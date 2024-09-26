X-Force Incident Command memantau apa yang diklaim sebagai yang pertama dalam serangkaian postingan blog dari peneliti keamanan, Simone Margaritelli, merinci kerentanan dalam Common Unix Printing System (CUPS), yang konon dapat dieksploitasi dengan mengirimkan permintaan HTTP yang dibuat khusus ke layanan CUPS. Kerentanan memengaruhi berbagai sistem operasi berbasis Unix, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Linux dan macOS. Celah ini memungkinkan pihak tidak berwenang mendapatkan akses jarak jauh ke sistem yang terkena, membuka peluang bagi penyerang untuk menjalankan kode arbitrer dan mungkin meningkatkan hak akses mereka. X-Force sedang menyelidiki pengungkapan dan pemantauan untuk eksploitasi. Kami akan terus memantau situasi ini dan memberikan pembaruan yang tersedia.