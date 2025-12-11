Untuk layanan keuangan, hari esok sebenarnya adalah hari ini

Selama hampir dua dekade terakhir, kata Ramamurthy, studi IBM® CXO menunjukkan bahwa layanan keuangan berada di garis depan dalam hal adopsi awal teknologi. Namun, kemunculan AI dan AI generatif mengubah pola tersebut. “Ini adalah pertama kalinya sejak kami melakukan penelitian ini bahwa teknologi diadopsi jauh lebih agresif di luar layanan keuangan dibandingkan di dalamnya,” katanya. Alasannya beragam: kekhawatiran terhadap risiko dan regulasi, serta halusinasi AI. Karena itu, sejumlah bank mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap teknologi baru ini. “Pada tahap awal, saya melihat lebih banyak otomatisasi dari back-to-front,” katanya, ketika bank melangkah secara bertahap. “Bank berpikir, ‘Saya belum yakin bagaimana AI generatif akan bekerja karena berpotensi berhalusinasi. Jadi, saya akan memulai dengan proyek yang hanya berdampak pada karyawan, bukan pelanggan—SDM, keuangan, pengadaan, dan operasi back-office lainnya.” Baru setelah itu, menurut pendekatan ini, bank akan menerapkan AI di kantor tengah, “dan kemudian dengan sangat bijaksana serta hati-hati saya mulai mengeksposnya kepada pelanggan,” katanya.

Strategi ke depan, katanya, harus “secara bersamaan bergerak dari belakang ke depan, dan dari depan ke belakang.” Pendekatan kemarin adalah “Plus-AI,” katanya; dengan kata lain, mencari di mana alat AI dapat disisipkan ke dalam sistem yang sudah ada. Namun, masa depan adalah AI-First—yang terkadang disebut IBM® sebagai AI-Plus. Yang dimaksud dengan ini adalah “menanyakan bagaimana Anda dapat menggunakan teknologi dan kemampuan agen dalam konteks AI generatif untuk membayangkan apa yang mungkin dilakukan, lalu bagaimana membawa manusia ke dalam lingkaran.” Perbedaan antara Plus-AI dan AI-Plus sangat signifikan, katanya. “Nilai ekonominya meningkat secara substansial. Jika Anda hanya menambahkan sedikit AI ke upaya rekayasa ulang, hal itu mungkin meningkatkan produktivitas sekitar 10-12%. Namun, ketika Anda mulai mengorkestrasi proses multi-lembaga dengan AI, Anda dapat mencapai peningkatan produktivitas sekitar 60-75%. Dan bergantung pada toleransi risiko bank serta seberapa agresif mereka ingin melangkah maju, Anda akan melihat kombinasi dari pendekatan-pendekatan ini.”

Teknologi eksponensial ini, kata Ramamurthy, “berkembang pada laju yang belum pernah kita saksikan dengan teknologi apa pun—bukan hanya dalam ingatan hidup kita, tetapi mungkin sejak dimulainya Revolusi Industri.” Kenyataan yang berat ini, katanya, sekaligus merupakan peluang dan tantangan. “Hal itu memaksa kita untuk menghadapi tiga pertanyaan,” ujarnya.

“Pertama, apakah strategi kita cukup ambisius?” Mungkin tidak, katanya, mengingat bahwa teknologi telah melampaui batas-batas dari apa yang mampu dipahami oleh biologi kita. “Evolusi telah merancang pikiran manusia untuk perubahan linier, bukan perubahan eksponensial,” katanya. “Mari kita benar-benar membungkus kepala kita di sekitar fakta ini. Setiap penggandaan [daya komputasi] memberi kita kemampuan yang lebih besar daripada seluruh komputasi sejak awal era komputasi.”

Karena teknologi eksponensial bergerak lebih cepat daripada yang dapat direncanakan manusia secara intuitif, dengan kata lain, para pemimpin jasa keuangan perlu mempertanyakan apakah mereka sudah berpikir cukup berani tentang apa yang mungkin. Ia memberikan contoh: “Dengan teknologi eksponensial ini yang disatukan, Anda dapat menggunakan AI generatif untuk menulis kode matematika quantum dan memecahkan masalah di perbatasan berikutnya.”

Pertanyaan kedua, katanya, adalah “Apakah kita mengeksekusi cukup cepat? Khususnya untuk institusi besar dengan kompleksitas luar biasa, itu pertanyaan yang kuat.” Dan pertanyaan ketiga: “Apakah kita memiliki apa yang diperlukan untuk berubah dari sudut pandang orang dan bisnis, dan dari sudut pandang kemampuan? Ketika saya memiliki sesi kerja dengan CXO dari bank-bank di seluruh dunia, hampir setiap tim mengatakan ada pekerjaan yang harus dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan ini. Ancamannya menakutkan, tetapi peluangnya luar biasa. Saya yakin bahwa kami dapat menguasai tantangan ini dan buka jumlah nilai yang luar biasa selama lima tahun mendatang.”