya. Lalu kami pikir itu adalah bahasa. Sekarang pengodean atau penalaran. Namun kecerdasan umum masih belum terdefinisi.”
Ungkapan “kecerdasan umum buatan” pertama kali mendapatkan daya tarik pada tahun 2000-an sebagai cara untuk membedakan antara sistem AI sempit—yang dirancang untuk melakukan satu tugas dengan sangat baik—dan jenis kecerdasan luas dan mudah beradaptasi yang terlihat pada manusia. Selama beberapa dekade, tujuan tersebut tetap berada di pinggiran, menjadi topik penelitian teoritis dan fiksi ilmiah lebih dari sekadar rekayasa arus utama.
Itu mulai bergeser dengan munculnya pembelajaran mendalam di tahun 2010-an dan munculnya model dasar, atau neural networks skala besar yang dilatih pada kumpulan data yang luas. Model-model ini tidak Think dalam arti yang berarti, tetapi mereka dapat menghasilkan teks yang meyakinkan, mengidentifikasi pola, dan melakukan tugas-tugas yang dulunya tampak jauh dari jangkauan mesin.
Beberapa tahun terakhir telah mempercepat perkembangan tersebut. GPT-4, Claude 3, Gemini dan model lainnya sekarang dapat lulus tes standar, menulis kode, merangkum riset dan bahkan menjelaskan lelucon. Mereka masih rapuh, sering mendapatkan jawaban yang salah dan tidak memiliki pemahaman yang nyata. Tetapi mereka mengaburkan boundary antara AI yang sempit dan sesuatu yang lebih fleksibel—dan bagi beberapa peneliti, ini terasa seperti AGI tahap awal. Yang lain mengingatkan bahwa itu masih ilusi kompetensi, dan bahwa istilah “AGI” tetap lebih retoris daripada teknis.
Pada dasarnya, AGI mengacu pada mesin yang dapat melakukan tugas intelektual apa pun yang dapat dilakukan manusia — belajar, bernalar, memecahkan masalah — dengan kemampuan beradaptasi dan generalisasi yang sama. Tidak seperti sistem AI saat ini, yang sempit dan sangat terspesialisasi, AGI akan beroperasi dengan fleksibilitas di berbagai domain, tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk masing-masing domain.
Tahun lalu telah melihat gelombang model yang semakin mampu yang hanya memicu harapan. CEO OpenAI, Sam Altman, menggambarkan AGI sebagai sesuatu yang sudah dekat. Pernyataan publiknya—dan arah strategis perusahaan—menunjukkan komitmen yang jelas untuk membangun mesin yang dapat bernalar dengan kompetensi yang luas. Google DeepMind dan Anthropic telah mengikutinya, merilis sistem yang dioptimalkan untuk penalaran, memori, dan penggunaan alat yang lebih umum.
Para investor dan laboratorium riset ternama mendukung visi AGI, dengan beberapa di antaranya menyatakan bahwa visi tersebut dapat dicapai dalam waktu lima hingga sepuluh tahun. Perdebatan kebijakan juga telah memasuki arus utama, karena pembuat undang-undang dan pengawas mengemukakan kekhawatiran tentang cara mengatur teknologi yang, menurut definisi, tidak memiliki preseden historis. Bagi sebagian orang, masa depan terasa sangat dekat; bagi yang lain, sangat prematur.
Tanggapan Puri bukanlah untuk mengabaikan ambisi secara langsung, tetapi untuk membingkai ulang pertanyaan: bagaimana jika perbatasan sebenarnya tidak membangun mesin yang dapat melakukan segalanya, tetapi mesin yang dapat melakukan beberapa hal penting dengan baik?
Puri berperan penting dalam membangun sistem yang mendukung platform WatsonIBM® watson dan watsonx.ai, yang menjadi tolok ukur atas apa yang dapat dicapai oleh mesin. Hari ini, ia percaya bahwa bidang ini membutuhkan prinsip pengorganisasian baru—sesuatu yang kurang mitis dan lebih praktis. Ide itu, yang disebut Puri sebagai kecerdasan berguna buatan (AUI), mulai mempengaruhi bagaimana IBM® dan lembaga riset lainnya membingkai upaya mereka.
“Saya suka perspektif ini tentang ‘Mari buat kecerdasan buatan berguna,‘ karena jika kita membuatnya berguna, tidak ada yang akan keberatan,” katanya.
Tidak seperti AGI, yang menyiratkan mesin yang dapat mencocokkan atau melampaui kecerdasan manusia di semua domain, AUI bertujuan lebih rendah—tetapi dengan potensi hasil yang lebih cepat. Ini bukan tentang menciptakan sesuatu yang dapat menulis Symphony atau menggantikan filsuf. Ini tentang membangun alat yang bekerja dengan andal dalam konteks yang didefinisikan dengan jelas, seperti kopilot kode, pemeriksa kepatuhan, dan pengoptimal workflow.
Puri berbicara kepada saya dari kantornya di Pusat Riset Thomas J. Watson IBM di Yorktown Heights, New York. Bangunan itu—struktur modernis yang luas yang terletak di perbukitan berhutan sekitar satu jam di utara Manhattan—memiliki gravitasi yang tenang seperti tempat di mana perkembangan ilmiah terjadi begitu saja di luar pandangan. Pengunjung melewati papan nama biru yang terukir dengan rumus matematika dan papan tulis yang ditandai dengan persamaan setengah terselesaikan. Dirancang oleh arsitek modernis Eero Saarinen pada awal 1960-an, lab ini telah menjadi rumah bagi beberapa terobosan IBM® yang paling terkenal. Puri telah bekerja di sini selama beberapa dekade.
engan lorong-lorong yang panjang dan pemandangan hutan, ini adalah jenis tempat di mana pemikiran jarak jauh terasa tidak hanya mungkin, tetapi diharapkan—suasana yang sangat cocok dengan cara Puri mendekati karyanya. Seperti yang ia ceritakan, peralihannya ke AUI bukanlah sebuah perubahan haluan, melainkan kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ia kejar selama bertahun-tahun. Dia telah lama tertarik pada sistem yang menunjukkan nilai praktis dalam skala besar, seperti alat AI untuk pengembangan perangkat lunak, yang dia gambarkan sebagai “sangat berguna”—tidak hanya untuk pakar, tetapi juga untuk pemula yang belajar kode. Aksesibilitas luas semacam itu, menurutnya, mencerminkan janji nyata AI.
Dan ketika model tertanam dalam operasi dunia nyata, kata Puri, taruhannya tinggi. Dalam perbankan, transportasi, dan perawatan kesehatan, misalnya, kesalahan kecil dapat mengalir dengan cepat.
“Aku rasa publik mendapatkan kesan yang keliru dari semua demo yang mencolok itu,” kata Puri. "ChatGPT, Midjourney, Sora—semuanya luar biasa. Tetapi di dunia bisnis, Anda tidak dapat berhalusinasi angka atau salah membaca peraturan. “Hal itu harus akurat.”
Kekhawatiran itu telah mendorong IBM® untuk mengadopsi model hybrid. Alih-alih hanya mengandalkan sistem probabilistik, mereka memasangkan model dengan alat terverifikasi, seperti kalkulator, API pencarian, dan validator data terstruktur untuk meminimalkan risiko. Pendekatan ini tidak menjanjikan kognisi seperti manusia. Mereka bertujuan pada konsistensi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem AI dapat dipercaya di lingkungan berisiko tinggi, di mana akurasi dan kemampuan audit lebih penting daripada kreativitas atau bakat percakapan.
“Ada contoh penggunaan di mana kreativitas adalah aset,” katanya, “dan yang lain di mana itu adalah kewajiban.”
Puri merujuk pengalaman IBM® dalam pengembangan perangkat lunak dan otomatisasi sebagai bukti konsep. “Ini menjadi sangat berguna,” katanya tentang AI. “Dari pengembang yang menganggapnya berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka, hingga siswa yang belajar membuat kode dan melakukan sesuatu, menemukan bantuan dari agen pengodean otomatis juga—ini menjadi tidak hanya berguna bagi para pakar, tetapi untuk orang-orang di seluruh dunia.”
Dia mengingat keraguan awal beberapa peneliti bahwa pengembangan perangkat lunak — sering dilihat sebagai tugas yang sangat kreatif dan kompleks — akan sulit bagi mesin untuk ditangani. “Diperkirakan itu adalah tugas yang sangat, sangat sulit,” katanya. Tetapi berkat LLM seperti ChatGPT dan model khusus in-house, asumsi itu tidak berlaku. “Itu mengejutkan—tidak hanya bagi saya, tetapi bagi banyak orang.”
Implikasi yang lebih besar, kata Puri, adalah bahwa karena “setiap perusahaan adalah perusahaan perangkat lunak sekarang,” kegunaan AI dalam pengodean dapat diterjemahkan ke dalam relevansi luas di seluruh industri.
Untuk semua kebisingan seputar AI — janjinya, jebakannya, mitologinya — Puri mengatakan dia sering kembali ke ide yang lebih tenang: kepercayaan. Tidak hanya dalam pengertian etika, tetapi dalam pengertian mekanis. Dapatkah sistem melakukan apa yang diklaim dilakukan? Bisakah itu diandalkan, bahkan ketika tidak ada yang menonton?
Dia mengacu pada proliferasi model sumber terbuka — Llama Meta, sistem campuran ahli (MoE) Mistral, garis Granite IBM sendiri—dan pergeseran yang lebih luas menuju penelitian kolaboratif yang transparan. Sistem ini tidak dibuat untuk tontonan. Mereka dimaksudkan untuk diuji, disetel, dan ditantang. Mereka memungkinkan untuk pemeriksaan, dan mereka mengundang modifikasi.
IBM, misalnya, mengajukan model Granite-nya bukan sebagai pikiran tujuan umum. Sebaliknya, model adalah alat, dikembangkan dengan mempertimbangkan pelanggan perusahaan dan dioptimalkan untuk menangani tugas-tugas tertentu di bidang keuangan, logistik, dan domain yang sangat terstruktur lainnya. Puri menekankan fokus yang disengaja dan utilitas yang ditargetkan.
“Model-model ini tidak dirancang untuk menggantikan manusia,” katanya. “Mereka dirancang untuk membantu orang melakukan lebih banyak.”
Alih-alih meniru kecerdasan manusia secara grosir, ia menekankan, ujian sebenarnya adalah apakah AI memberikan hasil yang penting bagi orang dan lembaga—secara konsisten, dapat diprediksi, dan dalam skala besar.
Ke depan, Puri melihat masa depan AI sebagai sesuatu yang tidak akan dibentuk oleh terobosan top-down dan lebih oleh kemajuan yang luas dan berulang, didorong oleh kolaborasi, eksperimen, dan infrastruktur bersama.
Khususnya, dia percaya kemajuan yang paling berarti tidak akan datang dari laboratorium tertutup atau demo rahasia, tetapi dari komunitas yang membangun di tempat terbuka. Seperti yang dia katakan: “Ini adalah salah satu set teknologi pertama di mana inovasi benar-benar terjadi di tempat terbuka.”
