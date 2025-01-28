Startup AI Prancis melakukan perjalanan ke barat

Apa kesamaan Hugging Face, Mistral AI, dan Pathway? Perusahaan-perusahaan AI ini, yang didirikan oleh pengusaha Prancis, semuanya telah membangun kehadiran yang kuat di AS. Pathway memindahkan kantor pusatnya dari Paris ke Menlo Park pada akhir tahun lalu, kantor pusat Hugging Face berada di New York, sementara Mistral membuka kantor di Palo Alto pada tahun 2024.
“Mendirikan toko di AS adalah langkah ambisius,” kata Manajer Umum Mistral AS dan Kepala Pendapatan, Marjorie Janiewicz, selama acara yang diselenggarakan oleh La French Tech, sebuah asosiasi Prancis yang dirancang untuk membantu pengusaha.
Didirikan pada tahun 2023 oleh tiga mantan insinyur dari DeepMind dan Meta, Mistral menciptakan LLM sumber terbuka. Perusahaan ini adalah mitra Microsoft dan mendapatkan beberapa klien AS-termasuk IBM—divaluasi, setahun setelah didirikan, senilai USD 6,2 miliar. Mistral memiliki ambisi besar, dan berniat untuk mengejarnya secara mandiri: perusahaan tidak untuk dijual, salah satu pendiri Arthur Mensch mengatakan di Davos, dan berencana untuk IPO.
Prancis mengekspor banyak talenta terkemuka, dengan para ilmuwan komputer Prancis memberikan kontribusi besar dalam bidang AI. Tokoh-tokoh terkemuka dalam AI termasuk Yann LeCun dari Meta dan ilmuwan komputer François Chollet, yang setelah 10 tahun bekerja di Google, menciptakan ARC-AGI, sebuah tolok ukur yang mengukur kemajuan AGI. Chollet baru-baru ini mengumumkan peluncuran usaha baru yang disebut NDEA, dengan salah satu pendiri Zapier.
Ekosistem startup Prancis telah ramai dengan startup dan talenta baru akhir-akhir ini, mendorong Financial Times baru-baru ini untuk bertanya: Dapatkah Prancis menjadi negara adidayaAI global? Pembukaan kantorOpenAI di Paris pada bulan November lalu memperkuat posisi terdepan Prancis sebagai pusat AI di Eropa.
Namun, bagi banyak pengusaha Prancis, pilihan untuk meninggalkan Prancis ke AS tidak perlu dipikirkan lagi: 56% dari investasi VC dilakukan di AS pada tahun 2024, menurut angka dari Pitchbook.
“Jika Anda ingin menjadi pemimpin global, Anda harus mengejar pasar Amerika,” kata Matthieu Soulé, Mitra dan Kepala C.Lab di perusahaan modal ventura Cathay inovasi di San Francisco. “Lebih dari separuh dana yang dihimpun berasal dari AS, dan tetap menjadi pasar utama di dunia Barat. Jika Anda ingin menjadi nomor satu di Eropa, Anda harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Dan jika Anda ingin menjadi pemimpin global, Anda harus segera memasuki pasar AS. Secara mekanis, bagi Prancis, pertanyaan tentang ekspansi internasional muncul karena pasar domestik terbatas.”
Selama pandemi, banyak yang meramalkan berakhirnya masa kejayaan San Francisco sebagai pusat industri teknologi, karena para eksekutif dan perusahaan ternama pindah ke Texas dan Florida. Namun, perlombaan AI mengubah dinamika—San Francisco adalah rumah bagi raksasa AI seperti OpenAI dan Anthropic, dan di sinilah Amazon baru saja membuka Lab AGI SF-nya.
Semua orang setuju: sekarang lebih dari sebelumnya, dimungkinkan untuk memulai usaha di mana saja. Namun, bahkan di AS, satu pasar tetap menjadi kunci: Silicon Valley. "Ada banyak insinyur yang sangat baik di Prancis," kata Marie Frochen, Cofounder dan Managing Director Ramp-Up Lab di San Francisco. “Namun, begitu Anda ingin bergerak ke Seri A, itu menjadi rumit. Prancis memiliki banyak talenta, tetapi ini bukan hanya tentang talenta. Bay Area menawarkan akses ke modal, mentor berpengalaman, pengusaha veteran dan budaya yang mendorong pengambilan risiko dan kolaborasi.”
Menurut perusahaan manajemen ekuitas Carta, Bay Area adalah rumah bagi 73,3% dari semua putaran pendanaan AI di AS pada tahun 2024, dengan New York dan Boston berbagi remah-remah (masing-masing kurang dari 10% pendanaan). “Kepadatan jejaring di sini sangat tinggi,” kata Peter Walker, kepala insight Carta. “Ke mana pun Anda melihat, ada pendiri yang berusaha menyelesaikan masalah menarik. Dan bahkan jika Anda tidak bermitra dengan bisnis itu, Anda dapat belajar dari orang-orang itu secara langsung di sini, dengan cara yang tidak dapat Anda lakukan jika Anda berada di tempat lain.
Di luar uang, konsentrasi talenta di Bay Area memberi Silicon Valley keunggulan kompetitif, kata Elisa de Martel, CFO di Waymo. Setelah 15 tahun di Valley, pertama di Apple dan kemudian di Carbon, ia percaya bahwa Bay memiliki pertemuan faktor-faktor khusus yang sulit ditiru di tempat lain.
“Ada energi dan kombinasi unik dari talenta dan modal di sini,” katanya.
Bagi para pengusaha di balik Pathway, sebuah perusahaan yang dimulai di Paris pada tahun 2020, pindah ke Menlo Park, rumah bagi kantor pusat Meta, membawa beberapa tantangan—tetapi sebagian besar peluang. Tujuannya? “Berada di ruangan tempat hal itu terjadi,” jelas Zuzanna Stamirowska, CEO Pathway.
Pathway adalah perusahaan data yang membangun “AI hidup,” menyediakan kerangka kerja AI bagi pengembang untuk membangun proyek yang memungkinkan data diintegrasikan ke dalam sistem yang dapat memperbarui diri. Kliennya termasuk tim balap NATO dan Formula 1. Sebagian besar pengguna Pathway berasal dari AS, kata Stamirowska.
“Kebutuhan teknologi di pasar Amerika lebih maju,” katanya. “Ini secara alami menghasilkan permintaan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mengembangkan produk yang sangat teknis seperti kami.” Pathway didukung oleh Lukasz Kaiser, salah satu penemu "Transformers" dan Peneliti utama di OpenAI.
Meskipun ada banyak cerita sukses, beberapa perusahaan asal Prancis di Bay Area percaya bahwa peraturan UE, seperti UU AI Uni Eropa, dapat mempersulit bisnis-bisnis Prancis untuk mencapai kesuksesan dan pengakuan internasional.
“Peraturan dapat menciptakan ceruk pasar, yang mungkin tidak menarik bagi perusahaan yang ingin menjadi pemimpin global,” kata Stamirowska. “Namun, ada lebih banyak peluang untuk menemukan ceruk pasar di wilayah tertentu, meskipun beberapa mungkin lebih sulit ditembus daripada yang lain. Di sisi lain, dampak regulasi terhadap kemajuan teknis dan litbang perlu dipertimbangkan karena perusahaan lokal mungkin menemukan diri mereka mengejar ketinggalan daripada memimpin perlombaan inovasi. Pada akhirnya, itu tergantung pada tujuan perusahaan.”
Lago, sebuah perusahaan startup yang menghadirkan dirinya sebagai alternatif sumber terbuka untuk Stripe, didirikan di Paris. Namun, Anh-Tho Chuong, salah satu pendiri dan CEO-nya, memindahkan kantor pusat ke San Francisco tahun lalu. Ini bukan pertama kalinya dia di AS—dia memiliki akar keluarga di sini, dan berpartisipasi dalam Y Combinator yang terkenal, inkubator startup dengan alumni yang mencakup pendiri Airbnb, Twitch, Coinbase, dan Stripe.
“Jika Anda menginginkan perusahaan perangkat lunak yang sukses, sayangnya, itu tidak terjadi di Prancis”, kata Chuong. “Kami adalah perusahaan sumber terbuka, dan ada sedikit cerita sukses, sedikit sumber daya. Itu adalah pilihan strategis bagi kami untuk memiliki kantor pusat di AS.”
Dan, seperti yang diketahui banyak orang Prancis, menemukan kesuksesan di AS terkadang merupakan cara paling pasti untuk menemukan kesuksesan di tempat lain di dunia, termasuk di rumah di Prancis. “Kami memiliki perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS sebagai klien, yang diakui baik di AS maupun Eropa, yang menyebar ke kedua wilayah,” kata Chuong. “Sayangnya, jika kita memiliki hal yang setara di Eropa, hal itu tidak akan memiliki dampak yang sama.”
Startup AI Prancis telah mendapatkan banyak perhatian sejak 2017, ketika Presiden yang baru terpilih Emmanuel Macron mengumumkan ambisinya untuk mengubah negaranya menjadi “negara startup” Eropa. "Sebuah 'negara startup' adalah negara di mana setiap orang dapat mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka akan mampu menciptakan sebuah startup," kata-katanya yang terkenal. “Saya ingin Prancis menjadi salah satunya.”
Pada bulan-bulan pertama kepresidenannya, ia meresmikan Station F, inkubator berbasis di Paris yang akan menjadi organisasi terkemuka dari jenisnya di Prancis. Sejak diluncurkan, Station F telah bekerja dengan lebih dari 7.000 startup, telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar euro, dan telah membimbing perusahaan yang diakuisisi oleh raksasa seperti Samsung, Apple, dan SAP.
Delapan tahun kemudian, ketika perlombaan AI memanas lebih dari sebelumnya, masih harus dilihat apakah ambisinya berubah menjadi kenyataan.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dapatkan akses ke berbagai kemampuan dalam satu alat untuk seluruh siklus pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.