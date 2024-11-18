Riset menemukan peningkatan 56% dalam kelompok ransomware aktif

Setiap kabar baik disambut ketika mengevaluasi tren kejahatan siber dari tahun ke tahun. Selama dua tahun terakhir, Laporan Indeks Ancaman dari IBM telah memberikan beberapa penangguhan kecil di bidang ini dengan menunjukkan penurunan bertahap dalam prevalensi serangan ransomware — sekarang hanya terhitung 17% dari semua insiden keamanan siber dibandingkan dengan 21% pada tahun 2021.

Sayangnya, masih terlalu dini untuk mengetahui apakah garis tren ini akan berlanjut. Sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh Searchlight Cyber menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 56% dalam kelompok ransomware aktif pada paruh pertama tahun 2024, memberikan bukti meyakinkan bahwa perang melawan ransomware masih jauh dari selesai.