Mempersiapkan pertahanan Realm

Mengingat konflik saat ini, Inggris sekarang dihadapkan pada keputusan militer dunia nyata yang akan mempengaruhi masa depan kita dalam waktu dekat. Ed Gillett dan Col Chambers menegaskan bahwa industri dan pemerintah harus beralih ke pola pikir kesiapan sebelum perdamaian pasca-perang Eropa hancur.
“Visi saya untuk Angkatan Darat Inggris adalah untuk menempatkan pasukan darat generasi kelima yang mengatur pasukan gabungan itu untuk ’pertarungan yang tidak adil.’ Pasukan Generasi Kelima dalam konteks ini mengeksploitasi teknologi canggih seperti Kecerdasan Buatan dan sistem otonom untuk mengintegrasikan data dari semua domain untuk dampak medan perang yang tepat. Dan kekuatan-kekuatan ini akan berada di jantung NATO, dan dipenuhi dengan tentara terbaik di dunia, didukung oleh staf sipil yang sangat berkomitmen dan mitra industri terkemuka, dan negara itu sendiri, dan memberikan nilai di setiap kesempatan — secara sosial, politik, internasional, ekonomi, serta hanya militer.”
— Jenderal Sir Roly Walker KCB DSO, Kepala Staf Umum
Sejak akhir Perang Dunia Kedua, perdamaian di Eropa telah mendominasi pola pikir industri, militer, dan pemerintah. Meskipun konflik sporadis di negara-negara Balkan, prospek perang secara bertahap surut karena integrasi Eropa telah berkembang. Invasi sebagian Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 sebagian besar diabaikan — sampai delapan tahun kemudian, ketika semuanya berubah.
Upaya Rusia tahun 2022 untuk merebut Ukraina tiba-tiba mengancam puluhan tahun dari apa yang sekarang tampaknya menjadi kepuasan diri. Dalam beberapa bulan, kejutan perang telah mendorong penilaian ulang lengkap amunisi, material dan persenjataan, dari pengadaan hingga garis depan.
Tantangannya adalah mengubah kebijakan, perencanaan, dan Tinjauan Pertahanan Strategis menjadi tindakan nyata yang berdampak pada kemampuan. Pola pikir yang ditetapkan oleh hampir 80 tahun pasca-perang terbukti sangat sulit untuk diubah, bahkan ketika perdamaian menyelinap.
Terlepas dari keuntungan ekonomi dan numerik Rusia, ketangkasan dan inovasi Ukraina dapat bertindak sebagai pengganda kekuatan; pelajaran kuncinya adalah kecepatan adaptasi. Ukraina menghadapi ancaman eksistensial, tanpa waktu untuk pengadaan yang kompleks, pengembangan yang membosankan, dan manufaktur perfeksionis.
Ukraina telah mengadopsi prinsip ‘cukup baik‘, berdasarkan siklus percobaan, pengujian, penyebaran cepat yang memberikan persenjataan yang efektif dengan sangat cepat. Misalnya, Ukraina mengembangkan dan mengadopsi kendaraan lapis baja multirole Inguar-3 dalam waktu dua tahun. Sebagai contoh kontra, kendaraan tempur lapis baja Ajax Inggris telah membutuhkan waktu 14 tahun untuk mencapai uji coba lapangan.
Perbedaannya adalah bahwa pola pikir Inggris berfokus pada pengadaan peralatan yang indah. Ketika Ajax dikirim, itu akan menjadi mahakarya teknik. Di bawah tekanan dan urgensi perang yang mengancam jiwa, Ukraina telah menyempurnakan kemampuan eksperimentasi-ke-eksploitasinya, karena di medan perang, ‘cukup baik‘ adalah yang terpenting.
Melepaskan pola pikir industri pertahanan yang telah berkembang sebagai bentuk ‘creeping excellence‘ sejak masa pascaperang jelas tidak akan mudah, namun ada tanda-tanda positif bahwa perubahan tetap memungkinkan.
Dunia teknologi, didorong oleh persaingan luar biasa yang mendorong inovasi, menunjukkan bagaimana pendekatan yang berbeda dapat berhasil. Laju perubahan ditentukan oleh selera pasar daripada pengadaan pemerintah, dan memberikan perbaikan berkelanjutan tertanam dalam proses pembangunan.
Energi kompetitif dari sektor teknologi dapat mengkatalisasi perubahan yang cepat, membawa konsep-konsep baru yang akan mempercepat pengembangan dan pengiriman. Meskipun tentu saja ada tempat untuk proyek tunggal yang sangat besar dengan tujuan tetap, seperti kapal induk atau tank tempur utama, sebagian besar, cara kerja yang baru dan tangkas adalah satu-satunya solusi yang dapat menangani urgensi perang.
Dalam bisnis teknologi, ‘tangkas‘ adalah konsep yang sudah tidak asing lagi, dan banyak cara kerja lama yang terhempas oleh inovasi, didukung oleh contoh-contoh yang dapat dibuktikan. Organisasi yang telah pindah dari kertas ke elektronik ke sistem digital terintegrasi jauh lebih efisien; dapatkah Anda membayangkan mengatur hipotek melalui pos?
Namun, dalam melakukan transisi, militer telah mengumpulkan sejumlah besar sistem independen. Banyak departemen pertahanan, bahkan di negara-negara maju, melaporkan bahwa mereka memiliki beberapa sistem catatan. Biaya dan kompleksitas pemersatu dan standarisasi solusi ini dapat terbukti menantang, paling tidak, didukung oleh sikap yang mengatakan: “Jika berhasil, mengapa repot-repot?”
Terlepas dari politik pertahanan, semua militer ingin memberikan efisiensi yang lebih besar, dan setiap pound yang dihabiskan untuk administrasi back-office mengurangi efektivitas tempur. Dibuktikan dengan ribuan program integrasi dan transformasi digital yang sukses, sektor teknologi dapat memberikan hasil yang berdampak yang diterjemahkan ke dalam kemampuan pertempuran yang ditingkatkan.
Misalnya, perencanaan dan logistik untuk penerapan yang relatif kecil sekalipun dapat menempati staf selama berminggu-minggu. Perkiraan pasukan dan personel awal menyebar di seluruh material, transportasi, persediaan, kasevac, dan banyak lagi, dan perubahan pada tugas akan menghasilkan ribuan jam pengerjaan ulang. Namun di dunia komersial, AI sudah mengubah rantai pasokan, inventaris, pengadaan, dan manufaktur yang diperluas, menciptakan kemampuan untuk menanggapi pergeseran pasar dalam waktu nyaris seketika.
Ditempa oleh persaingan, IBM® mengandalkan pola pikir khusus untuk inovasi dan kesuksesan. Pola pikir ini diterjemahkan menjadi komitmen untuk tujuan mulia angkatan bersenjata, yang menerapkan pada operasi berbahaya untuk melindungi kita dari ancaman yang akan segera terjadi.
Selain itu, IBM® menghadirkan solusi yang dapat diimplementasikan dengan cepat, mulai dari manajemen informasi hingga manajemen inventaris. Dalam kekacauan konflik yang akan datang atau aktual, solusi efektif yang sepenuhnya diterapkan lebih baik daripada rekomendasi kebijakan selama hampir 80 tahun. Dan IBM® mengetahui nilai solusi terintegrasi, berdasarkan sistem catatan tunggal, disampaikan dalam skala besar, dan didukung oleh AI mutakhir, yang semuanya dapat mengubah kemampuan untuk merespons dinamika medan perang yang bergejolak dan selalu berubah.
Sayangnya, ada banyak titik panas yang sulit diatasi di seluruh dunia di mana diplomasi berkelanjutan yang kuat diperlukan untuk menahan konflik yang lebih luas. Jika jaw-jaw gagal, mungkin hanya ada sedikit waktu yang berharga untuk menggembleng basis industri pertahanan dan menyesuaikan diri dengan bahaya perang. IBM® menawarkan teknologi, komitmen, dan kemampuan yang dapat memberikan kontribusi langsung untuk pertahanan kerajaan – dengan ambisi bahwa dengan mempersiapkan perang, kita tetap damai.
Ed Gillett adalah Mitra Klien, IBM® Consulting dan mantan Perwira Angkatan Darat Inggris, yang sebelumnya bekerja di peran senior di pemasok peralatan pertahanan internasional besar.
Col Chambers adalah Managing Director, Teknologi, IBM® UK Defence, National Security and Aerospace, dengan Pengalaman teknologi lebih dari 25 tahun. Col mengkhususkan diri dalam menyediakan dan mengembangkan solusi yang mendorong kelincahan, perubahan, dan inovasi untuk Pemerintah Inggris.