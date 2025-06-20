Dalam These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means, Christopher Summerfield, seorang Profesor Ilmu Saraf Kognitif di Oxford, mengundang kita ke dalam perenungan yang mendalam dan sering meresahkan tentang pergeseran batas antara kecerdasan manusia dan mesin. Dengan mata yang dingin dan klinis—dan kerendahan hati yang mengejutkan—dia menghadapi pertanyaan yang telah beralih dari fiksi spekulatif ke yang mendesak sekarang: jika mesin dapat bernalar, apa pendapatnya tentang kita?
Summerfield, yang memimpin Lab Pemrosesan Informasi Manusia Oxford, berada di posisi yang sangat baik untuk mengambil tugas tersebut. Risetnya menjembatani ilmu kognitif, komputasi, dan saraf—disiplin ilmu yang makin menyatu menjadi keseluruhan yang berkaitan. Buku barunya terasa seperti pesan dari perbatasan itu, tempat di mana arsitektur pikiran yang akrab sedang dirombak secara real time, sering kali tanpa cetak biru.
Sulit untuk melebih-lebihkan ketepatan waktu intervensi Summerfield. Di era GPT-4, chip NorthPole, dan model multimodal yang mengklaim dapat melihat, mendengar, dan bernalar, imajinasi populer telah beralih dari euforia AI menjadi ketakutan eksistensial. Summerfield menolak untuk menuruti dorongan tersebut. Sebaliknya, ia menawarkan sesuatu yang lebih langka: perhitungan jujur dengan apa yang saat ini bisa—dan yang terpenting, tidak bisa—dilakukan oleh AI.
Keputusannya tentang topik yang paling diperdebatkan—yaitu apakah sistem AI "bernalar"—sangat apa adanya. Ya, katanya, AI dapat bernalar dalam domain khusus tertentu. Dalam beberapa tugas, pada kenyataannya, AI lebih unggul dari kebanyakan manusia.
Ini bukan klaim baru, tetapi Summerfield mempertajamnya dengan menelusuri silsilah penalaran mesin—dari Logic Theorist (1956), yang mengejutkan pembuatnya dengan membuktikan teorema yang tidak terduga, hingga model saat ini yang menghasilkan kode dan esai tanpa instruksi yang jelas—menimbulkan pertanyaan: apakah ini benar-benar penalaran, atau hanya mimikri yang lebih baik?
Namun Summerfield bukanlah pendukung yang naif. Dia sangat menyadari dasar-dasar rapuh AI: kurangnya pengalaman yang nyata, memori transaksinya, kehampaannya yang menakutkan. AI mungkin menghasilkan esai yang meyakinkan tentang kesedihan, tetapi tidak berduka. Ia mungkin memprediksi apa yang akan dikatakan makhluk yang memiliki kesadaran, tetapi ia tidak benar-benar berpikir. Summerfield menggunakan analogi dengan presisi: dia mengingatkan kita bahwa simulasi badai di komputer tidak basah atau berangin. Demikian juga, tidak peduli tampak seberapa koheren pun laporan mandiri AI tentang “menjadi sadar”, laporan itu tetap merupakan gema tak bermakna dari data pelatihannya.
Pada saat-saat, tulisan itu mengambil perspektif sejarah yang luas. Merefleksikan kebangkitan AI sebagai penjaga pengetahuan manusia, Summerfield mengamati:
Pada abad kelima belas, mesin cetak muncul dengan heboh, memulai penyebaran gagasan secara massal. Selama tiga puluh tahun terakhir, internet telah membuat sebagian besar dari semua pengetahuan manusia dapat ditemukan, sehingga siapa pun yang cukup sabar dapat menemukan banyak pernyataan dengan kebenaran yang tidak utuh, kritik tajam, dan meme yang tidak mudah dipahami. Dalam hidup di masa lalu yang lebih sederhana, pemahaman manusia mengalami kemajuan saat orang membaca, mendengarkan, mengamati—dan menyampaikan pikiran mereka kepada orang lain dengan lidah, pena, atau keyboard. Di dunia yang lebih polos itu, manusia adalah satu-satunya penjaga segala sesuatu yang diketahui. Tapi yang luar biasa, dunia itu menjadi sejarah pada saat ini.
Dalam pandangan Summerfield, kita memasuki masa depan di mana sistem AI tidak hanya mengelola memori kolektif umat manusia, tetapi juga bernalar tentang hal itu, menghasilkan insight baru, teori, dan output kreatif—semua kemampuan yang sebelumnya merupakan domain eksklusif manusia. Revolusi teknologi, menurutnya, tidak hanya kuantitatif, tetapi kualitatif.
Tulisan itu sendiri tajam, kadang-kadang muncul menjadi sesuatu yang nyaris puitis ketika Summerfield menggambarkan seluk-beluk pikiran. Dia memiliki bakat untuk membuat perbedaan teknis—katakanlah, antara memori prosedural dan episodik, atau antara penalaran simbolis dan statistik—terasa lebih penting daripada pedantik. Namun dia tidak pernah melupakan taruhannya: apa yang kita pilih untuk kita percayai tentang AI tidak hanya akan membentuk teknologi kita, tetapi juga konsepsi diri kita sebagai spesies.
Bagian yang paling provokatif melihat bagaimana AI mengubah cara para ilmuwan berpikir tentang pikiran. Summerfield menyarankan bahwa dengan membangun mesin yang dapat memecahkan masalah tanpa mengikuti aturan simbolis yang jelas, kita mungkin perlu memikirkan kembali cara kerja penalaran manusia juga. Selama beberapa dekade, kami berasumsi kecerdasan membutuhkan logika langkah demi langkah. Tetapi model AI modern berhasil dengan melatih sejumlah besar data dan pola pembelajaran. Ini menunjukkan pemikiran kita sendiri mungkin lebih mirip dengan pemikiran mereka daripada yang kita kira.
Ini adalah gagasan yang sekaligus mendebarkan dan meresahkan: mendebarkan karena menunjukkan bahwa kecerdasan lebih mudah diakses daripada yang pernah kita pikirkan; meresahkan karena mengisyaratkan bahwa pikiran kita juga mungkin kurang istimewa dan mistis daripada yang kita inginkan.
Namun, jika Summerfield memiliki sisi melankolis, sisi itu selalu ditempa oleh pragmatisme. Kesadaran, menurutnya, tetap sulit dipahami—tidak hanya untuk AI, tetapi juga untuk ilmu kognitif. Dia mengingatkan kita, dengan kecerdasan seorang sarjana, bahwa kita masih berjuang untuk menilai kesadaran pada gurita, apalagi pada jaringan neural. Untuk saat ini, lebih baik mengesampingkan metafisika dan fokus pada hal-hal yang lebih mendesak: tata kelola, transparansi, akuntabilitas.
Ini adalah agenda lain yang lebih senyap dari These Strange New Minds. Summerfield sangat menyadari bahwa AI bukan hanya keingintahuan filosofis, melainkan sebuah raksasa komersial yang bergerak maju dengan sedikit rem. Seruannya untuk pengawasan publik yang lebih kuat dan keterlibatan demokratis dengan jalur perkembangan AI tidak pernah bertujuan untuk menggurui. Sebaliknya, gagasan itu dituangkan dalam buku, menjadi musik latar untuk setiap diskusi tentang kecakapan algoritmik.
Visi Summerfield tentang masa depan bukanlah impian atau khayalan. Visi itu adalah sesuatu yang langka dalam wacana saat ini: bijaksana, fleksibel, terbuka. Dia tampaknya dia menyatakan bahwa AI bukanlah kekuatan asing, tetapi cermin dunia yang terdistorsi—cermin yang mencerminkan kecemerlangan dan kebutaan kita. Jika kita melihat dengan hati-hati, dan bertindak dengan bijak, kita mungkin akan membentuk bayangan itu menjadi sesuatu yang layak dilanjutkan.
Kesimpulan: Dalam These Strange New Minds, Christopher Summerfield menawarkan eksplorasi yang jernih, penuh pertimbangan, dan sangat manusiawi tentang batas antara kecerdasan manusia dan mesin—dan apa yang diungkapkan oleh batas-batas tersebut tentang pikiran kita sendiri. Ini adalah bacaan penting bagi siapa saja yang ingin memahami tidak hanya ke mana arah AI, tetapi apa yang ditunjukkan AI kepada kita tentang diri kita sendiri.
