Bayi di dalam mesin: Bagaimana pembuat film membayangkan kembali bioskop dengan AI

Pada satu titik di Ancestra, kita terjun ke otak karakter dan berputar turun melalui lapisan jaringan ke dalam rahim, di mana janin mengapung, berjuang untuk udara. Kemudian, kita menyaksikan operasi caesar dari atas, daging perut membelah seperti kelopak di sekitar semburan cahaya. Momen-momen ini tidak dirender dengan CGI tradisional. Tim tersebut berhasil menciptakan mereka melalui proses iteratif yang teliti, meliputi penulisan prompt, pemilihan gambar, pelacakan gerakan, dan penyesuaian AI.

“Kami menghasilkan lebih dari seribu gambar untuk mendapatkan satu gambar yang dapat digunakan,” kata McNitt. “Itu adalah proses yang intens, percakapan dengan mesin.”

Untuk beberapa adegan, tim menggunakan Imagen untuk menghasilkan foto resolusi tinggi, yang kemudian mereka ubah menjadi klip video pendek menggunakan alat prediksi frame seperti Runway dan Gen-2. Untuk menjaga citra tetap membumi secara emosional, mereka menghindari prompt generik. Sebaliknya, mereka menggunakan bahasa puitis, pemblokiran VR, dan referensi pencahayaan berdasarkan lingkungan rumah sakit yang sebenarnya.

Bagian dari apa yang membuat Ancestra tidak biasa adalah bahwa penggunaan AI tidak mencolok atau serampangan. Tidak ada aktor sintetis, tidak ada pengisi suara buatan. Sebaliknya, film ini didasarkan pada kenyataan: pemeran yang dipimpin oleh pemain manusia, naskah yang berakar pada pengalaman hidup dan tim seniman yang membimbing setiap piksel produksi.

“Itu adalah garis yang tidak akan saya lewati,” katanya. “Para aktor harus manusia.” Sebaliknya, bagi McNitt, AI adalah cara untuk menunjukkan apa yang tidak dapat ditangkap di kamera.

Keharusan itu mengarahkan timnya untuk mengembangkan apa yang dia sebut “unit AI” di lokasi syuting, kelompok kreatif terpisah yang bertugas mengembangkan urutan visual seperti mimpi. Pekerjaan mereka termasuk melatih seorang model pada foto-foto mendiang ayahnya, banyak yang diambil saat menggantung dari helikopter sebagai fotografer laut dan udara. Matanya, secara harfiah, membantu membentuk DNA visual film.

“Dia meninggal baru-baru ini,” kata McNitt. “Dan saya punya begitu banyak pertanyaan yang tidak pernah saya tanyakan, tentang karyanya, pilihan lensa, stok film yang dia gunakan. Melatih model pada gambar-gambarnya menjadi cara untuk berkolaborasi dengannya lagi.”

Ide itu—menggunakan AI bukan sebagai generator anonim tetapi sebagai wadah untuk memori dan kolaborasi—berjalan melalui Ancestra. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa film ini terasa berbeda dari wacana yang sering kali bersifat distopia seputar AI dalam seni.

McNitt sangat menyadari kontroversi tersebut. Penggunaan alat generatif dalam film, terutama setelah pemogokan Hollywood dan kekhawatiran berkelanjutan tentang tenaga kerja digital, hak cipta, dan kepengarangan kreatif, tetap menjadi topik yang diperdebatkan.

“Saya menetapkan batasan yang sangat jelas,” katanya. “Kami tidak menggunakan aktor sintetis. Kami tidak meminta model untuk meniru karya seniman lain. Semua yang kami hasilkan dibangun dari materi pribadi atau dibuat untuk cerita.”

Dalam membahas proses kreatifnya, ia menarik garis antara imitasi langsung dan tindakan yang lebih bernuansa menenun pengaruh menjadi sesuatu yang baru. “Saya rasa ada perbedaan antara referensi dan menyalin,” katanya. “Setiap seniman terinspirasi oleh orang lain, tetapi penting bagaimana kita menggunakan inspirasi itu.”

Sementara etika meminjam gaya artis lain cenderung berpusat pada hak cipta dan kepemilikan kreatif, diskusi seputar AI dalam film ini juga menyentuh masalah yang berbeda: apakah teknologi mungkin menggantikan tenaga manusia.

“Ada lebih dari 200 orang yang terlibat dalam pembuatan Ancestra,” katanya. “Unit AI tidak menggantikan pekerjaan. Itu menambah toolkit kreatif.”

Namun, ia mengakui adanya keterbatasan. Alat seperti Veo hanya dapat menghasilkan beberapa detik video pada satu waktu (artinya setiap bidikan harus dibuat dalam fragmen dan kemudian dengan susah payah dijahit bersama). Mempertahankan koherensi visual di seluruh narasi membutuhkan upaya besar (melibatkan desain prompt yang cermat, pencocokan gaya, dan iterasi berulang untuk menjaga karakter, pencahayaan, dan gerakan kamera tetap konsisten) dan sering mengelabui model untuk melanggar aturannya sendiri, atau setidaknya memperlihatkan betapa tidak terduga prompt ketika mencoba membimbing AI menuju tujuan kreatif tertentu.

“Ketika kami mencoba prompt citra luar angkasa, citra yang kami dapat terlihat seperti buku teks sains,” katanya. “Sangat literal, tidak sinematik. Kami harus menemukan cara tidak langsung untuk menulis prompt, menggunakan bahasa yang lebih puitis untuk memandu estetika.”

Kadang-kadang hasilnya sangat memukau. Dalam satu bidikan, abstraksi kosmik dari operasi caesar yang dilihat dari atas, dengan bayi muncul ke cahaya, berasal dari model yang dilatih pada referensi gerak yang dibuat dalam realitas virtual, dengan isyarat gaya yang diambil dari fotografi laut ayahnya. Hasilnya adalah sesuatu yang hiperreal dan seperti mimpi: momen yang tidak dapat ditangkap kamera, tetapi itu terasa benar secara emosional.