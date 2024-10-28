Fintech akan mencapai titik balik besar. Gen AI terus menciptakan peluang baru—dan risiko keamanan baru—karena gen AI membentuk kembali operasi keuangan. Dan dengan miliaran orang yang masih belum memiliki rekening bank atau kurang memiliki rekening bank secara global, peluang disrupsi sangat besar: Para pakar memperkirakan bahwa pasar fintech dapat membengkak hingga mencapai 1,5 triliun USD pendapatan pada tahun 2030. Itu hanyalah contoh dari banyak isu penting yang dibahas di Money 20/20minggu ini, forum tahunan di mana para pelaku terbesar fintech bertemu untuk mengeksplorasi masa depan sistem keuangan. Saat IBM® menyelesaikan kunjungannya ke megakonferensi uang tahunan, kami bertemu dengan Kamini Belday, Kepala Solusi Pembayaran Global di IBM® Cloud, untuk mendapatkan pandangannya tentang tren fintech yang harus diwaspadai di tahun mendatang.

Tren #1: Para pemula bergabung dengan yang sudah mapan

T. Ketika fintech matang, banyak perusahaan yang memulai sebagai disruptor sekarang menjadi petahana industri. Mengapa kita melihat pergeseran ini?

Belday: Ada banyak faktor yang berkontribusi. Preferensi konsumen berubah—kita semua menginginkan digital, mudah digunakan, instan, dan nyaman. Perusahaan fintech yang dimulai sebagai disruptor telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, secara efektif memungkinkan mereka untuk diposisikan sebagai pemimpin. Seiring waktu, mereka telah membangun pengenalan dan kepercayaan merek, menjadikannya alternatif yang layak untuk bank tradisional. PayPal dan Square, yang sekarang Block, Inc., adalah beberapa contoh penting. Melihat dari sisi peraturan, banyak perusahaan fintech yang telah beradaptasi dan berinvestasi dalam kepatuhan telah mampu mempertahankan pertumbuhan. Mereka telah membangun kepercayaan dengan konsumen. Bandingkan dengan perusahaan fintech lain yang beroperasi di lingkungan yang relatif tidak diatur. Perusahaan-perusahaan ini juga fokus untuk berkolaborasi dengan bank. Mereka menawarkan solusi label putih sehingga mereka dapat mengakses pasar yang lebih besar dan memberikan solusi yang lebih terintegrasi. Hal ini menjadikan mereka terdepan dalam hal modal ventura, yang pada gilirannya membantu mereka berkembang pesat untuk mencapai posisi yang mapan.

Tren #2: Uang bergerak dengan cara baru secara global

Q. Mari kita bicara tentang dompet digital. Venmo, Zelle, dan dompet digital milik pribadi lainnya adalah hal yang biasa di AS, tetapi FedNow dari Federal Reserve belum diadopsi secara luas. Di saat yang sama, Unified Payments Interface (UPI) dari India dan Pix dari Brasil dikelola oleh pemerintah dan sangat sukses. Apakah mereka sukses karena menyediakan akses keuangan yang luas ke populasi yang tidak memiliki rekening bank di negara masing-masing, atau karena alasan lain?

Belday: UPI dan Pix telah melihat kesuksesan besar karena berbagai alasan, dimulai dengan dukungan pemerintah, yang memberikan kredibilitas dan mendorong adopsi. Kedua solusi real-time payments ini telah dibangun di atas infrastruktur teknologi yang kuat yang dapat menangani volume transaksi besar dengan aman dan skala secara efisien, dengan prinsip-prinsip cloud-first. Desainnya dipersonalisasi dan ramah pengguna—siapa pun yang menggunakan mobile dapat mengaktifkan pembayaran instan, dan itu penting di negara dengan penetrasi mobile tinggi tetapi infrastruktur perbankan yang lebih rendah. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang mendidik pengguna tentang pembayaran digital dan membangun bisnis semata-mata melalui mobile mereka telah mendorong adopsi yang lebih luas. Layanan FedNow Federal Reserve, yang bertujuan untuk menyediakan solusi real-time payments di AS, menghadapi beberapa tantangan pada awalnya, tetapi adopsi semakin cepat. Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi di sini. Kesiapan pasar adalah salah satu masalahnya. Faktor lainnya adalah bahwa bank Tier 1 membutuhkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan dan sepenuhnya berintegrasi dengan FedNow karena mereka telah membangun sistem pembayaran elektronik yang sangat penting dalam beban kerja di seluruh dunia. Bank juga berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru karena mandat kepatuhan terhadap peraturan, serta biaya transaksi, di mana mereka perlu mempertimbangkan biaya adopsi versus menjaga lampu menyala.

Q. Apakah kita akan melihat lebih banyak perubahan dalam cara orang pindah uang?

Belday: Ini berkembang sekarang dan terus berkembang secara signifikan selama tiga hingga lima tahun ke depan. Menurut saya, faktor pendorongnya meliputi pergeseran preferensi konsumen, perkembangan aturan baru, peningkatan perhatian terhadap privasi dan keamanan, upaya memperluas inklusi keuangan [desentralisasi keuangan], serta inovasi teknologi seperti DeFi, mata uang digital bank sentral [CBDC], dan aset digital. Ketika tren ini berkembang, bisnis dan lembaga keuangan perlu tetap tangkas untuk menavigasi kompleksitas lingkungan pergerakan uang baru.

Tren #3: Perbankan terbuka dan dapat disusun mendapat dorongan AI

T. Dengan munculnya perbankan terbuka, perusahaan fintech menggunakan AI untuk mengintegrasikan data pelanggan di berbagai lembaga keuangan untuk memberikan pandangan keuangan yang terpadu. Seperti apa kepercayaan pelanggan dan data yang bertanggung jawab di era AI?

Belday: Dim ulai dengan prinsip-prinsip dasar untuk mempromosikan transparansi algoritmik AI. Tujuan AI adalah untuk meningkatkan kecerdasan manusia, bukan untuk menggantikannya atau beroperasi secara independen. Ini mengingatkan saya pada pernyataan Thomas Watson Jr., presiden IBM® yang kedua: bahwa mesin tidak seharusnya menjadi apa pun selain alat yang memperbesar kapasitas manusia yang menggunakannya. Di IBM®, kami terus berdiri di sudut pandang ini hari ini. Kedua, data dan insight adalah milik penciptanya. Sistem AI harus memprioritaskan dan menjaga privasi pengguna dan hak data setiap saat! Dan ketiga, teknologi harus transparan dan dapat dijelaskan. Perusahaan harus jelas mengenai siapa yang melatih sistem AI mereka, data apa yang digunakan dalam pelatihan, dan yang paling penting, apa yang menjadi rekomendasi algoritme mereka. AI memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kepercayaan pelanggan ketika digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Dengan memprioritaskan transparansi, keamanan, keadilan, dan interaksi pelanggan, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka sambil memastikan bahwa data ditangani dengan hati-hati. Ini termasuk memiliki kebijakan yang jelas tentang penggunaan data, audit rutin dan komitmen terhadap praktik etis. Tindakan mempertanggungjawabkan keputusan membantu menciptakan budaya yang penuh kepercayaan dan membuat pelanggan lebih mau terlibat dengan brand.

Tren #4: Keamanan lanjutkan untuk bersandar pada AI

T. Lembaga keuangan menghadapi ancaman penipuan yang meningkat dan risiko keamanan lainnya dalam lingkungan digital saat ini. Apa saja cara kita dapat menggunakan AI untuk mengurangi masalah ini di masa depan?

Belday: Karena sistem pembayaran menjadi semakin kompleks dan saling berhubungan, memanfaatkan AI untuk meningkatkan keamanan akan sangat penting. Menegakkan metode otentikasi multi-faktor [MFA] seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan pengenalan suara untuk memverifikasi identitas pengguna akan menambah lapisan keamanan. Memiliki algoritma AI menganalisis pola transaksi secara real time akan membentuk aktivitas pengguna normal. Setiap penyimpangan dari pola-pola ini dapat memicu peringatan, langkah verifikasi tambahan atau keduanya, yang dapat diotomatisasi melalui AI untuk mencegah penipuan. Dan AI generatif dapat menambahkan lapisan keamanan lain dengan membuat kumpulan data sintetis yang menyimulasikan transaksi penipuan. Terakhir, AI prediktif dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan membuat prediksi real-time tentang kemungkinan penipuan dengan model penilaian risiko yang dapat mencakup elemen data yang diperluas dari prosesor pembayaran serta bank. Ini berarti bahwa ketika penipu mengembangkan taktik baru, AI dapat menyesuaikan algoritmanya untuk melawan metode secara efektif, melalui pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Mencari lebih banyak tren dan analisis fintech? Jelajahi whitepaper terbaru dari IBM® Institute for Business Value, think tank thought leadership IBM®: 6 langkah penting yang harus dilakukan CFO

