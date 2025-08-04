Goldman Sachs baru saja menerapkan “Devin,” pengembang seluruh tumpukan berbasis AI generatif (gen AI), Goldman CIO Marco Argenti mengatakan kepada CNBC dalam wawancara 11 Juli. “Devin akan menjadi seperti karyawan baru kami,” kata Argenti, “yang akan mulai melakukan hal-hal atas nama pengembang kami.” Devin dapat menjalankan aplikasi dari awal berdasarkan prompt bahasa alami. Dan sementara dunia perbankan telah menggunakan teknologi terkait AI selama beberapa dekade, Devin adalah “insinyur perangkat lunak AI pertama,” menurut penciptanya Cognition.
Devin adalah bagian dari visi Argenti untuk “tenaga kerja hibrida” di mana agen AI bekerja bersama rekan-rekan daging dan darah mereka. Shanker Ramamurthy, Managing Partner Global Banking & Financial Markets di IBM®, menawarkan contoh bagaimana Devin dapat membantu lembaga seperti Goldman. “Pikirkan seperti ini,” katanya kepada IBM® Think. “Jika Devin meningkatkan produktivitas sebesar 20%, maka 12.000 teknolog Goldman sekarang dapat beroperasi seperti 14.400 teknolog.”
Ramamurthy menyatakan bahwa dibandingkan sektor lain, ”industri keuangan memperoleh manfaat paling signifikan dari penerapan AI, karena transaksi dan prosesnya berbasis data, bukan benda fisik.”
Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, bidang yang berdekatan dengan AI seperti machine learning (ML) telah memungkinkan kemajuan transformasional dalam keuangan seperti perdagangan algoritmik, perdagangan frekuensi tinggi dan praktik harga opsi yang abadi. Peran Devin, Ramamurthy menjelaskan, adalah mempersempit teknologi dan kesenjangan waktu antara permintaan rumit yang datang dari meja perdagangan dan eksekusi.
Untuk mengilustrasikan, Ramamurthy membagikan contoh penggunaan hipotetis. “Katakanlah ada berita bahwa seseorang menemukan ratusan juta ton bijih besi bermutu sangat tinggi. Jika Anda seorang pedagang komoditas, Anda dapat bertanya kepada Devin, 'Hei, bantu saya memasukkan informasi baru ini ke dalam model saya. '” Dengan akses ke data dan model yang relevan, Devin dapat dengan cepat bekerja dengan teknolog untuk berkreasi bersama atau memperbaiki dan membantu mengimplementasikan aplikasi untuk memproses permintaan, merampingkan dan mempercepat siklus hidup pengembangan perangkat lunak.
Orang mungkin bertanya apa masalahnya. Devin hanyalah yang terbaru dalam jajaran panjang alat pengodean berbasis AI yang digunakan bank investasi global, termasuk GitHub Copilot yang banyak dipuji (jangan keliru dengan alat AI Microsoft), yang dirilis OpenAI dan GitHub pada tahun 2021. Dunia—atau setidaknya, masyarakat umum—belum pernah melihat alat seperti GitHub Copilot, di mana pengguna dapat memasukkan prompt teknik dalam bahasa alami, dan perangkat lunak akan mengeluarkan kode yang berfungsi. Tampaknya justru jenis tugas di mana gen AI diciptakan sejak awal.
Devin dapat melakukan itu juga, tetapi dengan penambahan fungsi utama: otonomi. Menurut situs web Cognition, perusahaan ini merancang Devin untuk menjadi "rekan tim yang tidak kenal lelah dan terampil", dengan kemampuan untuk membuat aplikasi dari sup hingga kacang-kacangan. Seperti contoh Ramamurthy di atas, pengguna dapat memberi tahu Devin daftar keinginan mereka dalam bahasa biasa dan alami dan mendapatkan kode yang melakukan persis apa yang mereka harapkan.
YouTube memiliki banyak demo orang-orang yang membuat aplikasi dengan Devin.ai menggunakan versi berbasis langganan dan tersedia untuk umum. Antarmukanya terlihat seperti persilangan antara ChatGPT dan terminal Unix, yaitu setengah bahasa alami dan setengah kode. Bagian bahasa adalah percakapan yang dilakukan pengguna dengan Devin; bagian kode adalah bagaimana Devin menafsirkan instruksi Anda tersembunyi.
Anda dapat menghubungkan Devin langsung ke aplikasi lain yang mungkin berisi informasi yang berguna untuk proyek Anda, seperti GitHub atau Slack. Dalam satu video di saluran teknologi bernama Singh di AS, pembawa acara Harnoor Singh menunjukkan mengapa fitur ini berguna: Anda dapat memberi tahu Devin, misalnya, untuk menggunakan repositori foto yang terkandung dalam percakapan Slack dengan tim Anda, atau memberi Devin akses ke proyek sebelumnya dari akun GitHub Anda.
Anda mendekati Devin sama dengan cara Anda mendekati ChatGPT: Anda input, dalam bahasa alami, deskripsi aplikasi yang ingin Anda buat. Dalam contoh Singh, dia memberi tahu Devin, “Saya ingin membuat pengatur waktu panggung” — jenis jam hitung mundur yang dapat dirujuk oleh pembicara publik di laptop mereka saat memberikan presentasi. Devin mampu membuat aplikasi Singh hanya dengan tiga prompt.
Saat pengodean, ia juga melakukan QA dan debugging sendiri, sebuah proses yang dijelaskan Cognition di situs webnya: “Devin mengatur lingkungan kode, mereproduksi bug, dan mengode serta menguji perbaikannya sendiri.” Cukup mengesankan; tidak heran Devin memiliki profil LinkedIn- nya sendiri (karya lucu dari Cognition Labs).
Pengumuman Goldman menyebabkan kekacauan di kalangan profesional TI di blogosphere, dengan satu judul Medium berbunyi, “Goldman Sachs baru saja membuat gelar ilmu komputer Anda tidak berharga.” Tetapi menurut Argenti dari Goldman, Devin tidak ada di sana untuk bersaing dengan manusia untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimanapun, kemampuan AI generatif sangat bergantung pada kualitas arahan yang diterimanya dari pengguna. Seperti yang dia katakan, “Insinyur akan diharapkan memiliki kemampuan untuk benar-benar menggambarkan masalah dengan cara yang koheren dan mengubahnya menjadi prompt, dan kemudian dapat mengawasi pekerjaan agen tersebut.”
Ramamurthy setuju. “Ini bukan berarti hasilnya sepenuhnya akurat dan bebas dari kekurangan,” ujarnya. “Tetapi memang, Devin adalah tentang membayangkan kembali apa yang mungkin. Alih-alih [praktik saat ini] mengambil proses yang mungkin sebagian besar analog dan memasukkan AI generatif ke dalamnya, bagaimana jika Anda dapat membayangkan kembali prosesnya? Anda menyatukan manusia dan agen digital; keajaiban terjadi.”
