Versi 2 dari Strategi dan Rencana Implementasi Keamanan Siber Nasional telah dirilis

Pada Maret 2023, pemerintah A.S. merilis Rencana Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional pertama (NCSIP). Ini disajikan sebagai rencana aksi pemerintah yang terdiri dari 27 tujuan strategis yang memprioritaskan inisiatif penting untuk melindungi keamanan nasional dari ancaman siber yang sedang berlangsung.

Baru-baru ini, 31 inisiatif telah ditambahkan ke dalam rencana ini, dan sejumlah lembaga federal telah diidentifikasi untuk memimpin upaya ini ke depannya.