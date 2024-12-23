Transformasi yang didukung AI dalam acara belanja siaran langsung

Apa kesamaan antara Dolly Parton, Martha Stewart, dan Nicki Minaj? Ketiganya telah menyelenggarakan acara perdagangan langsung selama musim liburan 2024 — masing-masing di Walmart Live, Amazon Live, dan TikTok Shop Live.
Dolly membantu pembeli menemukan produk dari dapurnya dan lini hiburan di Walmart untuk “menyelenggarakan pertemuan meriah mereka berikutnya.” Martha membagikan penawaran Black Friday favoritnya dari Amazon untuk perabot rumah, kamar mandi, dan dapur. Dan Nicki menarik jutaan pemirsa ke peluncuran TikTok Shop Live dari perusahaan barunya, Pink Friday Nails.
Hampir 40 tahun setelah jaringan TV QVC mempopulerkan ide berbelanja dari kenyamanan rumah, belanja langsung kembali — dengan sentuhan didukung AI. Seperti pada zaman perhiasan mencolok dan ikat pinggang elastis, pemirsa masih dapat mengidentifikasi barang yang mereka sukai dan langsung membelinya. Namun, alih-alih menelepon hotline dari telepon rumah mereka untuk menyelesaikan pembelian, perdagangan langsung—perpaduan streaming langsung dan belanja—terjadi hampir seluruhnya secara online.
Belanja siaran langsung online muncul di Tiongkok, dengan peluncuran Taobao Live Alibaba pada tahun 2016. Sekarang, berbagai bisnis termasuk TikTok, Amazon, Walmart, dan platform penjualan kembali pakaian Poshmark menyelenggarakan acara belanja siaran langsung, yang mendapatkan dorongan ekstra dari AI.
Dalam acara belanja yang disiarkan langsung, pembeli dapat berinteraksi dengan penyelenggara dan membeli produk secara real-time. Di latar belakang, AI menganalisis perilaku pelanggan saat mereka berkomentar dan mengajukan pertanyaan, lalu mengirimkan promosi kepada pelanggan yang disesuaikan khusus untuk mereka. Kasus bisnisnya jelas: belanja siaran langsung dapat menghasilkan tingkat konversi hingga sepuluh kali lebih tinggi daripada e-commerce konvensional, menurut McKinsey.
“Jika Anda dapat menentukan apa yang paling penting bagi pelanggan inti Anda, siaran langsung dapat berbicara kepada mereka dengan cara yang mudah, tepat sasaran, dan menghibur,” kata Jane Cheung, Global Research Leader untuk Industri Konsumen di Institute for Business Value (IBV) IBM.
Cheung memberikan contoh orang tua yang mencari piama Natal yang cocok untuk keluarga. “Siaran langsung dapat langsung menjawab pertanyaan apa pun yang mereka miliki dan menyesuaikan promosi dengan preferensi mereka yang sebenarnya,” kata Cheung.
Acara siaran langsung memungkinkan interaksi pada beberapa tingkatan. Pembeli dapat berinteraksi dengan selebriti penyelenggara yang mereka kagumi dan bertukar reaksi dengan pembeli lain. Sementara itu, sistem AI melacak metrik interaksi pemirsa seperti komentar, suka, dan berbagi untuk dengan cepat menentukan produk mana yang paling relevan. Kemudian, sistem AI dapat menyampaikan kembali informasi tersebut ke penyelenggara untuk menyesuaikan komentar mereka. Fitur yang didukung AI dapat memungkinkan pelanggan untuk mencoba pakaian, tata rias, atau aksesori secara virtual selama siaran langsung — sementara chatbot yang didukung AI dapat menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan informasi produk, dan membantu pembayaran.
"Daya tarik dari siaran langsung adalah orang yang nyata atau penyampai pesan yang relevan dengan pemirsa," kata Cheung. “Berbicara tentang produk lebih menyenangkan daripada menggulir di ponsel Anda untuk mendapatkan informasi.”
Perdagangan langsung adalah strategi retail transformatif karena keberhasilannya dalam mengubah penemuan produk menjadi pembelian, kata Shantha Farris, Pemimpin Strategi Penawaran Penjualan dan Perdagangan di IBM® Consulting. Pembawa acara siaran langsung terbaik “dapat terhubung dengan audiens mereka dengan menunjukkan ketertarikan dan peduli dengan tulus terhadap produk atau layanan apa pun yang mereka bicarakan,” ujarnya. “Mereka dapat melibatkan peserta dalam mode interaktif, dengan mudah mentransfer informasi produk yang sangat penting untuk melakukan pembelian yang percaya diri.”
Siaran langsung dapat diakses baik di toko maupun online, dan setelah siaran langsung selesai, pembeli dapat terus mendapatkan panduan dari asisten yang didukung AI. “Dan sekarang, dengan kemampuan yang dimungkinkan oleh AI generatif, orang dapat terus berinteraksi dengan penyelenggara siaran langsung hingga setelah acara siaran langsung berakhir,” kata Farris. Chatbot AI akan terus menjawab pertanyaan produk dan chatbot ini dilatih untuk merespons dengan gaya penyelenggara tertentu.
Belanja siaran langsung yang didukung oleh AI memungkinkan merek untuk memberikan pengalaman pelanggan yang sangat personal dan menarik, kata Farris. Sistem AI menafsirkan komentar langsung, pertanyaan, dan emoji untuk mengukur sentimen pelanggan—mengidentifikasi kegembiraan, rasa ingin tahu, atau keragu-raguan — dan menghubungkan insight ini dengan isyarat perilaku seperti klik, tindakan melayangkan mouse, dan durasi melihat produk untuk mengungkap preferensi individual. Insight ini kemudian dapat membantu mendorong rekomendasi produk dinamis yang ditampilkan selama siaran, menciptakan perjalanan belanja yang intuitif dan interaktif.
Kemampuan multibahasa AI semakin memperkuat dampak belanja online langsung dengan menerjemahkan komentar dan pertanyaan pemirsa ke dalam bahasa asli pembeli tertentu. Dengan demikian orang dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa selama siaran langsung yang sama dan semua orang mengerti apa yang dikatakan orang lain, yang memungkinkan merek untuk terlibat secara autentik dengan audiens dari seluruh dunia. Sementara akurasi dapat bervariasi sesuai konteks atau kompleksitas, belanja siaran langsung dalam multibahasa membuka peluang signifikan untuk menumbuhkan koneksi yang lebih kuat di berbagai pasar, kata Farris.
Di luar manfaat yang dirasakan pelanggan, AI juga dapat mendorong keunggulan operasional di belakang layar. Dengan menganalisis tren belanja, AI dapat memperkirakan permintaan, mengoptimalkan inventaris dan meminimalkan stok habis, meskipun Farris mengatakan ini bergantung pada kualitas data dan kemampuan beradaptasi yang cepat. Kemampuan ganda ini—meningkatkan interaksi pelanggan sekaligus merampingkan operasi—memosisikan belanja siaran langsung yang didukung AI sebagai strategi yang berpotensi menjadi terobosan bagi peritel yang ingin mencapai pertumbuhan berkelanjutan, efisiensi operasional, dan profitabilitas jangka panjang, kata Farris.
Perusahaan-perusahaan di Asia-Pasifik dan Amerika Latin telah mendapatkan daya tarik dengan perdagangan langsung dalam kategori seperti fashion, kecantikan, dan elektronik. Perusahaan di Amerika Utara, sementara itu, telah memiliki kesuksesan besar dalam kebugaran, kecantikan dan dekorasi rumah, sementara bisnis Eropa berfokus pada barang mewah, fashion, dan berkelanjutan. Di semua pasar, kita dapat mengharapkan perusahaan untuk melanjutkan menguji contoh penggunaan perdagangan langsung baru, kata Farris. Petani di Tiongkok, misalnya, pada dasarnya menjadi influencer selama COVID, menjual bahan makanan selama sesi perdagangan langsung.
Namun, ada satu manfaat yang tampaknya konsisten di seluruh kategori produk dan geografi, kata Farris: Siaran langsung dapat mempermudah konsumen untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi kebutuhan mereka.
“Terlepas dari kategorinya,” kata Farris, “belanja siaran langsung jauh lebih memudahkan pelanggan untuk sepenuhnya memahami suatu produk sehingga tidak ada kejutan setelah pembelian. Sebaliknya, dengan sangat sedikit upaya, konsumen bisa mendapatkan informasi yang sangat mendalam tentang suatu produk, sementara hambatan yang sering menjadi bagian dari pengalaman membeli dihilangkan melalui belanja siaran langsung yang ditingkatkan dengan AI generatif.
