Artikel pertama dari rangkaian posting blog telah diterbitkan yang merinci sebuah kerentanan pada Common Unix Printing System (CUPS), yang diklaim dapat memungkinkan penyerang memperoleh akses jarak jauh ke sistem berbasis UNIX. Kerentanan, yang memengaruhi berbagai sistem operasi berbasis Unix, dapat dieksploitasi dengan mengirimkan permintaan HTTP yang dibuat khusus ke layanan CUPS.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
X-Force Incident Command memantau apa yang diklaim sebagai yang pertama dalam serangkaian postingan blog dari peneliti keamanan, Simone Margaritelli, merinci kerentanan dalam Common Unix Printing System (CUPS), yang konon dapat dieksploitasi dengan mengirimkan permintaan HTTP yang dibuat khusus ke layanan CUPS. Kerentanan memengaruhi berbagai sistem operasi berbasis Unix, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Linux dan macOS. Celah ini memungkinkan pihak tidak berwenang mendapatkan akses jarak jauh ke sistem yang terkena, membuka peluang bagi penyerang untuk menjalankan kode arbitrer dan mungkin meningkatkan hak akses mereka. X-Force sedang menyelidiki pengungkapan dan pemantauan untuk eksploitasi. Kami akan terus memantau situasi ini dan memberikan pembaruan yang tersedia.