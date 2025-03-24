Agen AI—sistem otonom yang didukung oleh model bahasa besar (LLM) yang dapat mengambil tindakan, memanggil alat, dan berinteraksi dengan perangkat lunak—tidak lagi hanya menjawab pertanyaan. Mereka mulai berfungsi lebih seperti rekan kerja digital.

NVIDIA baru-baru ini memperkenalkan AI-Q dan AgentIQ, cetak biru dan toolkit sumber terbuka baru yang bertujuan membantu bisnis menerapkan beberapa agen secara bersamaan untuk mengatasi masalah yang kompleks. Alat-alat ini dirancang untuk memungkinkan agen untuk bernalar, merencanakan, dan bekerja bersama di seluruh platform perangkat lunak. Langkah ini menandakan NVIDIA melakukan pindah lebih dalam ke dalam agen, bergabung dengan IBM®, yang telah mengembangkan sistem agen untuk penggunaan bisnis melalui platform IBM® watsonx Orchestrate.

IBM® watsonx Orchestrate memungkinkan agen prebuilt untuk terhubung ke lebih dari 1.500 alat perusahaan, merampingkan tugas di seluruh departemen tanpa memerlukan kode atau perombakan perangkat lunak besar. Dengan demikian, ini adalah bagian dari tren yang lebih luas dalam AI perusahaan yang menekankan sistem terintegrasi dan dapat diskalakan yang mampu menangani operasi dunia nyata.

“Ini adalah jendela untuk membawa otomatisasi ke setiap sudut perusahaan,” kata Maryam Ashoori, Direktur Senior Manajemen Produk untuk IBM® watsonx.ai, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Anda dapat menghubungkan LLM dan gen AI ke semua alur kerja Anda yang ada.”