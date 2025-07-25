Menulis ulang skrip—dan data—untuk AI di film

Sejak riset tentang model generasi teks-ke-video dimulai, banyak orang di industri AI mengantisipasi revolusi baru dalam produksi film dan TV. Direktur James Cameron bergabung dengan dewan Stability AI hampir setahun yang lalu, dan pemenang Oscar Darren Aronofsky baru-baru ini mengumumkan kemitraan dengan Google DeepMind. Perlu disebutkan juga bahwa film yang dibuat dengan AI akan bisa mendapatkan Oscar, menurut The Academy. Dan Netflix baru saja merilis acara pertamanya yang menggunakan AI generatif.

AI telah menjadi masalah sensitif di Hollywood, terutama selama pemogokan penulis. Banyak seniman telah vokal tentang ketakutan mereka bahwa suara atau gambar mereka dapat direplikasi tanpa persetujuan mereka.

Namun menurut Talukdar, sebagian besar produsen belum mengambil lompatan AI. Bukan karena apa yang teknologi bisa atau tidak bisa lakukan, tetapi karena kekhawatiran seputar hak cipta. “Apa yang kami temukan di tingkat studio adalah, untuk alasan hukum dan etika, tidak ada yang ingin menyentuh model-model ini karena data yang telah mereka latih,” katanya.

“Terlepas dari bagaimana berbagai gugatan itu berkembang dan bagaimana preseden akhirnya ditetapkan, yang tidak dapat dipungkiri adalah kekhawatiran bahwa ketika Anda menggunakan model yang dilatih dengan jutaan jam rekaman, Anda bisa saja tanpa sengaja membocorkan atau menghasilkan cuplikan yang berhak cipta—meskipun tidak disengaja.” ujar Talukdar. “Itu benar-benar tidak dapat diterima bagi para pembuat film serius dan perusahaan-perusahaan besar.”

Menciptakan sebuah alat yang dapat memberdayakan para artis dan meredakan ketakutan ini adalah gagasan di balik model dasar milik Moonvalley, Marey, yang dirilis pada bulan Juli. Model ini dilatih pada konten berlisensi, menurut perusahaan, yang juga bangga menawarkan kontrol yang lebih besar kepada pembuat konten.

“Kami memandang [klien kami] sebagai para profesional dalam arti yang luas. Kami tidak fokus pada sisi konsumen atau video TikTok,” kata Mooser dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Kreatif dan pembuat film yang serius membutuhkan kendali atas apa yang mereka ciptakan lebih dari sekadar menulis beberapa kata.”