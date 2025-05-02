LlamaCon: Surat cinta sumber terbuka Meta untuk pengembang

Pada hari Selasa, Meta menyelenggarakan LlamaCon, konferensi pertama yang khusus untuk keluarga model AI, Llama. Mereka juga mengumumkan peluncuran API Llama yang akan datang: API yang dapat dikustomisasi dan tidak dikunci yang saat ini hanya tersedia dalam pratinjau.
“Anda sekarang dapat mulai menggunakan Llama hanya dengan satu baris kode,” kata Chris Cox, Chief Product Officer Meta, di atas panggung. API Llama baru hadir dengan pembuatan kunci satu klik dan playground interaktif, sehingga pengembang dapat dengan mudah menguji berbagai model, termasuk Llama 4 Scout dan Llama 4 Maverick. Ini sepenuhnya dapat disesuaikan, tanpa penguncian. Dan ini kompatibel dengan OpenAI SDK, sehingga mudah untuk dicolokkan ke aplikasi yang ada.
Dengan pengumuman ini, Meta menjelaskan bahwa ia peduli dengan pengalaman, kata Pakar IBM. Tujuannya, menurut VP Llama Manohar Paluri dan Peneliti Llama Angela Fan, adalah untuk menemukan cara tercepat dan termudah untuk membangun dengan Llama — menawarkan kecepatan, ya, tetapi juga fleksibilitas. Pengembang dapat sepenuhnya menyesuaikan model, membawanya ke mana saja dan tidak perlu khawatir tentang penguncian. Meta menangani infrastruktur dan inferensi, sehingga tim dapat tetap fokus pada pembangunan.
“Meta pada dasarnya membuka model mereka melalui API; ini adalah cara lain untuk membuatnya publik dan lebih mudah diakses,” kata Jacob Ben-David, Global Cloud dan AI Business Director di Red Hat, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Sebelum ini, Anda harus menjalankannya secara lokal dan mencari cara berinteraksi dengannya, atau menggunakan penyedia hosting, seperti Groq. Saya telah menggunakan beberapa model Llama melalui API dengan menghubungkan melalui GroqCloud, yang menghosting versi terbatas Llama. Sekarang, mereka membukanya sepenuhnya, dan saya pikir itu memberi pengembang lebih banyak aksesibilitas.”
Yang juga baru saja dirilis adalah integrasi Llama Stack dengan IBM. Red Hat akan berfungsi sebagai mitra pada koneksi, sehingga lebih mudah untuk menerapkan Llama untuk perusahaan.
“Saya sangat senang melihat mereka membangun ekosistem pengembang nyata di seputar Llama,” tulis Armand Ruiz, VP Platform AI di IBM, di LinkedIn. “Di pasar AI saat ini, tidak cukup hanya memasukkan model di Hugging Face. Untuk menciptakan daya tarik yang sesungguhnya, MOAT, dan loyalitas pengguna, Anda membutuhkan platform, alat, dan komunitas, dan itulah tepatnya yang sedang dilakukan oleh Meta.
Akhirnya, CEO Meta Mark Zuckerberg membahas versi ringan dari Llama—menempatkan fokus pada distilasi dalam wawancaranya dengan CEO Databricks Ali Ghodsi dan CEO Microsoft Satya Nadella.
“Itu terhubung dengan baik dengan perjalanan model kecil khusus domain IBM juga,” catat Shobhit Varshney, Mitra Senior dan VP di IBM Consulting, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think.
Meta juga mengumumkan bahwa model dari keluarga Llama telah diunduh 1,2 miliar kali. Konferensi secara keseluruhan berfungsi sebagai pengingat baru komitmen Meta terhadap komunitas sumber terbuka, dua tahun setelah rilis model Llama pertama.
Dengan Zuckerberg mewawancarai para kelas berat di industri, konferensi itu terasa seperti “pesta pengumuman,” kata Varshney. “Meta memiliki komunitas pengembang yang besar sekarang. Jadi hari ini adalah konferensi pengembang besar pertama mereka, momen pengumuman di mana mereka mengatakan, 'Kami di sini untuk membantu pengembang dengan alat yang mereka butuhkan, jadi Anda tidak perlu bergantung pada orang lain.'”
Dan yang tak kalah pentingnya, Meta mengumumkan peluncuran aplikasi Meta AI mandiri. “Sudah ada hampir satu miliar pengguna aktif bulanan yang terlibat dengan Meta AI di berbagai aplikasi kami—dan banyak orang menggunakannya setiap hari,” kata Zuckerberg. “Namun, kami pikir beberapa akan menikmati memilikinya sebagai pengalaman mandiri.”
Bisakah Meta AI memanfaatkan basis pengguna besar yang dimiliki perusahaan di seluruh aplikasi sosial terpopulernya untuk bersaing dengan ChatGPT? Vyoma Gajjar, seorang Arsitek Solusi Teknis AI di IBM, berpikir segala sesuatu mungkin.
“Jika Meta AI melakukannya dengan baik, maka mungkin itu bisa menjadi ChatGPT baru. Namun, itu tergantung: semuanya bermuara pada eksekusi,” katanya.
