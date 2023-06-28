Blog ini menjelaskan perjalanan bagaimana IBM dan MOD bergabung untuk menciptakan Project Minerva; dari terlibat dengan IBM® Consulting hingga bermitra dengan IBM Client Engineering. Misi transformasi digital yang unik ini mengarahkan tim untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan prototipe untuk membantu para insinyur tempur mempersiapkan diri menghadapi pertarungan puncak.
Insinyur Tempur (BGE) adalah Prajurit Insinyur Elite (secara informal dikenal sebagai 'Sapper'), yang memberikan saran operasional dan teknis untuk formasi pertempuran Angkatan Darat Inggris Raya di seluruh dunia. Baik siang atau malam, hujan atau cerah, mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan ditugaskan layanan rekayasa dalam wilayah operasi militer. Contoh dari beberapa layanan termasuk menyediakan dukungan pangkalan udara, dukungan fasilitas Angkatan Laut/Pelabuhan, saran infrastruktur, dan dukungan pada Bantuan Kemanusiaan pada Bencana (HADR).
Perjalanan dimulai dengan diskusi BGE tentang salah satu topik hangat di dunia saat ini… Transformasi Digital, dan bagaimana hal ini akan membawa manfaat bagi operasi mereka. Untuk merombak peran BGE, mereka harus memulai dari suatu titik dan inilah yang disampaikan klien:
"Awal tahun 2022, IBM bergabung dengan lokakarya visualisasi perkotaan untuk insinyur militer di London timur. Mereka mendemonstrasikan berbagai teknik pengumpulan dan penyempurnaan informasi sumber terbuka yang belum kami pertimbangkan. Oleh karena itu, kami bertanya kepada Harriet, Dave, dan Alan (dari IBM Consulting) apakah mereka bersedia membantu kami mengotomatiskan tugas-tugas BGE. Setelah konsultasi awal, tim IBM yang lebih luas terlibat dan menyelenggarakan lokakarya dengan 10 insinyur militer untuk mendalami tantangan peran mereka. IBM kemudian mengamati pelatihan, mereka mempelajari dasar-dasar insinyur militer, dan kami memperkenalkan mereka pada proses perencanaan. Kemudian mereka mulai membangun prototipe. Dari demonstrasi awal, terbukti bahwa mereka memahami permasalahan BGE dan melalui MINERVA, mereka dapat meningkatkan kinerja dengan cepat. Investasi yang mereka lakukan untuk memahami masalah ini tentu saja membuahkan hasil."
Sapper menghubungi IBM Consulting untuk membantu mengubah operasi internal mereka. IBM Consulting memulai kolaborasi melalui berbagai acara yang akan membantu mencapai tujuan mengadopsi teknologi untuk memenuhi perjalanan transformasi digital mereka.
“Saya beruntung pertama kali bertemu James pada awal 2022 ketika kami bersiap untuk berpartisipasi dalam lokakarya visualisasi yang diadakan di Ilford pada Maret 2022.” Menjelang acara tersebut, saya rutin melakukan panggilan dengan James untuk menyepakati apa yang dapat kami tampilkan dalam demo dengan mengeksplorasi tantangan Digitalisasi dan cara mengurangi beban kognitif dalam pengambilan keputusan. Saya bekerja dengan tim kecil di IBM® untuk membangun prototipe kecil untuk bengkel. Prototipe menunjukkan tampilan digital Ilford menggunakan data relevan rekayasa terstruktur dan tidak terstruktur untuk memungkinkan pencarian, visualisasi, dan analisis data. Ini adalah hari yang fantastis dan membuat kami benar-benar menikmati bekerja sama dengan BGE dan belajar lebih banyak tentang tantangan yang mereka hadapi.”
Untuk membangun terobosan digital lebih lanjut, IBM Consulting bermitra dengan IBM Client Engineering (CE), sebuah tim yang mengambil pendekatan yang berani dan komprehensif terhadap inovasi dan transformasi. Dengan mengadopsi prinsip inti Design Thinking, Lean dan Agile bersama-sama untuk membangun, mengukur, dan menskalakan ide-ide baru, hasil dalam perubahan yang berdampak pada bisnis. Tujuan CE adalah mencapai kecepatan memperoleh nilai dan dengan melakukan ini, tim berkreasi bersama dan turut mengeksekusi solusi hanya bersama klien.
“Para desainer dari Client Engineering memimpin kami melalui serangkaian kegiatan untuk membingkai sekumpulan ide besar. Saya rasa hari itu membuka mata para Sapper yang mungkin belum pernah mengalami cara kerja kolaboratif ini sebelumnya dan sangat berbeda dengan cara bagaimana mereka biasanya bekerja. Namun, mereka terjebak dan kami mengalami hari yang luar biasa dengan menjelajahi dan membingkai ide untuk menghasilkan ide besar agar kami maju bersama-sama. Selama beberapa hari, kami membayangi para siswa melalui pelatihan mereka. Di sinilah kami mendapatkan pencerahan saat menyadari bagaimana kami dapat dengan cepat menciptakan dampak signifikan pada BGE dengan mengotomatiskan proses pembuatan rencana rintangan (defensif).”
Tim Client Engineering bekerja sebagai satu tim dengan tim Spesialis Teknis IBM Consulting dan Otomatisasi untuk memanfaatkan keahlian domain mereka di seluruh proyek dalam memandu proses pengembangan. Pembangunan interaksi selama delapan minggu dipecah menjadi iterasi mingguan, yang terdiri dari pertemuan rutin untuk mengatasi pembaruan utama dan, tentu saja, membuat alat.
Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mendukung BGE dalam fungsi perencanaan mereka tanpa mengubah proses secara mendasar. Ini terutama dapat dilihat dari bagaimana BGE menghabiskan sebagian besar waktu siklus perencanaan untuk mencari informasi secara manual dan melakukan berbagai tugas padat karya, sehingga sangat sedikit waktu yang dicurahkan untuk benar-benar memikirkan rencana terbaik. Setelah memahami masalah, arsitek dan desainer IBM bekerja sama dengan pengguna akhir untuk merancang prototipe pada tingkat tinggi untuk memastikannya memenuhi tujuan.
Prototipe ini mendigitalkan informasi dari buku pegangan dan pamflet yang relevan (Buku Pegangan Perwira Staf dan buku pegangan Insinyur Elite) menjadi mesin aturan, IBM Operational Decision Management (ODM). Digitalisasi merupakan langkah penting untuk memastikan tidak hanya bahwa informasi yang digunakan BGE dalam alat ini sesuai dengan doktrin tetapi juga untuk menjaga proses yang mendasarinya tetap sama. Untuk membuat aturan dapat digunakan dalam membuat matriks sinkronisasi perencanaan BGE, front-end khusus dibuat bersamaan dengan digitalisasi buku pegangan. Tujuan dari front-end adalah untuk agar BGE dapat menggunakan alat secara intuitif untuk merencanakan misi secara efektif tanpa menggunakan buku pegangan.
“Melalui kerja sama dengan BGE selama lokakarya awal, kami dapat menciptakan pemahaman bersama tentang berbagai masalah utama dari proses yang ada. Hal ini memungkinkan kami menemukan permasalahan ini dan menggunakannya untuk menyusun persyaratan utama dari solusi baru. Sebagai tim IBM, bagi kami bermitra dengan tim Kementerian Pertahanan adalah hal terbaik. Mereka secara konsisten menawarkan berbagai ide baru dan antusiasme untuk menguji ide-ide yang telah kami terapkan. Tanpa keahlian domain dan kerja keras dari tim Kementerian Pertahanan, kami tidak akan dapat membuat prototipe yang intuitif dan efektif bersama-sama.”
“Saya bergabung dengan proyek ini sebagai bagian dari tim BGE saat ini dan perencana rekayasa formasi dari 25 (Close Support) Engineer Group untuk membantu IBM memahami kebutuhan pengguna akhir. Kami membahas persyaratan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh BGE dalam perhitungan dan pembuatan produk pengarahan agar BGE dapat menghabiskan waktu ini untuk mendukung perencanaan taktis di sekitar mereka dengan lebih baik. Menggunakan pengalaman saya yang diperoleh dari bekerja dalam unit Pasukan Tempur, Tim Tempur Brigade Lapis Baja, dan Markas Divisi, saya membantu tim IBM membangun produk akhir yang mudah digunakan, dengan faktor input yang realistis, kemungkinan skenario di mana produk harus digunakan, dan produk output yang dapat digunakan. Input saya adalah untuk memastikan bahwa produk mudah digunakan dan cepat diterima oleh BGE dan unit Pasukan Tempur yang mereka topang.”
Selama kursus pelatihan, BGE dibagi menjadi dua pasang tim; tim yang menggunakan alat perencanaan rintangan asli dan tim yang menggunakan MVP yang dikembangkan IBM untuk membandingkan efektivitas alat. Beberapa anggota tim pengembangan MVP bekerja sama dengan BGE untuk menunjukkan cara menggunakan alat ini.
“Salah satu hasil langsung adalah betapa mudahnya alat itu diadopsi setelah demonstrasi yang hanya memakan waktu 5 menit. BGE yang awalnya skeptis segera membuat rencana rintangan yang kompleks dan membandingkan rencana yang berbeda ini dengan kecepatan dan efisiensi yang tidak sama dengan BGE yang menggunakan solusi perencanaan rintangan asli. Selain penghematan waktu, alat ini mengurangi kesalahan dan menghasilkan rencana yang lebih diyakini oleh peserta. BGE menyatakan betapa mereka merasa percaya diri dengan rencana yang telah mereka buat menggunakan berbagai istilah seperti 'baik dari segi logistik' dan 'pemikiran inovatif' untuk menggambarkan rencana yang mereka buat. Menurut saya, solusi itu telah melebihi harapan semua orang. Ini adalah bukti yang bagus tentang cara IBMer dan BGE bekerja sama dalam kolaborasi.”
Inovasi Keberagaman bersinar di semua aspek interaksi. Tim gabungan menunjukkan pemikiran dan ide inovasi sejati, yang didasarkan pada realitas operasional dan pengalaman kehidupan nyata.
“Keberhasilan MVP ini berkaitan langsung dengan upaya pengembangan tim IBM dikombinasikan dengan keahlian domain BGE dan anggota tim Kementerian Pertahanan lainnya. Sepanjang proyek ini, kami beruntung memiliki wanita berbakat dan cakap di IBM dan Sapper di semua peran, berkontribusi dan menambah nilai pada setiap langkah. Kontribusi mereka berperan penting dalam mencapai MVP ini, dan kami sangat berterima kasih atas ide, keterampilan, dan keahlian mereka di seluruh interaksi.”
“Bekerja dalam proyek ini merupakan pengalaman yang hebat, dengan keahlian yang berasal dari berbagai bidang IBM dan klien yang sangat mendukung. Periode waktu meskipun ketat tampaknya selalu bisa dilakukan dan saya percaya ini terutama karena semangat dan antusiasme tim di sepanjang prosesnya. Alat yang hebat membuahkan hasil dengan rencana yang sangat menarik untuk masa depan. Ini adalah pertama kalinya saya bekerja dengan tim Client Engineering dan hasrat mereka untuk menciptakan/menyajikan demo dan diskusi dengan klien benar-benar bersinar, keinginan seluruh tim untuk menghadiri uji coba pertama alat ini sungguh luar biasa.”
IBM adalah salah satu dari hanya dua mitra industri yang diundang untuk menghadiri dan berbicara di Konferensi yang diadakan di Chatham pada tanggal 15 Maret 2023. Konferensi ini dihadiri secara luas oleh kepemimpinan Senior Corp Army CDO, Angkatan Udara Kerajaan, dan Sapper yang terlibat dalam digitalisasi dari semua resimen dan kelompok operasional dalam Corps of Royal Engineers. Sebuah tim gabungan CE dan IBM Consulting hadir untuk memberikan demonstrasi alat tersebut, Dave Milner dan saya mempresentasikan pada konferensi dan duduk di Pakar Panel untuk membahas transformasi yang digerakkan oleh digitalisasi BGE pada masa depan.
“Alat ini telah menunjukkan utilitasnya dalam memungkinkan BGE mencapai tujuan utama mereka dalam mendukung perencanaan unit Pasukan Tempur. Waktu yang dihemat, pemeriksaan kesalahan, dan output yang jelas dari perencanaan sangat berharga dan memungkinkan BGE kami untuk menghabiskan waktu mereka pada perencanaan dan analisis medan yang lebih kompleks.”
“MVP adalah solusi yang paling tepat untuk kami. Kami tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk membentuk solusi, yang dimiliki oleh IBM. Melalui fasilitasi mereka, kami menghindari bias dari mengembangkan solusi yang salah dan membantu kami mempertahankan kejelasan tujuan. Perjalanan ini telah menjadi contoh bagi kami untuk mengembangkan proyek digital serupa dengan mitra tepercaya dan terintegrasi.”
Bagaimana proyek MINERVA ke depannya? Saat ini di lingkungan Royal Engineers dan IBM Consulting tengah dilakukan penetapan cara terbaik untuk memasukkan MINERVA ke dalam operasi langsung dan menyematkan doktrin operasional BGE di dalam operasi sebagai program yang didanai sepenuhnya dan langkah kunci di sepanjang jalan menuju Digitisasi RE. Tujuannya adalah untuk menerapkan kemampuan ini kelak pada tahun 2023 di semua BGE dan unit di lingkungan Sapper. MINERVA adalah “langkah bayi pertama” dalam perjalanan panjang ini tetapi telah membuka pintu bagi IBM untuk terlibat dan mengembangkan kemampuan digital dan otomatisasi dalam kemitraan dengan para insinyur Angkatan Darat Inggris Raya; fungsi yang memegang sumber data terbesar dan paling komprehensif yang dimiliki Angkatan Darat ini.
Client Engineering adalah investasi IBM pada pelanggannya untuk membantu memecahkan tantangan bisnis yang sulit melalui kreasi bersama. Kami adalah desainer, ilmuwan data, insinyur teknologi, dan analis bisnis yang suka bekerja dengan pelanggan dan mewujudkan teknologi IBM. Apakah Anda memiliki tantangan bisnis yang ingin Anda dekati dengan cara yang berbeda? Hubungi perwakilan IBM setempat atau pelajari lebih lanjut di sini: https://www.ibm.com/id-id/client-engineering