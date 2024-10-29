Model dasar biomedis sumber terbuka IBM Research

IBM Research telah memiliki dua model dasar biomedis sumber terbuka, menawarkan komunitas ilmiah alat yang efektif untuk penemuan obat.

biomed.omics.bl.sm.ma-ted-458m : model multidomain berbasis urutan yang diselaraskan dengan berbagai data, yang dilatih pada data biologis, molekul kecil, dan data ekspresi gen.

: Model multimodal dengan banyak tampilan yang dilatih secara khusus pada data molekul kecil

Model mencakup beberapa modalitas yang berbeda (termasuk urutan, grafik, dan gambar) dan mencakup beberapa domain (termasuk target, molekul kecil, dan biologis), memberi mereka keuntungan dibandingkan model lain di ruang terbuka.

“Tantangan dan kesenjangan utama dalam model yang ada adalah mengatasi cara mengumpulkan informasi dari berbagai modalitas dan menghubungkannya di beberapa domain,” kata Michal Rosen-Zvi, Director of AI for Drug Discovery di IBM Research. "Kami mengatasi kesenjangan ini dengan model yang kami jadikan sebagai sumber terbuka dan metodologi di baliknya." AI generatif dapat merampingkan pengembangan obat tradisional, yang sering kali panjang dan mahal. Biasanya, proses pengembangan melibatkan empat fase penting: mengidentifikasi protein target yang terkait dengan suatu penyakit, memastikan bahwa berinteraksi dengan target ini dapat mencegah gejala atau menyembuhkan kondisi, menemukan molekul kecil atau terapi biologis yang berinteraksi dengan target, dan mengoptimalkan terapi yang akan digunakan.

“Pada akhirnya, kami percaya bahwa model kami memiliki potensi untuk mendorong penemuan ilmiah dengan kecepatan yang lebih besar dan dalam skala besar,” kata Jianying Hu, seorang Rekan IBM dan Direktur Riset Perawatan Kesehatan dan Ilmu Hayati.

Para peneliti mengatakan bahwa keputusan untuk sumber terbuka kedua model juga tumbuh dari keyakinan bahwa model dasar AI yang bertanggung jawab perlu dikembangkan di tempat terbuka. Untuk itu, IBM® Research telah mulai bekerja sama dengan Boston University, Red Hat dan Cleveland Clinic pada kelompok kerja AI Alliance baru yang khusus untuk aplikasi AI sumber terbuka dalam penemuan obat. Ini akan dimulai di Universitas Boston pada 30 Oktober 2024. “Sumber terbuka akan memungkinkan komunitas untuk mengumpulkan pikiran terbaik dan cerdas dan bekerja sama untuk mengatasi pertanyaan yang paling menantang dengan mengatasi kesenjangan saat ini dalam metode komputasi untuk penemuan obat,” kata Rosen-Zvi.