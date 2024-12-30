Seiring dengan berakhirnya tahun 2024, industri robotika masih jauh dari robot C-3PO all-in-one yang menjadi impian dalam fiksi ilmiah. Namun berkat AI, sebuah robot kini dapat meletakkan kaus di gantungan baju—tugas yang tampaknya sederhana yang menunjukkan seberapa jauh riset telah berkembang.
Peneliti bukan satu-satunya yang bersemangat tentang terobosan robotika berbasis AI semacam ini—investor juga. Perusahaan startup robotika berada di jalur yang tepat untuk mengumpulkan dana hampir USD 7,5 miliar pada akhir 2024. Dan robot humanoid sendiri bisa menjadi pasar senilai USD 7 triliun pada tahun 2050.
Kami berbicara dengan Jose Favilla, pemimpin global untuk Industri 4.0 di IBM, tentang tren terbesar dalam robotika tahun ini—dan apa yang harus diwaspadai pada tahun 2025.
Ketangkasan manual pada humanoid telah berkembang pesat tahun ini. Google mengajari robot untuk mengikat tali sepatu. Figure memiliki robot yang dapat membuat kopi. Dan kemudian ada tangan Optimus baru dari Tesla, yang memiliki 22 derajat putaran dan dapat menangkap bola tenis!
Perkembangan yang dibuat dalam ketangkasan robot tahun ini luar biasa. Mereka mencerminkan konvergensi desain perangkat keras canggih dan teknik pembelajaran AI yang canggih. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan fungsionalitas robot tetapi juga membuka jalan untuk mengintegrasikannya ke berbagai sektor, yang pada akhirnya mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membantu dalam tugas-tugas rumah tangga, pengasuhan, atau bahkan melakukan operasi yang kompleks.
Masa depan ketangkasan robot terlihat menjanjikan karena riset yang sedang berlangsung bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kemampuan manipulasi manusia dan robot. Area fokus utama termasuk pengembangan perangkat keras dan sensorik canggih, memungkinkan robot berinteraksi dengan lingkungan secara lebih alami, serta algoritma pembelajaran AI yang ditingkatkan, memungkinkan robot untuk melakukan berbagai tugas yang lebih luas.
Pada bulan September, salah satu pendiri World Labs, Fei-Fei Li, menyatakan bahwa AI berbasis visi, yang mampu melihat dan memahami dunia fisik, adalah kunci untuk memajukan robotika.
Penekanan Fei-Fei Li pada AI berbasis visi menggarisbawahi potensi transformatifnya dalam robotika. Dengan memungkinkan mesin untuk mengerti dan memahami lingkungan mereka seperti manusia, kita cenderung menyaksikan evolusi signifikan dalam cara robot beroperasi dan berintegrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
AI berbasis visi melengkapi robot dengan kemampuan untuk memahami lingkungan mereka, menavigasi melalui lingkungan, mengenali objek, dan menafsirkan pemandangan yang kompleks. Robot akan dapat menganalisis input visual secara real time, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Ini membutuhkan integrasi dengan bentuk input lain, seperti sensor.
Kemajuan yang dibuat tahun ini menunjukkan masa depan yang menjanjikan di mana robot cerdas meningkatkan produktivitas dan keamanan di berbagai aplikasi.
Sebaliknya, para peneliti di MIT berpendapat bahwa menggunakan model bahasa yang besar dan bukannya data visual yang mahal adalah cara yang lebih baik.
Sementara LLM akan memainkan peran penting dalam memajukan robotika dan khususnya integrasi pengetahuan, ada kebutuhan untuk pendekatan holistik yang mencakup pemrosesan bahasa alami untuk berkomunikasi melalui suara, AI berbasis visual, dan bahkan bentuk model dasar lain yang dapat menafsirkan data sensor dalam bentuk deret waktu. Pendekatan holistik yang merangkul dan mengintegrasikan teknologi ini kemungkinan akan menghasilkan kemajuan paling signifikan dalam kemampuan dan aplikasi robot di tahun-tahun mendatang.
Namun, pendekatan ini membutuhkan arsitektur canggih yang dapat secara efektif menggabungkan data sensor, persepsi visual, dan pemahaman linguistik. Mengembangkan sistem terintegrasi tersebut menimbulkan tantangan teknis, tetapi juga menghadirkan peluang untuk inovasi.
Robot humanoid telah membuat terobosan besar dalam lingkungan gudang dan otomotif tahun ini. Akankah mereka berekspansi ke pabrik atau jenis bisnis lain pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, robot humanoid akan memperluas jejak mereka di luar lingkungan gudang dan otomotif ke industri seperti perawatan kesehatan, retail, pertanian, dan lingkungan domestik. Kombinasi inisiatif produksi massal, kemajuan teknologi, dan pengakuan yang berkembang akan manfaat potensial mereka menunjukkan bahwa robot humanoid akan memainkan peran penting dalam membentuk kembali cara kita bekerja dan hidup. Ketika matang, teknologi ini cenderung mendorong bentuk-bentuk baru kolaborasi manusia-robot yang meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup di berbagai sektor.
Pasar global untuk robot humanoid diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan karena kemajuan AI dan pengurangan biaya produksi. Dan dengan munculnya pemain besar dari Asia, khususnya China, lingkungan persaingan menjadi semakin dinamis. Persaingan ini cenderung mendorong inovasi dan biaya yang lebih rendah, membuat robot humanoid lebih mudah diakses oleh berbagai bisnis.
Anda menyebutkan bahwa ada banyak kemajuan di China. Apakah ada daerah lain yang harus kita perhatikan?
Federasi Robotika Internasional (IFR) mencatat bahwa China telah menjadi pasar robot dengan pertumbuhan tercepat secara global, karena inisiatif pemerintah strategis dan investasi yang bertujuan untuk membangun negara sebagai pemimpin global di bidang ini. Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China (MIIT) telah menetapkan target ambisius untuk peluncuran massal robot humanoid pada tahun 2025 dan bertujuan untuk kemampuan teknologi canggih pada tahun 2027.
Namun, negara-negara lain—seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa dan Korea Selatan—juga siap untuk berkontribusi pada kemajuan robotika. Di Amerika Serikat, perusahaan seperti Tesla, dengan robot Optimus, dan Boston Dynamics, dengan Atlas, tengah mendobrak batasan robotika humanoid. Jepang adalah rumah bagi perusahaan-perusahaan seperti SoftBank Robotics, pencipta Pepper, dan Honda, dengan ASIMO. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis berinvestasi dalam teknologi robot. Korea Selatan juga muncul sebagai pemain terkenal di sektor robotika.
Berbicara tentang Jepang, tahun ini para ilmuwan Jepang membuat robot yang tersenyum dengan kulit yang "hidup".
Kemajuan terbaru dalam robot biohibrida, terutama pembuatan robot tersenyum dengan kulit "hidup" di Jepang, menandakan perubahan inovatif dalam robotika yang menggabungkan komponen biologis dan sintetis. Bidang ini berkembang pesat dan memiliki janji besar untuk berbagai aplikasi di seluruh perawatan kesehatan, pemantauan lingkungan dan seterusnya.
Seiring berlanjutnya riset dan ditanganinya pertimbangan etis, kita dapat mengantisipasi masa depan di mana robot biohibrida memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan manusia dan mengatasi tantangan kompleks di berbagai domain.
Pengembangan robotika biohibrida akan membutuhkan kolaborasi di berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, teknik, ilmu material dan etika. Pendekatan interdisipliner ini akan sangat penting untuk alamat tantangan teknis dan memastikan inovasi yang bertanggung jawab.
Seiring kemajuan robotika biohibrida, pertanyaan etis muncul mengenai perlakuan terhadap entitas ini. Isu-isu seperti kesadaran, kemampuan merasakan sakit, dan implikasi moral dari menciptakan mesin yang menyerupai makhluk hidup akan membutuhkan pertimbangan yang cermat seiring kemajuan teknologi.
Ada juga diskusi tentang humanoid tunggal tujuan umum yang dapat melakukan berbagai tugas. CEO NVIDIA Jensen Huang, misalnya, mengumumkan Project GR00T, model dasar untuk robot humanoid, awal tahun ini—dan mengatakan bahwa suatu hari nanti hidup kita mungkin dipenuhi dengan “agen digital dan fisik.” Dalam beberapa hal, ini sepertinya berita robotika terbesar yang keluar tahun 2024.
Visi yang diartikulasikan oleh Jensen Huang mengenai masa depan robot humanoid dan agen AI menunjukkan perubahan transformatif dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Prediksinya, khususnya pengenalan GR00T dan konsep platform humanoid tujuan umum, menunjuk ke masa depan di mana agen digital dan fisik hidup berdampingan dan berkolaborasi dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan kemungkinan menarik untuk inovasi dan kolaborasi antara manusia dan mesin.
Namun, perubahan budaya diperlukan untuk mendorong penerimaan robot humanoid dalam kehidupan kita sehari-hari, membutuhkan inovasi yang memprioritaskan interaksi yang ramah pengguna. Seperti yang biasanya terjadi dengan pengenalan teknologi baru, kita akan melihat ini terjadi secara bertahap, dimulai dengan pengadopsi awal dan berkembang ke adopsi yang lebih luas dari waktu ke waktu.
Pelajari cara IBM Robotic Process Automation dapat menguntungkan organisasi Anda dengan manfaat senilai $992.000 dan ROI 124%.
Temukan peran RPA dalam otomatisasi proses TI, mulai dari meningkatkan transformasi digital hingga mendorong inisiatif otomatisasi yang berfokus pada bisnis.
IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office yang berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.
Temukan cara AI mengoperasikan operasi TI memberikan insight untuk mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.