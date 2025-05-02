LlamaCon: Surat cinta sumber terbuka Meta untuk pengembang

Dengan pengumuman ini, Meta menjelaskan bahwa ia peduli dengan pengalaman, kata Pakar IBM. Tujuannya, menurut VP Llama Manohar Paluri dan Peneliti Llama Angela Fan, adalah untuk menemukan cara tercepat dan termudah untuk membangun dengan Llama — menawarkan kecepatan, ya, tetapi juga fleksibilitas. Pengembang dapat sepenuhnya menyesuaikan model, membawanya ke mana saja dan tidak perlu khawatir tentang penguncian. Meta menangani infrastruktur dan inferensi, sehingga tim dapat tetap fokus pada pembangunan.

“Meta pada dasarnya membuka model mereka melalui API; ini adalah cara lain untuk membuatnya publik dan lebih mudah diakses,” kata Jacob Ben-David, Global Cloud dan AI Business Director di Red Hat, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Sebelum ini, Anda harus menjalankannya secara lokal dan mencari cara berinteraksi dengannya, atau menggunakan penyedia hosting, seperti Groq. Saya telah menggunakan beberapa model Llama melalui API dengan menghubungkan melalui GroqCloud, yang menghosting versi terbatas Llama. Sekarang, mereka membukanya sepenuhnya, dan saya pikir itu memberi pengembang lebih banyak aksesibilitas.”

Yang juga baru saja dirilis adalah integrasi Llama Stack dengan IBM. Red Hat akan berfungsi sebagai mitra pada koneksi, sehingga lebih mudah untuk menerapkan Llama untuk perusahaan.

“Saya sangat senang melihat mereka membangun ekosistem pengembang nyata di seputar Llama,” tulis Armand Ruiz, VP Platform AI di IBM, di LinkedIn. “Di pasar AI saat ini, tidak cukup hanya memasukkan model di Hugging Face. Untuk menciptakan daya tarik yang sesungguhnya, MOAT, dan loyalitas pengguna, Anda membutuhkan platform, alat, dan komunitas, dan itulah tepatnya yang sedang dilakukan oleh Meta.

Akhirnya, CEO Meta Mark Zuckerberg membahas versi ringan dari Llama—menempatkan fokus pada distilasi dalam wawancaranya dengan CEO Databricks Ali Ghodsi dan CEO Microsoft Satya Nadella.

“Itu terhubung dengan baik dengan perjalanan model kecil khusus domain IBM juga,” catat Shobhit Varshney, Mitra Senior dan VP di IBM Consulting, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think.