IBM® mengumumkan ketersediaan beberapa model Llama 3.2 di watsonx.ai, Studio perusahaan IBM® untuk pengembang AI, menyusul peluncuran koleksi model bahasa besar multibahasa (LLM) Llama 3.2 yang telah dipra-latih dan disesuaikan dengan instruksi di MetaConnect awal hari ini.

Terutama, Llama 3.2 menandai terjun pertama Meta ke AI multimodal: rilis mencakup dua model, dalam ukuran 11B dan 90B, yang dapat mengambil gambar sebagai input. Model Llama 3.2 90B Vision dan 11B Vision yang telah disetel dengan instruksi kini tersedia di watsonx.ai melalui SaaS.

Juga hadir di watsonx.ai adalah model Llama terkecil sejauh ini: dua LLM text-in, text-out berukuran 1B dan 3B. Semua model Llama 3.2 mendukung panjang konteks yang panjang (hingga 128K token) dan dioptimalkan untuk inferensi yang cepat dan efisien melalui attention kueri yang dikelompokkan. Meta telah menetapkan bahwa bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Portugis, Hindi, Spanyol, dan Thailand secara resmi didukung, namun mencatat bahwa Llama 3.2 dilatih—dan pengembang dapat melakukan penyempurnaan model Llama 3.2—untuk bahasa tambahan di luar 8 bahasa tersebut.

Penambahan terbaru dari Meta ini melengkapi luasnya perpustakaan model dasar yang tersedia di watsonx.ai , selaras dengan strategi terbuka dan multi-model IBM® menuju AI generatif.

“Dengan membuat model Llama 3.2 terbaru kami tersedia di watsonx, jauh lebih banyak perusahaan dapat memperoleh manfaat dari inovasi ini dan menerapkan model terbaru kami tanpa repot, sesuai persyaratan mereka sendiri, dan di seluruh lingkungan hybrid cloud,” ujar Ahmad Al-Dahle, Kepala Gen AI, Meta. “Di Meta, kami percaya bahwa sangat penting untuk menyesuaikan solusi AI dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi dan memberdayakan mereka untuk menskalakan penerapan Llama dengan mudah. Kemitraan kami dengan IBM®, sebuah organisasi yang berbagi komitmen kami terhadap keterbukaan, keselamatan, keamanan, kepercayaan, dan transparansi, memungkinkan kami melakukan hal tersebut.”

Baca terus untuk mengetahui detail lebih lanjut tentang koleksi Llama 3.2, termasuk kemampuan multimodal terbaru, peluang penerapan baru di perangkat mobile dan perangkat edge lainnya, fitur keselamatan yang diperbarui, dan berbagai hal lainnya.