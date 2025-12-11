Untuk layanan keuangan, hari esok sebenarnya adalah hari ini

“Ada tiga teknologi eksponensial yang akan mengubah semua yang Anda lakukan,” kata Shanker Ramamurthy, Managing Partner IBM® untuk Global Banking & Financial Markets, berbicara dengan orang-orang yang penuh sesak di Financial Services Leadership Exchange, yang diadakan pekan lalu di Yale Club of New York. “Saya memikirkannya dalam kerangka ‘kemarin dan hari ini’, ‘hari ini dan besok’, serta ‘besok dan lusa’,” lanjutnya. “Kemarin dan hari ini adalah hybrid cloud. Hari ini dan besok adalah tentang AI dan AI generatif. Besok serta lusa adalah tentang komputasi quantum.” Apakah perusahaan jasa keuangan sudah siap? Berdasarkan pemaparan Ramamurthy dan para pembicara lain di acara tersebut, tampaknya perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki banyak waktu untuk perdebatan eksistensial, karena besok pada kenyataannya adalah hari ini.
“Apa yang perlu dilakukan para pemenang untuk berkembang di era baru AI dan AI generatif ini?” tanyanya. Hingga satu dekade terakhir atau lebih, jelas Ramamurthy, praktik yang lazim di banyak perusahaan adalah bahwa “[tim eksekutif] akan menetapkan strategi bisnis, lalu teknologi datang untuk mendukung strategi tersebut.” Namun saat ini, kita berada di dunia yang ambidekstrus: “Kombinasi teknologi eksponensial ini tidak hanya menginformasikan model bisnis; teknologi justru membentuk dan mendorong model bisnis.”
Istilah “eksponensial” sering digunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai sinonim hiperbolik untuk “banyak,” tetapi ketika berbicara tentang AI dan komputasi quantum, kata para pakar IBM® di Exchange, pertumbuhan teknologi ini benar-benar bersifat eksponensial—bukan hanya dari sisi kapasitas, tetapi juga dari efektivitas biaya.
Ramamurthy mengutip episode terbaru podcast Decoder dengan Nilay Patel, di mana CEO IBM® Arvind Krishna menjelaskan bahwa percepatan penurunan biaya dalam teknologi AI hampir tidak terhindarkan, berdasarkan pola empiris yang telah kita saksikan bersama. Hukum Moore—fenomena bahwa jumlah transistor pada sirkuit terpadu akan berlipat ganda setiap dua tahun atau lebih dengan peningkatan biaya yang minimal—telah terbukti kembali, kata Krishna, dalam lintasan teknologi semikonduktor selama lima tahun terakhir. (Bahkan, Hukum Moore telah terbukti konsisten akurat sejak istilah tersebut diperkenalkan pada tahun 1965.)
“Apakah jumlah modal yang dikomitmen (untuk AI) meningkat hingga triliunan? Itu sepenuhnya benar,” kata Krishna di podcast tersebut. “Namun, dalam rentang lima tahun, kita kemungkinan akan memperoleh peningkatan 10x dalam kemampuan semikonduktor murni. Lalu Anda mendapatkan 10x dari sisi desain dan 10x dari sisi perangkat lunak. Ketika Anda mengalikan ketiga faktor tersebut, hasilnya adalah biaya yang 1000x lebih murah.”
Ramamurthy menjelaskan, “Bagaimana kita akan memanfaatkannya?” Waktu menjadi faktor yang sangat krusial, dengan biaya sebagai kekhawatiran mendesak bagi sebagian besar profesional perbankan, katanya. “CEO perbankan ingin mencapai tiga tujuan: meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan biaya, serta mengelola risiko dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan, omong-omong, kita semua tahu bahwa rasio biaya terhadap pendapatan di perbankan telah lama terjebak. Di AS, angkanya hampir 62%.”
“Mengelola ketiga tujuan yang saling bersaing ini sangat sulit,” katanya, “dan setiap beberapa dekade—hampir seperti jarum jam—kita melihat krisis perbankan muncul di seluruh dunia. Biasanya, hal itu terjadi karena salah satu dari ketiganya difokuskan secara tidak optimal.”
Jadi, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin jasa keuangan?
“Bank di pasar yang matang memiliki tantangan,” katanya. “Mereka telah berinvestasi dalam teknologi selama beberapa dekade, tetapi hasilnya rumit dan mahal—demikian pula proses dan model bisnisnya. Teknologi seharusnya melayani bisnis.” Lalu bagaimana cara menyesuaikan warisan masa lalu yang tampak sulit dimanfaatkan ini? “Kita harus membayangkan kembali, bukan sekadar merekayasa ulang, bagaimana kita memandang kantor depan, tengah, dan belakang,” jelasnya. Dalam model tradisional, “sekitar dua pertiga sumber daya manusia, proses, dan teknologi cenderung terfokus pada kantor tengah dan belakang karena kompleksitasnya yang luar biasa. Saya menyebutnya model perbankan kemarin. Model perbankan besok akan membalikkan persamaan ini.”
Apa yang dibutuhkan, katanya, adalah “membayangkan kembali apa yang dapat dilakukan teknologi eksponensial ini, sehingga kita dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting—pelanggan, ekosistem, dan kemitraan. Ini tentang platform yang bertransisi dari kemarin ke besok. Ini adalah perjalanan yang memakan waktu bertahun-tahun."
Selama hampir dua dekade terakhir, kata Ramamurthy, studi IBM® CXO menunjukkan bahwa layanan keuangan berada di garis depan dalam hal adopsi awal teknologi. Namun, kemunculan AI dan AI generatif mengubah pola tersebut. “Ini adalah pertama kalinya sejak kami melakukan penelitian ini bahwa teknologi diadopsi jauh lebih agresif di luar layanan keuangan dibandingkan di dalamnya,” katanya. Alasannya beragam: kekhawatiran terhadap risiko dan regulasi, serta halusinasi AI. Karena itu, sejumlah bank mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap teknologi baru ini. “Pada tahap awal, saya melihat lebih banyak otomatisasi dari back-to-front,” katanya, ketika bank melangkah secara bertahap. “Bank berpikir, ‘Saya belum yakin bagaimana AI generatif akan bekerja karena berpotensi berhalusinasi. Jadi, saya akan memulai dengan proyek yang hanya berdampak pada karyawan, bukan pelanggan—SDM, keuangan, pengadaan, dan operasi back-office lainnya.” Baru setelah itu, menurut pendekatan ini, bank akan menerapkan AI di kantor tengah, “dan kemudian dengan sangat bijaksana serta hati-hati saya mulai mengeksposnya kepada pelanggan,” katanya.
Strategi ke depan, katanya, harus “secara bersamaan bergerak dari belakang ke depan, dan dari depan ke belakang.” Pendekatan kemarin adalah “Plus-AI,” katanya; dengan kata lain, mencari di mana alat AI dapat disisipkan ke dalam sistem yang sudah ada. Namun, masa depan adalah AI-First—yang terkadang disebut IBM® sebagai AI-Plus. Yang dimaksud dengan ini adalah “menanyakan bagaimana Anda dapat menggunakan teknologi dan kemampuan agen dalam konteks AI generatif untuk membayangkan apa yang mungkin dilakukan, lalu bagaimana membawa manusia ke dalam lingkaran.” Perbedaan antara Plus-AI dan AI-Plus sangat signifikan, katanya. “Nilai ekonominya meningkat secara substansial. Jika Anda hanya menambahkan sedikit AI ke upaya rekayasa ulang, hal itu mungkin meningkatkan produktivitas sekitar 10-12%. Namun, ketika Anda mulai mengorkestrasi proses multi-lembaga dengan AI, Anda dapat mencapai peningkatan produktivitas sekitar 60-75%. Dan bergantung pada toleransi risiko bank serta seberapa agresif mereka ingin melangkah maju, Anda akan melihat kombinasi dari pendekatan-pendekatan ini.”
Teknologi eksponensial ini, kata Ramamurthy, “berkembang pada laju yang belum pernah kita saksikan dengan teknologi apa pun—bukan hanya dalam ingatan hidup kita, tetapi mungkin sejak dimulainya Revolusi Industri.” Kenyataan yang berat ini, katanya, sekaligus merupakan peluang dan tantangan. “Hal itu memaksa kita untuk menghadapi tiga pertanyaan,” ujarnya.
“Pertama, apakah strategi kita cukup ambisius?” Mungkin tidak, katanya, mengingat bahwa teknologi telah melampaui batas-batas dari apa yang mampu dipahami oleh biologi kita. “Evolusi telah merancang pikiran manusia untuk perubahan linier, bukan perubahan eksponensial,” katanya. “Mari kita benar-benar membungkus kepala kita di sekitar fakta ini. Setiap penggandaan [daya komputasi] memberi kita kemampuan yang lebih besar daripada seluruh komputasi sejak awal era komputasi.”
Karena teknologi eksponensial bergerak lebih cepat daripada yang dapat direncanakan manusia secara intuitif, dengan kata lain, para pemimpin jasa keuangan perlu mempertanyakan apakah mereka sudah berpikir cukup berani tentang apa yang mungkin. Ia memberikan contoh: “Dengan teknologi eksponensial ini yang disatukan, Anda dapat menggunakan AI generatif untuk menulis kode matematika quantum dan memecahkan masalah di perbatasan berikutnya.”
Pertanyaan kedua, katanya, adalah “Apakah kita mengeksekusi cukup cepat? Khususnya untuk institusi besar dengan kompleksitas luar biasa, itu pertanyaan yang kuat.” Dan pertanyaan ketiga: “Apakah kita memiliki apa yang diperlukan untuk berubah dari sudut pandang orang dan bisnis, dan dari sudut pandang kemampuan? Ketika saya memiliki sesi kerja dengan CXO dari bank-bank di seluruh dunia, hampir setiap tim mengatakan ada pekerjaan yang harus dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan ini. Ancamannya menakutkan, tetapi peluangnya luar biasa. Saya yakin bahwa kami dapat menguasai tantangan ini dan buka jumlah nilai yang luar biasa selama lima tahun mendatang.”
Sementara itu, teknologi komputasi quantum matang dengan sangat cepat sehingga penting bagi perusahaan jasa keuangan untuk segera memulai, kata Dr. Scott Crowder, Wakil Presiden IBM® Quantum Adoption and Business Development, di Exchange.
IBM® berperan besar dalam mengatur laju percepatan tersebut. “Sembilan tahun lalu, IBM® menempatkan komputer quantum lima qubit di cloud dan memungkinkan orang lain untuk memprogramnya,” kata Crowder. Sebuah qubit adalah bit quantum, unit dasar informasi dalam komputer quantum. IBM® telah mengerahkan lebih dari 85 sistem sejak sistem lima qubit pertama itu, menurut Crowder, dan kini mengoperasikan armada yang seluruhnya terdiri dari komputer quantum dengan lebih dari 100 qubit—skala yang melampaui apa yang dapat dicapai komputer klasik dengan teknik brute-force.
Berlawanan dengan anggapan umum, kata Crowder, kemajuan komputasi bukan sekadar soal membangun komputer yang lebih cepat dan lebih besar. Komputer quantum memberi pengembang algoritma kemampuan untuk melakukan operasi matematika yang secara fundamental jauh lebih kompleks dibandingkan komputer klasik. Matematika ini, tambahnya, membuka potensi untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan jauh lebih efisien, yang pada gilirannya dapat memiliki aplikasi penting di sektor jasa keuangan.
Yang menjadikan momen saat ini sangat krusial bagi industri keuangan adalah kecepatan pematangan teknologi quantum, kata Crowder. Ia menambahkan bahwa keunggulan quantum—titik di mana komputasi quantum mengungguli metode apa pun yang sepenuhnya bergantung pada komputasi klasik—diperkirakan akan tercapai dalam 12 bulan ke depan. Para pengembang di seluruh dunia, katanya, secara aktif menerbitkan dan membandingkan kandidat keunggulan quantum pada saat ini, dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak IBM® Quantum.
IBM® Quantum menargetkan penerapan komputer quantum skala besar pertama di dunia yang toleran terhadap kesalahan pada tahun 2029, sebagaimana diumumkan perusahaan pada Juni 2025. Komputer tersebut diharapkan mampu menjalankan hingga 100.000.000 operasi quantum pada 200 qubit, membuka akses ke rangkaian algoritma yang sangat kuat dan jauh melampaui kemampuan komputer saat ini. Untuk merepresentasikan keadaan komputasi IBM® Quantum Starling, menurut pengumuman tersebut, dibutuhkan memori yang setara dengan lebih dari satu kuindesiliun (10^48) superkomputer paling kuat di dunia.
Crowder menekankan bahwa sarannya bagi perusahaan jasa keuangan adalah mulai membangun tim praktisi quantum sejak sekarang. “Jika Anda ingin membedakan bisnis Anda, mulailah dengan membangun tim yang mengeksplorasi pendekatan algoritmik dan mengaitkannya langsung dengan lini bisnis,” katanya. “Berdasarkan pengalaman saya, perpaduan antara pemahaman quantum dan pemahaman bisnis inilah yang benar-benar menjadi saus rahasia algoritmik.”
Vanguard, raksasa penasihat investasi yang perintis, menjadi studi kasus tentang pentingnya literasi quantum di perusahaan jasa keuangan. Dalam studi bersama IBM®-Vanguard yang diumumkan pada September 2025, para peneliti mengeksplorasi bagaimana komputasi quantum dapat membangun portofolio yang dioptimalkan di bawah kendala dunia nyata. Studi ini membahas teka-teki bagaimana menyeimbangkan risiko dan imbal hasil di tengah variabel yang kompleks dan terus berubah, seperti biaya transaksi, batasan regulasi, serta bagaimana perubahan kecil dapat memengaruhi keseluruhan portofolio.
Seperti yang dikatakan Jon Cambras, Kepala Riset Teknologi Vanguard, kepada para pemimpin keuangan di Exchange, “Dengan sekeranjang 100 obligasi, jika masing-masing obligasi memiliki lima variabel yang melekat, itu berarti lima pangkat 100—kira-kira setara dengan jumlah atom di alam semesta yang dapat diamati. Anda tidak akan pernah mencapainya dengan komputer klasik.” Ia menjelaskan bagaimana Vanguard melangkah lebih awal pada tahun 2023 untuk mulai mengeksplorasi contoh penggunaan teknologi quantum. “Terkadang Anda bisa mengejar ketertinggalan teknologi, dan terkadang tidak. Vanguard menyadari bahwa quantum adalah salah satu bidang di mana kami tidak ingin terbangun suatu hari dan mendapati quantum sudah tiba, sementara kami tidak tahu cara menggunakan algoritmanya dan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena itu, kami ingin memulai perjalanan ini lebih awal.”
