Sangat mudah untuk fokus pada “setelah” dalam hal keamanan siber: Bagaimana menghentikan serangan setelah dimulai dan bagaimana memulihkan ketika itu berakhir. Tetapi sementara respons reaktif bekerja di masa lalu, itu tidak cukup baik di dunia saat ini.
Tidak hanya serangan yang lebih intens dan lebih merusak daripada sebelumnya, tetapi penjahat siber juga menggunakan begitu banyak metode serangan yang berbeda. Laporan Phishing Zscaler ThreatLabZ 2024 menemukan bahwa serangan phishing meningkat 58% pada tahun 2023, dan Laporan Tren Perlindungan Data Veeam 2024 melaporkan bahwa tiga dari empat organisasi menderita setidaknya satu serangan ransomware pada tahun 2023. Selain itu, penjahat siber semakin beralih ke alat berbasis AI yang membuatnya lebih mudah untuk menemukan dan manfaatkan kerentanan.
Akibatnya, banyak organisasi mengubah pendekatan mereka dalam hal keamanan siber. Alih-alih menunggu untuk mengambil tindakan ketika ancaman muncul, organisasi sekarang menerapkan strategi keamanan siber proaktif. Keamanan siber proaktif berarti menerapkan strategi dan proses sebelum ancaman muncul untuk mengurangi kerentanan Anda dan risiko serangan. Pendekatan ini juga dapat membantu Anda menemukan serangan saat akan terjadi atau pada tahap yang sangat awal.
Dengan menggunakan alat berbasis AI, seperti banyak penjahat cyber, organisasi sering dapat menemukan kerentanan sebelum penjahat cyber. Alat sekarang dapat deteksi ransomware dalam waktu kurang dari 60 detik, yang seringkali menyediakan cukup waktu untuk menghentikan serangan sebelum kerusakan terjadi.
Alat AI juga dapat membuat prediksi mengenai area kerentanan, yang memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan secara proaktif. Karena banyak penjahat semakin menggunakan alat AI generatif untuk membuat serangan, organisasi yang menggunakan AI dapat lebih efektif menggunakan data untuk mencegah serangan ini. Tanpa alat AI, sebuah organisasi kemungkinan akan bereaksi lebih sering daripada tidak karena mereka menggunakan alat yang jauh lebih tidak kuat daripada penjahat siber.
Meskipun alat merupakan garis pertahanan pertama, peretas etis sering kali merupakan sumber daya yang hebat untuk pendekatan proaktif. Seorang peretas etis mengambil peran sebagai peretas luar dan menjalankan tes menggunakan proses otomatis untuk menemukan kerentanan — seperti seseorang yang mencoba meretas organisasi Anda untuk tujuan jahat. Dengan perspektif luar peretas etis, banyak organisasi dapat mengambil temuan mereka dan kemudian secara proaktif meningkatkan keamanan di area tersebut, yang membantu mencegah serangan di masa depan.
Setelah serangan siber terjadi, wajar untuk pindah ke mode reaksioner. Dengan rencana tanggap darurat cyber terperinci di tempat sebelumnya, Anda merespons lebih efektif dengan mengikuti proses yang telah ditentukan sebelumnya yang dibuat ketika emosi tidak meningkat. Rencana yang efektif mencakup pedoman yang memandu Anda melalui setiap langkah yang harus diambil, tergantung pada apa yang terjadi selama serangan. Rencana yang juga menyertakan rencana komunikasi krisis membuatnya lebih mungkin bahwa organisasi Anda mengontrol narasi daripada bereaksi terhadap laporan media.
Setelah serangan siber, tujuan prioritas tertinggi biasanya membuat bisnis kembali online dan operasional. Dengan membuat cadangan data secara proaktif, organisasi dapat lebih cepat memulihkan data tersebut dan mulai melayani pelanggan dengan jumlah gangguan bisnis sesedikit mungkin.
Selain itu, memiliki cadangan saat ini menghilangkan kebutuhan bagi organisasi untuk mempertimbangkan melakukan pembayaran ransomware setelah serangan ransomware. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan jika cadangan dapat digunakan dan tidak rusak. Organisasi harus membuat cadangan data secara real-time mungkin dan mengisolasi cadangan dari jaringan, sebaiknya di luar lokasi. Selain itu, pastikan bahwa file cadangan tidak diganti.
Beralih dari reaktif ke proaktif dalam hal keamanan siber tidak hanya menambahkan alat dan proses baru. Organisasi harus mengubah pola pikir mereka untuk mengasumsikan bahwa serangan akan terjadi dan memastikan mereka mengurangi risiko mereka dan sesiap mungkin.