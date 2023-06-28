Tim Client Engineering bekerja sebagai satu tim dengan tim Spesialis Teknis IBM Consulting dan Otomatisasi untuk memanfaatkan keahlian domain mereka di seluruh proyek dalam memandu proses pengembangan. Pembangunan interaksi selama delapan minggu dipecah menjadi iterasi mingguan, yang terdiri dari pertemuan rutin untuk mengatasi pembaruan utama dan, tentu saja, membuat alat.

Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mendukung BGE dalam fungsi perencanaan mereka tanpa mengubah proses secara mendasar. Ini terutama dapat dilihat dari bagaimana BGE menghabiskan sebagian besar waktu siklus perencanaan untuk mencari informasi secara manual dan melakukan berbagai tugas padat karya, sehingga sangat sedikit waktu yang dicurahkan untuk benar-benar memikirkan rencana terbaik. Setelah memahami masalah, arsitek dan desainer IBM bekerja sama dengan pengguna akhir untuk merancang prototipe pada tingkat tinggi untuk memastikannya memenuhi tujuan.

Prototipe ini mendigitalkan informasi dari buku pegangan dan pamflet yang relevan (Buku Pegangan Perwira Staf dan buku pegangan Insinyur Elite) menjadi mesin aturan, IBM Operational Decision Management (ODM). Digitalisasi merupakan langkah penting untuk memastikan tidak hanya bahwa informasi yang digunakan BGE dalam alat ini sesuai dengan doktrin tetapi juga untuk menjaga proses yang mendasarinya tetap sama. Untuk membuat aturan dapat digunakan dalam membuat matriks sinkronisasi perencanaan BGE, front-end khusus dibuat bersamaan dengan digitalisasi buku pegangan. Tujuan dari front-end adalah untuk agar BGE dapat menggunakan alat secara intuitif untuk merencanakan misi secara efektif tanpa menggunakan buku pegangan.