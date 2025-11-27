Jangan merekayasa ulang; bayangkan kembali: Insight dari BIAN Banking Summit 2025

“Ketika lembaga keuangan meledak—yang mereka lakukan setiap 15-20 tahun—ada semacam krisis global,” kata Managing Partner IBM® untuk Perbankan Global dan Pasar Keuangan, Shanker Ramamurthy, berbicara kepada audiens yang bersemangat di BIAN Banking Summit pekan lalu di Chicago. Akar masalah dari berbagai ledakan ini biasanya sama, katanya: “Volatilitas pasar dan krisis perbankan yang terjadi secara berkala memperlihatkan tantangan utama perbankan modern, yaitu menyeimbangkan pertumbuhan, efisiensi biaya, dan manajemen risiko. Ujian yang paling sulit, sekaligus paling penting, adalah mengelola trilema—perbankan secara bersamaan.” Dengan demikian, lanjutnya, agar perusahaan keuangan saat ini dapat meraih kesuksesan, “kita perlu berhenti merekayasa ulang status quo dan mulai membayangkan kembali model bisnis.” Kesuksesan kini bukan lagi semata tentang memiliki strategi yang tepat — melainkan tentang kerangka kerja yang digunakan untuk mewujudkan masa depan.”
Untuk tujuan ini, Ramamurthy menjelaskan bahwa perusahaan jasa keuangan perlu memikirkan kembali cara mereka memandang hubungan antara kantor depan, tengah, dan belakang. “Saat ini, dua pertiga investasi teknologi berada di kantor tengah dan belakang. Kita perlu membalikkan piramida investasi dengan memanfaatkan gen AI dan teknologi eksponensial. Arahkan fokus ke area yang paling penting: saluran, pelanggan, dan kemitraan.”
Strategi tersebut, jelasnya, “bukan seperti pepatah ‘satu gigitan pada satu waktu’, melainkan seperti memakan gajah sekaligus”: strategi ini harus dijalankan secara bersamaan dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. “Era ketika TI hanya menjalankan strategi bisnis telah berakhir,” katanya di KTT tersebut. “Kini, teknologi mendorong—atau setidaknya memengaruhi—strategi. Kita tidak dapat memodernisasi perbankan dalam silo: transformasi front-to-back dan back-to-front harus terjadi secara serempak. Teknologi bukan lagi sekadar utilitas atau fungsi pendukung; perannya semakin analog dengan bisnis.”
Dampak terbesar Gen AI dalam ekosistem jasa keuangan, menurut Ramamurthy, terjadi pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Namun ia menegaskan, “Ini bukan tentang menggantikan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ini tentang meningkatkannya. Ini tentang menempatkan manusia di posisi yang tepat pada waktu yang tepat, dengan informasi berkualitas tinggi. Ini tidak menggantikan siapa pun.” Sebaliknya, alat AI—khususnya AI agentik—akan memungkinkan tim mendistribusikan kembali pekerjaan dengan cara yang memaksimalkan nilai bisnis. “Dalam skenario yang ideal,” kata Ramamurthy, “80% pekerjaan akan beralih ke desain dan perencanaan arsitektur,” sementara komponen lainnya mempercepat pengodean dan pekerjaan rutin.
Salah satu topik utama yang dipresentasikan pada konferensi BIAN adalah paradoks di pusat perbankan modern. Bahkan kecerdasan buatan dan kemampuan digital yang paling canggih sekalipun akan gagal ketika institusi tetap berfokus ke dalam. Hal ini menjadi sangat jelas dalam sebuah sesi yang disusun berdasarkan riset terbaru IBM® berjudul, The 94% core banking problem. Sesi tersebut disampaikan oleh Saket Sinha dan Connor Loessl, masing-masing Senior Partner dan Associate Partner untuk Perbankan Global dan Pasar Keuangan di IBM® Consulting.
Angka utama ini menjelaskan segalanya: 94% dari 700 pemimpin bisnis global yang disurvei menyatakan bahwa bank mereka tertinggal dari jadwal modernisasi platform inti. Menurut riset tersebut, dan selaras dengan pengalaman IBM® di berbagai pasar, keterlambatan ini terjadi akibat tantangan anggaran, peremehan terhadap kompleksitas sistem lama, serta ketahanan organisasi terhadap perubahan.
Namun, seperti yang dijelaskan Sinha, masalah yang lebih dalam bukanlah teknis, melainkan strategis. “Niat baik selalu ada,” katanya dalam pertemuan tersebut. “Yang hilang adalah kesadaran bahwa program-program modernisasi ini didorong oleh pemikiran internal. Pelanggan bukanlah fokus utama.” Para eksekutif sering berasumsi bahwa peningkatan efisiensi internal secara otomatis akan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, ujarnya, tetapi hal itu jarang terjadi. Sinha mencatat bahwa pelanggan tidak lagi berinteraksi dengan bank dengan cara tradisional. Mereka hidup dalam ekosistem digital yang dibentuk oleh aplikasi gaya hidup, pengalaman pasar digital, pembayaran instan, dan layanan keuangan tertanam. Untuk merancang platform inti yang modern, menurutnya, bank harus memulai dari realitas kehidupan pelanggan, bukan dari silo produk atau alur kerja internal.
Sinha kemudian membahas tiga transformasi klien IBM®, di mana pergeseran perspektif dari luar ke dalam sepenuhnya mengubah hasilnya. Yang pertama adalah State Bank of India (SBI), salah satu klien perbankan global terbesar IBM®.
Bank ini mendorong beberapa transformasi yang paling menakjubkan dengan berfokus pada pelanggan, kata Sinha, dengan mengajukan pertanyaan, “Bagaimana kita dapat terintegrasi secara alami ke dalam kehidupan sehari-hari generasi pelanggan berikutnya?” Jawabannya adalah aplikasi YONO, singkatan dari “you only need one.” SBI memutuskan untuk memulai dari kebutuhan gaya hidup sehari-hari pelanggan, lalu menanamkan layanan keuangan ke dalam perjalanan tersebut. YONO menyatukan berbagai layanan yang sebelumnya membutuhkan beberapa aplikasi terpisah, seperti:
“Mereka menjadikan instrumen pembayaran yang diterbitkan bank sebagai bagian alami dari gaya hidup sehari-hari,” katanya dalam sesi tersebut. “Hasilnya sangat fenomenal: lebih dari 60 juta pengguna aktif bulanan. Sekitar 40 miliar USD dalam penciptaan nilai. Pertumbuhan pesat pendapatan non-bunga. Salah satu super app gaya hidup sejati paling awal dalam perbankan global. SBI berhasil karena memulai dari relevansi pelanggan, bukan dari sekadar menulis ulang kode.”
Contoh kedua adalah DBS Bank dan aplikasi mobile-nya, PayLah! Setelah bertahun-tahun menjalankan program transformasi sistem inti, DBS menyadari manfaat dari pergeseran menuju strategi yang berpusat pada pelanggan dan mengutamakan gaya hidup. Mereka kemudian meluncurkan proposisi jual beli yang terintegrasi langsung ke dalam aplikasi PayLah! aplikasi. Contoh pengalaman pelanggan yang ditawarkan meliputi:
Di sini, jalur pembayaran bukanlah fitur utama yang ditonjolkan. Sebaliknya, ia memberikan dukungan secara senyap terhadap perjalanan gaya hidup. Menurut Loessl, PayLah! menghasilkan dampak yang terukur, termasuk peningkatan 50% dalam rasio harga terhadap nilai buku (indikator penting kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan), jutaan pengguna aktif di seluruh Singapura, serta pertumbuhan yang jelas dalam keterlibatan digital dan non-cabang.
Contoh ketiga adalah Banco Bradesco di Brasil, salah satu bank terbesar di negara tersebut dan mitra utama IBM® lainnya. Alih-alih hanya berfokus pada modernisasi sistem inti, Bradesco melihat ke luar pada kebutuhan pelanggan mereka dan secara cermat memilih segmen basis pelanggan untuk membantu mereka berkembang dalam ekonomi pertanian. Pendekatan ini melahirkan E-agro, sebuah pasar digital dan ekosistem bagi petani, pemasok, pembeli, dan penyedia layanan. Dengan dukungan IBM®, Bradesco menciptakan sebuah platform yang mencakup:
Dampaknya sangat signifikan. Sinha mencatat bahwa Bradesco mengalami ekspansi besar dalam produk pembiayaannya, peningkatan akuisisi pelanggan baru, serta visibilitas ke depan yang lebih baik terhadap permintaan dan penawaran di sepanjang rantai nilai pertanian.
E-agro telah mendorong hasil yang sangat mengesankan bagi Bradesco, menurut Sinha, termasuk keterlibatan digital yang lebih kuat di pasar pedesaan dan semi-perkotaan, serta yang paling penting model pendapatan baru yang berbasis pada ekonomi pasar, bukan pada penjualan produk perbankan tradisional.
Sinha merangkum insight di balik semua contoh ini: “Mengubah sistem inti lama adalah sebuah keharusan, tetapi jangan sampai mengabaikan agenda pelanggan Anda,” katanya. “Transformasi inti yang berorientasi ke dalam gagal memberikan nilai. Ini adalah transformasi tanpa akhir yang, ketika Anda merasa telah mencapai garis akhir, kebutuhan pelanggan justru sudah melampaui Anda. Fokuslah untuk menempatkan pelanggan dan gaya hidup mereka sebagai prioritas; kemudian tanamkan bank ke dalam ekosistem tersebut. Transformasi bukan hanya tentang mempermudah pelanggan berinteraksi dengan Anda. Bagaimana jika pelanggan tidak ingin berinteraksi atau membeli produk Anda? Investasi bernilai miliaran dolar akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, fokuslah pada penciptaan produk dan layanan yang dirancang untuk membantu pelanggan menjalani gaya hidup mereka, sehingga mereka merangkul produk Anda karena produk tersebut dengan lancar membantu mereka maju dalam mata pencaharian mereka.”
Menurut Sinha, insight ini menjelaskan keseluruhan masalah 94%. Bank-bank berjuang karena mereka memulai dari sistem inti, alih-alih dari relevansi pelanggan, ujarnya. Modernisasi yang sesungguhnya akan berlangsung lebih cepat ketika bank:
SBI dengan YONO, DBS dengan PayLah!, dan Bradesco dengan e-Agro telah menunjukkan peningkatan yang terukur dalam penilaian, pertumbuhan pelanggan, ekspansi aset, serta skala ekosistem karena mereka melakukan pergeseran ini, jelas Sinha.
