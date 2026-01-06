Bisakah Paris menjadi surga unicorn berikutnya? Station F, inkubator terbesar di Eropa, meyakini hal tersebut.

PARIS — Inkubator startup Paris Station F mewujudkan ambisi Presiden Emmanuel Macron agar negara tersebut mendorong inovasi dan menginspirasi kelas pemimpin bisnis yang selama ini terabaikan: para pengusaha.
“Pengusaha adalah Prancis baru, dan semuanya dimulai di sini bersama Anda,” kata Presiden Prancis yang terkenal pada peresmian Station F.
Terletak di bekas stasiun kereta di arondisemen ke-13, di sebuah alun-alun yang dinamai ilmuwan komputer berpengaruh AlanTuring, Station F menyambut unicorn pertamanya, Hugging Face platform kolaboratif untuk AI di antara para alumni ternama lainnya.
Hugging Face mungkin satu-satunya perusahaan dalam portofolio yang telah membuka pencapaian itu sejauh ini, tetapi ekosistem Station F yang lebih luas jelas tumbuh dan berkembang. Station F saat ini menampung lebih dari 1.000 startup dan 600 dana investasi, dan perusahaan dalam portofolio telah mengumpulkan lebih dari EUR 1 miliar per tahun sejak 2021.
Didirikan pada tahun 2017 oleh miliarder teknologi Prancis sekaligus taipan media Xavier Niel, Station F muncul bahkan sebelum ledakan AI generatif. Namun saat ini, 70% startup di dalamnya berfokus pada AI. “AI ada di mana-mana,” kata Hafssa Maldji, manajer komunikasi Station F, dalam wawancara denga IBM® Think di kantor pusat organisasi tersebut di Paris. “Ini lebih kuat dibandingkan Web3, dan tidak lagi terbatas pada satu vertikal.”
Saat berkeliling gedung yang mengesankan dan elegan ini, sulit untuk tidak memperhatikan logo raksasa teknologi besar: Apple, Google, AWS, Microsoft, dan Meta. Semuanya telah memesan ruang dan menjadi tuan rumah “jam kantor” di sana, bersama Snowflake, perusahaan platform data yang didirikan di California. LVMH dan L'Oréal juga hadir — termasuk laboratorium teknologi kecantikan milik L'Oréal — bersama universitas-universitas Prancis, serta bahkan perwakilan dari negara lain seperti India, Korea Selatan, dan Jepang.
“Di sini, Anda bisa menjadi pengusaha kecil yang duduk di samping pemain besar, dengan akses ke sumber daya yang tak terhitung jumlahnya,” kata Maldji. “Ini benar-benar satu-satunya tempat di mana komunitas dan kolaborasi menjadi pusat.”
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Prancis dengan bangga memosisikan dirinya sebagai hub AI terkemuka di Eropa. Negara ini menjadi rumah bagi Mistral AI, yang baru-baru ini melonjak ke penilaian 14 miliar USD setelah putaran pendanaan Seri C yang dipimpin oleh perusahaan semikonduktor Belanda, ASML, serta startup lain seperti H Company—yang didirikan oleh mantan insinyur DeepMind—dan Dataiku. Yann LeCun juga baru-baru ini mengumumkan bahwa kota ini akan menjadi rumah bagi usaha berikutnya, Advanced Machine Intelligence.
Pengusaha Julien Hébrard dan Marvin Amuzu menginkubasi startup mereka, Abstrakt News, di Station F. Dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think, mereka mengakui bahwa ekosistem lokal masih tertinggal jauh dari Lembah Silikon dalam hal skala. Namun, mereka menilai bahwa peluang kini semakin nyata bagi para pengusaha. Bersaing dengan perusahaan-perusahaan AS memang “jelas” menjadi tantangan, kata Amuzu, CTO sekaligus Co-Founder. “Eropa tidak memiliki kapasitas pembiayaan yang sama. Kami juga memiliki fleksibilitas yang lebih terbatas dalam hal ketenagakerjaan.”
Ia menjelaskan bahwa perekrutan dan perampingan staf jauh lebih sulit dilakukan di Prancis. Namun, pada saat yang sama, tradisi panjang perlindungan hak-hak pekerja di Prancis juga memiliki sisi positif: banyak pendiri di Station F memperoleh manfaat saat menginkubasi startup mereka. “Kami sering bercanda bahwa investor pertama kami adalah pemerintah Prancis, berkat tunjangan pengangguran,” kata Hébrard.
Konon, Station F memiliki ambisi yang besar. Dan karena terhubung dengan banyak perusahaan kelas berat Prancis, berbagai inisiatif cenderung bergerak jauh lebih cepat di dalam inkubator dibandingkan di luar, menurut Station F.
Itulah pengalaman Joel Belafa, mantan Direktur Teknik di Dataiku, salah satu perusahaan teknologi terkemuka Prancis. Pada Januari 2024, Belafa bersama mantan eksekutif teknologi kedokteran Nathan Chen ikut mendirikan Biolevate, sebuah platform pengetahuan native AI yang bertujuan untuk menstandarkan workflows ilmiah yang kompleks—dengan hanya dua staf. Sejak itu, jumlah staf Biolevate telah berkembang menjadi lebih dari 50 orang. Dan perusahaan ini juga memenangkan salah satu tender terbesar Sanofi—sebagian besar berkat dukungan Station F.
“Itulah jenis peluang yang diciptakan oleh Station F,” kata Joel Belafa, CEO Biolevate. “Dan itulah yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah startup. Di sini, kami memiliki ekosistem yang mirip dengan apa yang pernah dilakukan California dengan sukses di masa lalu. Startup di sini bekerja bersama—bukan saling melawan.”
Bruno Aziza, Wakil Presiden Data, AI & Analytics Strategy di IBM®, adalah seorang ekspatriat Prancis yang membangun kariernya di AS. Baginya, Station F berpotensi memberikan dampak besar dalam membantu Prancis mempertahankan talenta terbaiknya.
“Yang perlu diingat adalah bahwa Prancis merupakan lahan subur bagi inovasi, dan Station F menyediakan struktur bagi semua perusahaan ini,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think.
Prancis merupakan rumah bagi sejumlah sekolah teknik terbaik di dunia. Namun, selama waktu yang lama, banyak profesional Prancis memilih meninggalkan negara tersebut dan mengembangkan karier mereka di luar negeri. Station F membantu Prancis mempertahankan talenta, kata Aziza. Dan keberhasilan Mistral AI baru-baru ini juga menunjukkan bahwa industri AI lokal memiliki ambisi yang besar.
Belafa, pada bagiannya, menilai bahwa Biolevate memiliki potensi untuk mengubah penemuan ilmiah dan menjadi salah satu unicorn Prancis berikutnya. “Dan kami bukan satu-satunya—jauh dari itu,” katanya. “Tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan.”
Dengarkan untuk melihat apakah agen virtual dapat menggantikan manusia karena mereka bekerja lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari mengapa untuk memenuhi permintaan pelanggan, pengecer harus memahami inventaris apa yang tersedia.
Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan IBM menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang tangguh untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.