Perlombaan mengajari AI untuk memerangi kebakaran

Kecerdasan buatan muncul sebagai alat yang penting dalam perang melawan kebakaran hutan yang semakin meningkat.
Karena perubahan iklim memicu musim kebakaran yang lebih intens dan tidak menentu, para ilmuwan dan startup berlomba untuk membangun sistem kecerdasan buatan yang dapat deteksi, memprediksi, dan bahkan memodelkan perilaku kebakaran sebelum responden pertama tiba. Apa yang dulunya merupakan bahaya yang bergerak lambat telah menjadi lokasi pertempuran yang serba cepat dan berbasis data, dan AI semakin menjadi pusatnya.
“Kami tidak hanya mendeteksi asap,” kata Sonia Kastner, CEO startup deteksi kebakaran hutan Pano AI, kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. “Kami memberi responden semacam permulaan awal yang dapat mencegah bencana.”
Pano AI baru-baru ini mendapat pendanaan putaran Seri B senilai USD 44 juta, sehingga total pendanaan menjadi USD 89 juta, untuk menskalakan infrastruktur deteksi dan mempertajam alat peringatan waktu nyata. Sistem mengidentifikasi asap kebakaran hutan menggunakan AI dan kumpulan data gambar, mengirimkan peringatan yang terverifikasi ke agen pemadam kebakaran beberapa menit setelah kebakaran dimulai.
Jenis deteksi dini ini menjadi tujuan utama bagi pejabat keselamatan publik dan ilmuwan, yang mengatakan mereka membutuhkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat. Petugas pemadam kebakaran hutan kini diharapkan membuat keputusan dalam hitungan detik dengan informasi yang tidak lengkap, sering kali di medan yang terjal atau terpencil. Untungnya, beberapa peneliti dan perusahaan sekarang mencoba memanfaatkan AI untuk meningkatkan pandangan ini, menggabungkan data dari kamera, satelit, dan model untuk membantu mengidentifikasi pengapian kecil sebelum mereka meningkat menjadi bencana.
“Apa yang paling mencolok adalah betapa kekurangan sumber daya petugas pemadam kebakaran hutan,” kata Kastner. “Mereka melakukan pekerjaan berisiko tinggi tanpa alat yang mereka butuhkan. Kesimpulannya jelas: Orang-orang di garis depan sudah siap. Apa yang mereka butuhkan adalah alat yang memenuhi urgensi ancaman.”
Awak pemadam kebakaran mungkin masih dilengkapi dengan gergaji rantai dan radio di garis depan, tetapi harapannya adalah bahwa bantuan pada akhirnya mungkin datang dari jenis toolkit yang sangat berbeda. Di University of Southern California, di laboratorium yang tenang jauh dari garis api mana pun, Assad Oberai, Profesor Hughes dan Profesor Aerospace and Mechanical Engineering, mencoba memberi responden sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya—pandangan ke depan. Dia sedang mengembangkan model AI yang dirancang untuk memprediksi perilaku kebakaran di setiap tempat yang model tradisional berbasis fisika cenderung kesulitan, seperti hutan dan zona pinggiran kota padat penduduk.
“Kami memiliki beberapa model yang cukup bagus yang memprediksi penyebaran api di lingkungan alami,” kata Oberai kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. “Tetapi di tempat-tempat seperti perbukitan di sekitar Los Angeles, di mana vegetasi alami bertemu rumah, fisika sangat rumit. Di situlah AI dapat menawarkan jalan ke depan.”
Menurut Oberai, salah satu tantangan teknis terbesar dalam menggunakan AI untuk kebakaran hutan adalah kecepatan. Model harus memberikan hasil yang cepat dan dapat ditindaklanjuti yang mudah ditafsirkan oleh responden pertama di bawah tekanan. Mereka juga harus memperhitungkan ketidakpastian, seperti variasi pola cuaca, vegetasi dan medan, sambil tetap menghasilkan skenario fungsional dan andal.
“Tidak ada jawaban tunggal untuk apa yang akan dilakukan api selanjutnya,” kata Oberai. “Tetapi sistem yang baik dapat menunjukkan kepada Anda berbagai kemungkinan dan membantu Anda memahami risiko secara real time.”
Idenya bukan untuk memprediksi masa depan dengan pasti, tetapi untuk mempersempit yang tidak diketahui, memberi responden pertama sesuatu yang lebih dekat dengan ramalan cuaca daripada lemparan koin. Itulah janji di balik sistem seperti Pano AI, yang memasangkan machine learning dengan siaga pemadam kebakaran lama: pandangan yang bagus.
Dipasang di menara dan lereng bukit terpencil, kamera Pano AI menyapu cakrawala setiap 60 detik, memindai noda asap kebakaran hutan. Ketika sesuatu terlihat mencurigakan, gambar dikirim bukan ke algoritma saja, tetapi juga ke tim analis manusia, yang memilah api dari kabut secara real-time. Jika mereka mengonfirmasi kebakaran, sistem membuat peringatan penuh, lengkap dengan koordinat GPS, video langsung, kecepatan angin dan suhu, dan mengirimkannya langsung ke departemen pemadam kebakaran dan manajer darurat.
Tujuannya bukan hanya untuk cepat, tetapi untuk dapat dipercaya. Alarm palsu membuang waktu dan sumber daya, terutama di daerah di mana kru pemadam kebakaran sudah terbentang. Kastner mengatakan sistem Pano AI dilatih untuk membedakan asap api dari kabut, uap, debu, dan kebisingan visual lainnya. Peringatan dirancang agar lebih awal dan akurat.
“Kecepatan itu sendiri tidak membantu kecuali mengarah pada respons yang tepat,” kata Kastner. “Kami fokus untuk memberikan peringatan yang dapat ditindaklanjuti, disesuaikan dengan medan dan kondisi lokal.”
Tidak seperti alat deteksi asap awal, yang mengandalkan pengamat garis pandang atau prakiraan cuaca, sistem saat ini dibangun di atas sejumlah besar citra, komputasi awan, dan machine learning. Kumpulan data pelatihan Pano sendiri mencakup urutan gambar dari empat musim kebakaran, mulai dari daerah pedalaman kering di Australia hingga hutan bersalju di British Columbia. Variasi itu, kata Kastner, membantu sistem mempelajari seperti apa asap dalam kondisi yang berbeda dan di berbagai ekosistem.
Namun api itu sendiri hanyalah sebagian dari persamaan. AI juga diterapkan untuk memperkirakan di mana kebakaran paling mungkin menyala, menggunakan medan, tingkat bahan bakar, dan data lingkungan waktu nyata. Dalam beberapa kasus, citra drone dan satelit digunakan untuk memetakan sumber bahan bakar sebelumnya. Di tempat lain, tujuannya adalah untuk memantau titik-titik pengapian yang diketahui, seperti saluran listrik atau koridor petir yang kering.
Namun, Oberai menekankan bahwa banyak kebakaran paling berbahaya terjadi di zona transisi yang sulit dimodelkan, seperti antarmuka perkotaan liar.
“Inilah tepatnya lokasi di mana kebakaran bisa paling mematikan. Mereka melibatkan kombinasi pohon, semak, jalan, bangunan, pagar, dek dan tangki bahan bakar. Anda memiliki struktur alami dan buatan manusia berdampingan. Itu membuatnya sangat sulit untuk mensimulasikan dengan alat tradisional.”
AI dapat membantu mengatasi kompleksitas itu dengan belajar dari data, bukan teori, kata Oberai. Tetapi harus dilatih dengan hati-hati dan dievaluasi terhadap peristiwa dunia nyata. Dia berhati-hati tentang batasan model apa pun, tetapi berharap tentang potensi.
“Bisa dibayangkan bahwa model berbasis AI dapat mempelajari perilaku di area ini dengan lebih efektif,” katanya. “Jika kita melakukannya dengan benar, sistem ini bisa menjadi bagian penting dari bagaimana kita merencanakan dan menanggapi kebakaran di masa depan.”
Sejauh ini, sebagian besar lembaga publik masih dalam tahap awal mengadopsi sistem ini. Beberapa daerah dan dinas telah mulai memasang jaringan kamera definisi tinggi untuk deteksi kebakaran hutan, namun skala penerapan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan musim kebakaran masih jauh. Itu telah menciptakan peluang pasar bagi startup seperti Pano AI, yang sekarang bermitra dengan lembaga publik dan perusahaan swasta, termasuk perusahaan asuransi dan energi.
Di daerah rawan kebakaran hutan, beberapa menit peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa, rumah, dan jutaan dolar, kata Kastner. Dia percaya AI dapat membantu memperbaiki kesenjangan itu. “Hari ini, AI membantu deteksi pengapian secara real time, mengurangi positif palsu dan menyatukan berbagai sumber informasi ke dalam satu tampilan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat,” katanya.
Di masa depan, ia memprediksi bahwa AI akan memperluas perannya di luar deteksi, menjadi koordinasi dan alokasi sumber daya. Ini mungkin termasuk menyediakan komandan pemadam kebakaran dengan ikhtisar langsung kondisi medan, beban bahan bakar, atau kemungkinan arah penyebaran berdasarkan perubahan angin.
Pada saat yang sama, para peneliti seperti Oberai bekerja untuk mendorong perbatasan lebih jauh, bereksperimen dengan model hibrida yang memadukan fisika dengan pengenalan pola yang terlatih AI. Sistem ini pada akhirnya dapat menyimulasikan dinamika kebakaran di tingkat blok di zona pinggiran kota atau memprediksi kerentanan struktur dengan presisi yang lebih besar.
“Kami baru mulai memahami apa yang bisa dilakukan alat ini,” kata Oberai.
Ada juga upaya yang berkembang untuk menerapkan teknologi ini di luar zona berisiko tinggi tradisional. Pano AI sekarang berkembang ke wilayah yang secara historis mengalami beberapa kebakaran besar, tetapi menjadi lebih rentan karena perubahan curah hujan dan pola panas. Kastner mengatakan strategi berwawasan ke depan semacam ini diperlukan untuk beradaptasi dengan realitas iklim baru.
“Kami memperluas ke daerah-daerah yang dulu tidak terbakar, tetapi mulai sekarang,” katanya. “Ancaman semakin meningkat, dan masyarakat membutuhkan cara yang lebih baik untuk mempersiapkan diri.”
Persiapan itu akan membutuhkan dana. Pano AI telah mengumpulkan modal ventura untuk memperluas jejaknya, meskipun perusahaan belum mengungkapkan angka spesifik. Tujuannya sederhana: mengurangi risiko melalui deteksi dini dan intelijen yang cepat. Namun, para pemimpin perusahaan menekankan bahwa AI bukanlah peluru perak. Itu hanya sebagus data yang diterimanya, infrastruktur yang dijalankannya, dan orang-orang yang didukungnya.
“AI tidak menggantikan manusia,” kata Kastner. “Ini membantu mereka pindah lebih cepat, dengan lebih jelas.”
Masa depan pemadam kebakaran mungkin lebih menyerupai ruang kontrol daripada rumah pemadam kebakaran. Ini akan melibatkan peta, monitor dan model, di samping truk dan selang. Dan jika peneliti seperti Oberai dan pengusaha seperti Kastner benar, masa depan itu sudah ada di sini.
“Kebakaran berubah,” kata Oberai. “Kita harus berubah dengan mereka.”
