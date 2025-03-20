Apa pesan dari GTC NVIDIA tentang masa depan AI perusahaan

GPU Technology Conference (GTC) NVIDIA adalah salah satu acara teknologi yang paling dinanti tahun ini. Sebagai “Super Bowl of AI” tahun ini, seperti yang sering dijuluki di media, acara ini: selama seminggu dimulai dengan keynote dua jam CEO NVIDIA Jensen Huang, raksasa chip mengungkapkan berbagai inovasi kunci untuk dipantau dalam beberapa bulan mendatang.
Dari model dasar sumber terbuka ke kemitraan dengan Microsoft, GM dan IBM, semua bukti menunjuk ke tema umum: NVIDIA tidak lagi hanya pembuat chip. “Dari menjadi perusahaan perangkat keras, sekarang [juga] ingin menjadi perusahaan perangkat lunak gen AI,” kata IBM Distinguished Engineer Kunal Sawarkar dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “NVIDIA masuk ke area di mana pemain tidak secara tradisional melihatnya sebagai kompetisi.”
Menurut Huang, industri AI berada pada titik infleksi komputasi USD 1 triliun dengan munculnya penalaran dan AI agentik yang mendorong permintaan komputasi AI.
Berikut adalah beberapa perkembangan yang menurut para Pakar IBM akan mereka awasi dalam beberapa bulan mendatang.
Dua robot —yang satu droid lucu, yang satu lagi humanoid seukuran aslinya yang sedikit menyeramkan— mencuri pertunjukan di keynote Huang. Tetapi kisah sebenarnya adalah tentang inovasi yang menggerakkan robot-robot ini, menurut Principal Research Scientist IBM Kaoutar El Maghraoui dan Master Inventor IBM Nathalie Baracaldo pada episode terbaru dari Mixture of Experts.
Inovasi utama di antara ini: GR00T N1, model dasar sumber terbuka pertama yang dirancang khusus untuk robotika, dan Isaac GR00T Blueprint, kerangka kerja yang membuatnya secara dramatis lebih mudah untuk menghasilkan data gerakan sintetis untuk pelatihan robot sebelum melepaskannya di alam liar.
Sementara hype seputar robotika bukanlah hal baru, menjadikan teknologi baru ini sebagai sumber terbuka memiliki potensi untuk "mendemokratisasi [robotika] AI," kata El Maghraoui—secara dramatis mempercepat pengembangan robot humanoid.
Inovasi robotika telah lama terhambat oleh kurangnya data yang dibutuhkan untuk simulasi. Tetapi, Isaac GR00T Blueprint "pada dasarnya memungkinkan kami menciptakan lingkungan yang luas sehingga kami dapat menguji [robot ini] dan membuat seluruh siklus pengembangan jauh lebih cepat dan jauh lebih aman,” kata Baracaldo.
Kemudian hadirlah alat AI baru ketiga NVIDIA untuk membuat simulasi robot secara real-time: Newton physics engine, yang dikembangkan dalam kemitraan dengan Google DeepMind dan Disney Research. Dengan “memilih kolaborator yang tepat, [NVIDIA] membuat pihak lain sangat sulit untuk mengejar ketinggalan,” kata El Maghraoui.
Terakhir, pertimbangkan komputer AI terkecil di dunia— DGX Spark baru dari Nvidia, yang juga diperkenalkan di GTC—dan sekarang ilmuwan data dan penghobi sama-sama dapat menggunakan GR00T N1 dan Isaac GR00T Blueprint "untuk menyempurnakan dan menerapkan robotika ini" dari rumah, kata El Maghraoui.
Raksasa chip ini juga meluncurkan rangkaian model penalaran baru yang dirancang untuk memberikan fondasi yang kuat untuk AI agen dalam bisnis. Dibangun di atas model Llama, model Llama Nemotron hadir dengan kemampuan penalaran yang memungkinkan pembuatan agen AI canggih yang disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan. Model tersedia dalam berbagai ukuran dan dapat dioptimalkan untuk berbagai aplikasi bisnis.
“Model penalaran terbuka, perangkat lunak, dan alat NVIDIA memberi pengembang dan perusahaan di mana-mana blok bangunan untuk menciptakan tenaga kerja AI agen yang dipercepat,” kata Huang.
“Model penalaran ini, bersama dengan tumpukan infrastruktur, akan menghasilkan minat dalam beberapa minggu atau bulan mendatang karena AI agen adalah tempat semua orang akan fokus pada tahun 2025,” kata Sawarkar kepada Think.
Dengan DeepSeek membuat gelombang awal tahun ini dengan menjanjikan model penalaran sumber terbuka yang murah, NVIDIA menggandakan dirinya sendiri. Model-modelnya melampaui penalaran standar dan tolok ukur agensi, menurut perusahaan. Dan untuk lebih memperkuat tempatnya di papan peringkat, NVIDIA sudah bekerja dengan pemain teknologi utama—Microsoft, Accenture, Box dan SAP—untuk mengintegrasikan model-model ini ke dalam aplikasi dunia nyata.
Penyimpanan AI tidak mencolok, tetapi memainkan peran yang semakin penting dalam mempercepat pemrosesan data dan model AI. Storage Scale IBM adalah penyimpanan berbasis perangkat lunak yang memungkinkan organisasi mengelola data tidak terstruktur dengan lebih baik di seluruh lingkungan penyimpanan terdistribusi seperti cloud, pusat data, dan keluar ke tepi.
“Begitu banyak data perusahaan yang tidak terstruktur—terkunci di dalam email, PDF, presentasi, file audio dan video, dan format buram lainnya— [dan] sulit untuk ditafsirkan,” kata Vincent Hsu, VP dan CTO untuk IBM Storage.
"Mengelola pertumbuhan data eksponensial telah menjadi tantangan yang konsisten dan hanya 1% dari data perusahaan yang ditemukan di LLM saat ini,” kata Ric Lewis, SVP Infrastructure IBM, dalam sebuah wawancara dengan Think. “Penyimpanan yang sadar konten membantu membawa lebih banyak data perusahaan ke model AI yang ada dengan cara yang masih dikendalikan dan dilindungi dari pembuatan salinannya. Ini dapat membantu membuat model lebih bermakna bagi organisasi dan membuka insight data baru yang dapat membedakannya. Kemampuan-kemampuan baru ini didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan di IBM Research dan NVIDIA."
Hsu melihat banyak contoh penggunaan untuk CAS, seperti membantu memastikan bahwa asisten AI memiliki informasi kontekstual terbaru, yang dapat membantu meningkatkan akurasi dan mengatasi halusinasi. Pada akhirnya, dengan Storage Scale IBM yang sadar konten dikombinasikan dengan Platform Data AI baru dari NVIDIA untuk infrastruktur AI perusahaan, perusahaan dapat mengekstrak lebih banyak nilai dari data perusahaan mereka yang tidak terstruktur, salah satu contoh dari beberapa kemitraan NVIDIA-IBM yang diumumkan pada pekan yang sibuk.
