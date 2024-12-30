Seiring dengan berakhirnya tahun 2024, industri robotika masih jauh dari robot C-3PO all-in-one yang menjadi impian dalam fiksi ilmiah. Namun berkat AI, sebuah robot kini dapat meletakkan kaus di gantungan baju—tugas yang tampaknya sederhana yang menunjukkan seberapa jauh riset telah berkembang.

Peneliti bukan satu-satunya yang bersemangat tentang terobosan robotika berbasis AI semacam ini—investor juga. Perusahaan startup robotika berada di jalur yang tepat untuk mengumpulkan dana hampir USD 7,5 miliar pada akhir 2024. Dan robot humanoid sendiri bisa menjadi pasar senilai USD 7 triliun pada tahun 2050.

Kami berbicara dengan Jose Favilla, pemimpin global untuk Industri 4.0 di IBM, tentang tren terbesar dalam robotika tahun ini—dan apa yang harus diwaspadai pada tahun 2025.