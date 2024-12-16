Berita utama di Washington Post menganggapnya sebagai peretasan telekomunikasi terburuk dalam sejarah negara kita, menurut seorang senator top AS. Di permukaan, ini tampak agak melodramatis, dengan hanya 150 korban yang diidentifikasi. Namun, pakar memperkirakan jumlah orang yang terkena dampak akan mencapai jutaan. Warner, yang menjabat sebagai ketua Komite Intelijen Senat, mengatakan bahwa Salt Typhoon membuat Colonial Pipeline dan SolarWinds “terlihat seperti permainan anak-anak.”

Data yang dikumpulkan selama serangan itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama termasuk catatan panggilan yang menunjukkan waktu dan nomor yang dipanggil, dengan sebagian besar catatan di wilayah Washington, D.C. Yang lainnya termasuk mendengarkan panggilan langsung dari target tertentu, yang mungkin termasuk Donald Trump dan Kamala Harris.

Namun, aspek yang paling mengkhawatirkan dari serangan itu adalah implikasi keamanan nasional. Richard Forno, Utama Ilmu Komputer dan Teknik Elektro di UMBC, menjelaskan di Majalah UMBC bahwa Salt Typhoon membahayakan portal yang digunakan oleh U.S. intelijen dan penegak hukum. Akibatnya, dia mengatakan bahwa para penyerang mungkin telah mendapatkan informasi tentang mata-mata Tiongkok dan informan agen kontra intelijen yang dipantau, yang kemudian dapat digunakan oleh target tersebut untuk menghindari deteksi.

“Pejabat A.S. mengatakan bahwa banyak cara Salt Typhoon menembus targetnya adalah melalui kelemahan yang ada dengan infrastruktur. Seperti yang telah saya tulis sebelumnya, kegagalan dalam menerapkan praktik terbaik keamanan siber dasar dapat menyebabkan insiden yang melemahkan organisasi dari semua ukuran. Mengingat betapa ketergantungannya dunia pada sistem informasi jaringan, lebih penting dari sebelumnya untuk mempertahankan program keamanan siber yang membuat serangan sulit untuk berhasil, terutama untuk infrastruktur penting seperti jaringan telepon,” tulis Forno.