Perdebatan tentang pemerintah Amerika Serikat yang melarang perusahaan melakukan pembayaran ransomware kembali menjadi berita utama. Baru-baru ini, Gugus Tugas Ransomware untuk Institute for Security and Teknologi merilis sebuah memo tentang topik tersebut. Gugus tugas menyatakan bahwa membuat larangan pembayaran ransomware di A.S. pada saat ini akan memperburuk bahaya bagi korban, masyarakat dan ekonomi. Selain itu, bisnis kecil tidak dapat menahan gangguan bisnis yang panjang dan mungkin keluar dari bisnis setelah serangan ransomware.

“Saat ini, data terbatas yang tersedia menunjukkan bahwa mayoritas organisasi secara global masih kurang siap untuk bertahan atau pulih dari serangan ransomware. Kesenjangan kesiapsiagaan ini tetap sangat bermasalah di sektor-sektor penting yang terbatas sumber daya yang saat ini sangat terpengaruh oleh serangan ransomware, seperti perawatan kesehatan, Pendidikan dan pemerintah,” tulis gugus tugas dalam memo tersebut.