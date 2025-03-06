Apakah ada masa depan untuk AI wearable?

Pengguna dan contoh penggunaan harus berada di pusat desain produk apa pun, kata Saulsbury—terutama di bidang yang menjanjikan seperti perangkat keras AI, di mana banyak konsep tampak menarik dalam teori tetapi tidak selalu dalam praktik.

“Yang membuat sebuah produk bernilai adalah contoh penggunaannya,” katanya. “Bukan soal produknya. Bukan soal teknologinya.. Teknologi tidak pernah menjadi faktor penentu.”

Pada tahap awal ini, argumen terkuat untuk AI wearable mungkin ada di pasar B2B, kata Gregory Thomas, Direktur Pusat Riset Desain di University of Kansas, dalam sebuah wawancara. "Wearable sangat penting, terutama di bidang kesehatan yang harus mulus," jelas Thomas. “Pasien tidak ingin merasa terjebak atau seperti kelinci percobaan.”

Dalam karyanya, Thomas telah menjelajahi perangkat pintar di mobil, dan bagaimana teknologi baru dapat memungkinkan diagnostik dan perawatan pasien di pedesaan Kansas. “Kami telah melihat hal-hal yang terbukti efektif dengan baik untuk kami. Ada teknologi menjanjikan yang mengintegrasikan sensor ke dalam kain. Jadi, kemeja saya, blus Anda—keduanya bisa dipasangi sensor yang memantau detak jantung, suhu, dan tanda vital lainnya saat pasien hanya berbaring di tempat tidur. Perangkat wearable memiliki masa depan yang luar biasa jika dipasangkan dengan teknologi yang tepat, seperti pemrosesan bahasa.”

Ketika Humane mengumumkan wearable AI Pin dua tahun lalu, ia berjanji untuk menjadi “pendamping cerdas” yang membebaskan pengguna dari layar dengan menggunakan kontrol suara dan proyeksi di telapak tangan. Tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Perangkat Humane Ai Pin, yang dibuat oleh dua mantan eksekutif Apple, menerima banyak kritik ketika dirilis pada musim semi tahun lalu. Belakangan, perusahaan itu mengungkapkan bahwa HP telah mengambil alih sebagian kepemilikannya. Tetap saja, Thomas mengaku langsung melihat peluang contoh penggunaan teknologinya—seperti membantu perawat menangani urusan administrasi.

“Produk wearable memiliki masa depan yang luar biasa jika dipasangkan dengan teknologi yang tepat,” kata Thomas. “AI, tentu saja, mendorong segalanya, untuk itu AI harus tertanam secara mendalam. Kemampuan AI hampir tak ada habisnya apa yang dapat dicapainya.”