Startup AI Prancis melakukan perjalanan ke barat

Apa kesamaan Hugging Face, Mistral AI, dan Pathway? Perusahaan-perusahaan AI ini, yang didirikan oleh pengusaha Prancis, semuanya telah membangun kehadiran yang kuat di AS. Pathway memindahkan kantor pusatnya dari Paris ke Menlo Park pada akhir tahun lalu, kantor pusat Hugging Face berada di New York, sementara Mistral membuka kantor di Palo Alto pada tahun 2024.

“Mendirikan toko di AS adalah langkah ambisius,” kata Manajer Umum Mistral AS dan Kepala Pendapatan, Marjorie Janiewicz, selama acara yang diselenggarakan oleh La French Tech, sebuah asosiasi Prancis yang dirancang untuk membantu pengusaha.

Didirikan pada tahun 2023 oleh tiga mantan insinyur dari DeepMind dan Meta, Mistral menciptakan LLM sumber terbuka. Perusahaan ini adalah mitra Microsoft dan mendapatkan beberapa klien AS-termasuk IBM—divaluasi, setahun setelah didirikan, senilai USD 6,2 miliar. Mistral memiliki ambisi besar, dan berniat untuk mengejarnya secara mandiri: perusahaan tidak untuk dijual, salah satu pendiri Arthur Mensch mengatakan di Davos, dan berencana untuk IPO.

Prancis mengekspor banyak talenta terkemuka, dengan para ilmuwan komputer Prancis memberikan kontribusi besar dalam bidang AI. Tokoh-tokoh terkemuka dalam AI termasuk Yann LeCun dari Meta dan ilmuwan komputer François Chollet, yang setelah 10 tahun bekerja di Google, menciptakan ARC-AGI, sebuah tolok ukur yang mengukur kemajuan AGI. Chollet baru-baru ini mengumumkan peluncuran usaha baru yang disebut NDEA, dengan salah satu pendiri Zapier.

Ekosistem startup Prancis telah ramai dengan startup dan talenta baru akhir-akhir ini, mendorong Financial Times baru-baru ini untuk bertanya: Dapatkah Prancis menjadi negara adidayaAI global? Pembukaan kantorOpenAI di Paris pada bulan November lalu memperkuat posisi terdepan Prancis sebagai pusat AI di Eropa.

Namun, bagi banyak pengusaha Prancis, pilihan untuk meninggalkan Prancis ke AS tidak perlu dipikirkan lagi: 56% dari investasi VC dilakukan di AS pada tahun 2024, menurut angka dari Pitchbook.

“Jika Anda ingin menjadi pemimpin global, Anda harus mengejar pasar Amerika,” kata Matthieu Soulé, Mitra dan Kepala C.Lab di perusahaan modal ventura Cathay inovasi di San Francisco. “Lebih dari separuh dana yang dihimpun berasal dari AS, dan tetap menjadi pasar utama di dunia Barat. Jika Anda ingin menjadi nomor satu di Eropa, Anda harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Dan jika Anda ingin menjadi pemimpin global, Anda harus segera memasuki pasar AS. Secara mekanis, bagi Prancis, pertanyaan tentang ekspansi internasional muncul karena pasar domestik terbatas.”