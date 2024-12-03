Agregator berita untuk era AI

Dua tahun setelah revolusi gen AI, banyak organisasi berita bereksperimen dengan kecerdasan buatan, dengan harapan dapat mendefinisikan kembali seperti apa pengalaman berita itu.

Sara Beykpour percaya bahwa AI dapat memungkinkan personalisasi dan interaksi yang lebih besar. Itulah sebabnya pengusaha ini—dan mantan staf senior Twitter dan Vine — baru-baru ini meluncurkan aplikasi berita Particle, dengan salah satu pendirinya Marcel Molina.

“Kami adalah agregator berita yang menyertakan tautan ke berbagai sumber yang mencakup sebuah cerita,” kata Beykpour. "Kami tidak meringkas tiap artikel secara terpisah."

Particle berfokus pada cerita daripada artikel individual, menawarkan pengguna beberapa perspektif pada satu topik. “Apa yang dilakukan Particle adalah membaca berita dari seluruh penjuru. Ini merangkum sebuah cerita untuk Anda. Jadi itu benar-benar didasarkan pada cerita, bukan artikel individual, dan itu memberi Anda banyak perspektif tentang cerita itu,” tambahnya.

Aplikasi ini memiliki dua tab: satu tab memungkinkan Anda menyesuaikan umpan untuk berfokus pada berita yang Anda sukai dan tab lainnya menunjukkan cerita yang dibicarakan semua orang.

Namun, Beykpour mengatakan bahwa aplikasi ini berhati-hati untuk tidak membiarkan pengguna membuat ruang gema mereka sendiri; untuk cerita politik, misalnya, sumbernya bervariasi.

“Jika Anda menginginkan agar feed utama Anda hanya berfokus pada hiburan, itu adalah pilihan Anda. Yang terutama penting dan sesuatu yang sangat kami perhatikan, adalah bahwa untuk cerita dengan unsur politik, kami memastikan sumbernya bervariasi sehingga Anda selalu mendapatkan perspektif yang luas,” jelasnya.