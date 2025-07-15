Perlombaan mengajari AI untuk memerangi kebakaran

Awak pemadam kebakaran mungkin masih dilengkapi dengan gergaji rantai dan radio di garis depan, tetapi harapannya adalah bahwa bantuan pada akhirnya mungkin datang dari jenis toolkit yang sangat berbeda. Di University of Southern California, di laboratorium yang tenang jauh dari garis api mana pun, Assad Oberai, Profesor Hughes dan Profesor Aerospace and Mechanical Engineering, mencoba memberi responden sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya—pandangan ke depan. Dia sedang mengembangkan model AI yang dirancang untuk memprediksi perilaku kebakaran di setiap tempat yang model tradisional berbasis fisika cenderung kesulitan, seperti hutan dan zona pinggiran kota padat penduduk.

“Kami memiliki beberapa model yang cukup bagus yang memprediksi penyebaran api di lingkungan alami,” kata Oberai kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. “Tetapi di tempat-tempat seperti perbukitan di sekitar Los Angeles, di mana vegetasi alami bertemu rumah, fisika sangat rumit. Di situlah AI dapat menawarkan jalan ke depan.”

Menurut Oberai, salah satu tantangan teknis terbesar dalam menggunakan AI untuk kebakaran hutan adalah kecepatan. Model harus memberikan hasil yang cepat dan dapat ditindaklanjuti yang mudah ditafsirkan oleh responden pertama di bawah tekanan. Mereka juga harus memperhitungkan ketidakpastian, seperti variasi pola cuaca, vegetasi dan medan, sambil tetap menghasilkan skenario fungsional dan andal.

“Tidak ada jawaban tunggal untuk apa yang akan dilakukan api selanjutnya,” kata Oberai. “Tetapi sistem yang baik dapat menunjukkan kepada Anda berbagai kemungkinan dan membantu Anda memahami risiko secara real time.”

Idenya bukan untuk memprediksi masa depan dengan pasti, tetapi untuk mempersempit yang tidak diketahui, memberi responden pertama sesuatu yang lebih dekat dengan ramalan cuaca daripada lemparan koin. Itulah janji di balik sistem seperti Pano AI, yang memasangkan machine learning dengan siaga pemadam kebakaran lama: pandangan yang bagus.

Dipasang di menara dan lereng bukit terpencil, kamera Pano AI menyapu cakrawala setiap 60 detik, memindai noda asap kebakaran hutan. Ketika sesuatu terlihat mencurigakan, gambar dikirim bukan ke algoritma saja, tetapi juga ke tim analis manusia, yang memilah api dari kabut secara real-time. Jika mereka mengonfirmasi kebakaran, sistem membuat peringatan penuh, lengkap dengan koordinat GPS, video langsung, kecepatan angin dan suhu, dan mengirimkannya langsung ke departemen pemadam kebakaran dan manajer darurat.

Tujuannya bukan hanya untuk cepat, tetapi untuk dapat dipercaya. Alarm palsu membuang waktu dan sumber daya, terutama di daerah di mana kru pemadam kebakaran sudah terbentang. Kastner mengatakan sistem Pano AI dilatih untuk membedakan asap api dari kabut, uap, debu, dan kebisingan visual lainnya. Peringatan dirancang agar lebih awal dan akurat.

“Kecepatan itu sendiri tidak membantu kecuali mengarah pada respons yang tepat,” kata Kastner. “Kami fokus untuk memberikan peringatan yang dapat ditindaklanjuti, disesuaikan dengan medan dan kondisi lokal.”

Tidak seperti alat deteksi asap awal, yang mengandalkan pengamat garis pandang atau prakiraan cuaca, sistem saat ini dibangun di atas sejumlah besar citra, komputasi awan, dan machine learning. Kumpulan data pelatihan Pano sendiri mencakup urutan gambar dari empat musim kebakaran, mulai dari daerah pedalaman kering di Australia hingga hutan bersalju di British Columbia. Variasi itu, kata Kastner, membantu sistem mempelajari seperti apa asap dalam kondisi yang berbeda dan di berbagai ekosistem.

Namun api itu sendiri hanyalah sebagian dari persamaan. AI juga diterapkan untuk memperkirakan di mana kebakaran paling mungkin menyala, menggunakan medan, tingkat bahan bakar, dan data lingkungan waktu nyata. Dalam beberapa kasus, citra drone dan satelit digunakan untuk memetakan sumber bahan bakar sebelumnya. Di tempat lain, tujuannya adalah untuk memantau titik-titik pengapian yang diketahui, seperti saluran listrik atau koridor petir yang kering.