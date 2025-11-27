Jangan merekayasa ulang; bayangkan kembali: Insight dari BIAN Banking Summit 2025

Salah satu topik utama yang dipresentasikan pada konferensi BIAN adalah paradoks di pusat perbankan modern. Bahkan kecerdasan buatan dan kemampuan digital yang paling canggih sekalipun akan gagal ketika institusi tetap berfokus ke dalam. Hal ini menjadi sangat jelas dalam sebuah sesi yang disusun berdasarkan riset terbaru IBM® berjudul, The 94% core banking problem. Sesi tersebut disampaikan oleh Saket Sinha dan Connor Loessl, masing-masing Senior Partner dan Associate Partner untuk Perbankan Global dan Pasar Keuangan di IBM® Consulting.

Angka utama ini menjelaskan segalanya: 94% dari 700 pemimpin bisnis global yang disurvei menyatakan bahwa bank mereka tertinggal dari jadwal modernisasi platform inti. Menurut riset tersebut, dan selaras dengan pengalaman IBM® di berbagai pasar, keterlambatan ini terjadi akibat tantangan anggaran, peremehan terhadap kompleksitas sistem lama, serta ketahanan organisasi terhadap perubahan.

Namun, seperti yang dijelaskan Sinha, masalah yang lebih dalam bukanlah teknis, melainkan strategis. “Niat baik selalu ada,” katanya dalam pertemuan tersebut. “Yang hilang adalah kesadaran bahwa program-program modernisasi ini didorong oleh pemikiran internal. Pelanggan bukanlah fokus utama.” Para eksekutif sering berasumsi bahwa peningkatan efisiensi internal secara otomatis akan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, ujarnya, tetapi hal itu jarang terjadi. Sinha mencatat bahwa pelanggan tidak lagi berinteraksi dengan bank dengan cara tradisional. Mereka hidup dalam ekosistem digital yang dibentuk oleh aplikasi gaya hidup, pengalaman pasar digital, pembayaran instan, dan layanan keuangan tertanam. Untuk merancang platform inti yang modern, menurutnya, bank harus memulai dari realitas kehidupan pelanggan, bukan dari silo produk atau alur kerja internal.