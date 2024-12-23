Transformasi yang didukung AI dalam acara belanja siaran langsung

Apa kesamaan antara Dolly Parton, Martha Stewart, dan Nicki Minaj? Ketiganya telah menyelenggarakan acara perdagangan langsung selama musim liburan 2024 — masing-masing di Walmart Live, Amazon Live, dan TikTok Shop Live.

Dolly membantu pembeli menemukan produk dari dapurnya dan lini hiburan di Walmart untuk “menyelenggarakan pertemuan meriah mereka berikutnya.” Martha membagikan penawaran Black Friday favoritnya dari Amazon untuk perabot rumah, kamar mandi, dan dapur. Dan Nicki menarik jutaan pemirsa ke peluncuran TikTok Shop Live dari perusahaan barunya, Pink Friday Nails.

Hampir 40 tahun setelah jaringan TV QVC mempopulerkan ide berbelanja dari kenyamanan rumah, belanja langsung kembali — dengan sentuhan didukung AI. Seperti pada zaman perhiasan mencolok dan ikat pinggang elastis, pemirsa masih dapat mengidentifikasi barang yang mereka sukai dan langsung membelinya. Namun, alih-alih menelepon hotline dari telepon rumah mereka untuk menyelesaikan pembelian, perdagangan langsung—perpaduan streaming langsung dan belanja—terjadi hampir seluruhnya secara online.

Belanja siaran langsung online muncul di Tiongkok, dengan peluncuran Taobao Live Alibaba pada tahun 2016. Sekarang, berbagai bisnis termasuk TikTok, Amazon, Walmart, dan platform penjualan kembali pakaian Poshmark menyelenggarakan acara belanja siaran langsung, yang mendapatkan dorongan ekstra dari AI.

Dalam acara belanja yang disiarkan langsung, pembeli dapat berinteraksi dengan penyelenggara dan membeli produk secara real-time. Di latar belakang, AI menganalisis perilaku pelanggan saat mereka berkomentar dan mengajukan pertanyaan, lalu mengirimkan promosi kepada pelanggan yang disesuaikan khusus untuk mereka. Kasus bisnisnya jelas: belanja siaran langsung dapat menghasilkan tingkat konversi hingga sepuluh kali lebih tinggi daripada e-commerce konvensional, menurut McKinsey.

“Jika Anda dapat menentukan apa yang paling penting bagi pelanggan inti Anda, siaran langsung dapat berbicara kepada mereka dengan cara yang mudah, tepat sasaran, dan menghibur,” kata Jane Cheung, Global Research Leader untuk Industri Konsumen di Institute for Business Value (IBV) IBM.

Cheung memberikan contoh orang tua yang mencari piama Natal yang cocok untuk keluarga. “Siaran langsung dapat langsung menjawab pertanyaan apa pun yang mereka miliki dan menyesuaikan promosi dengan preferensi mereka yang sebenarnya,” kata Cheung.