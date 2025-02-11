Riset mendalam OpenAI bertujuan untuk melampaui pemikiran analis

Alat riset mendalam baru dari OpenAI berjanji akan memangkas analisis data selama berminggu-minggu menjadi hitungan jam dengan menggabungkan pemrosesan otomatis menggunakan kemampuan penalaran yang canggih.
Alat ini berakar dari asisten AI tradisional, menggunakan analisis banyak langkah dan pertanyaan interaktif untuk menghasilkan laporan terstruktur. OpenAI mengatakan ini dibangun untuk mereka yang melakukan pekerjaan pengetahuan intensif di berbagai bidang seperti keuangan, sains, kebijakan, dan teknik. Peluncuran ini menandakan ekspansi strategis OpenAI ke pasar solusi riset didukung AI yang berkembang.
"Ini bukan hanya tentang Otomatisasi—melainkan meningkatkan kemampuan penalaran canggih AI dalam cara baru," kata Anggota Staf Riset Utama IBM Chuang Gan, yang telah memimpin pengembangan sistem lain bernama Satori. "Dengan melatih model AI untuk memecahkan masalah kompleks dengan pembelajaran penguatan skala besar, kita dapat mempercepat terobosan yang seharusnya memakan waktu lebih lama."
Dorongan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah AI telah memicu perlombaan yang semakin intensif di antara perusahaan raksasa teknologi, masing-masing bersaing untuk membuka potensi AI sebagai kekuatan pendorong riset. Riset mendalam memecah pertanyaan rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, menelusuri web, menganalisis dokumen melalui beberapa tahapan, dan menggabungkan informasi menjadi laporan komprehensif. Tidak seperti respons AI standar, riset mendalam secara aktif menelusuri berbagai sumber online, memeriksa banyak referensi, dan membangun jawabannya secara berulang seraya menunjukkan hasil kerjanya melalui rantai pemikiran yang terlihat.
Alat ini menggabungkan penjelajahan web, analisis dokumen, dan fungsi khusus untuk menangani berbagai tugas yang kompleks. Ketika diberikan pertanyaan, alat ini mencari secara ekstensif melalui sumber yang tersedia dan memverifikasi informasi di berbagai referensi, dan dapat menangani aneka tugas mulai dari riset akademisi dan analisis pasar hingga dokumentasi teknis.
OpenAI mengklaim bahwa riset mendalam sangat efektif dalam mengekstraksi detail spesifik dari dokumen besar, membandingkan informasi di berbagai sumber, dan memberikan kesimpulan yang didokumentasikan dengan baik. Sistem ini kini tersedia untuk pengguna Pro dengan batas 100 kueri bulanan, mencerminkan sifatnya yang padat komputasi, meskipun perusahaan mengatakan akan diluncurkan secara bertahap ke tingkat langganan lainnya.
“Riset mendalam dapat mengidentifikasi, menilai, menilai kembali, dan menggabungkan informasi untuk berbagai tugas padat pengetahuan hanya dalam beberapa menit—fungsi yang biasanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk diselesaikan manusia,” kata Timothy DeStefano, Asisten Profesor Peneliti di McDonough School of Business di Georgetown University. “Ini menunjukkan peningkatan produktivitas yang berpotensi signifikan bagi pengguna, yang dapat meningkatkan inovasi perusahaan.”
Dia mencatat, bagaimanapun, riset mendalam mungkin kesulitan mengatasi pertanyaan yang membutuhkan data kepemilikan, membuat efektivitasnya tergantung pada kebutuhan data spesifik aplikasinya.
“Sementara label harga USD 200 per bulan terjangkau bagi banyak profesional di perusahaan Amerika, harga ini mungkin mahal bagi beberapa individu atau perusahaan, berpotensi menyebabkan perbedaan dalam produktivitas,” tambahnya. “Selain itu, mengingat sifat bias keterampilan pada alat ini, hal ini dapat berkontribusi pada kesenjangan upah, mengekspresikan pola yang diamati selama revolusi digital terakhir.”
Jika OpenAI memperluas inisiatif riset mendalam, IBM mengambil pendekatan berbeda untuk memajukan sistem penalaran AI dengan keluarga model Granite. Sementara itu, Gan dan peneliti lain telah mengembangkan Satori, kerangka kerja AI sumber terbuka yang meningkatkan penalaran melalui refleksi mandiri.
Seperti halnya pembelajaran penguatan dari masukan manusia (RLHF) pada OpenAI yang berperan penting dalam melatih ChatGPT, Satori meningkatkan kemampuan penalarannya dalam dua fase. Pertama, menyempurnakan kerangka kerja analitisnya dalam skala yang lebih kecil. Kemudian platform ini menggunakan pembelajaran penguatan untuk menyempurnakan penalarannya di seluruh kumpulan data yang lebih besar.
“Satori dirancang untuk meningkatkan kemampuan AI untuk melakukan penemuan ilmiah dan pemecahan masalah,” jelas Gan. “Ini bukan hanya tentang otomatisasi, tetapi menyempurnakan kapasitas AI untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari ke domain baru.”
Gan mengatakan munculnya riset mendalam dan Satori menyoroti fokus yang berkembang pada alat AI untuk riset dan aplikasi komersial. Di bidang keuangan, alat perdagangan kuantitatif yang didukung AI sudah menyisir kumpulan data masif untuk mengidentifikasi pola lebih cepat daripada analis manusia. Demikian pula, asisten AI merombak riset hukum, meringkas hukum kasus, menyusun argumen hukum, dan bahkan memprediksi hasil kasus.
Salah satu pasar terbesar untuk riset berbasis AI adalah farmasi, di mana perusahaan memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi kemungkinan obat baru. Perusahaan modal ventura dan investor ekuitas swasta juga mengincar alat riset AI untuk merampingkan proses uji tuntas. Alih-alih menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menganalisis laporan keuangan dan pasar, keuangan, dan lingkungan persaingan, perusahaan dapat menggunakan AI untuk menghasilkan analisis yang menyoroti risiko dan peluang utama.
Langkah OpenAI untuk beralih ke ruang ini mengikuti langkah Copilot untuk Keuangan dari Microsoft dan asisten keuangan didukung GPT dari Bloomberg, yang dapat mengotomatiskan tugas riset yang kompleks. Sementara itu, DeepSeek dari Tiongkok mengambil pendekatan berbeda dengan Deepseek-R1, model sumber terbuka yang dibangun untuk penalaran mendalam dalam matematika, pengodean, dan bahasa. Tidak seperti pesaing sumber tertutupnya, DeepSeek-R1 tersedia secara gratis di bawah lisensi MIT, menjadikannya pilihan hemat biaya bagi peneliti dan bisnis. Ketika riset yang didukung AI semakin intens, para pesaing ini mendorong batas penalaran mesin—dan mengubah cara informasi dianalisis.
Beberapa pakar memperingatkan bahwa alat otomatisasi yang efektif seperti itu dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. "Jika kita tidak berhati-hati, AI akan berubah menjadi burung beo riset—ia akan mengulangi apa yang sudah ada di luar sana alih-alih menggali lebih dalam," ujar Senior Research Scientist IBM Marina Danilevsky dalam episode terbaru podcast Mixture of Experts IBM.
Keandalan riset yang dihasilkan AI menghadirkan pertimbangan lain. Senior Research Scientist and Master Inventor IBM Nathalie Baracaldo Angel menekankan perlunya pemeriksaan yang cermat. "Penting untuk mengetahui dari mana data Anda berasal," katanya. "Jika tidak menghubungkan riset ke sistem tertentu, kita berisiko memperkuat narasi umum sekaligus mengabaikan outlier—hal-hal yang justru mengarah pada inovasi nyata."
Pola pembuatan konten juga dapat bergeser sebagai respons terhadap semua alat ini. Dengan cara yang sama bagaimana situs web sebelumnya dioptimalkan untuk mesin pencari, peneliti dan pihak lain mungkin mulai menyesuaikan pekerjaan mereka untuk peringkasan AI. "Dahulu, SEO untuk pencarian," kata Danilevsky. "Sekarang, akan menjadi SEO untuk agen. Jika dokumen saya lebih mungkin diringkas oleh alat riset OpenAI, saya memiliki dorongan untuk menyesuaikannya untuk konsumsi AI daripada pembaca manusia. "
IBM Distinguished Engineer Chris Hay menyebutkan implikasi yang lebih luas untuk penciptaan pengetahuan. "Jika orang terlalu bergantung pada riset yang dihasilkan AI, kita mungkin akan melihat efek 'gelembung' di mana hanya sumber yang paling sering dikutip yang diperkuat," katanya. "Insight outlier yang berharga mungkin diabaikan."
Terlepas dari janji alat riset berbasis AI seperti penelitian mendalam dan Satori, pakar memperingatkan bahwa otomatisasi saja tidak cukup. Meskipun AI dapat memproses sejumlah besar data, mengekstraksi insight, dan menyempurnakan penalarannya sendiri, elemen manusia tetap penting—terutama dalam hal mengatasi arah riset baru dan memastikan bahwa insight baru tidak diabaikan.
“Untuk memiliki informasi yang benar-benar baru, kita sangat membutuhkan keterlibatan manusia,” kata Baracaldo Angel. “Banyak hal yang akan menjadi mutakhir dalam organisasi, mereka tetap akan melibatkan manusia dan berbicara dengan orang lain—dan saya rasa itu sebenarnya bagian dari kehebatan semua ini.”
