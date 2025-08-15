Bayi di dalam mesin: Bagaimana pembuat film membayangkan kembali bioskop dengan AI

Pada sebuah film yang berlatar Lower Manhattan, aktris Audrey Corsa tidak memegang apa pun di pelukannya. Bayi yang sepertinya dia gendong tidak ada di lokasi syuting. Itu akan dibuat kemudian oleh model kecerdasan buatan yang dilatih pada ratusan foto dan memori pertama seorang wanita. Kenangan itu adalah saat kelahirannya sendiri.
Filmnya adalah Ancestra, film pendek baru yang disutradarai oleh Eliza McNitt, dan memiliki fitur versi simulasi McNitt sendiri, yang dimodelkan berdasarkan foto yang diambil oleh ayahnya pada hari ia dilahirkan. Ini adalah gambar yang sama yang digunakan untuk membuat bayi di adegan pembuka. Ketika aktris Audrey Corsa memegang bayi yang baru lahir di layar dalam adegan terakhir klimaks, dia sebenarnya memegang manusia yang dihasilkan secara digital, semacam memori halusinasi yang diproyeksikan oleh perangkat lunak dan niat. Bagi McNitt, gerakan itu lebih dari sekadar tiruan tangan sinematik. Ini adalah tindakan penggalian emosional.
Pembuat film terkenal Darren Aronofsky memperkenalkan McNitt pada AI generatif, sebuah pengalaman yang menurutnya memicu ide untuk Ancestra. Dia mengundangnya untuk mengeksplorasi apa yang bisa dilakukan alat baru ini dan akhirnya memproduksi film. Hasilnya adalah sebuah film pendek yang sangat pribadi tentang persalinan darurat seorang ibu yang memadukan kinerja live action dengan citra yang dihasilkan AI yang berakar pada transformasi kosmik dan jasmani.
“Ibu saya harus menjalani operasi caesar darurat ketika saya lahir,” kata McNitt kepada saya selama percakapan baru-baru ini dari rumahnya di New York City. “Dia berjalan ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan semuanya berubah. Momen itu menjadi benih Ancestra.”
Film ini bercerita tentang seorang ibu yang, selama persalinan darurat, melintas waktu dan ingatan untuk terhubung dengan wanita yang datang sebelum dia dan dengan anak perempuan yang belum lahir yang dia harapkan untuk diselamatkan. Ancestra menggabungkan live action tradisional dan perintis citra buatan AI menjadi narasi yang sekaligus terasa sangat intim dan kosmik yang memusingkan. Hal ini juga memberikan gambaran tentang arah perkembangan industri film, di mana AI tidak digunakan untuk menggantikan kreativitas manusia, melainkan untuk memperkaya dan mengembangkan kreativitas tersebut.
McNitt dengan cepat menekankan bahwa ini bukan film tentang AI. “Ini adalah film tentang ibu saya,” katanya. Namun penggunaannya terhadap model generatif yang dikembangkan oleh Google DeepMind, termasuk generator video Veo dan model gambar seperti Imagen dan LoRA, menawarkan sekilas tentang apa yang bisa terbukti menjadi jenis bahasa sinematik baru—yang dibangun tidak hanya dari lensa kamera dan pengintai lokasi, tetapi dari prompt, neural networks, dan data pribadi.
Veo adalah sistem teks-ke-video canggih yang mampu menghasilkan klip pendek 1080p dengan koherensi temporal tinggi, konsistensi objek, dan rendering bergaya. Namun mencapai hasil tersebut membutuhkan prompt yang ditulis dengan cermat, beberapa iterasi, dan pemahaman tentang bagaimana model menafsirkan instruksi visual. McNitt dan kolaboratornya bekerja dalam batasan platform—panjang klip, kesetiaan, responsivitas prompt—dengan menggabungkan output Veo dengan referensi jalur gerak dan adegan 3D khusus yang dibangun di VR. Tim pertama kali membuat pratinjau animasi untuk memetakan waktu, kemudian menggunakannya sebagai panduan untuk rekaman yang dihasilkan AI.
Agar tampilan film tetap konsisten, tim McNitt membangun model transfer gaya pendamping mereka sendiri yang disebut LoRa. Itu bukan alat Google tetapi sistem yang mereka kembangkan khusus untuk Ancestra untuk membawa gaya visual yang sama melalui setiap adegan.
Pada satu titik di Ancestra, kita terjun ke otak karakter dan berputar turun melalui lapisan jaringan ke dalam rahim, di mana janin mengapung, berjuang untuk udara. Kemudian, kita menyaksikan operasi caesar dari atas, daging perut membelah seperti kelopak di sekitar semburan cahaya. Momen-momen ini tidak dirender dengan CGI tradisional. Tim tersebut berhasil menciptakan mereka melalui proses iteratif yang teliti, meliputi penulisan prompt, pemilihan gambar, pelacakan gerakan, dan penyesuaian AI.
“Kami menghasilkan lebih dari seribu gambar untuk mendapatkan satu gambar yang dapat digunakan,” kata McNitt. “Itu adalah proses yang intens, percakapan dengan mesin.”
Untuk beberapa adegan, tim menggunakan Imagen untuk menghasilkan foto resolusi tinggi, yang kemudian mereka ubah menjadi klip video pendek menggunakan alat prediksi frame seperti Runway dan Gen-2. Untuk menjaga citra tetap membumi secara emosional, mereka menghindari prompt generik. Sebaliknya, mereka menggunakan bahasa puitis, pemblokiran VR, dan referensi pencahayaan berdasarkan lingkungan rumah sakit yang sebenarnya.
Bagian dari apa yang membuat Ancestra tidak biasa adalah bahwa penggunaan AI tidak mencolok atau serampangan. Tidak ada aktor sintetis, tidak ada pengisi suara buatan. Sebaliknya, film ini didasarkan pada kenyataan: pemeran yang dipimpin oleh pemain manusia, naskah yang berakar pada pengalaman hidup dan tim seniman yang membimbing setiap piksel produksi.
“Itu adalah garis yang tidak akan saya lewati,” katanya. “Para aktor harus manusia.” Sebaliknya, bagi McNitt, AI adalah cara untuk menunjukkan apa yang tidak dapat ditangkap di kamera.
Keharusan itu mengarahkan timnya untuk mengembangkan apa yang dia sebut “unit AI” di lokasi syuting, kelompok kreatif terpisah yang bertugas mengembangkan urutan visual seperti mimpi. Pekerjaan mereka termasuk melatih seorang model pada foto-foto mendiang ayahnya, banyak yang diambil saat menggantung dari helikopter sebagai fotografer laut dan udara. Matanya, secara harfiah, membantu membentuk DNA visual film.
“Dia meninggal baru-baru ini,” kata McNitt. “Dan saya punya begitu banyak pertanyaan yang tidak pernah saya tanyakan, tentang karyanya, pilihan lensa, stok film yang dia gunakan. Melatih model pada gambar-gambarnya menjadi cara untuk berkolaborasi dengannya lagi.”
Ide itu—menggunakan AI bukan sebagai generator anonim tetapi sebagai wadah untuk memori dan kolaborasi—berjalan melalui Ancestra. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa film ini terasa berbeda dari wacana yang sering kali bersifat distopia seputar AI dalam seni.
McNitt sangat menyadari kontroversi tersebut. Penggunaan alat generatif dalam film, terutama setelah pemogokan Hollywood dan kekhawatiran berkelanjutan tentang tenaga kerja digital, hak cipta, dan kepengarangan kreatif, tetap menjadi topik yang diperdebatkan.
“Saya menetapkan batasan yang sangat jelas,” katanya. “Kami tidak menggunakan aktor sintetis. Kami tidak meminta model untuk meniru karya seniman lain. Semua yang kami hasilkan dibangun dari materi pribadi atau dibuat untuk cerita.”
Dalam membahas proses kreatifnya, ia menarik garis antara imitasi langsung dan tindakan yang lebih bernuansa menenun pengaruh menjadi sesuatu yang baru. “Saya rasa ada perbedaan antara referensi dan menyalin,” katanya. “Setiap seniman terinspirasi oleh orang lain, tetapi penting bagaimana kita menggunakan inspirasi itu.”
Sementara etika meminjam gaya artis lain cenderung berpusat pada hak cipta dan kepemilikan kreatif, diskusi seputar AI dalam film ini juga menyentuh masalah yang berbeda: apakah teknologi mungkin menggantikan tenaga manusia.
“Ada lebih dari 200 orang yang terlibat dalam pembuatan Ancestra,” katanya. “Unit AI tidak menggantikan pekerjaan. Itu menambah toolkit kreatif.”
Namun, ia mengakui adanya keterbatasan. Alat seperti Veo hanya dapat menghasilkan beberapa detik video pada satu waktu (artinya setiap bidikan harus dibuat dalam fragmen dan kemudian dengan susah payah dijahit bersama). Mempertahankan koherensi visual di seluruh narasi membutuhkan upaya besar (melibatkan desain prompt yang cermat, pencocokan gaya, dan iterasi berulang untuk menjaga karakter, pencahayaan, dan gerakan kamera tetap konsisten) dan sering mengelabui model untuk melanggar aturannya sendiri, atau setidaknya memperlihatkan betapa tidak terduga prompt ketika mencoba membimbing AI menuju tujuan kreatif tertentu.
“Ketika kami mencoba prompt citra luar angkasa, citra yang kami dapat terlihat seperti buku teks sains,” katanya. “Sangat literal, tidak sinematik. Kami harus menemukan cara tidak langsung untuk menulis prompt, menggunakan bahasa yang lebih puitis untuk memandu estetika.”
Kadang-kadang hasilnya sangat memukau. Dalam satu bidikan, abstraksi kosmik dari operasi caesar yang dilihat dari atas, dengan bayi muncul ke cahaya, berasal dari model yang dilatih pada referensi gerak yang dibuat dalam realitas virtual, dengan isyarat gaya yang diambil dari fotografi laut ayahnya. Hasilnya adalah sesuatu yang hiperreal dan seperti mimpi: momen yang tidak dapat ditangkap kamera, tetapi itu terasa benar secara emosional.
Salah satu bagian paling kuat dari film ini adalah bagaimana McNitt memadukan kisahnya sendiri dengan teknologi. AI tidak dilatih pada gambar acak, tetapi pada hidupnya. Bayi di adegan terakhir adalah versi digitalnya saat bayi baru lahir.
Dia menggunakan foto-foto yang diambil oleh ayahnya di rumah sakit, bersama dengan citra dari pekerjaan profesionalnya selama puluhan tahun. Dia telah menghabiskan sebagian besar kariernya memotret lautan dari atas, mengejar cahaya dan perspektif melintasi laut. Hasilnya adalah gayanya, bahkan dalam bentuk abstrak, membentuk banyak nada visual film.
“Rasanya seperti memiliki dia sebagai sinematografer saya,” katanya. "Meskipun dia sudah pergi."
Pengalaman itu juga membuatnya memikirkan kembali apa artinya menjadi pencipta. Jika sebuah mesin menggunakan masa lalu Anda untuk membuat sesuatu yang baru, siapa yang memilikinya? Orang yang memberikan instruksi, mesin atau memori?
McNitt tidak mengklaim punya jawabannya. Namun, dia melihat prosesnya sangat manusiawi, dari prompt kasar pertama yang menghasilkan tekstur aneh dan tidak diinginkan hingga saat-saat ketika ekspresi figure yang dirender AI bergeser dengan cara yang tidak ditulis oleh siapa pun. “Kesalahan yang kita buat, hal-hal yang tidak kita rencanakan—itu sering menjadi tempat seni hidup,” katanya. “Dan mereka adalah manusia.”
Filosofi itu memandu produksi. Alih-alih menggunakan AI sebagai jalan pintas, tim memperlakukannya seperti kolaborator liar dan tidak dapat diprediksi. Bidikan dibuat storyboard dengan tangan, dimodelkan dalam VR dan kemudian ditata ulang melalui beberapa iterasi generasi. Visual sering dibangun dari ratusan upaya yang dibuang, masing-masing lebih dekat dengan perasaan.
“Kami tidak mencari kesempurnaan,” kata McNitt. “Kami mencari sesuatu yang terasa hidup.”
Dia berharap pendekatan ini dapat berkembang melampaui bioskop. Jika mesin dapat mencerminkan kita—tidak meniru kita tetapi benar-benar mencerminkan kita—maka mungkin mereka dapat menjadi bagian dari alat manusia yang lebih luas. Bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai penguat. Itu mungkin berarti penggunaan perusahaan yang tidak terasa korporat. Video pelatihan dengan alur emosional. Kisah asal perusahaan diceritakan dalam gambar yang diambil dari kehidupan nyata pendiri. Penjelas yang lebih mirip film pendek daripada slide deck.
Beberapa perusahaan sudah menjelajahi wilayah ini. Video perusahaan internal yang dihasilkan AI, panduan keselamatan, atau bahkan alat orientasi pelanggan mulai meminjam teknik sinematik, melapisi nada, musik, dan struktur narasi ke materi yang kering. Alat bantu yang sama yang digunakan McNitt—Veo untuk sintesis visual, Imagen untuk pembuatan gambar, Runway dan Gen-2 untuk interpolasi animasi—sedang diuji coba untuk konten perusahaan.
Perbedaannya, katanya, terletak pada niat. Ini adalah perbedaan antara menggunakan AI sebagai generator pasif output acak dan memperlakukannya sebagai kolaborator yang dibentuk oleh visi kreatif yang jelas. “AI memungkinkan Anda mengeksternalisasi imajinasi,” katanya. “Itu hebat sekali. Namun, AI harus diberi petunjuk.”
Ia percaya bahwa bimbingan harus datang dari para pendongeng—bukan dari para ahli teknologi atau pemasar, tetapi dari orang-orang yang mengetahui struktur, nada, dan perasaan.
Potensi jebakannya jelas. AI generatif dapat menghasilkan konten yang mempesona dengan ukuran dan kebaruan tetapi tidak meninggalkan kesan emosional yang abadi. Visual mungkin mengesankan secara teknis tetapi gagal terhubung dengan pemirsa dengan cara yang berarti. McNitt berharap untuk sesuatu yang lebih tenang, asing, dan lebih pribadi.
“Saya tidak ingin AI menjadi tentang tontonan,” katanya. “Saya ingin AI membantu kami mengatakan sesuatu yang tidak bisa kami katakan sebaliknya.”
Dalam kasus Ancestra, hasilnya adalah film yang terasa akrab dan luar biasa sekaligus. Ini adalah kisah ibu dan anak perempuan, surat cinta yang ditulis dalam kode, memori yang dibuat ulang.
Ketika layar menjadi gelap dan anak sintetis memudar, yang tersisa bukanlah kebaruan teknik ini. Itu adalah ketulusan gerakan. Seseorang pernah berdiri di sebuah ruangan, menggendong udara dan percaya ada bayi di sana. Entah bagaimana, kini kita pun demikian.
