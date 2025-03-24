Agen AI—sistem otonom yang didukung oleh model bahasa besar (LLM) yang dapat mengambil tindakan, memanggil alat, dan berinteraksi dengan perangkat lunak—tidak lagi hanya menjawab pertanyaan. Mereka mulai berfungsi lebih seperti rekan kerja digital.
NVIDIA baru-baru ini memperkenalkan AI-Q dan AgentIQ, cetak biru dan toolkit sumber terbuka baru yang bertujuan membantu bisnis menerapkan beberapa agen secara bersamaan untuk mengatasi masalah yang kompleks. Alat-alat ini dirancang untuk memungkinkan agen untuk bernalar, merencanakan, dan bekerja bersama di seluruh platform perangkat lunak. Langkah ini menandakan NVIDIA melakukan pindah lebih dalam ke dalam agen, bergabung dengan IBM®, yang telah mengembangkan sistem agen untuk penggunaan bisnis melalui platform IBM® watsonx Orchestrate.
IBM® watsonx Orchestrate memungkinkan agen prebuilt untuk terhubung ke lebih dari 1.500 alat perusahaan, merampingkan tugas di seluruh departemen tanpa memerlukan kode atau perombakan perangkat lunak besar. Dengan demikian, ini adalah bagian dari tren yang lebih luas dalam AI perusahaan yang menekankan sistem terintegrasi dan dapat diskalakan yang mampu menangani operasi dunia nyata.
“Ini adalah jendela untuk membawa otomatisasi ke setiap sudut perusahaan,” kata Maryam Ashoori, Direktur Senior Manajemen Produk untuk IBM® watsonx.ai, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Anda dapat menghubungkan LLM dan gen AI ke semua alur kerja Anda yang ada.”
Di pusat perkembangan ini adalah konsep yang dikenal sebagai orkestrasi multi-agen— pendekatan yang mengacu pada prinsip-prinsip dari rekayasa perangkat lunak dan kolaborasi manusia. Tidak seperti asisten AI sebelumnya, yang dirancang untuk menyelesaikan satu tugas, sistem yang terorkestrasi mengoordinasikan beberapa agen, masing-masing dengan fungsi khusus. Satu agen mungkin mengambil data, yang lain mungkin menganalisisnya, sementara yang ketiga mungkin meringkas dan merutekan temuan.
Ashoori menggambarkan sistem agen sebagai cara untuk menghubungkan LLM dengan alur kerja perusahaan yang ada, di mana setiap bagian dari tugas dapat ditangani oleh agen khusus. “Karena kesenjangan keterampilan AI dan kompleksitas tumpukan teknologi saat ini, perusahaan mencari solusi siap pakai. Itulah yang disediakan agen ini,” kata Ashoori. “Anda dapat memiliki agen bawaan yang berbicara dengan API Connect, terhubung ke SAP atau Workday, dan merangkai tugas bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Anda tidak perlu menjadi pengembang — Anda cukup seret, lepas, dan konfigurasikan sesuai kebutuhan Anda.
Sistem multiagen memperkenalkan tantangan baru seputar arsitektur, keandalan, dan observabilitas. Di situlah infrastruktur seperti AI-Q NVIDIA dan IBM® watsonx Orchestrate berperan. Keduanya bertujuan untuk menyediakan perancah bagi perusahaan yang dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis tanpa harus memulai dari awal.
IBM® telah memperkenalkan agen AI yang diatur di berbagai industri. Avid Solutions mengatakan pihaknya mengurangi kesalahan proyek sebesar 10 persen menggunakan sistem serupa. Dun & Bradstreet, sebuah perusahaan jasa keuangan, menggunakan agen AI untuk mengurangi waktu tugas pengadaan hingga 20 persen.
Dalam beberapa kasus, agen ini digunakan untuk mengotomatiskan fungsi back-office, seperti memproses faktur atau merutekan permintaan internal. Di tempat lain, mereka diterapkan pada operasi garis depan, seperti menangani interaksi layanan pelanggan atau memindai dokumen untuk kepatuhan terhadap peraturan.
Masih, teknologi itu tidak sepenuhnya otonom. Pengawasan manusia tetap menjadi elemen kunci, terutama di lingkungan yang sensitif atau diatur. “Sampai saat ini, saya belum melihat satu pun implementasi agen yang mampu mengambil tindakan yang tepat pada kumpulan data tanpa manusia dalam lingkaran,” kata Ashoori. “Skala potensi konsekuensi yang tidak diinginkan tinggi.”
Kekhawatiran ini telah menyebabkan perusahaan membangun sistem “human in-the-loop”, di mana agen AI mengusulkan tindakan tetapi memerlukan persetujuan manusia sebelum melaksanakannya. Struktur itu dapat membantu mengurangi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna—area yang telah dipelajari Ashoori secara ekstensif.
Dengan AI-Q dan AgenTIQ, NVIDIA menawarkan alternatif yang lebih berfokus pada pengembang, dengan tujuan membantu bisnis merancang sistem multi-agen yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan operasional. AI-Q adalah arsitektur referensi yang menggabungkan kemampuan komputasi NVIDIA yang dipercepat dan kemitraan penyimpanan, bersama dengan alat perangkat lunak seperti NeMo Retriever, layanan mikro NIM, dan model penalaran Llama Nemotron. AgenTIQ, dirilis sebagai alat sumber terbuka di GitHub, menyediakan pengamatan dan penyetelan kinerja untuk agen AI. Ini juga memungkinkan pembuatan profil dan pelacakan—fitur yang semakin dicari oleh perusahaan yang mencari transparansi seputar pengambilan keputusan otomatis.
NVIDIA mengatakan AgentIQ terintegrasi dengan berbagai platform dan kerangka kerja, termasuk Salesforce’s Agentforce, Rovo dari Atlassian, Azure AI Agent Service dan ServiceNow dari Microsoft. Sistem ini juga bekerja dengan LangGraph, CreWai dan Letta, memungkinkan pengembang untuk bekerja di lingkungan pilihan mereka.
Kepercayaan tetap menjadi salah satu hambatan paling signifikan untuk adopsi AI di lingkungan perusahaan. Beberapa tahun yang lalu, Ashoori ikut menulis makalah berjudul "In AI We Trust?" yang menjelajahi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manusia untuk mempercayai pengambilan keputusan AI.
“Anda mungkin tidka ada masalah dengan AI yang menyarankan tempat memesan makan malam,” kata Ashoori. “Tetapi ketika menyangkut keputusan perekrutan, ulasan hukum atau penilaian risiko keuangan, orang ingin memahami bagaimana keputusan itu dibuat — dan memiliki kekuatan untuk mengubahnya.”
AgentIQ mengatasi hal ini dengan memungkinkan tim TI dan kepatuhan memantau aktivitas agen secara real time, keputusan audit, dan menyempurnakan kinerja. Bagi banyak industri, termasuk jasa keuangan dan perawatan kesehatan, tingkat kontrol itu tidak dapat dinegosiasikan.
Meskipun adopsi sistem agen yang berkembang, tantangan teknis tetap ada. Ashoori menunjuk pada penalaran dan perencanaan sebagai area di mana LLM saat ini masih kekurangan manusia. “Jika saya ingin menyampaikan satu terobosan yang masih perlu terjadi, itu terkait dengan penalaran dan pengambilan keputusan,” ujarnya. “LLM saat ini bukanlah penentu. LLM dapat bertindak dan mengambil, tetapi perencanaan dan logika mereka masih terbatas.”
Agen AI sudah menerapkan di seluruh industri untuk mengotomatiskan tugas-tugas penting dan meningkatkan efisiensi operasional. Visa adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang sudah menggunakan AgenTiQ untuk mengotomatiskan proses utama. Perusahaan telah menerapkan alat profil NVIDIA untuk analisis email phishing, memungkinkannya mengidentifikasi dan mengurangi ancaman dengan cepat sambil mengurangi ulasan manual.
Dalam skenario ini, tujuannya bukan untuk menggantikan karyawan, tetapi untuk memperluas kapasitas mereka, ujar Ashoori. “Nilainya bukan pada menggantikan manusia,” katanya. “Nilainya ada pada memberi manusia ruang untuk fokus pada keputusan yang penting, sementara para agen menangani sisanya.”
Meskipun IBM® dan NVIDIA berbeda dalam pendekatan—yang satu berfokus pada integrasi perusahaan yang ramah pengguna, yang lain pada alat pengembang terbuka — keduanya bertaruh pada masa depan di mana jaringan agen AI dapat menangani tugas yang semakin kompleks.
Ashoori mencatat bahwa perusahaan sangat bervariasi dalam cara mereka menerapkan AI, dan mengatakan fleksibilitas sangat penting ketika merancang sistem agen yang sesuai dengan alur kerja yang ada.
Untuk menskalakan penerapan AI melampaui contoh penggunaan yang terisolasi, banyak perusahaan mulai beralih ke orkestrasi multi-agen, baik melalui platform low-code maupun sistem yang dibangun khusus, ujar Ashoori. Namun, transformasi AI perusahaan yang telah lama dijanjikan mungkin kurang bergantung pada kinerja model tunggal dan lebih pada seberapa baik tim agen, dan rekan manusia mereka, bekerja bersama.
Ketika teknologi matang, pengamat mengatakan fokus akan bergeser dari kemampuan ke koordinasi: memastikan agen yang tepat melakukan tugas yang tepat pada waktu yang tepat, di bawah pengawasan yang tepat.
“Ini masih tahap awal,” katanya. "Tapi kita mulai melihat bagaimana sistem agen dapat membantu perusahaan bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih cepat."
