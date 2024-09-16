Meningkatnya ancaman serangan siber di industri restoran

Industri restoran telah dihantam dengan meningkatnya jumlah serangan siber dalam dua tahun terakhir, dengan rantai makanan cepat saji besar sebagai target utama. Berikut ini adalah ringkasan jenis-jenis serangan yang menyerang industri ini dan apa yang terjadi setelahnya.

Pelanggaran data kini menjadi persoalan serius, dengan sejumlah jaringan restoran besar mengalami insiden yang mengekspos informasi sensitif milik karyawan maupun pelanggan. Dalam satu kasus besar, pelanggaran tersebut berdampak pada 183.000 orang, membuka akses terhadap nama, nomor Jaminan Sosial, nomor SIM, informasi medis, kredensial, data asuransi kesehatan, dan berbagai informasi keuangan lainnya. Serangan lain turut mengungkap data karyawan, mulai dari nama hingga nomor SIM, meski tidak memengaruhi operasi toko maupun data pelanggan.

Serangan ransomware juga semakin marak, terutama di sektor pangan dan pertanian. Salah satu insiden besar bahkan menyebabkan hampir 300 restoran di Inggris terpaksa tutup sementara selama satu hari. Serangan semacam ini kerap menyasar industri dengan celah keamanan yang mudah ditemukan.

Selain itu, sejumlah pelanggaran juga melibatkan akses tidak sah ke akun email karyawan. Misalnya, pelanggaran keamanan yang mengakses dua akun email karyawan, yang berdampak pada sejumlah kecil orang.