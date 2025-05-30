Era AI fisik: Di dalam upaya P-1 untuk membangun otak rekayasa

Kecerdasan buatan telah mengajarkan mesin untuk menulis prosa dan menghasilkan gambar. Sekarang, perbatasan baru muncul, di mana perangkat lunak tidak hanya menafsirkan dunia, tetapi membantu membangunnya. Ini adalah munculnya AI fisik: sistem yang dilatih bukan pada kata-kata atau gambar, tetapi pada kendala mentah dunia nyata, seperti gesekan, panas, getaran, dan kekuatan. Salah satu pemimpin gerakan ini adalah startup baru bernama P-1 AI.
Didirikan oleh eksekutif kedirgantaraan Paul Eremenko, Adam Nagel dan alumni DeepMind Aleksa Gordić, P-1 sedang mengembangkan mesin bernama Archie, magang digital yang dirancang untuk berkolaborasi dengan para insinyur dalam berbagai tugas desain yang kompleks.
Archie tidak dirancang untuk menjawab trivia atau menulis ringkasan. Model ini sedang dilatih untuk menalar melalui sistem multiphysics, mengeksplorasi berbagai kompromi desain, dan pada akhirnya membantu merancang mesin dunia nyata, mulai dari sistem HVAC hingga pesawat ruang angkasa. Dalam wawancaranya dengan IBM® Think, Gordić menggambarkan kemungkinan bahwa alat seperti Archie suatu hari dapat membantu merancang megastruktur futuristis, termasuk kapal antarbintang.
“Kami melakukan hal yang disebut otomatisasi kognitif tenaga kerja di ruang desain,” kata Gordić.
CEO NVIDIA, Jensen Huang, telah menekankan pentingnya arah ini, dengan menyebut AI fisik sebagai "revolusi industri" baru dalam beberapa pembicaraan baru-baru ini. Ia juga menggambarkan AI fisik sebagai kekuatan pendorong masa depan perusahaan, menekankan bahwa perpaduan model generatif dengan robotika dan simulasi akan memungkinkan mesin memahami dan menavigasi dunia nyata dengan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, NVIDIA semakin mengoptimalkan platform perangkat kerasnya tidak hanya untuk melatih model bahasa besar (LLM), tetapi juga untuk tugas penalaran fisik dalam domain seperti mengemudi otonom, robotika, dan kembaran digital.
Platform P-1 menggunakan pembelajaran penguatan dan neural networks untuk menghasilkan kumpulan data sintetis, variasi desain model, dan menyimulasikan perilaku sistem fisik—yang dilakukannya dalam milidetik, bukan jam.
Alih-alih menggantikan alat CAD atau solver, Archie dilatih untuk bekerja bersama keduanya. Model tersebut memilih alat yang tepat untuk tugasnya dan menggunakannya seperti yang dilakukan oleh seorang insinyur junior. Alur kerja simulasi tradisional dapat memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menguji satu desain. Archie menggunakan neural networks untuk memperkirakan simulasi tersebut dalam milidetik, memungkinkan iterasi yang jauh lebih cepat. Menurut Gordić, tujuannya bukan hanya kecepatan, tetapi juga meniru cara para insinyur benar-benar berpikir. “Manusia pada dasarnya melakukan penalaran orde pertama... margin kesalahannya sangat besar,” katanya. Desain dunia nyata, tambahnya, seringkali merupakan negosiasi antara kendala yang bersaing daripada masalah pengoptimalan sederhana. “Jika Anda mengambil sampel terlalu jauh dari [desain-desain tersebut], semuanya mulai berantakan.” Tetapi mungkin begitulah inovasi juga terjadi.”
Fokus awal perusahaan adalah pragmatis, kata Gordić. Dengan pusat data yang kini mengonsumsi lebih banyak daya dan menghasilkan lebih banyak panas daripada sebelumnya, P-1 menerapkan Archie di sektor pendinginan industri, di mana sistem tersebut dapat membantu merancang sistem HVAC yang lebih efisien. “Ini adalah domain dengan kendala fisik yang jelas dan urgensi komersial,” kata Gordić.
Sistem ini sudah dilatih pada model tingkat komponen kipas, kompresor, dan penukar panas. Dan alih-alih mensimulasikan aliran udara dalam arti abstrak, Archie belajar bagaimana membuat pilihan yang mungkin dibuat oleh insinyur desain nyata ketika menyeimbangkan efisiensi aliran udara dengan biaya, kebisingan, dan jejak.
Ilmuwan Riset Staf IBM® Johannes Jakubik melihat paralel antara Archie dan pekerjaan yang dilakukan di IBM® Research. Dia mengatakan kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara bahwa model seperti TerraMind, model dasar yang dikembangkan untuk citra satellite dan penginderaan jarak jauh, dirancang untuk menutup kesenjangan data dalam pengamatan Bumi dengan menghasilkan gambar sintetis di mana gambar yang asli tidak ada. “Alih-alih hanya menafsirkan data, kami mengembangkan model yang dapat menalar melalui informasi yang hilang dan mensimulasikan hal-hal yang tidak dapat kami amati secara langsung,” ujarnya.
Dia menunjuk pada kemampuan TerraMind untuk menerjemahkan data radar ke dalam citra optik sintetis sebagai langkah penting menuju sistem AI multimodal yang memahami konteks spasial. “Sistem ini tidak hanya menghasilkan gambar,” katanya. “Mereka melakukan semacam inferensi fisik.”
Jakubik juga menyoroti pentingnya adaptasi khusus domain. “Kami telah menemukan bahwa model pelatihan dengan pemahaman mendalam tentang fisika di balik masalah mengarah pada prediksi yang lebih stabil dan dapat diandalkan,” katanya. “Tidak cukup untuk menskalakan model; kita harus membuatnya cerdas tentang dunia tempat mereka beroperasi.”
Sistem pendingin hanyalah permulaan. Ambisi P-1, kata Gordić, adalah untuk memperluas kemampuan Archie di seluruh domain produk yang semakin kompleks, dari kendaraan listrik hingga kedirgantaraan. Untuk itu, perusahaan saat ini membuat prototipe modul yang dapat mendukung desain struktural, termal dan elektromagnetik dalam kerangka kerja yang sama.
Visi jangka panjangnya adalah membangun AI tujuan umum yang dapat berkolaborasi secara bermakna dalam penciptaan teknologi yang belum ada. “Kami tidak mencoba membangun AI yang menggantikan insinyur,” kata Gordić. “Kami mencoba membangun satu yang membantu mereka menjelajahi lebih lanjut kemungkinan.”
Untuk melakukan itu, P-1 harus mengatasi salah satu hambatan paling terkenal di lapangan: kelangkaan data pelatihan yang dapat digunakan dalam teknik. Tidak seperti kumpulan data bahasa alami, kumpulan data rekayasa jarang bersifat publik dan biasanya terfragmentasi di seluruh silo berpemilik. Gordić mencatat bahwa bahkan desain pesawat—salah satu bidang yang paling terdokumentasi dengan baik—memiliki titik data yang relatif sedikit yang dapat diakses.
Jawaban P-1 adalah menghasilkan data sintetis menggunakan strategi pengambilan sampel yang diinformasikan fisika. Gagasannya adalah membangunkumpulan datak yang mencakup bukan hanya solusi yang sudah ada, tetapi juga negative space di sekelilingnya—wilayah dalam ruang desain yang biasanya kurang dieksplorasi atau bahkan diabaikan. “Terkadang desain yang paling menarik adalah yang awalnya terlihat salah,” kata Gordić.
Jakubik menggemakan sentimen ini. “Salah satu bagian paling menarik dari bekerja dengan AI dalam ilmu fisika adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tepi,” katanya. “Ini adalah area yang sering diabaikan manusia, karena area ini berada di luar heuristik konvensional.”
Dia menambahkan bahwa AI dapat menguji lebih banyak desain dalam waktu yang lebih singkat, mengurangi ketergantungan pada intuisi. “Dalam sistem yang kompleks, kita sering membuat keputusan berdasarkan penyederhanaan,” katanya. “AI memberi kita cara untuk menantang penyederhanaan tersebut dengan data nyata dan hasil simulasi.”
Di IBM®, para peneliti juga berkolaborasi dengan model iklim dan cuaca, seperti Prithvi WxC, yang dikembangkan perusahaan dalam kemitraan dengan NASA. Jakubik menjelaskan bahwa model ini menggunakan arsitektur berbasis transformator untuk menganalisis ratusan variabel secara paralel. “Solusi ini memungkinkan kita untuk memodelkan evolusi peristiwa ekstrem dengan perhitungan yang jauh lebih sedikit daripada metode simulasi tradisional,” katanya.
Jakubik menekankan bahwa sistem AI dirancang untuk menambah kemampuan manusia, bukan menggantikannya. “AI telah mencapai titik di mana ia dapat menambah penemuan ilmiah dan teknik, tetapi pembingkaian masalah masih harus datang dari para pakar,” katanya.
Dia percaya AI sangat kuat dalam desain tahap awal dan pengujian hipotesis. “Pada momen-momen inilah ketidakpastian berada pada tingkat tertinggi dan biaya dari kesalahan berada pada tingkat terendah,” ujarnya. “AI dapat menawarkan berbagai ide awal yang lebih luas dan mengujinya lebih cepat daripada tim manusia yang bekerja sendiri.”
Perusahaan lain yang bergerak di bidang AI fisik adalah Lila Sciences, sebuah perusahaan rintisan bioteknologi yang lahir dari Flagship Pioneering. Lila sedang mengembangkan laboratorium otonom yang dipandu oleh sistem AI yang dapat menghasilkan hipotesis dan menjalankan ribuan eksperimen secara paralel. Dengan dana sebesar 200 juta USD dan tujuan membangun apa yang disebutnya “superintelligence ilmiah,” platform Lila baru-baru ini memukau komunitas ilmiah dengan mengungkap katalis baru untuk produksi hidrogen hijau hanya dalam empat bulan—sebuah proses yang sebelumnya diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.
Jalan Gordić, Nagel, dan Eremenko untuk mendirikan P-1 dibentuk oleh bertahun-tahun di lingkungan riset berisiko tinggi. Eremenko memimpin Kantor Teknologi Taktis DARPA dan menjabat sebagai CTO di Airbus dan United Technologies. Gordić menghabiskan bertahun-tahun di DeepMind dan Microsoft, berfokus pada persimpangan machine learning dan penalaran terstruktur.
Mereka melihat kesenjangan di pasar: sebagian besar model bahasa tujuan umum kurang cocok untuk teknik, yang menuntut tidak hanya sintaks dan semantik, tetapi juga kesimpulan kausal dan kepatuhan terhadap hukum fisika.
“Model bahasa besar sangat bagus untuk meringkas dokumen,” kata Gordić. “Tetapi untuk merancang roket, Anda perlu memahami bagaimana aliran baling-baling berinteraksi dengan tekanan ruang. Itu tingkat penalaran yang berbeda.”
P-1 telah mengumpulkan dana awal sebesar 23 juta USD dari Radical Ventures, Village Global dan investor dari OpenAI dan Google. Perusahaan ini merekrut secara agresif dan berharap untuk mulai meluncurkan pilot industri dalam tahun ini. Staf perusahaan saat ini termasuk alumni dari sektor kedirgantaraan, otomotif, dan komputasi canggih.
Apakah upaya itu pada akhirnya membentuk kembali alur kerja teknik, atau goyah di bawah kompleksitas kendala dunia nyata, masih harus dilihat.
“Kami berada di awal dari apa yang dapat dilakukan AI fisik,” kata Gordić. “Tetapi jika kita melakukannya dengan benar, ini bisa menjadi dasar bagaimana kita merancang segalanya di masa depan.”
