Adakah yang terpaku ketika mencoba menangkap “mainan itu” di mal pada Black Friday? Kami, tidak juga.
“Seluruh ide penawaran doorbuster telah mati,” kata Rich Berkman, mitra senior di IBM® Consulting yang berfokus pada digital commerce. Sebaliknya, diskon liburan mulai muncul segera setelah Halloween. Dan bintang terbesar dari kesibukan retail liburan 2024 mungkin adalah asisten belanja berbasis AI.
Chatbot berbasis AI mendorong 1.950% lebih banyak lalu lintas ke situs retail pada Cyber Monday dibandingkan tahun lalu, menurut Adobe Analytics, membantu meningkatkan penjualan retail menjadi 13,3 miliar USD hari itu, naik 7,3% dari tahun lalu.
Alat AI baru Rufus Amazon atau asisten belanja pribadi Walmart, keduanya diperkenalkan pertengahan 2024, membantu pembeli menemukan penawaran terbaik untuk item tertentu, riset informasi produk dan membandingkan produk yang berbeda.
“Konsumen sekarang datang ke situs peretail dan aplikasi mobile berharap untuk memiliki percakapan seperti manusia,” kata Berkman. “Mereka tidak lagi puas dengan daftar Hasil.”
Peretail yang asisten belanjanya mempersonalisasi pengalaman berbelanja dan menawarkan opsi pembayaran yang mudah dan fleksibel dapat menarik pembeli yang semakin melakukan belanja saat bepergian, seperti “ketika mereka menunggu di bandara, bergulir di ponsel mereka,” kata Jane Cheung, Pemimpin Riset Global untuk Industri Konsumen di Institute for Business Value (IBV) IBM®.
Pada Cyber Monday kali ini, 57% penjualan online dilakukan melalui perangkat mobile, naik 13,3% dari tahun lalu, menurut Adobe Analytics.
Perusahaan teknologi juga bergabung dalam pesta liburan digital. Pada bulan Oktober, Google mengumumkan telah meningkatkan Google Shopping dengan AI sehingga pengguna mendapatkan brief buatan AI dengan hal-hal teratas yang perlu dipertimbangkan untuk pencarian mereka. Mereka juga mendapatkan daftar produk yang memenuhi preferensi utama mereka—apakah itu ukuran tertentu, kecepatan pengiriman, atau harga jual—sementara fitur AI generatif memungkinkan pengguna untuk mencoba item pakaian tertentu secara virtual. Selain itu, halaman beranda Google Shopping pengguna menyediakan umpan item yang dipersonalisasi yang mungkin mereka sukai, berdasarkan pola yang telah dideteksi AI dalam pencarian sebelumnya.
Sementara itu, pada akhir November, startup AI Perplexity meluncurkan asisten belanja pribadi yang membantu orang mencari dan membeli barang. Ketika pengguna meminta item tertentu, asisten menampilkan serangkaian kartu produk yang menunjukkan rekomendasi paling relevan, dengan detail spesifik yang disesuaikan dengan pencarian mereka. Pembeli juga dapat mengambil foto sesuatu yang mereka inginkan, dan asisten AI Perplexity akan menemukannya untuk mereka. Terakhir, mereka yang mendaftar untuk berlangganan 20 USD sebulan mendapatkan pengiriman gratis dan dapat melakukan check out langsung dari situs web Perplexity dengan mengklik tombol.
Tidak ada asisten belanja baru yang sempurna—dan banyak pengecer menggunakan musim liburan ini untuk mengungkap gangguan, menurut Berkman. Tetapi selera konsumen untuk AI di retail tampaknya tak terpuaskan, setidaknya untuk saat ini. Dalam survei terbaru terhadap 20.000 konsumen di 26 negara, sekitar empat dari lima konsumen yang belum menggunakan kecerdasan buatan untuk berbelanja mengatakan mereka ingin melihat bagaimana hal itu dapat membantu mereka melakukan riset produk, mencari penawaran dan mengajukan pertanyaan, menurut IBV. Dari mereka yang disurvei, 55% mengatakan mereka secara eksplisit ingin menggunakan chatbot atau asisten virtual.
“Agen AI akan lanjutkan untuk merevolusi dan mempersonalisasi belanja karena mereka menjadi lebih canggih,” kata Berkman.
Berkman melihat peluang besar bagi pengecer yang dapat tetap selangkah lebih maju dan memberi konsumen penawaran tepat waktu yang ditarget—dan terutama mereka yang mampu memastikan keamanan dan menghilangkan bias dalam hasil yang disajikan oleh asisten AI mereka.
Namun ia menekankan bahwa manfaat terbesar dari asisten belanja AI bagi para peretail kemungkinan baru terasa setelah musim liburan usai. Asisten belanja didukung AI akan mengumpulkan sejumlah besar data tentang pembeli—apakah itu preferensi mereka, atau masalah utama yang mereka temui—yang dapat membantu mereka membuat Pengalaman berbelanja “lebih cepat, lebih cepat, dan lebih baik“ menjadi lebih cepat, lebih cepat dan lebih baik“ untuk tahun depan. Kemudian agen manusia hanya perlu ditarik untuk menyelesaikan pengembalian yang sangat rumit misalnya.
Meskipun ia menekankan bahwa asisten belanja digital dapat membantu pembeli menghemat waktu dan uang di musim liburan ini, namun, Berkman memperingatkan bahwa penting untuk menghindari pengalihdayaan daftar liburan Anda sepenuhnya. “Jika saya tahu anak saya tertarik pada artis tertentu, seperti Taylor Swift, saya tidak ingin melakukan outsourcing kegembiraan saya dalam menemukan hadiah yang sempurna untuknya,” katanya.