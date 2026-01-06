Bisakah Paris menjadi surga unicorn berikutnya? Station F, inkubator terbesar di Eropa, meyakini hal tersebut.

PARIS — Inkubator startup Paris Station F mewujudkan ambisi Presiden Emmanuel Macron agar negara tersebut mendorong inovasi dan menginspirasi kelas pemimpin bisnis yang selama ini terabaikan: para pengusaha.

“Pengusaha adalah Prancis baru, dan semuanya dimulai di sini bersama Anda,” kata Presiden Prancis yang terkenal pada peresmian Station F.

Terletak di bekas stasiun kereta di arondisemen ke-13, di sebuah alun-alun yang dinamai ilmuwan komputer berpengaruh AlanTuring, Station F menyambut unicorn pertamanya, Hugging Face platform kolaboratif untuk AI di antara para alumni ternama lainnya.

Hugging Face mungkin satu-satunya perusahaan dalam portofolio yang telah membuka pencapaian itu sejauh ini, tetapi ekosistem Station F yang lebih luas jelas tumbuh dan berkembang. Station F saat ini menampung lebih dari 1.000 startup dan 600 dana investasi, dan perusahaan dalam portofolio telah mengumpulkan lebih dari EUR 1 miliar per tahun sejak 2021.

Didirikan pada tahun 2017 oleh miliarder teknologi Prancis sekaligus taipan media Xavier Niel, Station F muncul bahkan sebelum ledakan AI generatif. Namun saat ini, 70% startup di dalamnya berfokus pada AI. “AI ada di mana-mana,” kata Hafssa Maldji, manajer komunikasi Station F, dalam wawancara denga IBM® Think di kantor pusat organisasi tersebut di Paris. “Ini lebih kuat dibandingkan Web3, dan tidak lagi terbatas pada satu vertikal.”

Saat berkeliling gedung yang mengesankan dan elegan ini, sulit untuk tidak memperhatikan logo raksasa teknologi besar: Apple, Google, AWS, Microsoft, dan Meta. Semuanya telah memesan ruang dan menjadi tuan rumah “jam kantor” di sana, bersama Snowflake, perusahaan platform data yang didirikan di California. LVMH dan L'Oréal juga hadir — termasuk laboratorium teknologi kecantikan milik L'Oréal — bersama universitas-universitas Prancis, serta bahkan perwakilan dari negara lain seperti India, Korea Selatan, dan Jepang.

“Di sini, Anda bisa menjadi pengusaha kecil yang duduk di samping pemain besar, dengan akses ke sumber daya yang tak terhitung jumlahnya,” kata Maldji. “Ini benar-benar satu-satunya tempat di mana komunitas dan kolaborasi menjadi pusat.”