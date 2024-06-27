Sangat mudah untuk fokus pada “setelah” dalam hal keamanan siber: Bagaimana menghentikan serangan setelah dimulai dan bagaimana memulihkan ketika itu berakhir. Tetapi sementara respons reaktif bekerja di masa lalu, itu tidak cukup baik di dunia saat ini.

Tidak hanya serangan yang lebih intens dan lebih merusak daripada sebelumnya, tetapi penjahat siber juga menggunakan begitu banyak metode serangan yang berbeda. Laporan Phishing Zscaler ThreatLabZ 2024 menemukan bahwa serangan phishing meningkat 58% pada tahun 2023, dan Laporan Tren Perlindungan Data Veeam 2024 melaporkan bahwa tiga dari empat organisasi menderita setidaknya satu serangan ransomware pada tahun 2023. Selain itu, penjahat siber semakin beralih ke alat berbasis AI yang membuatnya lebih mudah untuk menemukan dan manfaatkan kerentanan.

Akibatnya, banyak organisasi mengubah pendekatan mereka dalam hal keamanan siber. Alih-alih menunggu untuk mengambil tindakan ketika ancaman muncul, organisasi sekarang menerapkan strategi keamanan siber proaktif. Keamanan siber proaktif berarti menerapkan strategi dan proses sebelum ancaman muncul untuk mengurangi kerentanan Anda dan risiko serangan. Pendekatan ini juga dapat membantu Anda menemukan serangan saat akan terjadi atau pada tahap yang sangat awal.