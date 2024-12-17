Adakah yang terpaku ketika mencoba menangkap “mainan itu” di mal pada Black Friday? Kami, tidak juga.

“Seluruh ide penawaran doorbuster telah mati,” kata Rich Berkman, mitra senior di IBM® Consulting yang berfokus pada digital commerce. Sebaliknya, diskon liburan mulai muncul segera setelah Halloween. Dan bintang terbesar dari kesibukan retail liburan 2024 mungkin adalah asisten belanja berbasis AI.

Chatbot berbasis AI mendorong 1.950% lebih banyak lalu lintas ke situs retail pada Cyber Monday dibandingkan tahun lalu, menurut Adobe Analytics, membantu meningkatkan penjualan retail menjadi 13,3 miliar USD hari itu, naik 7,3% dari tahun lalu.

Alat AI baru Rufus Amazon atau asisten belanja pribadi Walmart, keduanya diperkenalkan pertengahan 2024, membantu pembeli menemukan penawaran terbaik untuk item tertentu, riset informasi produk dan membandingkan produk yang berbeda.



“Konsumen sekarang datang ke situs peretail dan aplikasi mobile berharap untuk memiliki percakapan seperti manusia,” kata Berkman. “Mereka tidak lagi puas dengan daftar Hasil.”

Peretail yang asisten belanjanya mempersonalisasi pengalaman berbelanja dan menawarkan opsi pembayaran yang mudah dan fleksibel dapat menarik pembeli yang semakin melakukan belanja saat bepergian, seperti “ketika mereka menunggu di bandara, bergulir di ponsel mereka,” kata Jane Cheung, Pemimpin Riset Global untuk Industri Konsumen di Institute for Business Value (IBV) IBM®.

Pada Cyber Monday kali ini, 57% penjualan online dilakukan melalui perangkat mobile, naik 13,3% dari tahun lalu, menurut Adobe Analytics.