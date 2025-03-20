Apa pesan dari GTC NVIDIA tentang masa depan AI perusahaan

GPU Technology Conference (GTC) NVIDIA adalah salah satu acara teknologi yang paling dinanti tahun ini. Sebagai “Super Bowl of AI” tahun ini, seperti yang sering dijuluki di media, acara ini: selama seminggu dimulai dengan keynote dua jam CEO NVIDIA Jensen Huang, raksasa chip mengungkapkan berbagai inovasi kunci untuk dipantau dalam beberapa bulan mendatang.

Dari model dasar sumber terbuka ke kemitraan dengan Microsoft, GM dan IBM, semua bukti menunjuk ke tema umum: NVIDIA tidak lagi hanya pembuat chip. “Dari menjadi perusahaan perangkat keras, sekarang [juga] ingin menjadi perusahaan perangkat lunak gen AI,” kata IBM Distinguished Engineer Kunal Sawarkar dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “NVIDIA masuk ke area di mana pemain tidak secara tradisional melihatnya sebagai kompetisi.”

Menurut Huang, industri AI berada pada titik infleksi komputasi USD 1 triliun dengan munculnya penalaran dan AI agentik yang mendorong permintaan komputasi AI.

Berikut adalah beberapa perkembangan yang menurut para Pakar IBM akan mereka awasi dalam beberapa bulan mendatang.