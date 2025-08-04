Orang mungkin bertanya apa masalahnya. Devin hanyalah yang terbaru dalam jajaran panjang alat pengodean berbasis AI yang digunakan bank investasi global, termasuk GitHub Copilot yang banyak dipuji (jangan keliru dengan alat AI Microsoft), yang dirilis OpenAI dan GitHub pada tahun 2021. Dunia—atau setidaknya, masyarakat umum—belum pernah melihat alat seperti GitHub Copilot, di mana pengguna dapat memasukkan prompt teknik dalam bahasa alami, dan perangkat lunak akan mengeluarkan kode yang berfungsi. Tampaknya justru jenis tugas di mana gen AI diciptakan sejak awal.

Devin dapat melakukan itu juga, tetapi dengan penambahan fungsi utama: otonomi. Menurut situs web Cognition, perusahaan ini merancang Devin untuk menjadi "rekan tim yang tidak kenal lelah dan terampil", dengan kemampuan untuk membuat aplikasi dari sup hingga kacang-kacangan. Seperti contoh Ramamurthy di atas, pengguna dapat memberi tahu Devin daftar keinginan mereka dalam bahasa biasa dan alami dan mendapatkan kode yang melakukan persis apa yang mereka harapkan.

YouTube memiliki banyak demo orang-orang yang membuat aplikasi dengan Devin.ai menggunakan versi berbasis langganan dan tersedia untuk umum. Antarmukanya terlihat seperti persilangan antara ChatGPT dan terminal Unix, yaitu setengah bahasa alami dan setengah kode. Bagian bahasa adalah percakapan yang dilakukan pengguna dengan Devin; bagian kode adalah bagaimana Devin menafsirkan instruksi Anda tersembunyi.

Anda dapat menghubungkan Devin langsung ke aplikasi lain yang mungkin berisi informasi yang berguna untuk proyek Anda, seperti GitHub atau Slack. Dalam satu video di saluran teknologi bernama Singh di AS, pembawa acara Harnoor Singh menunjukkan mengapa fitur ini berguna: Anda dapat memberi tahu Devin, misalnya, untuk menggunakan repositori foto yang terkandung dalam percakapan Slack dengan tim Anda, atau memberi Devin akses ke proyek sebelumnya dari akun GitHub Anda.

Anda mendekati Devin sama dengan cara Anda mendekati ChatGPT: Anda input, dalam bahasa alami, deskripsi aplikasi yang ingin Anda buat. Dalam contoh Singh, dia memberi tahu Devin, “Saya ingin membuat pengatur waktu panggung” — jenis jam hitung mundur yang dapat dirujuk oleh pembicara publik di laptop mereka saat memberikan presentasi. Devin mampu membuat aplikasi Singh hanya dengan tiga prompt.

Saat pengodean, ia juga melakukan QA dan debugging sendiri, sebuah proses yang dijelaskan Cognition di situs webnya: “Devin mengatur lingkungan kode, mereproduksi bug, dan mengode serta menguji perbaikannya sendiri.” Cukup mengesankan; tidak heran Devin memiliki profil LinkedIn- nya sendiri (karya lucu dari Cognition Labs).