Era AI fisik: Di dalam upaya P-1 untuk membangun otak rekayasa

Platform P-1 menggunakan pembelajaran penguatan dan neural networks untuk menghasilkan kumpulan data sintetis, variasi desain model, dan menyimulasikan perilaku sistem fisik—yang dilakukannya dalam milidetik, bukan jam.

Alih-alih menggantikan alat CAD atau solver, Archie dilatih untuk bekerja bersama keduanya. Model tersebut memilih alat yang tepat untuk tugasnya dan menggunakannya seperti yang dilakukan oleh seorang insinyur junior. Alur kerja simulasi tradisional dapat memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menguji satu desain. Archie menggunakan neural networks untuk memperkirakan simulasi tersebut dalam milidetik, memungkinkan iterasi yang jauh lebih cepat. Menurut Gordić, tujuannya bukan hanya kecepatan, tetapi juga meniru cara para insinyur benar-benar berpikir. “Manusia pada dasarnya melakukan penalaran orde pertama... margin kesalahannya sangat besar,” katanya. Desain dunia nyata, tambahnya, seringkali merupakan negosiasi antara kendala yang bersaing daripada masalah pengoptimalan sederhana. “Jika Anda mengambil sampel terlalu jauh dari [desain-desain tersebut], semuanya mulai berantakan.” Tetapi mungkin begitulah inovasi juga terjadi.”

Fokus awal perusahaan adalah pragmatis, kata Gordić. Dengan pusat data yang kini mengonsumsi lebih banyak daya dan menghasilkan lebih banyak panas daripada sebelumnya, P-1 menerapkan Archie di sektor pendinginan industri, di mana sistem tersebut dapat membantu merancang sistem HVAC yang lebih efisien. “Ini adalah domain dengan kendala fisik yang jelas dan urgensi komersial,” kata Gordić.

Sistem ini sudah dilatih pada model tingkat komponen kipas, kompresor, dan penukar panas. Dan alih-alih mensimulasikan aliran udara dalam arti abstrak, Archie belajar bagaimana membuat pilihan yang mungkin dibuat oleh insinyur desain nyata ketika menyeimbangkan efisiensi aliran udara dengan biaya, kebisingan, dan jejak.

Ilmuwan Riset Staf IBM® Johannes Jakubik melihat paralel antara Archie dan pekerjaan yang dilakukan di IBM® Research. Dia mengatakan kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara bahwa model seperti TerraMind, model dasar yang dikembangkan untuk citra satellite dan penginderaan jarak jauh, dirancang untuk menutup kesenjangan data dalam pengamatan Bumi dengan menghasilkan gambar sintetis di mana gambar yang asli tidak ada. “Alih-alih hanya menafsirkan data, kami mengembangkan model yang dapat menalar melalui informasi yang hilang dan mensimulasikan hal-hal yang tidak dapat kami amati secara langsung,” ujarnya.

Dia menunjuk pada kemampuan TerraMind untuk menerjemahkan data radar ke dalam citra optik sintetis sebagai langkah penting menuju sistem AI multimodal yang memahami konteks spasial. “Sistem ini tidak hanya menghasilkan gambar,” katanya. “Mereka melakukan semacam inferensi fisik.”

Jakubik juga menyoroti pentingnya adaptasi khusus domain. “Kami telah menemukan bahwa model pelatihan dengan pemahaman mendalam tentang fisika di balik masalah mengarah pada prediksi yang lebih stabil dan dapat diandalkan,” katanya. “Tidak cukup untuk menskalakan model; kita harus membuatnya cerdas tentang dunia tempat mereka beroperasi.”