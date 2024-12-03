Agregator berita untuk era AI

Dua tahun setelah revolusi gen AI, banyak organisasi berita bereksperimen dengan kecerdasan buatan, dengan harapan dapat mendefinisikan kembali seperti apa pengalaman berita itu.
Sara Beykpour percaya bahwa AI dapat memungkinkan personalisasi dan interaksi yang lebih besar. Itulah sebabnya pengusaha ini—dan mantan staf senior Twitter dan Vine — baru-baru ini meluncurkan aplikasi berita Particle, dengan salah satu pendirinya Marcel Molina.
“Kami adalah agregator berita yang menyertakan tautan ke berbagai sumber yang mencakup sebuah cerita,” kata Beykpour. "Kami tidak meringkas tiap artikel secara terpisah."
Particle berfokus pada cerita daripada artikel individual, menawarkan pengguna beberapa perspektif pada satu topik. “Apa yang dilakukan Particle adalah membaca berita dari seluruh penjuru. Ini merangkum sebuah cerita untuk Anda. Jadi itu benar-benar didasarkan pada cerita, bukan artikel individual, dan itu memberi Anda banyak perspektif tentang cerita itu,” tambahnya.
Aplikasi ini memiliki dua tab: satu tab memungkinkan Anda menyesuaikan umpan untuk berfokus pada berita yang Anda sukai dan tab lainnya menunjukkan cerita yang dibicarakan semua orang.
Namun, Beykpour mengatakan bahwa aplikasi ini berhati-hati untuk tidak membiarkan pengguna membuat ruang gema mereka sendiri; untuk cerita politik, misalnya, sumbernya bervariasi.
“Jika Anda menginginkan agar feed utama Anda hanya berfokus pada hiburan, itu adalah pilihan Anda. Yang terutama penting dan sesuatu yang sangat kami perhatikan, adalah bahwa untuk cerita dengan unsur politik, kami memastikan sumbernya bervariasi sehingga Anda selalu mendapatkan perspektif yang luas,” jelasnya.
Personalisasi, tentu saja, bukanlah hal baru bagi agregator berita. Apple News memadukankurasi manusia dan algoritmik. Artifact, yang didirikan oleh pencipta Instagram, mulai menyesuaikan pengalaman berita untuk audiens yang lebih muda sebelum ditutup awal tahun ini, meskipun teknologi personalisasi AI-nya telah diintegrasikan ke dalam aplikasi berita Yahoo.
“Kami menyukai semua aplikasi itu,” kata Beykpour. “Fokus kami adalah membangun aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mengikuti berita. Sebagian darinya menunjukkan, sesederhana mungkin, spektrum politik dari sebuah cerita. Tapi itu hanya satu bagian dari teka-teki yang lebih besar, yang mencakup fitur penting lainnya seperti berfokus pada cerita, personalisasi, ringkasan, pertanyaan, dan semua hal lain yang ditawarkan Particle.”
Robyn McRae, Global VP of Paid Media and Marketing Automation di IBM, menyoroti nilai menampilkan perspektif yang berbeda, seperti buletin The Flip Side: “Saya merasa sangat membantu ketika [sebuah cerita] membagikan kedua sisi topik atau masalah,” katanya.
AI telah menjadi fokus utama bagi organisasi berita dalam beberapa bulan terakhir, dengan banyak penerbit memperkenalkan peran atau tim yang berfokus pada AI dalam operasi editorial mereka (lihat, misalnya, The New York Times atau Hearst). Sementara itu OpenAI telah menandatangani kemitraan dengan penerbit besar di AS dan seluruh dunia — termasuk Condé Nast, Axel Springer, Le Monde, dan The Atlantic—menyediakan konten jurnalistik dalam produk OpenAI.
Seiring berkembangnya berita yang didukung AI, pengalaman pencarian juga akan berubah. Perusahaan seperti Perplexity sedang bereksperimen dengan mengintegrasikan berita ke mesin pencari AI mereka sehingga pengguna dapat memiliki akses ke berita terbaru dari sumber yang kredibel. Ini dihidupkan di Pusat Informasi Pemilihan Umum perusahaan baru-baru ini, di mana mereka bermitra dengan AP dan organisasi nirlaba Democracy Works. Musim panas lalu, perusahaan ini juga meluncurkan program kemitraan dengan penerbit untuk berbagi pendapatan ketika konten mereka direferensikan dan memberi para penerbit ini akses ke API mereka.
Meskipun pencarian yang didukung AI mendapatkan daya tarik, banyak kemungkinan di ruang ini yang masih belum dimanfaatkan, kata Chris Hay, Distinguished Engineer di IBM.
“Berita akan membutuhkan pengalaman UI yang dipersonalisasi,” katanya. “Jika saya Think dari daftar 20 berita yang saya minati, saya ingin daftar dengan cara visual dan indah... saya tidak ingin banyak teks; saya ingin melihat penelusuran cepat. Itulah tantangannya: bagaimana mengatasi kemampuan penelusuran dalam pengalaman pencarian berbasis AI. Itulah yang akan mengganggu pencarian.”
