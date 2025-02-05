Mempersiapkan pertahanan Realm

Mengingat konflik saat ini, Inggris sekarang dihadapkan pada keputusan militer dunia nyata yang akan mempengaruhi masa depan kita dalam waktu dekat. Ed Gillett dan Col Chambers menegaskan bahwa industri dan pemerintah harus beralih ke pola pikir kesiapan sebelum perdamaian pasca-perang Eropa hancur.

“Visi saya untuk Angkatan Darat Inggris adalah untuk menempatkan pasukan darat generasi kelima yang mengatur pasukan gabungan itu untuk ’pertarungan yang tidak adil.’ Pasukan Generasi Kelima dalam konteks ini mengeksploitasi teknologi canggih seperti Kecerdasan Buatan dan sistem otonom untuk mengintegrasikan data dari semua domain untuk dampak medan perang yang tepat. Dan kekuatan-kekuatan ini akan berada di jantung NATO, dan dipenuhi dengan tentara terbaik di dunia, didukung oleh staf sipil yang sangat berkomitmen dan mitra industri terkemuka, dan negara itu sendiri, dan memberikan nilai di setiap kesempatan — secara sosial, politik, internasional, ekonomi, serta hanya militer.”

— Jenderal Sir Roly Walker KCB DSO, Kepala Staf Umum