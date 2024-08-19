Pelanggaran Data Publik Nasional menerbitkan data pribadi dari 2,9 miliar warga AS

Data Publik Nasional, yang dimiliki oleh Jerico Pictures, Inc., mengumpulkan data sebagai bisnis pemeriksaan latar belakang yang berbasis di Florida. Konsumen yang termasuk dalam basis data milik Data Publik Nasional tidak setuju untuk memberikan data mereka kepada perusahaan.

Menurut gugatan yang diajukan oleh Christopher Hofmann, kelompok penjahat siber bernama USDoD telah memposting basis data yang berisi data pribadi dari 2,9 miliar warga negara AS yang mencakup nama lengkap, nomor jaminan sosial, dan alamat di dark web. Data ini juga mencakup informasi tentang kerabat individu tersebut. Salah satu aspek unik dari data adalah sifat jangka panjang — alamat yang telah dihuni puluhan tahun dan beberapa kerabat telah meninggal selama dua dekade ini.

Kelompok peretas mematok harga pembelian basis data ini sebesar USD 3,5 juta. VX-Underground, sebuah situs web edukasi yang berfokus pada keamanan siber, mengonfirmasi bahwa informasi dalam basis data berukuran 277,1 GB itu nyata dan akurat setelah diberi tahu oleh kelompok peretas tersebut mengenai niat mereka untuk membocorkan basis data. Karena Data Publik Nasional tidak terikat oleh persyaratan CIRCIA untuk infrastruktur penting, perusahaan ini tidak diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran dalam waktu 72 jam.

“PII yang tidak terenkripsi dan tidak disunting ini disusupi, diterbitkan, dan kemudian dijual di Dark Web, karena tindakan teledor dan/atau kecerobohan serta kelalaian Terdakwa dan kegagalan total mereka untuk melindungi data sensitif pelanggan. Peretas menargetkan dan memperoleh PII Penggugat dan Anggota Gugatan Kelompok karena nilainya dalam mengeksploitasi dan mencuri identitas Penggugat dan Anggota Gugatan Kelompok. Risiko saat ini dan kontinu pada para korban pelanggaran data akan tetap berlangsung seumur hidup mereka masing-masing," demikian isi gugatan tersebut.